Daha kullanışlı bir mutfak için kopya çekebileceğiniz 45 mutfak dolabı

Ev dekorasyonunda fonksiyonellik açısında en çok dikkat edilmesi gereken mekan mutfaktır, çünkü bu mekan evin çalışma alanı olma özelliğine de sahip. Mutfak yemek hazırlığı, pişirme ve temizlik gibi işlerin yanı sıra, çok farklı yapılarda ve miktarda eşyayı da depolamakla görevli. Dolayısıyla, yalnızca göze hitap etmekle kalmayan, aynı zamanda işlevselliği de ön planda olan kullanışlı mutfak tasarımlarını tercih etmeliyiz. Kişisel ihtiyaçlarımız, beğenilerimiz ve mutfak alanımızın şekli mutfağımızın nasıl tasarlanacağına dair ilk kriterleri oluşturacaktır.
Ayrıca, hangi ünitelere daha çok ihtiyaç duyacağınız, depolamanız gereken ne kadar eşyanız olduğu, mekandaki pencerenin pozsiyonu gibi kriterler de önemlidir. Bunların dışında, hareket alanı sağlayan, enerji tasarrufu konusunda akıllıca tasarlanmış bir mutfak da aynı şekilde önem taşımaktadır.
Bugün sayfamızda çok farklı boyutlarda ve stillerde 45 mutfak örneği derledik. Kullanışlı mutfak dolapları ile bu mutfaklar kendi mutfağımız için de en iyi fikirleri bulmamıza yardım edecek, ilham verici olacaktır.
Küçük mutfakları geniş göstermenin yollarından biri de pastel renkler kullanmaktır, böylece hem renk hem de ferahlık bir arada olur.
Fırınları lavabonun da olduğu tezgahın altına yerleştirerek hepsini bir arada toplayabilirsiniz.
Küçük mutfaklar açık renkli kulpsuz mutfak dolabı modellerini tercih edebilirsiniz, mekana renk ise detaylarla gelebilir.
Açık planlı mutfakta yer uygunsa dış köşeler kullanılarak mekan algısı fiilen bölünebilir.
Lavabonun olduğu duvara dolap yerine daha dar ve açık raflar yerleştirerek dekoratif mutfak eşyalarınızı bu alanda sergileyebilirsiniz.
Sade görünümleri tercih ediyorsanız, kulpsuz mutfak dolapları dümdüz yüzeyleriyle size göre olabilir.
Rafları ve çekmeceleri de dolap kapaklarının ardına saklayarak kesintisiz yüzeyler elde edeblirsiniz.
Rustik bir görünüm için tezgahı komple betonarme yaptırıp dolaplar için uygun kapaklar seçebilirsiniz.
Rustik bir görünüm için betonarme tezgaha ahşap dolap kapakları yaptırabilir, duvarlarda sıcak tonlarda bir badana tercih edebilirsiniz
Daha cesur tasarımlardan hoşlanıyorsanız, göz alıcı renklerle kontrastlar oluşturarak dikkat çekici bir mutfağa sahip olabilirsiniz.
Elektrikli mutfak aletleriniz için ayrı bir tezgah yaptırabilirsiniz.
Açık planlı bir mutfakta mutfak adasının oda tarafını kitap ve diğer eşyaları sergilemek için raf olarak kullanabilirsiniz.
Beyaz mutfak dolapları modası asla geçmeyen, adeta zamansız ünitelerdir, her dönem popülerliklerini korurlar. Çift tezgahlı mutfak modelleri için de daha ferah bir görünüm yaratmaları açısından idealdirler.
Paslanmaz çelik tezgahlar endüstriyel bir hava katmak için idealdir, ahşap yüzeylerle harika kontrast oluştururlar.
Tabandan tavana kadar olan yeni nesil mutfak dolapları depolama alanını maksimize eder. Mutfak & banyo aksamları sekmesine tıklayarak size yakın profesyonellere ulaşarak bu tarz bir özel tasarım dolap yaptırabilirsiniz.
Siyah ve beyaz kombinasyonu hemen her zaman iyi sonuç verir, bu iki rengi kullanarak hata yapma olasılığınız son derece düşüktür.
Kabinlerin altına yerleştirilecek ankastre lambalar tezgahı aydınlatmaz için idealdir.
Mutfak dolaplarınızdaki rafları sahip olduğunuz eşyalara uygun boylarda olarak ürettirebilirsiniz.
Mutfak dolaplarının kapakları için farklı ancak uyumlu renkleri bir arada kullanabilirsiniz. Ayrıca ocak altı dolap tasarımları da yerden tasarruf sağlar.
Çok küçük bir mutfakta ise tüm yüzeylerin tek tip olması doğru bir seçim olacaktır.
Tel dolap büyüklüğünde, minicik bir mutfak dahi şık ve işlevsel olabilir.
Vintage görünüm için patine cilalı dolap kapakları ve kırsal stilde, göz alıcı bir davlumbaz ullanabilirsiniz.
Düz yüzeyli, kulpsuz mutfak dolapları canlı renklerde de çok iyi sonuç vermektedir; tek dikkat etmeniz gereken yanında kullanılacak diğer renkler…
Tamamen düz yüzeyleri açık raflar ile dengeli kullanarak güzel bir kontrast oluşturabilirsiniz. Ocak altı dolap ünitesi de bu kontrasta katkıda bulunuyor.
U şeklindeki mutfaklar alanı optimum kullandıkları için tercih edilebilir.
Parlak yüzeyli, renkli cam dolap kapakları ultra-modern bir atmosfer için idealdir.
Çoklu spot aydınlatmalar istediğiniz yöne çevirebileceğiniz fonksiyonel bir armatür seçimidir.
Dolapların da tezgahın da beyaz olduğu kulpsuz dolaplar pırıl pırıl, minimal bir stil için mükemmel bir seçimdir.
Mutfak dolaplarının kapakları da baharatlık gibi küçük kavanoz ve kapları depolamak için raf haline getirilebilir.
Modern mutfak kabinleri ile retro zemin kaplamaları da muhteşem bir görüntü sağlar.
Mutfak dolaplarınızdan birini kiler dolabı şeklinde raf raf yaptırıp önünü de kapakla kapatabilirsiniz.
Mutfak dolaplarını duvarlar ve hatta kapı ile tamamen aynı renk yaparak sade ve ferah bir alan oluşturabilirsiniz, bunun illa beyaz olması gerekmez.
Mutfak adası alt yapı çalışması önceden gerçekleştirilerek ocak için kullanılabilir.
Açık ve kapalı raflar bir arada kullanılabilir, böylece dekoratif eşyalar açık, diğerleri kapalı şekilde depolanabilir.
Huzurun rengi mavi de özellikle geniş mutfaklar için harika bir renk seçimidir.
Açık planlı mutfaklarda oturma odası dekorasyonu ile mutfak renkleri ve stili uyum içinde olmalı.
Tabakları eski zamanlardaki gibi açık şekilde, tek tek depolayabileceğiniz bir raf sistemi de görsellik sağlar.
Boydan bir dolaba ankastre fırın ve mikrodalga fırın yerleştirerek derli toplu bir görünüm yakalayabilirsiniz.
Mutfağın bir duvarını boydan boya dolapla kaplayarak depolama alanını genişletebilirsiniz.
Kırsal stili rengarenk hale getirerek basit ve eğlenceli bir mutfak oluşturabilirsiniz.
Yuvarlak hatlar retronun samimi ve sempatik havasını oluşturmak için iyi bir seçimdir.
Renkler ve malzeme konusunda çok daha marjinal seçimler yaparak göz alıcı bir tasarıma imza atabilirsiniz.
Keskin hatlı dolapları organik görünümlü doğal malzemeler ile kombine ederek sıra dışı bir kontrast yakalayabilirsiniz.
Açık planlı mutfak ile yemek odasının tek bir mekan olarak düşünülüp dekorasyonunun aynı stilde yapılması şık bir görünüm oluşturur.
Bu yazımızdaki mutfakları beğendiyseniz, Profesyoneller sekmemizden bu mutfakların yaratıcıları olan Mutfak planlayıcılarına ve Mutfak üreticilerine ulaşablilir, alacağınız yardımla kendi mutfağınızı da kusursuz hale getirebilirsiniz. Ayrıca, ’Tıkış tıkış bir mutfak nasıl kurtarılır: 3 örnek tadilat’ başlıklı yazımız da ilgi çekici olabilir.
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