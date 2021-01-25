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Daha kullanışlı bir mutfak için kopya çekebileceğiniz 45 mutfak dolabı

Özlem K. Özlem K.
homify Modern Mutfak
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Ev dekorasyonunda fonksiyonellik açısında en çok dikkat edilmesi gereken mekan mutfaktır, çünkü bu mekan evin çalışma alanı olma özelliğine de sahip. Mutfak yemek hazırlığı, pişirme ve temizlik gibi işlerin yanı sıra, çok farklı yapılarda ve miktarda eşyayı da depolamakla görevli. Dolayısıyla, yalnızca göze hitap etmekle kalmayan, aynı zamanda işlevselliği de ön planda olan kullanışlı mutfak tasarımlarını tercih etmeliyiz. Kişisel ihtiyaçlarımız, beğenilerimiz ve mutfak alanımızın şekli mutfağımızın nasıl tasarlanacağına dair ilk kriterleri oluşturacaktır.

- Kullanışlı mutfak için ihtiyaca yönelik tasarımlar

Koç Evi Konut İç Mekan Tasarımı, LIA Mimarlik İcmimarlik LIA Mimarlik İcmimarlik Modern Mutfak ada mutfak,dekorasyon,eskişehir,lia mimarlık,gri,ahşap
LIA Mimarlik İcmimarlik

Koç Evi Konut İç Mekan Tasarımı

LIA Mimarlik İcmimarlik
LIA Mimarlik İcmimarlik
LIA Mimarlik İcmimarlik

Ayrıca, hangi ünitelere daha çok ihtiyaç duyacağınız, depolamanız gereken ne kadar eşyanız olduğu, mekandaki pencerenin pozsiyonu gibi kriterler de önemlidir. Bunların dışında, hareket alanı sağlayan, enerji tasarrufu konusunda akıllıca tasarlanmış bir mutfak da aynı şekilde önem taşımaktadır.

- İlham veren kullanışlı mutfak dolapları

UĞUR BİRKAN EVİ, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Eklektik Mutfak
Mimoza Mimarlık

UĞUR BİRKAN EVİ

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Bugün sayfamızda çok farklı boyutlarda ve stillerde 45 mutfak örneği derledik. Kullanışlı mutfak dolapları ile bu mutfaklar kendi mutfağımız için de en iyi fikirleri bulmamıza yardım edecek, ilham verici olacaktır.

1) Geniş gösteren renkler

Remodelação T4 . Bairro de Alvalade, Lisboa, atelier B-L atelier B-L Eklektik Mutfak
atelier B-L

atelier B-L
atelier B-L
atelier B-L

Küçük mutfakları geniş göstermenin yollarından biri de pastel renkler kullanmaktır, böylece hem renk hem de ferahlık bir arada olur.

2) Fırınlar aşağıda

Lapa | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI Modern Mutfak
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

Fırınları lavabonun da olduğu tezgahın altına yerleştirerek hepsini bir arada toplayabilirsiniz.

3) Kulpsuz mutfak dolabı modelleri

Apartamento Tangerina, Emmilia Cardoso Designers Associados Emmilia Cardoso Designers Associados Modern Mutfak
Emmilia Cardoso Designers Associados

Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados

Küçük mutfaklar açık renkli kulpsuz mutfak dolabı modellerini tercih edebilirsiniz, mekana renk ise detaylarla gelebilir.

4) Köşeler

Residência Vale do Itamaracá, Cria Arquitetura Cria Arquitetura Rustik Mutfak
Cria Arquitetura

Cria Arquitetura
Cria Arquitetura
Cria Arquitetura

Açık planlı mutfakta yer uygunsa dış köşeler kullanılarak mekan algısı fiilen bölünebilir.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

5) Lavabo altı

APARTAMENTO MB – Tristeza/ Porto Alegre, Ambientta Arquitetura Ambientta Arquitetura Eklektik Mutfak
Ambientta Arquitetura

Ambientta Arquitetura
Ambientta Arquitetura
Ambientta Arquitetura

Lavabonun olduğu duvara dolap yerine daha dar ve açık raflar yerleştirerek dekoratif mutfak eşyalarınızı bu alanda sergileyebilirsiniz.

6) Akıcı tasarım

Apartamento DOM, Flávio Monteiro Arquitetos Associados Flávio Monteiro Arquitetos Associados Modern Mutfak Orta Yoğunlukta Lifli Levha Beyaz
Flávio Monteiro Arquitetos Associados

Flávio Monteiro Arquitetos Associados
Flávio Monteiro Arquitetos Associados
Flávio Monteiro Arquitetos Associados

Sade görünümleri tercih ediyorsanız, kulpsuz mutfak dolapları dümdüz yüzeyleriyle size göre olabilir.

7) Dolap içi çekmece ve raflar

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration Davonport Klasik Mutfak Ahşap
Davonport

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration

Davonport
Davonport
Davonport

Rafları ve çekmeceleri de dolap kapaklarının ardına saklayarak kesintisiz yüzeyler elde edeblirsiniz.

8) Beton tezgah

Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli Rustik Mutfak
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

Rustik bir görünüm için tezgahı komple betonarme yaptırıp dolaplar için uygun kapaklar seçebilirsiniz.

9) Rustik görünüm

Projeto, FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO Kolonyal Mutfak
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

Rustik bir görünüm için betonarme tezgaha ahşap dolap kapakları yaptırabilir, duvarlarda sıcak tonlarda bir badana tercih edebilirsiniz

10) Göz alıcı renk kontrastları

Apartamento do Homem Moderno - Morar Mais por Menos Vitoria 2015, Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados Modern Mutfak
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados

Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados

Daha cesur tasarımlardan hoşlanıyorsanız, göz alıcı renklerle kontrastlar oluşturarak dikkat çekici bir mutfağa sahip olabilirsiniz.

11) Elektrikli küçük mutfak aletleri

Apartamento Pinheiros, Laranja Lima Arquitetura Laranja Lima Arquitetura Minimalist Mutfak
Laranja Lima Arquitetura

Laranja Lima Arquitetura
Laranja Lima Arquitetura
Laranja Lima Arquitetura

Elektrikli mutfak aletleriniz için ayrı bir tezgah yaptırabilirsiniz.

12) Raflı ada mutfak

Shaker kitchen by Harvey Jones Harvey Jones Kitchens Klasik Mutfak
Harvey Jones Kitchens

Shaker kitchen by Harvey Jones

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

Açık planlı bir mutfakta mutfak adasının oda tarafını kitap ve diğer eşyaları sergilemek için raf olarak kullanabilirsiniz.

13) Beyaz mutfak dolapları

Яркий, сложный, всеми любимый Ход Конем, YOUSUPOVA YOUSUPOVA Eklektik Mutfak
YOUSUPOVA

YOUSUPOVA
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

Beyaz mutfak dolapları modası asla geçmeyen, adeta zamansız ünitelerdir, her dönem popülerliklerini korurlar. Çift tezgahlı mutfak modelleri için de daha ferah bir görünüm yaratmaları açısından idealdirler.

14) Paslanmaz çelik ve ahşap

renovation in North Italy, Vegni Design Vegni Design Modern Mutfak
Vegni Design

Vegni Design
Vegni Design
Vegni Design

Paslanmaz çelik tezgahlar endüstriyel bir hava katmak için idealdir, ahşap yüzeylerle harika kontrast oluştururlar.

15) Alan kullanımı

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Klasik Mutfak
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

Tabandan tavana kadar olan yeni nesil mutfak dolapları depolama alanını maksimize eder. Mutfak & banyo aksamları sekmesine tıklayarak size yakın profesyonellere ulaşarak bu tarz bir özel tasarım dolap yaptırabilirsiniz.

16) Çift tezgahlı mutfak modelleri

ARL, Adriana Pierantoni Arquitetura & Design Adriana Pierantoni Arquitetura & Design Modern Mutfak
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design

Adriana Pierantoni Arquitetura & Design
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design
Adriana Pierantoni Arquitetura & Design

Siyah ve beyaz kombinasyonu hemen her zaman iyi sonuç verir, bu iki rengi kullanarak hata yapma olasılığınız son derece düşüktür.

17) Kabin altı ışıklandırma

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura Modern Mutfak
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

Kabinlerin altına yerleştirilecek ankastre lambalar tezgahı aydınlatmaz için idealdir.

18) Farklı raf boyutları

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfak dolaplarınızdaki rafları sahip olduğunuz eşyalara uygun boylarda olarak ürettirebilirsiniz.

19) Farklı ve uyumlu renkler

Residência Goiânia/GO, Donakaza Donakaza Modern Mutfak
Donakaza

Donakaza
Donakaza
Donakaza

Mutfak dolaplarının kapakları için farklı ancak uyumlu renkleri bir arada kullanabilirsiniz. Ayrıca ocak altı dolap tasarımları da yerden tasarruf sağlar.

20) Tek tip yüzeyler

南鹿島のいえ, shu建築設計事務所 shu建築設計事務所 Modern Mutfak Ahşap Ahşap rengi
shu建築設計事務所

shu建築設計事務所
shu建築設計事務所
shu建築設計事務所

Çok küçük bir mutfakta ise tüm yüzeylerin tek tip olması doğru bir seçim olacaktır.

21) Fonksiyonel tasarım

Minicucina L 145 , LA BOTTEGA DEL FALEGNAME LA BOTTEGA DEL FALEGNAME Akdeniz Mutfak Masif Ahşap Yeşil
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME

LA BOTTEGA DEL FALEGNAME
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME

Tel dolap büyüklüğünde, minicik bir mutfak dahi şık ve işlevsel olabilir.

22) Vintage tasarım

Cocinas Gamahogar , Gamahogar Gamahogar MutfakIşıklandırma
Gamahogar

Gamahogar
Gamahogar
Gamahogar

Vintage görünüm için patine cilalı dolap kapakları ve kırsal stilde, göz alıcı bir davlumbaz ullanabilirsiniz.

23) Canlı renkler

OPEN HOUSE | MELINA ROMANO, Casa de Valentina Casa de Valentina MutfakAksesuarlar & Tekstil Ürünleri
Casa de Valentina

Casa de Valentina
Casa de Valentina
Casa de Valentina

Düz yüzeyli, kulpsuz mutfak dolapları canlı renklerde de çok iyi sonuç vermektedir; tek dikkat etmeniz gereken yanında kullanılacak diğer renkler…

24) Düz yüzeyler ve açık raflar

homify Modern Mutfak Mermer Beyaz
homify

homify
homify
homify

Tamamen düz yüzeyleri açık raflar ile dengeli kullanarak güzel bir kontrast oluşturabilirsiniz. Ocak altı dolap ünitesi de bu kontrasta katkıda bulunuyor.

25) U mutfak

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura Modern Mutfak Ahşap Ahşap rengi
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

U şeklindeki mutfaklar alanı optimum kullandıkları için tercih edilebilir.

26) Parlak dolap kapakları

Apartamento Santana, Veridiana França Arquitetura de Interiores Veridiana França Arquitetura de Interiores Modern Mutfak
Veridiana França Arquitetura de Interiores

Veridiana França Arquitetura de Interiores
Veridiana França Arquitetura de Interiores
Veridiana França Arquitetura de Interiores

Parlak yüzeyli, renkli cam dolap kapakları ultra-modern bir atmosfer için idealdir.

27) Çoklu spot lambalar

Apartamento jovem e descolado no bairro da Mooca, Márcio Campos Arquitetura + Interiores Márcio Campos Arquitetura + Interiores Modern Mutfak Mavi
Márcio Campos Arquitetura + Interiores

Márcio Campos Arquitetura + Interiores
Márcio Campos Arquitetura + Interiores
Márcio Campos Arquitetura + Interiores

Çoklu spot aydınlatmalar istediğiniz yöne çevirebileceğiniz fonksiyonel bir armatür seçimidir.

28) Minimalist tasarım

Devies Cook Company , Txell Alarcon Txell Alarcon MutfakIşıklandırma
Txell Alarcon

Devies Cook Company

Txell Alarcon
Txell Alarcon
Txell Alarcon

Dolapların da tezgahın da beyaz olduğu kulpsuz dolaplar pırıl pırıl, minimal bir stil için mükemmel bir seçimdir.

29) Dolap kapaklarında işlevsellik

Bespoke oak larder homify Kırsal Mutfak
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

Mutfak dolaplarının kapakları da baharatlık gibi küçük kavanoz ve kapları depolamak için raf haline getirilebilir.

30) Retro zeminlerle uyum

Apartamento Saldanha_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Modern Mutfak
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Modern mutfak kabinleri ile retro zemin kaplamaları da muhteşem bir görüntü sağlar.

31) Kiler bölmesi

Hillcrest, De Rosee Sa De Rosee Sa MutfakDepo & Kiler
De Rosee Sa

Hillcrest

De Rosee Sa
De Rosee Sa
De Rosee Sa

Mutfak dolaplarınızdan birini kiler dolabı şeklinde raf raf yaptırıp önünü de kapakla kapatabilirsiniz.

32) Tek renk

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda Modern Mutfak
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Mutfak dolaplarını duvarlar ve hatta kapı ile tamamen aynı renk yaparak sade ve ferah bir alan oluşturabilirsiniz, bunun illa beyaz olması gerekmez.

33) Mutfak adası

Kitchen Roselind Wilson Design Ankastre mutfaklar red kitchen,kitchen,contemporary kitchen,kitchen island
Roselind Wilson Design

Kitchen

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

 Mutfak adası alt yapı çalışması önceden gerçekleştirilerek ocak için kullanılabilir.

34) Açık ve kapalı raflar

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Açık ve kapalı raflar bir arada kullanılabilir, böylece dekoratif eşyalar açık, diğerleri kapalı şekilde depolanabilir.

35) Mavi mutfak

CASA RETIRO DAS PEDRAS, Mutabile Arquitetura Mutabile Arquitetura Kırsal Mutfak
Mutabile Arquitetura

Mutabile Arquitetura
Mutabile Arquitetura
Mutabile Arquitetura

Huzurun rengi mavi de özellikle geniş mutfaklar için harika bir renk seçimidir.

36) Açık planlı mutfak

Residência TF, ÓBVIO: escritório de arquitetura ÓBVIO: escritório de arquitetura Modern Mutfak
ÓBVIO: escritório de arquitetura

ÓBVIO: escritório de arquitetura
ÓBVIO: escritório de arquitetura
ÓBVIO: escritório de arquitetura

Açık planlı mutfaklarda oturma odası dekorasyonu ile mutfak renkleri ve stili uyum içinde olmalı.

37) Tabak rafı

Property Renovation, Hartley Quinn WIlson Limited Hartley Quinn WIlson Limited Klasik Mutfak
Hartley Quinn WIlson Limited

Property Renovation

Hartley Quinn WIlson Limited
Hartley Quinn WIlson Limited
Hartley Quinn WIlson Limited

Tabakları eski zamanlardaki gibi açık şekilde, tek tek depolayabileceğiniz bir raf sistemi de görsellik sağlar.

38) Gömme fırın

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Boydan bir dolaba ankastre fırın ve mikrodalga fırın yerleştirerek derli toplu bir görünüm yakalayabilirsiniz.

39) Boydan boya dolap

Cocina con isla, Trestrastos Trestrastos Modern Mutfak
Trestrastos

Trestrastos
Trestrastos
Trestrastos

Mutfağın bir duvarını boydan boya dolapla kaplayarak depolama alanını genişletebilirsiniz.

40) Country stil

N1 Kitchen by British Standard British Standard by Plain English Klasik Mutfak Ahşap Rengarenk
British Standard by Plain English

N1 Kitchen by British Standard

British Standard by Plain English
British Standard by Plain English
British Standard by Plain English

Kırsal stili rengarenk hale getirerek basit ve eğlenceli bir mutfak oluşturabilirsiniz.

41) Yuvarlak hatlar

homify Eklektik Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Yuvarlak hatlar retronun samimi ve sempatik havasını oluşturmak için iyi bir seçimdir.

42) Ezber bozan seçimler

Cocina y pantry en Design House en DWM, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Eklektik Mutfak
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Renkler ve malzeme konusunda çok daha marjinal seçimler yaparak göz alıcı bir tasarıma imza atabilirsiniz.

43) Doğal görünüm

Loft Tropical - Casa Cor 2014, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura Modern Mutfak
Gisele Taranto Arquitetura

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

Keskin hatlı dolapları organik görünümlü doğal malzemeler ile kombine ederek sıra dışı bir kontrast yakalayabilirsiniz.

44) Yemek odası ile entegre

K. YILMAZ EVİ, Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Klasik Mutfak
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.

K. YILMAZ EVİ

Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.

Açık planlı mutfak ile yemek odasının tek bir mekan olarak düşünülüp dekorasyonunun aynı stilde yapılması şık bir görünüm oluşturur.

45) Mutfak adası ve mutfak yemek masası kombine edilerek çok işlevli bir ünite oluşturulabilir

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Bu yazımızdaki mutfakları beğendiyseniz, Profesyoneller sekmemizden bu mutfakların yaratıcıları olan Mutfak planlayıcılarına ve Mutfak üreticilerine ulaşablilir, alacağınız yardımla kendi mutfağınızı da kusursuz hale getirebilirsiniz. Ayrıca, ’Tıkış tıkış bir mutfak nasıl kurtarılır: 3 örnek tadilat’ başlıklı yazımız da ilgi çekici olabilir.

- Mutfak dolabı hangi malzemeden olmalı?

DE LIFE HOMES, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Klasik Mutfak
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

DE LIFE HOMES

Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

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