Zarif ve görsel taş ev modelleri

Günümüzde olduğu gibi geçmişte de ev tercihi yaparken insanların dikkat etikleri en önemli nokta konforları, tüm ihtiyaçlarına cevap vermesidir. Geçmiş yüz yıllarda olduğu gibi günümüzde de barınma insanların en önemli ihtiyaçları haline gelmiştir. Barınma sorununu çözmek için farklı yapılarda evler inşa etmiş ve bulundukları coğrafyaların iklimine dayanıklı ev modelleri geliştirmişlerdir. Bu güne kadar yapılan ev modelleri; ağaç evler, kerpiç evler, toprak evler, beton evler ve taş evler şeklinde evlerini inşa etmiş ve barınma sorununu çözmüşlerdir. Bu ev modelleri arasında taş ev modelleri uzun süre kullanılmış ve tüm ihtiyaçlarına cevap vermiştir. Taş ev modelleri; inşası kolay, malzeme temini ekonomik, dağlarda bulunan taşların yontularak ve belirli ölçülere getirilerek yapılması ile elde edilen taşlardan yapılmıştır. Taş ev modellerinin çatı kısımları ahşap çatılar, bindirme çatılar, beton çatılar olacak şekilde tasarlanmış ve uzun yıllar bu modelde kullanılmıştır. Taş ev modelleri ayrıcı taşların kalınlıklarına bağlı olarak ısı yalıtımı özelliği ile yaz aylarında iç mekanı serin tutma, kış aylarında ise dış mekanın soğuğundan etkilenmemesinden dolayı daha çok tercih edilmiştir.
Taş ev modelleri; ilk dönemlerde sadece barınma ihtiyacını karşılaması için yapılmış ve estetiğe önem verilmeden yuvarlak ve kare şeklinde inşa edilmiştir.Belirli süreler boyunca kullanılan taş ev modelleri zamanla ihtiyaçlara cevap veremediğinden birleştirme yöntemi ile ek odalar yapılarak genişletilmiş, üçgen çatı modeli ile estetik görünüm kazandırılarak daha kullanışlı ve daha görsel hale getirilmiştir. Seçilen taşlar farklı renklerde seçilerek evin dış cephesi için renkli taşlar ile estetik bir görünüm kazandırılmıştır. Taş ev modelleri ile uzun yıllar barınma ihtiyaçlarını karşılayan ev modelleri olarak hizmet vermiş bir süre sonra ihtiyaçları karşılayamaz duruma geldiği için farklı tasarımlarla inşa edilmeye başlanmıştır. Taş ev modelleri zamanla iki katlı veya altta yarım kat üstte bir kat olacak şekilde inşa edilmeye başlanmıştır. Alt katı kiler, mutfak, eşya deposu, hayvan ağılı gibi amaçlar için kullanılmış,oturulacak olan evi yerden yükseğe alarak bulunulan arazideki tehlikeli canlıların eve ulaşmasını engellemişlerdir.
Taş ev modelleri, bir süre sonra evrilmiş ve estetik, görsel açıdan daha güzel görünmesi için toprağı pişirerek elde ettikleri tuğlaları kullanmaya başlamış, topraktan elde ettikleri pişirilmiş tuğla türevleri ile evlerini inşa etmişlerdir. Yeni yapı malzemesi olarak tuğla evlerin daha zarif bir şekilde görünmesini sağladığı için farklı renklerde pişirilmeye başlanmış ve evler çok renkli olarak inşa edilmiştir. Tuğlalardan sonra ısı yalıtımı sağlaması amacıyla toprak pişirilerek tuğlanın yatay halinde üretilmesi ile kiremitler elde edilmeye başlanmıştır. Kiremitlerden yapılan evler; taş evler kadar olmasa da yalıtım sağlayarak evin içini yazın serin kışın sıcak tutmakta, evleri de daha zarif bir hale getirmektedir. Uzun yıllar kullanılan kiremit yapı malzemesi yerini teknolojinin gelişmesi ile briketlere bırakmış ve günümüzde halen briket kullanılmaya devam edilmiştir.
Taş evlerin yıllar boyu kullanılması ile insanlar yaşam alanlarını ihtiyaçlarına göre şekillendirmiş, klasik ev modellerine göre daha kullanışlı ve daha fazla fayda sağlayan taş ev modelleri yıllarca kullanılmıştır. Bir süre donra evler insanların yaşam alanı olarak kullanımına dar gelmeye başlamış ve önceleri evlere eklemeler yaparak bu sorunu halletmişler sonraları ise taş evlerin çatılarını yükseltilerek çatı katları kullanılmaya başlanmıştır. İnsanlar istedikleri modelleri kolayca inşa edebildikleri için taşları kullanarak daire, dikdörtgen ve kare taş ev modellerini inşa etmiş,i evlerin içini kerpiç ve sıva ile sıvamış dış kısımlarını ise doğal olarak bırakmış ve taş deseni ile dış cepheye görsellik kazandırmışlardır.
Yapmak istediğiniz taş ev modelleri için köyleri gezerek geleneksel taş ev modellerini inceleyebilir veya homify ev modellerinin yer aldığı ev modelleri sayfalarını inceleyerek kişiliğinize uygun, zevkinizi yansıtan taş ev modelini belirleyerek inşa edebilir ve görsel bir taş ev modeli sahibi olabilirsiniz.
Taş ev modelleri normal olarak inşa edildikleri gibi resimde gördüğünüz modellerde inşa edilerek cumbalı taş ev modelleri haline getirilmiş ve daha görsel ve daha şık taş ev modelleri oluşturulmuştur. Taş ev modellerinde ahşaplar da birleştirici kiriş olarak kullanıldığı gibi dış cephe süslemelerinde de kullanılmıştır.
Evinizin etrafını taş ile çevirerek taş bahçe duvarı modeli tercih edebilir, düz bir çatıya sahip sundurma şeklinde çatıya sahip bir taş ev modeli tercih ederek farklı bir çatıya sahip taş ev sahibi olabilir, sundurma çatı sayesinde taş evinizin yan tarafını veranda keyfi yapabilirsiniz.
Geleneksel taş ev modelleri gibi düz bir taş ev modeli yerine örnek resimdeki gibi eklemeli ve iç hacmi genişletilmiş bir taş ev modeli tercih edebilir ve iç bahçe sahibi olabilirsiniz. Bir birine eklenmiş olan evler ile ana ev bütünlük açısından bir birini tamamlamalı ve dış cephe görselliği açısından görsel olmalıdır.
Taş ev modellerinden eskiden sadece hafif olması amacıyla tahtalar, mevsimlik ağaçlar ve toprak kullanılır ve düz çatı elde edilirdi. Şimdilerde ise taş ev modelleri üzerine ahşap kullanılarak düz çatılar yapılabilir hale gelmiştir. Örnek resimdeki gibi bir taş ev ve düz ahşap çatı uygulaması yaparak dekoratif ve görsel bir çatı elde etmiş olursunuz.
Evinizi arazi şartlarından ve riskli canlılardan korumak için yerden yüksek yapmak istiyorsanız örnek resimdeki gibi bir beşgen taş ev modeli tercih ederek hem aykırı bir geometrik bir tasarıma sahip olabilir hem de evinizi yerden yüksekte yaparak evinizi korumuş olursunuz. Yapmak isterseniz benzer bir örnek veya resimdeki gibi bir taş ev modeli uygulaması yapabilirsiniz.
Düz desenli ve beyaz taş evler yerine renkli taşlar kullanarak veya kırmızı tuğlalardan yapılmış örnek resimde yer alan kırmızı tuğlalı taş ev modelini uygulayabilirsiniz. Düz çatı ile taşların üzerine ahşaptan estetik bir çatı uygulaması yaparak zarif ve görsel bir taş ev uygulaması yapabilir, dış cephe temizliği ve boyası daha kolay hale gelmiş olacaktır.
Evinizin caddeye veya açık alana bakan dış cephesini daha görsel ve daha estetik hale getirmek için örnek resimdeki gibi bir uygulama yapabilirsiniz. Taş ev inşası için diğer cepheleri kahve rengi tonlarında bir taş türünden seçebilir dış cepheye bakan kısmını kırmızı tuğlalardan seçebilir ve iki rengin bir biri ile uyumunu sağlayabilirsiniz.
Geniş araziler içinde tercih edilen ve bir birleri ile eklemlendirilmiş odalardan oluşan büyük ev modelleri için resimdeki gibi bir taş ev modeli uygulaması yapabilirsiniz. Evinizin giriş kapısının üzerine, veranda oluşturduğunuz bölüme iliştirilmiş bir sundurma çatı ile evinizi daha dekoratif bir taş ev modeli haline getirebilirsiniz.
Taş ev modellerinin çokça tercih edildiği ve hem geniş hem de çok odanın yer aldığı çiftlik evleri için resimdeki gibi örnek bir taş ev uygulaması seçebilirsiniz. Bir birleri ile birleştirilen ve çatı renkleri ile uyumlu taş modellerinin birlikte kullanıldığı bir taş ev modeli ile kişiliğinizi yansıtan bir taş ev modeline sahip olabilirsiniz.
Fazla büyük evlerden hoşlanmıyorsanız ve küçük evlerin daha yaşanabilir olduğuna inanıyorsanız resimdeki gibi bir küçük taş ev modelini seçebilir yan tarafına yapacağınız bir oda ile gerektiğinde evinizi genişletebilirsiniz. Alt ve üst kat olarak iki katlı olarak tasarımı yapılan taş ev modelinin merdivenleri de taşlardan yapılarak hem evin bütünlüğü korunmuş hem de alt kat girişi ayrı tutularak evinize görsellik kazandırabilirsiniz.