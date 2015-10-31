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Zarif ve görsel taş ev modelleri

ümit atdağ ümit atdağ
poner título nuevo aqui , Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte Kırsal Evler
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Günümüzde olduğu gibi geçmişte de ev tercihi yaparken insanların dikkat etikleri en önemli nokta konforları, tüm ihtiyaçlarına cevap vermesidir. Geçmiş yüz yıllarda olduğu gibi günümüzde de barınma insanların en önemli ihtiyaçları haline gelmiştir. Barınma sorununu çözmek için farklı yapılarda evler inşa etmiş ve bulundukları coğrafyaların iklimine dayanıklı ev modelleri geliştirmişlerdir. Bu güne kadar yapılan ev modelleri;  ağaç evler, kerpiç evler, toprak evler, beton evler ve taş evler şeklinde evlerini inşa etmiş ve barınma sorununu çözmüşlerdir.  Bu ev modelleri arasında taş ev modelleri uzun süre kullanılmış ve tüm ihtiyaçlarına cevap vermiştir. Taş ev modelleri; inşası kolay, malzeme temini ekonomik, dağlarda bulunan taşların yontularak ve belirli ölçülere getirilerek yapılması ile elde edilen taşlardan yapılmıştır. Taş ev modellerinin çatı kısımları ahşap çatılar, bindirme çatılar, beton çatılar olacak şekilde tasarlanmış ve uzun yıllar bu modelde kullanılmıştır. Taş ev modelleri ayrıcı taşların kalınlıklarına bağlı olarak ısı yalıtımı özelliği ile yaz aylarında iç mekanı serin tutma, kış aylarında ise dış mekanın soğuğundan etkilenmemesinden dolayı daha çok tercih edilmiştir.

 Taş ev modelleri; ilk dönemlerde sadece barınma ihtiyacını karşılaması için yapılmış ve estetiğe önem verilmeden yuvarlak ve kare şeklinde inşa edilmiştir.Belirli süreler boyunca kullanılan taş ev modelleri zamanla ihtiyaçlara cevap veremediğinden birleştirme yöntemi ile ek odalar yapılarak genişletilmiş, üçgen çatı modeli ile estetik görünüm kazandırılarak daha kullanışlı ve daha görsel hale getirilmiştir. Seçilen taşlar farklı renklerde seçilerek evin dış cephesi için renkli taşlar ile estetik bir görünüm kazandırılmıştır. Taş ev modelleri ile uzun yıllar barınma ihtiyaçlarını karşılayan ev modelleri olarak hizmet vermiş bir süre sonra ihtiyaçları karşılayamaz duruma geldiği için farklı tasarımlarla inşa edilmeye başlanmıştır. Taş ev modelleri zamanla iki katlı veya altta yarım kat üstte bir kat olacak şekilde inşa edilmeye başlanmıştır.  Alt katı kiler, mutfak, eşya deposu, hayvan ağılı gibi amaçlar için kullanılmış,oturulacak olan evi yerden yükseğe alarak bulunulan arazideki tehlikeli canlıların eve ulaşmasını engellemişlerdir.

Taş ev modelleri, bir süre sonra evrilmiş ve estetik, görsel açıdan daha güzel görünmesi için toprağı pişirerek elde ettikleri tuğlaları kullanmaya başlamış, topraktan elde ettikleri pişirilmiş tuğla türevleri ile evlerini inşa etmişlerdir. Yeni yapı malzemesi olarak tuğla evlerin daha zarif bir şekilde görünmesini sağladığı için farklı renklerde pişirilmeye başlanmış ve evler çok renkli olarak inşa edilmiştir. Tuğlalardan sonra ısı yalıtımı sağlaması amacıyla  toprak pişirilerek tuğlanın yatay halinde üretilmesi ile kiremitler elde edilmeye başlanmıştır. Kiremitlerden yapılan evler; taş evler kadar olmasa da yalıtım sağlayarak evin içini yazın serin kışın sıcak tutmakta,  evleri de daha zarif bir hale getirmektedir. Uzun yıllar kullanılan kiremit yapı malzemesi yerini teknolojinin gelişmesi ile briketlere bırakmış ve günümüzde halen briket kullanılmaya devam edilmiştir.

Taş evlerin yıllar boyu kullanılması ile  insanlar yaşam alanlarını ihtiyaçlarına göre şekillendirmiş, klasik ev modellerine göre daha kullanışlı ve daha fazla fayda sağlayan taş ev modelleri yıllarca kullanılmıştır. Bir süre donra evler insanların yaşam alanı olarak kullanımına dar gelmeye başlamış ve önceleri evlere eklemeler yaparak bu sorunu halletmişler sonraları ise taş evlerin çatılarını yükseltilerek çatı katları kullanılmaya başlanmıştır. İnsanlar istedikleri modelleri kolayca inşa edebildikleri için taşları kullanarak daire, dikdörtgen ve kare taş ev modellerini inşa etmiş,i evlerin içini kerpiç ve sıva ile sıvamış dış kısımlarını ise doğal olarak bırakmış ve taş deseni ile dış cepheye görsellik kazandırmışlardır.

Yapmak istediğiniz taş ev modelleri için köyleri gezerek geleneksel taş ev modellerini inceleyebilir veya homify ev modellerinin yer aldığı ev modelleri sayfalarını inceleyerek kişiliğinize uygun, zevkinizi yansıtan taş ev modelini belirleyerek inşa edebilir ve görsel bir taş ev modeli sahibi olabilirsiniz.

Cumbalı taş evler

poner título nuevo aqui , Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte Kırsal Evler
Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte

Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte
Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte
Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte

Taş ev modelleri normal olarak inşa edildikleri gibi resimde gördüğünüz modellerde inşa edilerek cumbalı taş ev modelleri haline getirilmiş ve daha görsel ve daha şık taş ev modelleri oluşturulmuştur.  Taş ev modellerinde ahşaplar da birleştirici kiriş olarak kullanıldığı gibi dış cephe süslemelerinde de kullanılmıştır.

Sundurma çatılı taş evler

Casa del Porche de Piedra, LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos Müstakil ev
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

Evinizin etrafını taş ile çevirerek taş bahçe duvarı modeli tercih edebilir, düz bir çatıya sahip sundurma şeklinde çatıya sahip bir taş ev modeli tercih ederek  farklı bir çatıya sahip taş ev sahibi olabilir, sundurma çatı sayesinde taş evinizin yan tarafını veranda keyfi yapabilirsiniz. 

Eklemeli taş ev modelleri

Veddw Farm, Monmouthshire, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects Kırsal Evler
Hall + Bednarczyk Architects

Veddw Farm, Monmouthshire

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

Geleneksel taş ev modelleri gibi düz bir taş ev modeli yerine örnek resimdeki gibi eklemeli ve iç hacmi genişletilmiş bir taş ev modeli tercih edebilir ve iç bahçe sahibi olabilirsiniz. Bir birine eklenmiş olan evler ile ana ev bütünlük açısından bir birini tamamlamalı ve dış cephe görselliği açısından görsel olmalıdır.

Düz çatılı taş evler

PROJETO CASA DA REPRESA, Ambienta Arquitetura Ambienta Arquitetura Kırsal Evler
Ambienta Arquitetura

Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura

Taş ev modellerinden eskiden sadece hafif olması amacıyla tahtalar, mevsimlik ağaçlar ve toprak kullanılır ve düz çatı elde edilirdi. Şimdilerde ise taş ev modelleri üzerine ahşap kullanılarak düz çatılar yapılabilir hale gelmiştir. Örnek resimdeki gibi bir taş ev ve düz ahşap çatı uygulaması yaparak dekoratif ve görsel bir çatı elde etmiş olursunuz.

beşgen taş ev modeli

Haus der Ufogel, Aberjung Design Agency Aberjung Design Agency Modern Evler
Aberjung Design Agency

Aberjung Design Agency
Aberjung Design Agency
Aberjung Design Agency

Evinizi arazi şartlarından ve riskli canlılardan korumak için yerden yüksek yapmak istiyorsanız örnek resimdeki gibi bir beşgen taş ev modeli tercih ederek hem aykırı bir geometrik bir tasarıma sahip olabilir hem de evinizi yerden yüksekte yaparak evinizi korumuş olursunuz. Yapmak isterseniz benzer bir örnek veya resimdeki gibi bir taş ev modeli uygulaması yapabilirsiniz.

Tuğla evler

CASA XOCHIMILCO _ II, rOOtstudio rOOtstudio Modern Evler
rOOtstudio

rOOtstudio
rOOtstudio
rOOtstudio

Düz desenli ve beyaz taş evler yerine renkli taşlar kullanarak veya kırmızı tuğlalardan yapılmış örnek resimde yer alan kırmızı tuğlalı taş ev modelini uygulayabilirsiniz. Düz çatı ile taşların üzerine ahşaptan estetik bir çatı uygulaması yaparak zarif ve görsel bir taş ev uygulaması yapabilir, dış cephe temizliği ve boyası daha kolay hale gelmiş olacaktır.

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Zarif dış cepheler

Exterior - Before and After Side dormer A1 Lofts and Extensions Modern Evler
A1 Lofts and Extensions

Exterior – Before and After Side dormer

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Evinizin caddeye veya açık alana bakan dış cephesini daha görsel ve daha estetik hale getirmek için örnek resimdeki gibi bir uygulama yapabilirsiniz. Taş ev  inşası için diğer cepheleri kahve rengi tonlarında bir taş türünden seçebilir dış cepheye bakan kısmını kırmızı tuğlalardan seçebilir ve iki rengin bir biri ile uyumunu sağlayabilirsiniz.

Dekoratif taş ev modelleri

Rehabilitación en Lugo, Intra Arquitectos Intra Arquitectos Kırsal Evler
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Geniş araziler içinde tercih edilen ve bir birleri ile eklemlendirilmiş  odalardan oluşan büyük ev modelleri için resimdeki gibi bir taş ev modeli uygulaması yapabilirsiniz. Evinizin giriş kapısının üzerine, veranda oluşturduğunuz bölüme iliştirilmiş bir sundurma çatı ile evinizi daha dekoratif bir taş ev modeli haline getirebilirsiniz.

Taş çiftlik evleri

Casa Toscana em Serra Negra, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura Kırsal Evler
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

Taş ev modellerinin çokça tercih edildiği ve  hem geniş hem de çok odanın yer aldığı çiftlik evleri için resimdeki gibi örnek bir taş ev uygulaması seçebilirsiniz. Bir birleri ile birleştirilen ve çatı renkleri ile uyumlu taş modellerinin birlikte kullanıldığı bir taş ev modeli ile kişiliğinizi yansıtan bir taş ev modeline sahip olabilirsiniz.

Küçük ve estetik taş evler

Casa de Campo na Aldeia da Felgueira, André Eduardo Tavares Arquitecto André Eduardo Tavares Arquitecto Kırsal Evler
André Eduardo Tavares Arquitecto

André Eduardo Tavares Arquitecto
André Eduardo Tavares Arquitecto
André Eduardo Tavares Arquitecto

Fazla büyük evlerden hoşlanmıyorsanız ve küçük evlerin daha yaşanabilir olduğuna inanıyorsanız resimdeki gibi bir küçük taş ev modelini seçebilir yan tarafına yapacağınız bir oda ile gerektiğinde evinizi genişletebilirsiniz. Alt ve üst kat olarak iki katlı olarak tasarımı yapılan taş ev modelinin merdivenleri de taşlardan yapılarak hem evin bütünlüğü korunmuş hem de  alt kat girişi ayrı tutularak evinize görsellik kazandırabilirsiniz.

Ormanın içinde huzur verici bir dinginlik
Bu taş ev modellerini siz nasıl buldunuz?

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