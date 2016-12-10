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Hem içi hem dışıyla ilginizi çekecek modern bir aile evi

Homify Homify
HAUS PANKOW, Müllers Büro Müllers Büro Modern Yemek Odası
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Ev satın almaya karar verdiğinizde ihtiyacınız olan bütçeyi ayırmış olsanız dahi oldukça zorlu bir seçim süreciyle boğuşursunuz. Bir ömür yaşayacağınız evi seçmek öyle bir anda verilecek bir karar değildir. Evin yapısal ve mimari özelliklerini tek tek inceleyip, dekorasyonunun sizin zevk ve ihtiyaçlarınıza uygun olup olmadığına karar vermek yorucu bir iş olabilir. Bu nedenle ev ev gezmeye başlamadan önce internet ve dergilerden, farklı stil ve özelliklerde yapıları inceleyerek, sahip olacağınız evde hangi özellikleri istediğinizi belirlemek seçimlerinizde yardımcı olabilir.

Homify ekibi olarak ev seçiminizde size yardımcı olabilecek proje evler tanıtmaya devam ediyoruz. Bu yazımızda ise yalın mimarisi ve modern dekorasyonu ile göz dolduran bir ev tanıtacağız. Bahçesi, mimarisi ve iç mekanları ile eksiksiz bir aile evi olan bu yapı hayalinizdeki evin özelliklerini taşıyor olabilir.

Hayalinizdeki müstakil evi kendi imkanlarınızla yaptırmayı düşünüyorsanız ve bu nedenle prefabrike gibi farklı yapılarda örnekler görmek isterseniz “Herkesin inşa edebileceği 8 hesaplı ve güzel ev” başlıklı yazımıza da bakmanızı tavsiye ederiz.

Yalın bir mimari

HAUS PANKOW, Müllers Büro Müllers Büro Modern Balkon, Veranda & Teras
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Eve dışarıdan baktığınızda sade ve simetrik bir yapıya sahip olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Modern stilde bir mimariye sahip olan evin beyaz bir dış cephesi ve her katta geniş cam kapı ve pencereleri var. İki katlı tasarlanan yapının çatısında ise yatak odası ve saunalı banyo olarak planlanan bir ek katı daha bulunuyor. Betonarme yapıya sahip olan evin güçlü bir izolasyonu ve her detayı düşünülmüş bir mimarisi var.  

Kullanışlı bahçe

HAUS PANKOW, Müllers Büro Müllers Büro Modern Evler
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Evin mimarisi kadar peyzaj düzenlemesi de göz dolduruyor. Evin bahçeye bakan odaları oldukça geniş bir verandaya açılıyor. Bu veranda bank ve yemek masası gibi mobilyalarla dekore edilmiş. Ayrıca duvara entegre edilmiş bir barbekü köşesi de bulunuyor. Bunun yanı sıra bahçesinde bakımlı çimenler, çiçekli bitki ve ağaçlar ve çocuklar için büyük bir oyun platformu görebilirsiniz. Eğer çocuklu bir aileye sahipseniz böyle bir bahçe sizin için ideal olabilir. Bahçe dekorasyonu ve peyzaj konusunda daha detaylı bilgi almak için peyzaj mimarlarına danışabilirsiniz.

Ferah ve geniş iç mekanlar

HAUS PANKOW, Müllers Büro Müllers Büro Modern Yemek Odası
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Bir eve değer katan özelliklerden en önemlisi ferah iç mekanlar olabilir. Evin genişliğine de bağlı olan ferahlık daha çok yeterli ışıklandırma ve duvar dekorasyonu ile ilgilidir. Bu evin duvarlarında ve tavanında açık renk ahşap ve beyaz boya ile dekorasyon yapıldığını görebilirsiniz. Ayrıca bahçeye açılan geniş cam kapılara sahip olan odalar ferahlık ve aydınlık konusunda tam puanı hak ediyor. Modern bir şömine ile değer kazanan bu oturma odası iç açıcı bir güzelliğe sahip.  

Dekorasyonda ahşap döşeme

HAUS PANKOW, Müllers Büro Müllers Büro Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Evin hem zemininde, hem duvarlarında hem de tavanında açık renk ahşap döşemeye rastlıyorsunuz. Modern bir dekorasyon için oldukça güzel bir seçim. Özellikle merdivenlerde kullanılan ahşap duvar döşemeleri alana güzellik kazandırmış. Evinize bir kır evi havası kazandırmak istiyorsanız bu özellikten kopya çekebilirsiniz. 

Modern ve şık bir dekorasyon

HAUS PANKOW, Müllers Büro Müllers Büro Modern Çalışma Odası
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Evin dekorasyonunda modern stilin özellikleri dikkat çekiyor. Sade ve açık renk tonları, dengeli bir bitkilendirme, desensiz ve abartısız tekstil ürünleri ve konforlu mobilyalar ile oluşturulan dekorasyon insana huzur verecek cinsten. Bu geniş yatak odası evin en üstteki ek katında bulunuyor. Ebeveyn yatak odası olarak dekore edilen bu odanın bir de saunalı geniş bir banyosu var. 

İç açıcı alanlar

HAUS PANKOW, Müllers Büro Müllers Büro Modern Banyo
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Evin banyo ve mutfak gibi alanlarında bile geniş pencereler sayesinde sağlanan bir ferahlık mevcut. Hem dekorasyonun etkisiyle hem de bu pencereler sayesinde ev oldukça iç açıcı. Böyle bir eve sahip olmayı kim istemezdi ki?

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Detaylı planlar

HAUS PANKOW, Müllers Büro Müllers Büro Klasik Evler
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

HAUS PANKOW, Müllers Büro Müllers Büro Klasik Evler
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Planlara baktığınızda odaların yerleşimini ve genişliklerini daha iyi görebilirsiniz. Ev hakkında daha detaylı bilgi almak için firma sayfasına da bir uğramayı ihmal etmeyin.

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