Hem içi hem dışıyla ilginizi çekecek modern bir aile evi

Ev satın almaya karar verdiğinizde ihtiyacınız olan bütçeyi ayırmış olsanız dahi oldukça zorlu bir seçim süreciyle boğuşursunuz. Bir ömür yaşayacağınız evi seçmek öyle bir anda verilecek bir karar değildir. Evin yapısal ve mimari özelliklerini tek tek inceleyip, dekorasyonunun sizin zevk ve ihtiyaçlarınıza uygun olup olmadığına karar vermek yorucu bir iş olabilir. Bu nedenle ev ev gezmeye başlamadan önce internet ve dergilerden, farklı stil ve özelliklerde yapıları inceleyerek, sahip olacağınız evde hangi özellikleri istediğinizi belirlemek seçimlerinizde yardımcı olabilir.

Homify ekibi olarak ev seçiminizde size yardımcı olabilecek proje evler tanıtmaya devam ediyoruz. Bu yazımızda ise yalın mimarisi ve modern dekorasyonu ile göz dolduran bir ev tanıtacağız. Bahçesi, mimarisi ve iç mekanları ile eksiksiz bir aile evi olan bu yapı hayalinizdeki evin özelliklerini taşıyor olabilir.

Hayalinizdeki müstakil evi kendi imkanlarınızla yaptırmayı düşünüyorsanız ve bu nedenle prefabrike gibi farklı yapılarda örnekler görmek isterseniz “Herkesin inşa edebileceği 8 hesaplı ve güzel ev” başlıklı yazımıza da bakmanızı tavsiye ederiz.