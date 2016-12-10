Daha ferah bir yatak odası için yapabileceğiniz 7 şey

Hepimiz geniş yatak odalarının hayalini kurarız ancak çok geniş bir evde yaşamıyorsak, yani günümüz şehir hayatı için normal denebilecek büyüklükte bir evde yaşıyorsak, yatak odamızın boyutu da pek büyük olmayacaktır. Oysa yatak odasının ferah ve havadar olması uyku kalitesini dahi etkiler. O halde boyutu ne olursa olsun yatak odamızı ferahlaştırmaya çalışmalıyız. Bu yazımızda ülkemizden be başka ülkelerden dekoratörlerin ve iç mimarların gerçekleştirdiği ferah yatak odası örneklerini derledik. Bu örneklerden yola çıkarak daha ferah bir neler yatak odası için neler yapabileceğimize bir bakalım…
Ferah bir yatak odası oluşturmak için belki de ilk kural mekanın eşya yığılı olmamasıdır. Odaların, özellikle de boyut olarak nispeten küçük olan odaların en büyük problemi dipdibe yerleştirilmiş ve geçiş imkanı tanımayan ve buna ek olarak mekanı dağınık gösteren eşyalardır. Bu nedenle hem yatak odası mobilya seçiminde çok dikkatli olmalı hem de mekanı fazla eşya, ki buna dekoratif aksesuarlar da dahil, ile boğmamalıyız.
Beyaz renk mekanlarda daha geniş ve ferah algısı yaratır. Özellikle dar alanlarda tercih edilen beyaz, küçük ve fazla doğal ışık almayan mekanlarda sıklıkla tercih edilir. Işığı yansıtma özelliğinden dolayı bu tür mekanlar için oldukça da doğru bir seçenektir. Fotoğrafta görmüş olduğumuz bu yatak odasında da beyaz karyola beyaz yatak örtüsü ve minderler ile kombine edilmiş. Beyaz renkli komodinlere bembeyaz, sürgü kapılı bir giysi dolabı eşlik ediyor. Yatağın üç yanına beyaz, tüylü yolluklar serilmiş. Monotonluğu kırmak içinse detaylarda renk kullanılmış, pembe bir perde ve aynı pembe tonuna sahip bir puf ve masmavi bir tablo ile renk getirilmiş. Yatak, dolap gibi büyük kütleleri beyaz seçip ve duvarları bembeyaz yaptıktan sonra, arzu edilen renklerle odaya canlı ve neşeli bir hava getirmek bu örnekte de gördüğümüz üzere mümkün.
Kandilli'de konumlanan bu villanın yatak odası boydan boya olan cam kapılar sayesinde bol bol doğal güneş ışığı alıyor. Oldukça küçük boyutuna ve yoğun dokuma kullanımına rağmen, mekan ışığı yansıtan beyaz rengin de etkisiyle, son derece ferah.
Geniş kütleli mobilyalar yerine ince çizgilere sahip zarif mobilyalar da yatak odasının daha ferah görünmesini sağlayacaktır. Karyolada imkan varsa, ayaklı bir model seçebiliriz, komodinleri de sepha türü, fazla bir kütlesi olmayan modelleri seçersek, daha ferah bir görünüm yakalayabiliriz.
Boydan boya yerlere kadar uzanan perdeler yerine, kısa ya da fotoğraftaki örnek gibi daha sıra dışı modellere sahip perdeler seçersem, oda daha ferah görünür. Mekanda çok fazla dokuma ürün olması mekanı boğucu hale getirebilir. Işık ve mahremiyet içinse, jaluzi ya da stor perde tarzı, düz ve sade seçimler yapılabilir.
Geniş pencerelere ve cam kapılara ek olarak suni ışıklandırmanın iyi olması da son derece önemli. Özellikle sabah karanlıkta uyandığımız kış günlerinde, güne başlamak için odayı pırıl pırıl hale getirebilmeliyiz. Genel aydınlatmanın yanı sıra baş ucu aydnlatmaları da son derece faydalı.
Her odada olduğu üzere, ferah bir ortam oluşturmak için yatak odasında da geniş aynaların çok faydasını görebiliriz. Bunun için gardırop kapaklarını aynalı seçebilir, yatak başının olduğu duvarın tamamını ya da bir kısmını ayna ile kaplayabiliriz.
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