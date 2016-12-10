Daha ferah bir yatak odası için yapabileceğiniz 7 şey

Her odada olduğu üzere, ferah bir ortam oluşturmak için yatak odasında da geniş aynaların çok faydasını görebiliriz. Bunun için gardırop kapaklarını aynalı seçebilir, yatak başının olduğu duvarın tamamını ya da bir kısmını ayna ile kaplayabiliriz.

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