Hiç aklınıza gelmeyecek 12 mutfak fikri

Mutfak dekorasyonunda tercihe göre halı veya seramik zemin kullanılabilir. Eğer hareket alanınız sınırlıysa ve ortada tezgah ya da masa gibi büyük parçalar bulunuyorsa halıya ihtiyaç duymayabilirsiniz. Elbette mutfakta desenli zemin tercih etmek çok sıra dışı bir fikir değil. Ancak bu örnekteki gibi her biri farklı bir desene sahip seramiklere çok sık rastlayamazsınız.