Hiç aklınıza gelmeyecek 12 mutfak fikri

Dolap modellerinden duvar rengi seçimine dek her biri özgün ve yaratıcı 12 mutfak örneğini derlediğimiz yazıya göz atarak siz de kendi eviniz için ilham alabilirsiniz.
Johnny Grey tasarımı modern mutfak çok fazla depolama alanı ihtiyaç duymayanlara özel yaratıcı bir örnek. İki adet beyaz kapaklı kutuyu andıran dolap arasında tabak ve bardakları yerleştirmek için metal raflık yapılmış. Görsel açıdan da oldukça çağdaş bir fikir.
Mutfak dekorasyonunda tercihe göre halı veya seramik zemin kullanılabilir. Eğer hareket alanınız sınırlıysa ve ortada tezgah ya da masa gibi büyük parçalar bulunuyorsa halıya ihtiyaç duymayabilirsiniz. Elbette mutfakta desenli zemin tercih etmek çok sıra dışı bir fikir değil. Ancak bu örnekteki gibi her biri farklı bir desene sahip seramiklere çok sık rastlayamazsınız.
Mutfak duvarlarında genellikle fayans, seramik gibi malzemeler kullanılsa da düz duvarlar genellikle daha fazladır. Böyle boş duvarları değerlendirmenin bir sürü yolu vardır. Bunlardan bir tanesi de desenli duvar kağıdı olabilir. Mutfakta duvar kağıdı pek sık rastlanmasa da denemeye değer.
Mutfak dekorasyonunun estetik yönü ağır basan örneklerine geçelim. Bu resimde mutfağın bir kısmı pürüzsüz kapaklı modern dolaplardan oluşurken bir kısmı ise açık bırakılmış. Boşta kalan yerlere ahşap raflık eklenirken görsel açıdan daha iyi durması için çok sayıda resim aynı hizada asılmış. Küçük bir resim sergisini andıran bu fikir resimde olduğu gibi gayet başarılı.
Dolap yerine raflık kullanımının mutfaklar için iyi bir alternatif olabileceğinden bahsetmiştik. Bu mutfakta üst dolap yerine konulan iki adet ahşap raf klasik bir örnek. Ancak diğer taraftaki metal askılık daha yaratıcı ve epey kullanışlı.
Şimdiye dek genellikle modern mutfak modellerinden örnekler gördük. Artık daha kırsal bir tasarıma geçmenin zamanı geldi. Örnekte gördüğümüz mutfak büyük oranda ahşap malzemeden yapılma bir tasarıma sahip. U şeklinde bir alanı mutfağın pencere ve dolap haricinde boş kalan duvarında taş dokusu kullanılmış. Ahşabın da doğal bir malzeme olduğu düşünülürse iyi bir fikir.
Modern evlerde daha sık rastladığımız açık mutfak modellerine dair son derece çarpıcı bir örnek karşımızda. Her ne kadar salonla mutfak arasında herhangi bir duvar bulunmasa da öyle keskin bir renk ve stil geçişi var ki bu zıtlık bakışları çiviliyor.
Standart bir mutfak dekorasyonu yerine daha yaratıcı bir model arıyorsanız örnekteki basit ve pratik mutfak tam aradığınız şey. Kara tahta boyası ise duvarınıza dilediğinizi çizebilirsiniz.
Dikkat çekici ve modern bir görünüm için siyah-beyaz ikilisi her zaman güncelliğini korur. Mutfağın belli bölgelerinde kontrast yaratmak yerine örnekteki gibi beyaz üzerine siyah bir çizgi çekerek yepyeni bir mutfak elde etmek mümkün.
Resimdeki dar mutfak için ek depolama fikirleri iyi bir kurtarıcı olabilir. Örneğin mutfağın en dar duvarına geniş bir metal askılık hem yer kaplamaz hem de pratiktir.
Mutfağı sıradanlıktan kurtarmaz için mutlaka büyük masrafa girmeye gerek yok. Çok daha küçük değişikliklerle de özgün bir mutfak elde edebilirsiniz. Mesela mutfakta kullandığınız sandalyelerin her birini farklı bir renkten seçin. Basit ama işlevsel.
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