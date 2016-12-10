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Hiç aklınıza gelmeyecek 12 mutfak fikri

nihal e. nihal e.
Küche Modern und Altholztheke, ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau Modern Mutfak
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Dolap modellerinden duvar rengi seçimine dek her biri özgün ve yaratıcı 12 mutfak örneğini derlediğimiz yazıya göz atarak siz de kendi eviniz için ilham alabilirsiniz.

​1- Dolap yerine raflık

Richmond - A Kitchen in Three Movements , Johnny Grey Johnny Grey MutfakLavabo & Armatürler
Johnny Grey

Richmond – A Kitchen in Three Movements

Johnny Grey
Johnny Grey
Johnny Grey

Johnny Grey tasarımı modern mutfak çok fazla depolama alanı ihtiyaç duymayanlara özel yaratıcı bir örnek. İki adet beyaz kapaklı kutuyu andıran dolap arasında tabak ve bardakları yerleştirmek için metal raflık yapılmış. Görsel açıdan da oldukça çağdaş bir fikir.

​2- Desenli zemin

ETİLER KONUT, GENT İÇ MİMARLIK GENT İÇ MİMARLIK Modern Mutfak
GENT İÇ MİMARLIK

ETİLER KONUT

GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK

Mutfak dekorasyonunda tercihe göre halı veya seramik zemin kullanılabilir. Eğer hareket alanınız sınırlıysa ve ortada tezgah ya da masa gibi büyük parçalar bulunuyorsa halıya ihtiyaç duymayabilirsiniz. Elbette mutfakta desenli zemin tercih etmek çok sıra dışı bir fikir değil. Ancak bu örnekteki gibi her biri farklı bir desene sahip seramiklere çok sık rastlayamazsınız.

​4- Mutfakta duvar kağıdı

MUTFAK VE BANYO TASARIMLAR, erenyan mimarlık proje&tasarım erenyan mimarlık proje&tasarım Minimalist Mutfak
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım

MUTFAK VE BANYO TASARIMLAR

erenyan mimarlık proje&tasarım
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım
erenyan mimarlık proje&tasarım

Mutfak duvarlarında genellikle fayans, seramik gibi malzemeler kullanılsa da düz duvarlar genellikle daha fazladır. Böyle boş duvarları değerlendirmenin bir sürü yolu vardır. Bunlardan bir tanesi de desenli duvar kağıdı olabilir. Mutfakta duvar kağıdı pek sık rastlanmasa da denemeye değer.

​5- Resim sergisi

Küche Modern und Altholztheke, ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau Modern Mutfak
ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau

ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau
ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau
ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau

Mutfak dekorasyonunun estetik yönü ağır basan örneklerine geçelim. Bu resimde mutfağın bir kısmı pürüzsüz kapaklı modern dolaplardan oluşurken bir kısmı ise açık bırakılmış. Boşta kalan yerlere ahşap raflık eklenirken görsel açıdan daha iyi durması için çok sayıda resim aynı hizada asılmış. Küçük bir resim sergisini andıran bu fikir resimde olduğu gibi gayet başarılı.

6- Metal askılık

Kleine Küche mit liebevollen Details, Happyhomes Happyhomes Minimalist Mutfak Ahşap Gri
Happyhomes

Happyhomes
Happyhomes
Happyhomes

Dolap yerine raflık kullanımının mutfaklar için iyi bir alternatif olabileceğinden bahsetmiştik. Bu mutfakta üst dolap yerine konulan iki adet ahşap raf klasik bir örnek. Ancak diğer taraftaki metal askılık daha yaratıcı ve epey kullanışlı.

​7- Taş duvar

Vivienda en Vega de Selorio, RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS Kırsal Mutfak
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS

RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS

Şimdiye dek genellikle modern mutfak modellerinden örnekler gördük. Artık daha kırsal bir tasarıma geçmenin zamanı geldi. Örnekte gördüğümüz mutfak büyük oranda ahşap malzemeden yapılma bir tasarıma sahip. U şeklinde bir alanı mutfağın pencere ve dolap haricinde boş kalan duvarında taş dokusu kullanılmış. Ahşabın da doğal bir malzeme olduğu düşünülürse iyi bir fikir.

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​8- Siyah çerçeve

Reforma estilo industrial de un apartamento de 65m2, auno50 interiorismo auno50 interiorismo Modern Mutfak
auno50 interiorismo

auno50 interiorismo
auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

Modern evlerde daha sık rastladığımız açık mutfak modellerine dair son derece çarpıcı bir örnek karşımızda. Her ne kadar salonla mutfak arasında herhangi bir duvar bulunmasa da öyle keskin bir renk ve stil geçişi var ki bu zıtlık bakışları çiviliyor.

​9- Kara tahta

2 pièces de 28m2, Atelier Grey Atelier Grey Modern Mutfak
Atelier Grey

Atelier Grey
Atelier Grey
Atelier Grey

Standart bir mutfak dekorasyonu yerine daha yaratıcı bir model arıyorsanız örnekteki basit ve pratik mutfak tam aradığınız şey. Kara tahta boyası ise duvarınıza dilediğinizi çizebilirsiniz.

​10- Siyah ve beyaz

Pelleport, Agence Glenn Medioni Agence Glenn Medioni Mutfak
Agence Glenn Medioni

Agence Glenn Medioni
Agence Glenn Medioni
Agence Glenn Medioni

Dikkat çekici ve modern bir görünüm için siyah-beyaz ikilisi her zaman güncelliğini korur. Mutfağın belli bölgelerinde kontrast yaratmak yerine örnekteki gibi beyaz üzerine siyah bir çizgi çekerek yepyeni bir mutfak elde etmek mümkün.

​11- Pratik depolama

Le contemporain épouse l’ancien, mllm mllm Eklektik Mutfak
mllm

mllm
mllm
mllm

Resimdeki dar mutfak için ek depolama fikirleri iyi bir kurtarıcı olabilir. Örneğin mutfağın en dar duvarına geniş bir metal askılık hem yer kaplamaz hem de pratiktir.

​12- Rengarenk sandalyeler

Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Mutfak Ahşap Beyaz
Murat Aksel Architecture

Housing

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Mutfağı sıradanlıktan kurtarmaz için mutlaka büyük masrafa girmeye gerek yok. Çok daha küçük değişikliklerle de özgün bir mutfak elde edebilirsiniz. Mesela mutfakta kullandığınız sandalyelerin her birini farklı bir renkten seçin. Basit ama işlevsel.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Birbirinden modern ve şık 10 apartman dairesi’ başlığına bakabilirsiniz.

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