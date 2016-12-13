66 metrekare etkileyici ve mükemmel bir ev

Bu gün 66 metrekare olan bir dairenin yenilenmiş ve modern dekorasyonunu yakından incelemek için ziyaret ediyoruz. Brando Kopt Mimarlık ofisi mimarları tarafından projelendirilerek hayata geçirilen bu daire, stili, karakteri ve işlevsel dekorasyonu ile sizleri büyülüyor Her detayın optimize edilerek uygulandığı, gri rengin yoğun olarak kullanıldığı bu ev gören herkesin sahip olmak isteyeceği kadar güzel ve etkileyici bir dizayna sahip. Evin yatak odası, oturma odası, mutfağı, banyosu, hobi odası tamamen gri tonlarda dekore edilmiş ve koyu rengin dekorasyon içinde etkileyici bir şekilde kullanılabileceği bu dekorasyon ile kullanılmıştır. Homifyküçük ev dekorasyonları içinde yer alan bu evi yakından inceleyelim.
Evin yaşam alanlarından biri olan salonu incelediğinizde gri ve beyaz rengin bir arada etkileyici bir şekilde kullanıldığını, gri oturma grubu ile beyaz duvarların ve yer döşemelerinin mükemmel uyumu ile etkileyici bir salon ortaya çıkarılmış. Beyaz yemek masası ve sandalye takımı ile duvarlara asılmış koyu çerçeveli tablolar zıt renklerin uyumlu kontratını pekiştirmiş.
Evin salonuna farklı bir açıdan baktığınızda bej renk tercih edilerek yapılan dekorasyon ile geniş bir masa ve sandalye takımı, beyaz renk duvarları ve şık aydınlatma armatürü ile oturma odası evin en görkemli odası haline getirilmiş. Bu açıdan bakıldığında koyu renk oturma grubu ile bej renk kanepenin şık yerleşimi ile oturma odası içinde büyüleyici bir dekorasyona imza atılmış.
Evin mutfağı yaşam alanı olan salon ile iç içe açık bir mutfak ve amerikan salon şeklinde düşünülmüş. Bu sayede evin küçük olması handikapı ortadan kaldırılmış. Mutfağın tüm ekipmanları gri renklerden tercih edilerek salon içindeki zıt renklerin uyumu ve gri tonların ağırlığı korunarak çok şık bir mutfak oluşturulmuş. Açık mutfak olarak ev hanımına kolaylık sağlayacağı gibi yemek masasının bu bölümde yer alması da evde alan kullanımı açısından avantaj sağlamış.
Ev 66 metrekare olduğu için yatak odası da oldukça küçük tutulmuş. Küçük alan geniş görünmesi için beyaz renge boyanmış ve gri yatak takımları ile beyaz duvarlar oldukça şık bir uyum oluşturmuş. Yatak odası içinde yer alan pencere yatak odasının havadar ve ferah olmasını sağladığı gibi duvara asılan gri tablo da yatak odasında yer alan gri renklerin uyumuna katkı sağlamış.
Evin içinde yer alan detayları incelediğimizde duvarlara asılan koyu renk tablolar ve evde yer alan mobilya renkleri ile uyumlu objeler evin genel dekorasyonunun üst düzey olmasını sağlamış. Ayrıca tüm duvarlar açık ton olarak beyaza boyanmış ve geniş bir görünüm oluşturularak küçük olmasına karşın ferah bir iç ortam ortaya çıkarılmış.
Evin banyosu diğer alanlarda olduğu gibi gri tonlarda renklendirilmiş. Oldukça minimalist bir düzen içinde yer alan banyo dekorasyonu geniş bir ayna kullanılarak dar alanların geniş gösterilmesi için uygulanan püf noktası ile kusursuz ve mükemmel olmuş. Kapı arkasında yer alan boş alan değerlendirilerek dolap eklenmiş ve banyonun işlevsel olduğu kadar kullanışlı olmasına katkı sağlanmış.
Banyonun geri kalanı incelendiğinde minimalist düzenin kusursuz bir şekilde uygulandığı daha net bir şekilde görülecektir. Lavabo ve klozet takımları da beyaz renkli seçilmiş ve gri tonlar içinde beyaz renkler mükemmel bir uyum sağlamış.