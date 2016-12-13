66 metrekare etkileyici ve mükemmel bir ev

Bu gün 66 metrekare olan bir dairenin yenilenmiş ve modern dekorasyonunu yakından incelemek için ziyaret ediyoruz. Brando Kopt Mimarlık ofisi mimarları tarafından projelendirilerek hayata geçirilen bu daire, stili, karakteri ve işlevsel dekorasyonu ile sizleri büyülüyor Her detayın optimize edilerek uygulandığı, gri rengin yoğun olarak kullanıldığı bu ev gören herkesin sahip olmak isteyeceği kadar güzel ve etkileyici bir dizayna sahip. Evin yatak odası, oturma odası, mutfağı, banyosu, hobi odası tamamen gri tonlarda dekore edilmiş ve koyu rengin dekorasyon içinde etkileyici bir şekilde kullanılabileceği bu dekorasyon ile kullanılmıştır. Homifyküçük ev dekorasyonları içinde yer alan bu evi yakından inceleyelim.