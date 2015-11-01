Dekoratif öğelerle birbirinden cazip genç yatak odaları

Bölgesel duvar ve tavan zemin kaplamalarının alanları özelleştirdiği ve doğu, ölçülü ışıklandırma ile ayrıcalıklı hale getirilebileceğini hatırlatmalıyız. İşlevsel detaylar içeren endüstriyel genç yatak odası modelleri, özellikle gençler için de ilham veren fikirler taşıyor. Yatak kotunun bulunduğu mesafeyi kullanışlı raf dekorlarıyla ya da kapaklı dolaplarla değerlendirebilirsiniz. Gerek aksesuarlar, gerekse hobi ya da çalışmalarını içeren gereçleri aynı kotta sürdürülen kademe ile çözmek de mümkün. Sadece yatak alanını içine alan bölgesel ahşap kaplama ile daha doğal bir görünüm kazandırabilirsiniz. Aynı şekilde yine doğal malzeme görünümü sağlayan dekoratif tuğla duvar kaplaması da mekanın uyku ve çalışma alanlarını ayıran zemin dokuları olabilir, doğal doku görüntüsü kazandırarak daha sıcak bir atmosfer sağlayabilirsiniz. Pencere üzerinden devam eden açık raflar hem kullanışlı hem de figür ya da özel aksesuarlarınızı sergileyebileceğiniz özel duvar dekoru oluşturmanızı sağlıyor.