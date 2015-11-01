Dekoratif öğelerle birbirinden cazip genç yatak odaları

Ev dekorasyonunu özgün kılan ve karakteristik öğeler taşıyan bireysel yaşam alanlarından biri yatak odalarıdır. Belirlenen stil ve tarzı yakalayan, uyum ve ahenk içeren ya da çarpıcı etkilerle mekanlarınızı dekore edebilirsiniz. Bunun için yetişkinliğe adım atmak üzere evin genç bireylerini unutmadık. Fark yaratan ev dekorasyonu alternatifleri için uzmanlarımızın dizayn ettiği genç ve çocuk odaları modelleri bir araya getirerek derledik. Tematik genç odalarından farklı stillere birçok genç yatak odası örneği görebileceğiniz yazımızda, işinizi kolaylaştıracak dekorasyon fikirleri bulabileceğinizi düşünüyoruz. Evinizi yeniden dekore etmeyi düşünüyor olabilirsiniz, ya da halihazırda genç yatak odası için ilham veren örnekler arıyor olabilirsiniz. Sizleri çok bekletmeden oldukça ilgi çeken genç yatak odaları modellerini incelemeye davet ediyoruz.
Gençlerin hayal dünyalarının gerçeğe taşınmasını sağlayan en somut yollardan biri tematik dekorasyon fikirleri olmalı. Özellikle korsanları benimseyen genç ve çocuklar için ilgi çekici bir yatak odası modeli. Daha farklı temaların da işlenebileceği gibi, konsept olarak korsan gemisi ve aksesuarlarından oluşan yatak odası takımı kahverengi ahşap malzemeden yapılarak göze hitap etmiş. Yatak başı modelinde korsan bayrağı ve diğer kısımda dümen ile gençlerin eğlenceli dünyalarına keyifli detaylar katmış. Korsan temalı perde seçiminden dümen formundaki aksesuarları, duvar dekoru da ihmal edilmemiş. Birçok gencin ilgi duyabileceği tematik genç yatak odaları, dekorasyon stili ile beraber ayrıcalık yaratarak fark katıyor.
Bölgesel duvar ve tavan zemin kaplamalarının alanları özelleştirdiği ve doğu, ölçülü ışıklandırma ile ayrıcalıklı hale getirilebileceğini hatırlatmalıyız. İşlevsel detaylar içeren endüstriyel genç yatak odası modelleri, özellikle gençler için de ilham veren fikirler taşıyor. Yatak kotunun bulunduğu mesafeyi kullanışlı raf dekorlarıyla ya da kapaklı dolaplarla değerlendirebilirsiniz. Gerek aksesuarlar, gerekse hobi ya da çalışmalarını içeren gereçleri aynı kotta sürdürülen kademe ile çözmek de mümkün. Sadece yatak alanını içine alan bölgesel ahşap kaplama ile daha doğal bir görünüm kazandırabilirsiniz. Aynı şekilde yine doğal malzeme görünümü sağlayan dekoratif tuğla duvar kaplaması da mekanın uyku ve çalışma alanlarını ayıran zemin dokuları olabilir, doğal doku görüntüsü kazandırarak daha sıcak bir atmosfer sağlayabilirsiniz. Pencere üzerinden devam eden açık raflar hem kullanışlı hem de figür ya da özel aksesuarlarınızı sergileyebileceğiniz özel duvar dekoru oluşturmanızı sağlıyor.
Genel olarak müzik aleti kullanan gençlerin odalarında ilgili araçlarını muhafaza etmek ya da sergilemekle ilgili sorunları olur. Görüntü açısından hem göz yormaması hem de içinizi açan bir genç yatak odası dekoru oluşturması bakımından görselimiz özel bir örnek teşkil ediyor. Özellikle enstrümanları ve duvar dekoru siluetini öne çıkaran tasarım, beyaz duvar ve tavan zeminini fon olarak kullanıyor. Öte yandan elektro gitarları duvar dekoru olarak kullanarak, şık aydınlatma detayları ile estetik bir dil yakalanmış. Çok büyük olmayan genç yatak odaları için aynanın derinlik katan ve görselleştiren fonksiyonunu da unutmamalı.
Renkli duvar dekorları ile beyaz mobilyaların kullanımı hem dengeyi sağlıyor, hem de şık formları öne çıkarıyor. İstenilirse ışıklandırma detaylarında, dekoratif raflarla duvar dekorlarına kadar dekorasyon öğelerini duvarda düzenleyebilirsiniz. Özellikle yer döşemesinde daha geniş alanlar yer açmak için yer kaplayan aksesuarlara gerek kalmaz. Yeterince ilgi çeken duvar dekorları ile beyaz sayvanlı yatak karyolası birbirine dengeleyen bir şıklık oluşturuyor. İthal duvar kağıtları ile renkli ve bölgesel farkları gözeten modern bir dekorasyon stili oluşturabilirsiniz.
Kontrast renklerin kullanılarak canlılık ve sıcak bir atmosfer kattığı genç yatak odası modern stil dizayn edilmiş. Duvar dekoru olarak gece gökyüzü, yıldızlar ve yeşil tepeleri içeren atmosfer gençlerin düşlerini süsleyebilecek nitelikte. Genel olarak doğal dokuların görünümü esas alan yaklaşım, tuğla duvar görünümü kazandıracak kaplamalarla doğal atmosfere katkıda bulunuyor. Özellikle gençlerin bayılarak kullanabileceği tavan hizasından başlayan kutu gibi, cam pencereli alan oyun ve keyifli hikayeleri okunabileceği bir alan olarak değerlendirilebilir. Tabii ki böylesi doğa atmosferi içeren bir gen yatak odası modelinde, doğadan unsurlar, köpek silüetinde bir aydınlatma aksesuarı ve asfalt yol görünümünde eğimli rampa ise eğlenceli bir yatak odası ihtiyaçlarını ayrıca karşılıyor.
Doğa sever gençlerin ilgisini çekebilecek detaylar yakalamak sanıldığı kadar zor olmayabilir. Yeşil renginin zindelik ve ferah bir etki verdiğini bilirsiniz. Bunu genç yatak odası dekorasyonunda kullanmak da ayrıca fark yaratan bir unsur olabilir. Duvar dekoru olarak yeşil yaprakların görselleştirildiği örneğimizde, doğayı davet eden bir tasarım söz konusu. Hem kullanışlı hem de göze hitap eden detaylarla ferahlık hissi veren yeşili kullanmanızı mutlaka tavsiye ederiz.
Genç yatak odaları özellikle evin diğer alanlarına nazaran daha küçük ve dar alanlı tercih edilebiliyor. Dolayısıyla pratik fikirlerle hem duvar dekorunu görselleştirmek, hem de fonksiyonel araçlara dönüştürmek mümkün. Küçük alanlarda yer açmak için dekoratif duvara monte raflar dizayn ederek, geometrik formlarla dinamizm katabilirsiniz. Görselimizdeki şık genç yatak odası modelinde duvar dekoru ile tavan dekoru arasında benzer geometrik dil kullanılarak uyum ve ahenk yakalanmış.
Uyumun ve ahengin yakalanması formların dili vasıtası ile olabilir. Yatak karyolası ile çalışma masasını alan çatı şeklindeki yapı formu genç yatak odasının en dikkat çeken öğelerinden. Yapboz şeklindeki yer yastıkları ise genç yatak odasına hem renkli bir atmosfer katıyor, hem de kullanışlı birer yer minderi objesine dönüştürüyor. Gerek aksesuarlarla, gerekse dekoratif yastıklarla benzer fikirleri değerlendirebilir, büyük ve geniş boyutlu eşyalarla göz yoran kütleler oluşturmak yerine açık ve ferah bir dekorasyon tarzını benimseyebilirsiniz. Tamamiyle ihtiyaca ve beğeniye göre kullanabileceğiniz yapboz yer yastıklarını dekoratif amaçlı kullanabilir, ihtiyaç duyulan alana taşıyabilirsiniz. Kamp severler için aynı zamanda tırmanma iplerinin mevcut olduğu alanda dekoratif yastıklar işlevsel bir rol alıyor.
Kardeşler için dizayn edilen genç yatak odası modeli modern stil dizayn edilmiş. Yatak odasının geri kalanını bölen raflardan ve ranza yatak sisteminden oluşan form oldukça dikkat çekici. Hem kitaplık ihtiyacını hem de kardeş için yatak ihtiyacını bünyesinde içeren kompakt ranza sistemi oldukça kullanışlı. Mekanda aksesuar ve kitapların fazla yer kaplamamasını sağlayan raflar, aynı zamanda dekoratif sergi alanı olarak da değerlendirilebilir. Gördüğünüz modern stil dekore edilmiş genç yatak odası modeli, Brezilya'da bulunan Sesso & Dalanezi imzası taşıyor.
Tematik çalışmalardan vazgeçmeyenlere alternatif bir korsan genç odası örneği. Modern stil dizayn edilmiş genç yatak odası kullanışlı ve pratik detaylar içeriyor.Fazla yer kaplamayan köşeye konumlanmış ranza sistemi uyku ihtiyacını daha fazla ışık alabilecek şekilde dizayn ederek çözmüş. Öte yandan gençlerin ilgi alanlarını yansıtabilecek silüetlerle duvar dekorları fikirleri veriyor. Kendinizin de yapabileceği meyve kasalarını anımsatan gereçlerle, tekerlekli kullanarak fonksiyonel birer araç haline getirebilirsiniz.
Ayrıca farklı temalarla genç odası dekore etmek isteyenler, ’Eğlenceli konseptlerle 13 genç odası dekorasyonu’ yazımızı da okuyabilir.