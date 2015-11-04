Ev dizaynı ile ilgilenenler için iç dekorasyon modelleri

Ev dekorasyonu ile ilgilenenler için farklı stillerde iç dekorasyon örneklerini incelemek, mekanları nasıl dizayn edileceği konusunda önemli ölçüde yardımcı olacaktır. Yaşam alanlarını sizi daha iyi hissettirecek ve sizi yansıtacak şekilde dekore etmek için, önceden bazı gereksinimleri bir şablona oturtmak pratik bir fikir olabilir. Hangi renk ve doku aralığını kullanacaksınız, kullanılacak materyallerin soğuk veya sıcak etkisi olacak mı, modern stil ya da farklı tarzları değerlendirmeyi düşünür müsünüz, bununla ilgili alınacak kararlar işlerinizi oldukça kolaylaştırabilir.

Yaşam alanlarını olduğundan daha geniş göstermek için duvar zeminlerini daha açık renk tonlarında tercih ederek, mobilya ürünlerine uygun renk şablonu kullanabilir, bu vesileyle derinlik katan bir yaklaşım yolu izleyebilirsiniz. Odak noktasını mobilya ve eşyaları aldığınız vakit, açık duvar ve tavan zeminleri ile sınır algısını azaltabilirsiniz. Evin tadilat görmesi gereken alanları var ise, bu alanları nasıl değerlendireceğinizi önceden gözden geçirme şansı yakalayabilirsiniz. Örneğin onarım gereken duvar ile ilgili dekoratif bir raf dizaynı tasarlayabilir ya da gömme dolaplar vasıtasıyla daha işlevsel çözümler üretebilir, mekanda alandan kazanabilirsiniz. Göz yoran eşya kalabalığını muhafaza etmek için birçok pratik fikir değerlendirilebilir. Sizler için seçtiğimiz iç dekorasyon modellerinden örneklerle farklı stillerde yaklaşımları inceleyebilir, size hitap eden modelleri değerlendirebilirsiniz..