Ev dizaynı ile ilgilenenler için iç dekorasyon modelleri

Ev dekorasyonu ile ilgilenenler için farklı stillerde iç dekorasyon örneklerini incelemek, mekanları nasıl dizayn edileceği konusunda önemli ölçüde yardımcı olacaktır. Yaşam alanlarını sizi daha iyi hissettirecek ve sizi yansıtacak şekilde dekore etmek için, önceden bazı gereksinimleri bir şablona oturtmak pratik bir fikir olabilir. Hangi renk ve doku aralığını kullanacaksınız, kullanılacak materyallerin soğuk veya sıcak etkisi olacak mı, modern stil ya da farklı tarzları değerlendirmeyi düşünür müsünüz, bununla ilgili alınacak kararlar işlerinizi oldukça kolaylaştırabilir.
Yaşam alanlarını olduğundan daha geniş göstermek için duvar zeminlerini daha açık renk tonlarında tercih ederek, mobilya ürünlerine uygun renk şablonu kullanabilir, bu vesileyle derinlik katan bir yaklaşım yolu izleyebilirsiniz. Odak noktasını mobilya ve eşyaları aldığınız vakit, açık duvar ve tavan zeminleri ile sınır algısını azaltabilirsiniz. Evin tadilat görmesi gereken alanları var ise, bu alanları nasıl değerlendireceğinizi önceden gözden geçirme şansı yakalayabilirsiniz. Örneğin onarım gereken duvar ile ilgili dekoratif bir raf dizaynı tasarlayabilir ya da gömme dolaplar vasıtasıyla daha işlevsel çözümler üretebilir, mekanda alandan kazanabilirsiniz. Göz yoran eşya kalabalığını muhafaza etmek için birçok pratik fikir değerlendirilebilir. Sizler için seçtiğimiz iç dekorasyon modellerinden örneklerle farklı stillerde yaklaşımları inceleyebilir, size hitap eden modelleri değerlendirebilirsiniz..
Göz alıcı bir mutfak modeli ile devam edelim. mutfak döşeme kaplamalarında kullanıla desen ve renklerin klasik stil cazibesi ve mutfağın karakteristiğini belirleyen, öne çıkan özelliklerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Eğer yer döşemesi kaplamasında desen ve renklerle hareket getirmek isterseniz, mutfak duvarları ve dolapların yalın ve açık renk tonlarında tercih edilmesi akılcı bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Geniş mutfak sahipleri için mutfak adaları ve masalarını bir arada kullanarak hem fonksiyonel hem de estetik bir alan oluşturabilirsiniz.
Konforlu bir oturma alanının yanı sıra şıklıktan ödün vermeyen bir yaklaşımla klasik stil cazibesinden vazgeçmeyenlere görkemli bir salon modeli. Oturma gruplarının kendine has çizgisi ile her bir objeye ayrıcalık katılmış. Birbirinden farklı dokular ve renklerin bir araya getirilmesi ile klasik stil ahengi yakalamak mümkün. Görüldüğü üzere tavan dekoru ve şık bir avize ile mekanı aydınlatmanın göz alıcı bir atmosfer oluşturması, aksesuarlarla karakteristik öğelerin katılması salon dekorasyonu ile ilgilenenler için göz alıcı detaylar içeriyor. Gördüğünüz şahane klasik salon tasarımı, Hakan Helvacıoğlu tarafından dizayn edilmiş.
Beyaz zemin renklerinin hakim olduğu yatak odası modelinde, Akdeniz stil esintiler mevcut. Dekoratif yastık modellerinde kullanılan canlı mavi, yeşil renklerinin odanın geri kalan objeleri ile uyumlu renklerde tercih edilmesi gözü okşuyor. Nevresim ve tabure formatındaki sandalyenin mavi renk tonları sıcak etkiler yaratıyor. İçinizi ısıtan bir atmosfer sağlamak için renklerin dili ve ışıklandırmaya ayrı özen göstererek farklı aksesuarlarla sağlayabilirsiniz. Piyanonun bulunduğu yatak odası kişilik ve karakter katan özellikler içerirken, sayvanlı yatak modeli mekanı özelleştiren detaylardan biri olarak değerlendirilebilir.
Büyük bir salon geçişini diğer alanları duvarla bölmeden daha geniş ve ferah bir hale getirmek mümkün. Öte yandan salon dekorasyonunda kullanılacak sıcak renk tonları ile tropikal esinti gözü okşuyor. Özellikle bitkileri dekorasyona dahil etmek isteyenler için sıcak renklerle birlikte kullanmak, tropikal stil turuncu, yeşil ve doğal ahşap dokularını değerlendirmek alternatif fikirler olabilir. Sehpa dekorlarını ise küçük çerçevelenmiş fotoğraflar ile süslemek kişilik katan, mekanın karakteristiğini etkileyen detaylardan biri.
Daha geniş bir algı yaratmak için aynaların oldukça işlevsel ve estetik bir çözüm olacağını bilirsiniz. Salonlar kadar geniş yer ayırılmasa da, küçük yatak odaları için de pratik çözümler mevcut. Dekoratif duvar rafları ve kişisel aksesuarlarınızdan figürlere kadar sergileyebileceğiniz bir pencere üzeri raf modeli de mekanı değiştiren unsurlardan olabilir. Yine küçük yatak odaları için yatak altının dolap ve çekmecelerle değerlendirilmesi, daha fazla eşya ve gerecin muhafaza edilmesine yardımcı olabilir.
Kullanılacak malzemenin çeşidine göre oturma alanlarını dizayn etmek, pratik fikirleri değerlendirerek dekorasyona dahil etmek mümkün. Doğal malzemelerin kullanımı, özellikle mermer ve taşın ev dizaynı konusunda muhteşem sonuçlar çıkardığını söyleyebiliriz. Duvarların boydan boya oturma alanı olarak dizayn edilmesi, doğal taş ve mermer dokularının materyal olarak kullanmak ayrıcalık sunabilir. Dekoratif bir ayna modeli ve geniş pencereler ile manzarayı dahil etmek oturma odasını olduğundan daha geniş gösteren bir yaklaşım olacaktır, özellikle küçük oda dekorasyonu yapacakların ilgisini çekebilir. Ayrıca doğal taş ya da mermer kullanımının mekanın karakteristiğini belirleyen öğelerden biri olduğunu ve muhteşem sonuçlar çıkarabileceğinin örneğimizde görebilirsiniz.
Kardeşlerin bir arada yaşadığı oda dizaynı için daha fazla yer kaplamadan çözümler mevcut. Elbette bilindiği üzere ranza sistemleri bu ihtiyacı olabildiğince pratik bir şekilde karşılıyor. Pastel renklerin ahengi ile tasarlanan ranza sistemi, bünyesinde birçok dolap ve çekmece ihtiyacını karşılıyor.Gençlerin uyku ve okuma ihtiyaçlarını karşılayacak özel alanlar ve doğru ışıklandırma unsurlarını unutmamalı.
Tv ünitesi için şık ahşap mobilya ürünlerinden faydalanırken renklerin dilini kullanabilirsiniz. Eskitme görünümü veren ahşap mobilya ürünleri de ayrıca mekanlarda fark yaratan objeler olarak değerlendirilebilir. Şeffaf yüzeylerin oturma odası dekorasyonunda kullanılması, göz yormayan bir akış sağlar. Derinlik katan değerlere ihtiyaç duyulduğu zaman şeffaf yüzeyler, cam materyal ya da aynaların fonksiyonlarından faydalanabilirsiniz.
Banyo atmosferini değiştirmek sanıldığı kadar zor olmayabilir. Country stil esintilerle ayrıcalıklı banyo keyfi düşkünlerine şahane bir banyo örneği. Bağımsız küvet ile banyo keyfi hem kullanışlı hem estetik bir dekorasyona dahil edilebilir. Ayrıca can duşakabin kullanılan modelde isteğe göre cam materyalle mekana derinlik katan unsurlar değerlendirilebilir. İhtiyaç dahilinde dekoratif perdeler ya da buzlu cam gibi materyallerden faydalanarak doğal ışıktan da faydalanabilirsiniz. Dekoratif ayna unsurunu daha etkili bir biçimde sunmak için sıcak renklerle ışıklandırma ile derinlik katarak, banyonuza sıcak bir atmosfer katabilirsiniz. Ahşap çekmece ve raflar ile doğal dokuları banyoya taşımak, estetik bir görünüm kazandırabilir.
Gri renginin 2015 ev dekorasyon modellerinde oldukça fazla kullanıldığını belirtmeliyiz. Nötr renklerin yarattığı soğuk atmosfer etkisinden kurtulmak için ise sıcak renklerle bir arada kullanarak dengeyi sağlayabilirsiniz. Çatı katında yatak odası olanlar için tavan zemininin beyaz veya açık renk tonlarında tercihi alanları genişleten bir algı yaratacaktır. Duvar dekoru olarak modern stil yaklaşım ve lamba aksesuarlarıyla ilgili dekoratif yaklaşımlar, birbirine bağlanan kablo veya iplerin değerlendirilmesi bile estetik bir görünüm kazanmasına yardımcı oluyor. Harflerin kullanımının hem duvar dekorunda, hem de halı seçiminde görüyoruz. Bölgesel duvar dekoru ve duvar zeminin hardal sarısı gibi sıcak renklerle dekore edilmesi, nötr renklerin kullanımı ile denge oluştururken göz alıcı bir yatak odası dizaynı olmasını sağlıyor. Gördüğünüz genç yatak odası modeli, Kazakistan'da bulunan Sweet Home Design imzası taşıyor.
Ayrıca ev dizaynı ile ilgilenenler için, ’Hayalleri süsleyen 11 ev dekorasyonu örneği’ yazımızı okumalarını da tavsiye ederiz.