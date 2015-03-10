Komple tadilat böyle yapılır!

Mimari ve dekorasyon platformu homify'ın en çok ilgi çeken bölümlerinden biri olan Önce & Sonra serisinde özellikle evini yenilemek isteyenler için fikir ve ilham verici restorasyon projelerini tanıtıyoruz. Serinin bu yazısında sizlere 1950'li yıllarda yapıldıktan sonra hiç dokunulmamış bir apartman dairesinin nasıl inanılmaz bir değişim geçirdiğini göstereceğiz.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Atelier da Calçada adlı mimarlık firması tarafından üstlenilen proje, sadece 60 yıldır hiç dokunulmamış bir apartman dairesinin elden geçirilmesini değil, adeta yeniden tanımlanmasını da içeriyor. Şirket artık kimsenin yaşamadığı ve adeta bir müzeyi andıran daireyi hem günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilecek modern bir konuta dönüştürmeyi, hem de kendine has bir estetik dokunuş katmayı başarmış. Bunun için önceki apartmanda bulunan halıfleks şık bir ahşap zeminle değiştirilirken, duvar ve zeminde de hem modern, hem de günün ihtiyaçlarına cevap veren ekstra değişiklikler yapılmış. Gelin bu dönüşüm projesini yakından inceleyelim: