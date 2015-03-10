Komple tadilat böyle yapılır!

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Apartamento na Av. Roma, Atelier da Calçada Atelier da Calçada Modern Mutfak
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Mimari ve dekorasyon platformu homify'ın en çok ilgi çeken bölümlerinden biri olan Önce & Sonra serisinde özellikle evini yenilemek isteyenler için fikir ve ilham verici restorasyon projelerini tanıtıyoruz. Serinin bu yazısında sizlere 1950'li yıllarda yapıldıktan sonra hiç dokunulmamış bir apartman dairesinin nasıl inanılmaz bir değişim geçirdiğini göstereceğiz. 

Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Atelier da Calçada adlı mimarlık firması tarafından üstlenilen proje, sadece 60 yıldır hiç dokunulmamış bir apartman dairesinin elden geçirilmesini değil, adeta yeniden tanımlanmasını da içeriyor. Şirket artık kimsenin yaşamadığı ve adeta bir müzeyi andıran daireyi hem günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilecek modern bir konuta dönüştürmeyi, hem de kendine has bir estetik dokunuş katmayı başarmış. Bunun için önceki apartmanda bulunan halıfleks şık bir ahşap zeminle değiştirilirken, duvar ve zeminde de hem modern, hem de günün ihtiyaçlarına cevap veren ekstra değişiklikler yapılmış. Gelin bu dönüşüm projesini yakından inceleyelim:

Önce: Tarihi bir kalıntı gibi

Apartamento na Av. Roma, Atelier da Calçada Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

Atelier da Calçada
Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

Görüldüğü gibi dairenin onarımdan önceki hali hiç umut vaât etmiyor. Karanlık bir ortam, nem yüzünden çürümeye yüz tutmuş duvar kâğıtları ve tavan, eskimiş bir halıfleks ve genel olarak insanı hiç çekmeyen bir atmosfer.

Sonra: Modern ve rahat bir oturma odası

Apartamento na Av. Roma, Atelier da Calçada Atelier da Calçada Modern Oturma Odası
Atelier da Calçada

Atelier da Calçada
Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

Projenin ilk ayaklarından birini ahşap pencelerin daha iyi izoalasyon sağlayan ve bakımı daha kolay olan pimapenle değiştirilmesi olmuş. Bunun dışında pencerenin şekline çok fazla dokunulmamış. Pencerenin etrafındaki orijinal granit çerçeve ise temizlenip yenilenmek suretiyle aynen muhafaza edilmiş. 

Mekânın zemininde halıfleks yerine çok daha sıcak bir görüntü veren ve kullanım açısından daha pratik olan koyu renk ahşap kullanılırken, duvarlar ve tavan da beyaza boyanmış.

Balkon

Apartamento na Av. Roma, Atelier da Calçada Atelier da Calçada Kırsal Balkon, Veranda & Teras
Atelier da Calçada

Atelier da Calçada
Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

Dairenin salonunun açıldığı bu balkonda da projeyi üstlenen ekibin evin genelinde tercih ettiği ahşap zemin ve beyaz renk kombinasyonunun başarıyla uygulandığını görüyoruz. Evin retro havasını koruyan tabure ve dolap da cabası.

Önce: Modası geçmiş bir mutfak

Apartamento na Av. Roma, Atelier da Calçada Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

Atelier da Calçada
Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

Dairenin mutfağının önceki hali gerçekten de bir dönem filminin setini andırırcasına eski ev modası geçmiş bir havaya sahip. Ayrıca mekânın küçük, sıkışık ve bunaltıcı bir havaya sahip olduğuna ve neredeyse hiç doğal ışık almadığına da dikkat çekiyoruz. Bakalım bu mutfak nasıl yenilenecek.

Sonra: Modern bir mutfak

Apartamento na Av. Roma, Atelier da Calçada Atelier da Calçada Modern Mutfak
Atelier da Calçada

Atelier da Calçada
Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

Yukarıdaki mutfakla bu fotoğrafın aynı yere ait olduğuna inanmak gerçekten güç, ama mucize ortada. Projeyi üstlenen ekip, o modası geçmiş, iç karartıcı mutfağı neredeyse baştan aşağıya değiştirerek hem modern, hem de ferah bir görünüme kavuşturmayı başarmış. Yapılan değişikliklerle hem mutfağın kullanım alanı artırılmış, hem de mekâna daha modern ve kullanım açısından pratiklik sunan bir kimlik kazandırılmış. Özellikle toprak rengi zemin kaplamasının önemli ve zevkli bir değişiklik olduğunu vurgulamak gerekiyor.

Mutfak mobilyaları

Apartamento na Av. Roma, Atelier da Calçada Atelier da Calçada Modern Mutfak
Atelier da Calçada

Atelier da Calçada
Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

Tabii mutfağın bu kadar aydınlık ve modern görünmesinin nedenlerinden biri de tamamıyla yenilenen ve daha modern bir görünüme kavuşturulan mobilyalar, tezgâh ve beyaz eşyalar.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Önce: Korkunç bir manzara

Apartamento na Av. Roma, Atelier da Calçada Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

Atelier da Calçada
Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

Portekiz'deki apartman dairesinin onarımdan önceki banyo kısmına ise hiç bakmadan geçsek daha iyi. Çürümeye bırakılmış bir mekân, korkunç durumdaki lavabo ve klozet ve genel olarak hiç umut vaât etmeyen, ne kadar elden geçirseniz de adam olmayacakmış gibi görünen bir mekân.

Sonra: Tertemiz ve ferah bir banyo

Apartamento na Av. Roma, Atelier da Calçada Atelier da Calçada Modern Banyo
Atelier da Calçada

Atelier da Calçada
Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

Görüldüğü gibi ehil ellerinde elinde adam olmayacak bir mekân yok. Karşımızda bir öncekiyle hiçbir ilgisi olmayan, ferah, modern ve iç açıcı bir banyo var. Duvar ve zeminde mozaik tercihiyle yenilenen banyonun tavan ve kapılarında evin genelindeki beyaz tercihi devam ettirilirken, mekânın geneline hakim olan zeytin yeşili de iç açıcı bir hava katıyor. 

Ayrıca banyonun yenilenmiş görüntüsüne katkıda bulunan unsurlardan biri de son derece modern tasarımlı lavabo haznesi olmuş.

Önce: Banyonun küvet kısmı

Apartamento na Av. Roma, Atelier da Calçada Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

Atelier da Calçada
Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

İşte yine çok eski zamanların modasını yansıtan ve bakımsızlıktan dökülmek üzere olan bir banyo manzarası. Eskimiş ve modası geçmiş duvar kâğıtlarıyla ortamın pek de iç açıcı olduğu söylenemez.

Sonra: Sihirli bir el değmişçesine…

Apartamento na Av. Roma, Atelier da Calçada Atelier da Calçada Modern Banyo
Atelier da Calçada

Atelier da Calçada
Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

İşte yine ustaca bir yenilemenin nasıl olacağını gösteren hoş bir örnek. Az önceki o korkunç banyonun pencerelerinde, zemininde ve mobilyalarında yapılan değişikliklerin ardından mekân birdenbire hem son derece ferah ve aydınlık, hem de modern ve sıcak bir görünüm almış. Rahatlatıcı açık renklerin kullanılması da bu etkinin sağlanmasındaki temel etkenlerden biri.

Önce: Elbise dolabı

Apartamento na Av. Roma, Atelier da Calçada Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

Atelier da Calçada
Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

Evin eski halinde yatak odası ile banyo arasındaki kısımda bulunan elbise dolabı, hem kulllanım hem görünüm açısından pek umut vaât etmiyor.

Sonra: Yepyeni bir elbise dolabı

Apartamento na Av. Roma, Atelier da Calçada Atelier da Calçada Modern Giyinme Odası
Atelier da Calçada

Atelier da Calçada
Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

Evin yenilenmiş halinde de aynı yerde bir elbise dolabı bulunuyor ama bu kez hem daha fazla saklama kapasitesi sunan, hem daha pratik, hem de görünüm itibarıyla evin geri kalanıyla tamamen uyumlu bir dolap var karşımızda.

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Bu projeyi siz nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. 

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