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Türkiye'deki evlerden 8 iç açıcı balkon fikri

umit atdağ umit atdağ
BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Klasik Balkon, Veranda & Teras
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Balkonlar, evin dışarı açık olan tek noktaları olduğu için yaz ve bahar aylarında yaşam alanı olarak kullanılan, kış aylarında da güneşlenmek için tercih edilen alanlardır.Evin büyüklüğüne göre balkon ölçüleri farklılık gösterir. Balkon ölçüleri farklılık gösterse de dekorasyonları ve dizaynları her zaman en güzel şekilde yapılmalıdır. Balkon dekorasyonları bulunduğu bölgeye göre çeşitlilik gösterir. Akdeniz kıyılarına yer alan ülkelerde canlı renkler tercih edilerek dekore edilirken kuzey batı Avrupa ülkelerinde koyu renk ve sade dekorasyonlar tercih edilir. Ülkemizde de farklı stillerde dekore edilen balkonlar ev sahibinin tarzına göre de değişkenlik gösterir.Bu gün Türkiye'de yer alan balkon örneklerini homify balkon dekorasyonu sayfasında yer alan farklı dekorasyonlara sahip balkonlar üzerinden inceliyoruz. Ülkemize özgü renk ve dekorasyon fikirleri ile kendi balkonunuz için birebir örnek alacağınız balkon örneklerini yakından inceleyelim.

Turkuaz ve beyaz balkonlar

Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Beyaz
Murat Aksel Architecture

Housing

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Evinizin geniş bir balkonu varsa balkon üzerini işlemeler ahşaplar ile kapatarak bir güneşlik yapabilirsiniz. Balkon içinde kullanacağınız mobilyalar ile balkon çevresinde yer alan duvar ve korkulukları beyaza boyamalı ve balkonunuzun ferah bir balkon olmasına katkıda bulunmalısınız. Balkon mobilyalarının renklerini beyaz ile uyumlu olması için turkuaz renklerden seçip mükemmel bir balkona sahip olabilirsiniz.

Deniz manzarası

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Modern Balkon, Veranda & Teras
Escapefromsofa

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Özellikle deniz manzaralı evlerde tercih edilen ve deniz rüzgarlarının evin içinde hissedilmesini sağlayan geniş pencereli balkonlar ülkemizde kıyı bölgelerinde oldukça revaçtadır. Kıyı bölgelerinde her evde görebileceğiniz bu balkon örneği sade iki koltuk ve uzun iki orta masa ile dekore edilmiş, deniz manzarası ile sadelik birleştirilmiş.

Çiçekli balkonlar

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Klasik Balkon, Veranda & Teras
Mimoza Mimarlık

BILGE & AHMET SEZER EVI

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Balkonlarında doğallığı yaşamak isteyen ev hanımları balkonlarında genel olarak canlı renkli bitkiler kullanıyorlar. Ülkemizde yer alan doğal balkon örneğinde olduğu gibi açık renkli ahşap mobilyalar ile dekore edilen balkonda çok sayıda farklı renklerde çiçekler tercih edilmiş ve doğal bir balkon ortaya çıkarılmış.

Küçük balkonlar

Sit Outs TUNI Interiors Pvt. Ltd. Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
TUNI Interiors Pvt. Ltd.

Sit Outs

TUNI Interiors Pvt. Ltd.
TUNI Interiors Pvt. Ltd.
TUNI Interiors Pvt. Ltd.

Küçük balkonlar ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır. Küçük balkon örneğin olarak resimde yer alan balkon tamamen mermerler ile kaplanmış. Renkli minderler ile mermerlerin üzeri oturma alanı olarak düzenlenmiş olan balkonun küçük olmasına karşın her alanı kullanılarak geniş bir balkon izlenimi yaratılmış.

Şık mobilyalar

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Balkon dekorasyonlarında dekoratif bir görünüm kazandırmak için şık mobilyalar tercih edilebilir. Ülkemizde yer alan estetik balkonlardan biri olan resimdeki balkon örneğinde hem şık hem de dekoratif özellikli mobilyalar ile ahşap döşemeler kullanılarak sıcak ve samimi bir balkon oluşturulmuş. Balkonun en önemli mobilyası ise dekoratif görünüme sahip beşik olmuş.

Geniş balkonlar

Villa am schönsten See Bayerns, Wagner Möbel Manufaktur Wagner Möbel Manufaktur Modern Balkon, Veranda & Teras
Wagner Möbel Manufaktur

Wagner Möbel Manufaktur
Wagner Möbel Manufaktur
Wagner Möbel Manufaktur

Evlerin balkon ihtiyacı veranda ile ortak bir alan oluşturularak çok amaçlı ortak bir balkon oluşturulabilir. Örnek balkon örneği modern mimarilere sahip olan balkonlarda tercih edilen ve evin bir cephesi boyunca tasarlanıp uygulanan modern bir balkon türüdür. Veranda özelliği de bulunan bu balkon evin bir yaşam alanı olarak da kullanılabildiği için çok amaçlı olarak tasarlanmıştır

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Zarif balkonlar

Decoratime, Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer Modern Balkon, Veranda & Teras
Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer

Decoratime

Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer
Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer
Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer

Yüksek katlı apartmanlarda balkonlar gecenin hakimi konumundadır. Örnek balkonda gece romantizm yaşamak ve balkonun tadını çıkarmak için beyaz ve ahşap renkli mobilyalar ile dekore edebilirsiniz. İnce uzun balkon masasını aynı zamanda bir yemek masası şeklinde düşünerek balkonu kullanışlı bir balkon haline getirebilirsiniz.

Ahşabın zarafeti

30X30 CM GEÇMELİ AKASYA AHŞAP YER KAROSU homify Rustik Balkon, Veranda & Teras ahşap yer karosu
homify

30X30 CM GEÇMELİ AKASYA AHŞAP YER KAROSU

homify
homify
homify

Balkonunuzun güzelliğini artırmak için ahşaplardan yararlanabilirsiniz. Dekoratif ahşap döşemeleri ile  ahşap mobilyalardan yararlanarak balkonunuzu örnek balkon gibi dekore edebilir, balkonunuz küçük olsa bile çok şık ve zarif bir balkona sahip olabilirsiniz.

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