Türkiye'deki evlerden 8 iç açıcı balkon fikri

Balkonlar, evin dışarı açık olan tek noktaları olduğu için yaz ve bahar aylarında yaşam alanı olarak kullanılan, kış aylarında da güneşlenmek için tercih edilen alanlardır.Evin büyüklüğüne göre balkon ölçüleri farklılık gösterir. Balkon ölçüleri farklılık gösterse de dekorasyonları ve dizaynları her zaman en güzel şekilde yapılmalıdır. Balkon dekorasyonları bulunduğu bölgeye göre çeşitlilik gösterir. Akdeniz kıyılarına yer alan ülkelerde canlı renkler tercih edilerek dekore edilirken kuzey batı Avrupa ülkelerinde koyu renk ve sade dekorasyonlar tercih edilir. Ülkemizde de farklı stillerde dekore edilen balkonlar ev sahibinin tarzına göre de değişkenlik gösterir.Bu gün Türkiye'de yer alan balkon örneklerini homify balkon dekorasyonu sayfasında yer alan farklı dekorasyonlara sahip balkonlar üzerinden inceliyoruz. Ülkemize özgü renk ve dekorasyon fikirleri ile kendi balkonunuz için birebir örnek alacağınız balkon örneklerini yakından inceleyelim.