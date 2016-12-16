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Küçük bir dairenin beyaz dekorasyon ile dönüşümü

umit atdağ umit atdağ
Apartamento da Maria Rita, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura Minimalist Mutfak
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Eğer küçük bir daireniz varsa ve küçük dairenizin zarif bir şekilde dekore ederek ferah ve havadar bir ev sahibi olmak istiyorsanız homify küçük ev dekorasyon fikirleri içinde yer alan beyaz dekorasyonları kendinize örnek alabilirsiniz. Bu gün bembeyaz bir dekorasyon ile muhteşem bir ev haline getirilen 64 metrekareden oluşan bir eve konuk oluyoruz.  Ev içinde yer alan duvarlar, mobilyalar, halılar, kapılar ve dekorasyon içinde yer alan diğer unsurların tamamı ya beyaz renkte yada beyaz tonlarında dekore edilmiş. Bu haliyle evin küçük olması dezavantajı ortadan kaldırıldığı gibi ferah, havadar ve çekici bir ev ortaya çıkarılmış.  Bu ev Brezilya'nın Sao Paulo kentinde INA Arc. mimarlık ofisi tarafından hayata geçirilmiş olup  64 metrekare evin zarif ve şık bir şekilde dekore edilebileceğini de kanıtlamıştır.

Giriş ve oturma odası

Apartamento da Maria Rita, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura Minimalist Oturma Odası
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

Ev küçük olduğu için giriş bölümü oldukça küçük tutulmuş ve evin oturma odası ile iç içe olacak şekilde dekore edilmiş. Ana giriş tamamen beyaz renge boyanarak evin oturma odasının genel dekorasyonu ile uyumlu ve oturma odası dekorasyonunun bir parçası olması sağlanmış. Böylece evin tüm alanlarının işlevsel ve kullanışlı olmasının yanında şık bir dekorasyona sahip olması da sağlanmış.

Oturma odası

Apartamento da Maria Rita, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura Minimalist Multimedya Odası
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

Evin ana girişini geçtikten sonra oturma odasına ulaşıyorsunuz, Oturma odası küçük ölçülere  sahip olmasına rağmen  çok şık bir yerleşime ve dekorasyona sahip. Duvar boyunca beyaz bir tv ünitesi, geniş bir pencere ve koltuk takımı ile dekore edilen oturma odası işlevsel tv ünitesi ile oldukça görsel bir oturma odası olmuş.  Süs aksesuarları ve çiçekler tv ünitesi üzerinde dekore edilerek evin görkemli ve çekici bir oturma odasına sahip olması sağlanmış.

Mutfak

Apartamento da Maria Rita, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura Minimalist Mutfak
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

Evin mutfağı oturma odası ile bağımsız ancak kolay ulaşılabilen bir alana yerleştirilmiş. Mutfak içinde de her alanda olduğu gibi beyaz renkler tercih edilmiş.  Küçük duvar tipi bir mutfak ile evin içinde yer işgal etmesi önlenen mutfak beyaz dekorasyonu ile oldukça ekici bir hale getirilmiş. Oturma odasından baktığınızda rahatça görebileceğiniz mutfak, oturma odasının görselliğine de katkı sağlamış.

Mutfağın detayları

Apartamento da Maria Rita, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura Minimalist Mutfak
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

Mutfağın içine girdiğinizde her detayın özenle düşünüldüğünü ve küçük bir alan içinde her ihtiyaca cevap verebilecek bir mutfağın ortaya çıkarıldığını görebilirsiniz. Tavana kadar mutfak dolabı ve raf sistemi ile ihtiyaç duyulan muhafaza alanları oluşturulmuş, gri renkli bir bulaşık makinesi ile mutfak içinde tezat renkler uyumlu bir şekilde kullanılmıştır. Ek olarak mutfak tezgahı eklenerek  ihtiyaç durumunda ek olarak kullanılacak bir mutfak oluşturulmuş.

Banyo

Apartamento da Maria Rita, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura Minimalist Banyo
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

Evin banyosu için standartların çok altında bir alan ayrılmış ve lavabo tezgahı ile aynı zamanda muhafaza alanı oluşturulmuş. Her detay beyaz renk ile renklendirilerek banyonun dar ancak ferah ve havadar bir banyo olmasının yanında ışıl ışıl aydınlık bir banyo olması da sağlanmış.

Banyonun detayları

Apartamento da Maria Rita, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura Minimalist Banyo
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

Banyonun geri kalanını incelediğinizde her detayın beyaz olarak düşünülüp uygulandığı,  geniş bir ayna ile ferah ve geniş bir banyo oluşturularak evin genel dekorasyonu ile uyumlu olan, şık, ihtiyacı karşılayan bir banyo olması sağlanmış. Oval lavabo ve klozet beyaz renkli seçilmiş ve banyonun estetik olarak da üst düzey bir banyo olması sağlanmış

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