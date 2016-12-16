Küçük bir dairenin beyaz dekorasyon ile dönüşümü

Eğer küçük bir daireniz varsa ve küçük dairenizin zarif bir şekilde dekore ederek ferah ve havadar bir ev sahibi olmak istiyorsanız homify küçük ev dekorasyon fikirleri içinde yer alan beyaz dekorasyonları kendinize örnek alabilirsiniz. Bu gün bembeyaz bir dekorasyon ile muhteşem bir ev haline getirilen 64 metrekareden oluşan bir eve konuk oluyoruz. Ev içinde yer alan duvarlar, mobilyalar, halılar, kapılar ve dekorasyon içinde yer alan diğer unsurların tamamı ya beyaz renkte yada beyaz tonlarında dekore edilmiş. Bu haliyle evin küçük olması dezavantajı ortadan kaldırıldığı gibi ferah, havadar ve çekici bir ev ortaya çıkarılmış. Bu ev Brezilya'nın Sao Paulo kentinde INA Arc. mimarlık ofisi tarafından hayata geçirilmiş olup 64 metrekare evin zarif ve şık bir şekilde dekore edilebileceğini de kanıtlamıştır.