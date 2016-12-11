Ustanıza gösterebileceğiniz 9 elbise dolabı modeli

Yatak odası dekorasyonunuzu sıfırdan yapıyor da olsanız yeniliyor da olsanız, elbise dolabı ve şifoniyer gibi mobilyaların seçimi sizi en çok yoracak detaydır. Hem odanın stiline göre, hem de kullanım alışkanlıklarınıza uygun bir mobilya bulmak için epey araştırma yapmanız gerekebilir. Bu tip mobilyaları hazır alabileceğiniz gibi marangozlarla anlaşarak kendiniz de yaptırabilirsiniz. Yapımında kullanılan ağacın türüne ve üretim kalitesine göre fiyatı değişeceği için hazırlardan daha hesaplı olacağını söylemek pek doğru olmayabilir. Örneğin MDF malzeme ile üretilen bir hazır mobilya elbette marangozun ceviz ağaç kullanarak yapacağından daha hesaplı olacaktır. Bu durumda bütçenizi göz önünde bulundurarak seçim yapmalısınız.
Elbise dolabınızı bir ustaya yaptırmakta kararlıysanız, o halde bütçeye göre malzeme seçiminden daha yorucu bir adımla karşılaşacaksınız. Model seçimi! Yaptıracağınız dolabın modeli, rengi, süslemesi ve bölmeleri için ustanıza sizin fikir vermeniz gerekecek. Böyle durumlarda elinizin altında ilham alabileceğiniz tasarımlar bulundurmakta yarar var. Biz de bu yazımızda size örnek alabileceğiniz 9 model göstereceğiz. İçlerinden biri ya da birkaçı yatak odanızı şekillendirebilir.
Yatak odası dekorasyonunun bir diğer önemli parçası da yataklardır. Yatap seçiminiz için de fikirlere ihtiyacınız varsa
Herkesi hayrete düşürecek 9 yatak fikri başlıklı yazımızda muhteşem örnekler bulabilirsiniz.
Bu yatak odasında gördüğünüz model beyaz rengi ve kullanışlı bölmeleri ile oldukça şık görünüyor. Beyaz bir dekorasyonunuz varsa bu modelden ilham alabilirsiniz. Üstelik makyaj masası, çekmece ve ayna gibi özellikleri de barındıran bu model son derece kullanışlı. Pencereli kapaklar ise odaya klasik bir şıklık kazandırmış.
Dolabın kapakları, rengi, modeli ve süslemeleri elbette önemlidir ancak en az bunlar kadar önemli olan bir diğer özellik de bölmeleridir. Dolabınızın çekmece ve raflarının sizin kullanım alışkanlıklarınıza uygun yapılmış olması gerekir. Örneğin yalnız yaşayan bir kadınsanız giysi dolabınızda kravatlar için yapılmış özel bir askılığa gerek yoktur. Bu nedenle dolabın iç tasarımı için ustanıza nelere ihtiyacınız olduğunu detaylı anlatmalısınız. Bu örnekte bulunan dolabın çok sayıda çekmecesi ve ufak bölmeleri var. Çoraplar, kazaklar, bereler ve diğer bütün parçaları gruplar halinde yerleştirebilirsiniz.
Eğer yatak odanızda böyle bir giyinme alanı varsa dolap yerine açık raf ve askılar da yaptırabilirsiniz. Kıyafetlerin açıkta bırakılması pek sağlıklı bir muhafaza yöntemi sayılmaz ama yine de çok büyük bir dezavantajı olduğunu söyleyemeyiz. Geniş çekmecelere, bol sayıda raf ve askılığa sahip kullanışlı bir model.
Dolabınızın dış görüntüsü için böyle bir fikri de değerlendirebilirsiniz. Açık renklerde buzlu camla kaplanmış bu ahşap çekmeceler sizce de çok şık görünmüyor mu? Modern bir dekorasyona son derece uyum sağlayacak farklı bir özellik. Üstelik odaya iç açıcı bir görüntü de kazandıracaktır.
Dekorasyon stili tercihiniz klasikten yanaysa bu tip camlı ve işlemeli modelleri de değerlendirebilirsiniz. Parlak ve iç açıcı bir yatak odası dekorasyonu için böyle bir dolap muhteşem olacaktır.
Tercihiniz daha gösterişli ve işlemeli modellerse bu tip gardıropları örnek alabilirsiniz. Son yıllarda çok popüler olduğu için hazır olarak hemen her yerde bulabileceğiniz bu modelleri klasik ve avangart dekorasyonlarınız için değerlendirebilirsiniz.
Amaca yönelik özel bölmeleri bulunan dolap ve şifoniyerler her zaman daha kullanışlı oluyor. Bu takımın bölme özelliklerini örnek alabileceğiniz gibi rengini de değerlendirebilirsiniz. Oldukça şık ve dikkat çekici bir mobilya rengi.
Bu büyüklükte bir yatak odası bulmak pek kolay olmayabilir ancak dolap tercihinizi bu dalgalı modelden yana yapabilirsiniz. Son derece şık ve dikkat çekici bir görüntüye sahip olan bu modelin bazı kapaklarında ise boy aynası bulunuyor. Oldukça fonksiyonel ve özel bir tasarım.
Dolabınızın tasarımında bu örnekteki gibi raflara da yer verebilirsiniz. Kitap, çerçeve gibi eşyalar ile süslenen raflar hem dekoratif bir görüntü hem de kullanım kolaylığı sağlar. Ayrıca bu örnekte, giyinme odasına açılan duvarın dekorasyonu da ilham verici. Siz de dolap kapaklarınızda ya da duvar dekorasyonunuzda İtalyan tasarımcı Fornasetti'nin ikonik Cavallieri çizimini kullanabilirsiniz.