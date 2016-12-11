Ustanıza gösterebileceğiniz 9 elbise dolabı modeli

Yatak odası dekorasyonunuzu sıfırdan yapıyor da olsanız yeniliyor da olsanız, elbise dolabı ve şifoniyer gibi mobilyaların seçimi sizi en çok yoracak detaydır. Hem odanın stiline göre, hem de kullanım alışkanlıklarınıza uygun bir mobilya bulmak için epey araştırma yapmanız gerekebilir. Bu tip mobilyaları hazır alabileceğiniz gibi marangozlarla anlaşarak kendiniz de yaptırabilirsiniz. Yapımında kullanılan ağacın türüne ve üretim kalitesine göre fiyatı değişeceği için hazırlardan daha hesaplı olacağını söylemek pek doğru olmayabilir. Örneğin MDF malzeme ile üretilen bir hazır mobilya elbette marangozun ceviz ağaç kullanarak yapacağından daha hesaplı olacaktır. Bu durumda bütçenizi göz önünde bulundurarak seçim yapmalısınız.

Elbise dolabınızı bir ustaya yaptırmakta kararlıysanız, o halde bütçeye göre malzeme seçiminden daha yorucu bir adımla karşılaşacaksınız. Model seçimi! Yaptıracağınız dolabın modeli, rengi, süslemesi ve bölmeleri için ustanıza sizin fikir vermeniz gerekecek. Böyle durumlarda elinizin altında ilham alabileceğiniz tasarımlar bulundurmakta yarar var. Biz de bu yazımızda size örnek alabileceğiniz 9 model göstereceğiz. İçlerinden biri ya da birkaçı yatak odanızı şekillendirebilir.