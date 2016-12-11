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Ustanıza gösterebileceğiniz 9 elbise dolabı modeli

Homify Homify
A.G. Evi, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Klasik Giyinme Odası
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Yatak odası dekorasyonunuzu sıfırdan yapıyor da olsanız yeniliyor da olsanız, elbise dolabı ve şifoniyer gibi mobilyaların seçimi sizi en çok yoracak detaydır. Hem odanın stiline göre, hem de kullanım alışkanlıklarınıza uygun bir mobilya bulmak için epey araştırma yapmanız gerekebilir. Bu tip mobilyaları hazır alabileceğiniz gibi marangozlarla anlaşarak kendiniz de yaptırabilirsiniz. Yapımında kullanılan ağacın türüne ve üretim kalitesine göre fiyatı değişeceği için hazırlardan daha hesaplı olacağını söylemek pek doğru olmayabilir. Örneğin MDF malzeme ile üretilen bir hazır mobilya elbette marangozun ceviz ağaç kullanarak yapacağından daha hesaplı olacaktır. Bu durumda bütçenizi göz önünde bulundurarak seçim yapmalısınız.

Elbise dolabınızı bir ustaya yaptırmakta kararlıysanız, o halde bütçeye göre malzeme seçiminden daha yorucu bir adımla karşılaşacaksınız. Model seçimi! Yaptıracağınız dolabın modeli, rengi, süslemesi ve bölmeleri için ustanıza sizin fikir vermeniz gerekecek. Böyle durumlarda elinizin altında ilham alabileceğiniz tasarımlar bulundurmakta yarar var. Biz de bu yazımızda size örnek alabileceğiniz 9 model göstereceğiz. İçlerinden biri ya da birkaçı yatak odanızı şekillendirebilir. 

Yatak odası dekorasyonunun bir diğer önemli parçası da yataklardır. Yatap seçiminiz için de fikirlere ihtiyacınız varsa Herkesi hayrete düşürecek 9 yatak fikri başlıklı yazımızda muhteşem örnekler bulabilirsiniz.

Beyaz ve sade bir model

homify Modern Yatak Odası Beyaz yatak altı dolabı,YATAK ODA,ODA,TASARIM
homify

homify
homify
homify

Bu yatak odasında gördüğünüz model beyaz rengi ve kullanışlı bölmeleri ile oldukça şık görünüyor. Beyaz bir dekorasyonunuz varsa bu modelden ilham alabilirsiniz. Üstelik makyaj masası, çekmece ve ayna gibi özellikleri de barındıran bu model son derece kullanışlı. Pencereli kapaklar ise odaya klasik bir şıklık kazandırmış. 

Dolabın görüntüsü kadar bölmeleri de önemli

Гардеробные, LUMI LUMI Klasik Giyinme Odası
LUMI

LUMI
LUMI
LUMI

Dolabın kapakları, rengi, modeli ve süslemeleri elbette önemlidir ancak en az bunlar kadar önemli olan bir diğer özellik de bölmeleridir. Dolabınızın çekmece ve raflarının sizin kullanım alışkanlıklarınıza uygun yapılmış olması gerekir. Örneğin yalnız yaşayan bir kadınsanız giysi dolabınızda kravatlar için yapılmış özel bir askılığa gerek yoktur. Bu nedenle dolabın iç tasarımı için ustanıza nelere ihtiyacınız olduğunu detaylı anlatmalısınız. Bu örnekte bulunan dolabın çok sayıda çekmecesi ve ufak bölmeleri var. Çoraplar, kazaklar, bereler ve diğer bütün parçaları gruplar halinde yerleştirebilirsiniz. 

Giyinme alanı bulunan odalar için şık bir örnek

İç mekan tasarım ve Görselleştirme, fatih beserek fatih beserek Modern Yatak Odası
fatih beserek

İç mekan tasarım ve Görselleştirme

fatih beserek
fatih beserek
fatih beserek

Eğer yatak odanızda böyle bir giyinme alanı varsa dolap yerine açık raf ve askılar da yaptırabilirsiniz. Kıyafetlerin açıkta bırakılması pek sağlıklı bir muhafaza yöntemi sayılmaz ama yine de çok büyük bir dezavantajı olduğunu söyleyemeyiz. Geniş çekmecelere, bol sayıda raf ve askılığa sahip kullanışlı bir model.

Dolap kaplaması için iç açıcı bir yöntem

Çerçevesiz çekmece CABINET Modern Giyinme Odası
CABINET

Çerçevesiz çekmece

CABINET
CABINET
CABINET

Dolabınızın dış görüntüsü için böyle bir fikri de değerlendirebilirsiniz. Açık renklerde buzlu camla kaplanmış bu ahşap çekmeceler sizce de çok şık görünmüyor mu? Modern bir dekorasyona son derece uyum sağlayacak farklı bir özellik. Üstelik odaya iç açıcı bir görüntü de kazandıracaktır.  

Klasik şıklığı

A.G. Evi, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Klasik Giyinme Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

A.G. Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Dekorasyon stili tercihiniz klasikten yanaysa bu tip camlı ve işlemeli modelleri de değerlendirebilirsiniz. Parlak ve iç açıcı bir yatak odası dekorasyonu için böyle bir dolap muhteşem olacaktır. 

Gösterişli modeller arayanlara

ESTE KLASİK YATAK ODASI Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Klasik Yatak Odası
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

ESTE KLASİK YATAK ODASI

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Tercihiniz daha gösterişli ve işlemeli modellerse bu tip gardıropları örnek alabilirsiniz. Son yıllarda çok popüler olduğu için hazır olarak hemen her yerde bulabileceğiniz bu modelleri klasik ve avangart dekorasyonlarınız için değerlendirebilirsiniz. 

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Koyu renk tercih edenlere

Hadley Wood Refurb, The Wood Works The Wood Works Modern Giyinme Odası Ahşap Mor
The Wood Works

Hadley Wood Refurb

The Wood Works
The Wood Works
The Wood Works

Amaca yönelik özel bölmeleri bulunan dolap ve şifoniyerler her zaman daha kullanışlı oluyor. Bu takımın bölme özelliklerini örnek alabileceğiniz gibi rengini de değerlendirebilirsiniz. Oldukça şık ve dikkat çekici bir mobilya rengi.

Geniş ve şık bir model

Incurvo, Adrian James Architects Adrian James Architects Modern Giyinme Odası closet,walk-in wardrobe,built-in storage,modern
Adrian James Architects

Incurvo

Adrian James Architects
Adrian James Architects
Adrian James Architects

Bu büyüklükte bir yatak odası bulmak pek kolay olmayabilir ancak dolap tercihinizi bu dalgalı modelden yana yapabilirsiniz. Son derece şık ve dikkat çekici bir görüntüye sahip olan bu modelin bazı kapaklarında ise boy aynası bulunuyor. Oldukça fonksiyonel ve özel bir tasarım. 

Tasarımda raflara da yer verebilirsiniz

Victorian Townhouse, Etons of Bath Etons of Bath Modern Giyinme Odası
Etons of Bath

Victorian Townhouse

Etons of Bath
Etons of Bath
Etons of Bath

Dolabınızın tasarımında bu örnekteki gibi raflara da yer verebilirsiniz. Kitap, çerçeve gibi eşyalar ile süslenen raflar hem dekoratif bir görüntü hem de kullanım kolaylığı sağlar. Ayrıca bu örnekte, giyinme odasına açılan duvarın dekorasyonu da ilham verici. Siz de dolap kapaklarınızda ya da duvar dekorasyonunuzda İtalyan tasarımcı Fornasetti'nin ikonik Cavallieri çizimini kullanabilirsiniz.  

Modern ve zarif bir aile evi
Bu elbise dolabı tasarımlarını siz nasıl buldunuz?

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