Küçük mutfaklara özellik kazandırmanın 15 kolay yolu

Mutfaklara uygulanacak dekorasyonun niteliği, büyük oranda mutfağın genişliğine ve mimari özelliklerine bağlıdır. Bu nedenle, geniş ve mimari yapısı elverişli bir mutfağa dilediğiniz dekorasyonu kolaylıkla uygulayabilirken problemli mutfaklarda yaratıcı çözümlere ihtiyaç duyarsınız. Peki küçük veya sorunlu bir mutfağa kişilik kazandırmak için ne gibi bir yol izlemek gerekir? Mimar, tasarımcı ve mutfak planlayıcıları elbette bu tip mutfaklar için de tasarım çözümleri üretiyorlar hatta öyle ki bir tasarımcının hünerini ancak problemli mekanlarda açığa çıkarabileceğini iddia edenler de var. Biz de bu yazımızda sizlere mutfağınızın mimari özellikleri ne olursa olsun dekorasyonuna kişilik kazandıracak pratik çözümlerden bahsedeceğiz.
Mutfağınızın mimari özellikleri ve dekorasyonu nasıl olursa olsun, kimi zaman basit bir raf kimi zamansa sade bir aksesuar ile mutfağınıza dikkat çekici bir özellik kazandırabilirsiniz. 15 güzel tasarım eşliğinde sunacağımız bu fikirler size yol gösterecek. Daha fazla örnek tasarım ve çözüm önerisi için “Her mutfağın ihtiyacı olan 12 pratik fikir” başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.
Geleneksel bir çözüm olan gömme dolapların artık daha modern versiyonlarını bulmak mümkün. Mutfağın uygun bir köşesine monte edilen ve çok sayıda raf ile çekmece bulunduran bu bölmeli kiler dolapları mutfağınız için kurtarıcı olabilir. Aynı zamanda dekorasyonunuza fonksiyonellik kazandıracaktır.
Yemek yaparken nane, kekik, fesleğen, biberiye ve maydanoz gibi aromatik bitkileri mutlaka kullanıyorsunuzdur. Bu bitkiler yemeklere rayiha katmakla kalmaz mutfağınıza taze kokular da kazandırırlar. Bu nedenle mutfaklar aromatik bitkiler yetiştirmek her zaman tavsiye edilen bir dekorasyon önerisidir.
Rustik stilin en gözde özelliklerinden olan desenli karo ve seramikler mutfaklara karakteristik bir özellik kazandırmanın etkili yoludur. Özellikle alın taşı yerine ya da ahşap masa üzerinde kullanılan karolar büyük dikkat çekiyor.
Pastel renklerin hafif ve yumuşak dokusu yalnızca mutfaklarda değil bütün dekorasyonlarda dingin bir hava yaratıyor. Bu tasarımdaki gibi desenli karo ve pastel renk kombinasyonundan da faydalanabilirsiniz.
Tezgah üstünde duvara monte edilen mıknatıs ve askılıklar hem alan tasarrufu sağlayan hem de mutfağa yaratıcı bir özellik kazandıran bir çözümdür. Çelik mutfak eşyalarınızı askılıklara, bıçak ve servis gereçlerini mıknatıslara asarak şık ve dikkat çeken bir mutfak oluşturabilirsiniz.
En küçük mutfaklarda bile harikalar yaratabilen beyaz dekorasyon oldukça etkili bir çözüm olabilir. Bir mutfağın ihtiyacı olan en önemli özellik ferahlık ve aydınlık bir görüntüdür ve bunun için beyaz dekorasyon şüphesiz en iyi yoldur. Üstelik modern stil ile de muhteşem uyum sağlar.
Gömme dolap çözümünü bir de bu sürgülü dolaplarla deneyin. Kiler dolabı olarak iş yapacak bu geniş sürgülü dolaplar mutfağınıza hem fonksiyonellik hem de şıklık kazandıracaktır. Ayrıca seçeceğiniz dekoratif kapaklarla da stilinizi güçlendirebilirsiniz.
Mutfak tezgahına ya da masaya entegre edilen mutfak ekipmanları mutfaklarda büyük bir kullanım kolaylığı sağlıyorlar. Bu entegre doğrama tahtası modern ve şık görüntüsüyle her mutfağı güzelleştirebilir.
Kullanışlı ve düzenli bir mutfak için bol sayıda depolama alanına ihtiyaç duyacağınızı biliyorsunuzdur. Tezgah altı ve arkası gibi alanları çekmecelerle değerlendiren hatta mutfağın en kuytu köşelerini bile kullanıma açan yaratıcı tasarımlar dekorasyonunuza harika özellikler kazandırabilir.
Bir yanından tezgaha bağlı olan entegre yemek masaları çok pratik bir uygulamadır. Hem alan tasarrufu sağlayabilir hem de gerektiğinde tezgah olarak da kullanılabileceği için büyük bir kolaylık sağlar.
Mutfağınız teras, balkon ya da oturma odası gibi alanlara açılıyorsa aradaki kapıyı geniş cam kapılarla değiştirerek hem alanlara ferahlık kazandırabilir hem de çok şık bir görüntü sağlayabilirsiniz. Özellikle iskandinav, modern, akdeniz gibi dekorasyonlara çok yakışacaktır.
Hem stil sahibi hem de eğlenceli bir mutfağa sahip olmak istiyorsanız duvar dekorasyonunuzda kara tahta kullanabilirsiniz. Dilediğiniz gibi karalayabileceğiniz hatta üzerine notlar alabileceğiniz kara tahtalar mutfağınıza farklı bir kişilik kazandıracaktır.
Son yıllarda oldukça popüler olan ve zaman zaman dizi ve filmlerde de gördüğümüz retro buzdolaplarını mutfağınıza farklı bir hava ve tarz kazandırmak için değerlendirebilirsiniz. Üstelik popüler olduğu için artık birçok marka modern özelliklere sahip retro buzdolapları üretiyor.
Tezgahınızda kullanacağınız malzemenin kaliteli ve dayanıklı olması çok önemlidir bunun yanı sıra tezgahınızı renkli ve desenli bir model ile değiştirerek mutfağınıza farklı bir hava kazandırmanız da mümkün.
Ek depolama alanı kazanmanın en pratik yolu olan duvar raflarını mutfağınızın görüntüsünü değiştirmek için de kullanabilirsiniz. boş kalan duvarlara uygulayacağınız birkaç sıra raf size daha kullanışlı ve şık bir mutfak kazandırabilir.