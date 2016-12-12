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Küçük mutfaklara özellik kazandırmanın 15 kolay yolu

Homify Homify
Farbkollektionen für Schiebetüren, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Modern Mutfak Yeşil
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Mutfaklara uygulanacak dekorasyonun niteliği, büyük oranda mutfağın genişliğine ve mimari özelliklerine bağlıdır. Bu nedenle, geniş ve mimari yapısı elverişli bir mutfağa dilediğiniz dekorasyonu kolaylıkla uygulayabilirken problemli mutfaklarda yaratıcı çözümlere ihtiyaç duyarsınız. Peki küçük veya sorunlu bir mutfağa kişilik kazandırmak için ne gibi bir yol izlemek gerekir? Mimar, tasarımcı ve mutfak planlayıcıları elbette bu tip mutfaklar için de tasarım çözümleri üretiyorlar hatta öyle ki bir tasarımcının hünerini ancak problemli mekanlarda açığa çıkarabileceğini iddia edenler de var. Biz de bu yazımızda sizlere mutfağınızın mimari özellikleri ne olursa olsun dekorasyonuna kişilik kazandıracak pratik çözümlerden bahsedeceğiz.

Mutfağınızın mimari özellikleri ve dekorasyonu nasıl olursa olsun, kimi zaman basit bir raf kimi zamansa sade bir aksesuar ile mutfağınıza dikkat çekici bir özellik kazandırabilirsiniz. 15 güzel tasarım eşliğinde sunacağımız bu fikirler size yol gösterecek. Daha fazla örnek tasarım ve çözüm önerisi için “Her mutfağın ihtiyacı olan 12 pratik fikir” başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

1. Gömme depolama alanları

Bespoke oak larder homify Kırsal Mutfak
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

Geleneksel bir çözüm olan gömme dolapların artık daha modern versiyonlarını bulmak mümkün. Mutfağın uygun bir köşesine monte edilen ve çok sayıda raf ile çekmece bulunduran bu bölmeli kiler dolapları mutfağınız için kurtarıcı olabilir. Aynı zamanda dekorasyonunuza fonksiyonellik kazandıracaktır.  

2. Aromatik bitkiler

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores Rustik Mutfak
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

Yemek yaparken nane, kekik, fesleğen, biberiye ve maydanoz gibi aromatik bitkileri mutlaka kullanıyorsunuzdur. Bu bitkiler yemeklere rayiha katmakla kalmaz mutfağınıza taze kokular da kazandırırlar. Bu nedenle mutfaklar aromatik bitkiler yetiştirmek her zaman tavsiye edilen bir dekorasyon önerisidir.  

3. Desenli karo ve seramikler

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des Minimalist Mutfak
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

Rustik stilin en gözde özelliklerinden olan desenli karo ve seramikler mutfaklara karakteristik bir özellik kazandırmanın etkili yoludur. Özellikle alın taşı yerine ya da ahşap masa üzerinde kullanılan karolar büyük dikkat çekiyor.  

4. Pastel renkler

Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur İskandinav Mutfak
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

Pastel renklerin hafif ve yumuşak dokusu yalnızca mutfaklarda değil bütün dekorasyonlarda dingin bir hava yaratıyor. Bu tasarımdaki gibi desenli karo ve pastel renk kombinasyonundan da faydalanabilirsiniz.  

5. Mıknatıs ve askılıklar

Dining homify Endüstriyel Mutfak
homify

Dining

homify
homify
homify

Tezgah üstünde duvara monte edilen mıknatıs ve askılıklar hem alan tasarrufu sağlayan hem de mutfağa yaratıcı bir özellik kazandıran bir çözümdür. Çelik mutfak eşyalarınızı askılıklara, bıçak ve servis gereçlerini mıknatıslara asarak şık ve dikkat çeken bir mutfak oluşturabilirsiniz.  

6. Beyaz dekorasyon

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda Modern Mutfak
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

En küçük mutfaklarda bile harikalar yaratabilen beyaz dekorasyon oldukça etkili bir çözüm olabilir. Bir mutfağın ihtiyacı olan en önemli özellik ferahlık ve aydınlık bir görüntüdür ve bunun için beyaz dekorasyon şüphesiz en iyi yoldur. Üstelik modern stil ile de muhteşem uyum sağlar. 

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7. Sürgülü dolaplar

Farbkollektionen für Schiebetüren, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Modern Mutfak Yeşil
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Gömme dolap çözümünü bir de bu sürgülü dolaplarla deneyin. Kiler dolabı olarak iş yapacak bu geniş sürgülü dolaplar mutfağınıza hem fonksiyonellik hem de şıklık kazandıracaktır. Ayrıca seçeceğiniz dekoratif kapaklarla da stilinizi güçlendirebilirsiniz. 

8. Entegre doğrama tahtası

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green İskandinav Mutfak
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

Mutfak tezgahına ya da masaya entegre edilen mutfak ekipmanları mutfaklarda büyük bir kullanım kolaylığı sağlıyorlar. Bu entegre doğrama tahtası modern ve şık görüntüsüyle her mutfağı güzelleştirebilir. 

9. Sayısız çekmece

homify Mutfak
homify

homify
homify
homify

Kullanışlı ve düzenli bir mutfak için bol sayıda depolama alanına ihtiyaç duyacağınızı biliyorsunuzdur. Tezgah altı ve arkası gibi alanları çekmecelerle değerlendiren hatta mutfağın en kuytu köşelerini bile kullanıma açan yaratıcı tasarımlar dekorasyonunuza harika özellikler kazandırabilir. 

10. Entegre yemek masası

Квартира в Москве, 50 кв.м., Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО Eklektik Mutfak
Мастерская дизайна ЭГО

Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО

Bir yanından tezgaha bağlı olan entegre yemek masaları çok pratik bir uygulamadır. Hem alan tasarrufu sağlayabilir hem de gerektiğinde tezgah olarak da kullanılabileceği için büyük bir kolaylık sağlar.

11. Cam kapılar

Maßgefertigte Schiebetüren & Raumteiler, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH İskandinav Mutfak
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Mutfağınız teras, balkon ya da oturma odası gibi alanlara açılıyorsa aradaki kapıyı geniş cam kapılarla değiştirerek hem alanlara ferahlık kazandırabilir hem de çok şık bir görüntü sağlayabilirsiniz. Özellikle iskandinav, modern, akdeniz gibi dekorasyonlara çok yakışacaktır. 

12. Kara tahta duvarlar

2 pièces de 28m2, Atelier Grey Atelier Grey Modern Mutfak
Atelier Grey

Atelier Grey
Atelier Grey
Atelier Grey

Hem stil sahibi hem de eğlenceli bir mutfağa sahip olmak istiyorsanız duvar dekorasyonunuzda kara tahta kullanabilirsiniz. Dilediğiniz gibi karalayabileceğiniz hatta üzerine notlar alabileceğiniz kara tahtalar mutfağınıza farklı bir kişilik kazandıracaktır. 

13. Retro buzdolabı

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design Modern Mutfak
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Son yıllarda oldukça popüler olan ve zaman zaman dizi ve filmlerde de gördüğümüz retro buzdolaplarını mutfağınıza farklı bir hava ve tarz kazandırmak için değerlendirebilirsiniz. Üstelik popüler olduğu için artık birçok marka modern özelliklere sahip retro buzdolapları üretiyor. 

14. Renkli tezgah

homify Eklektik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Tezgahınızda kullanacağınız malzemenin kaliteli ve dayanıklı olması çok önemlidir bunun yanı sıra tezgahınızı renkli ve desenli bir model ile değiştirerek mutfağınıza farklı bir hava kazandırmanız da mümkün. 

15. Raflar

クレバスハウス ＜空間のズレ＞が生みだす快適な生活, 株式会社seki.design 株式会社seki.design İskandinav Mutfak
株式会社seki.design

株式会社seki.design
株式会社seki.design
株式会社seki.design

Ek depolama alanı kazanmanın en pratik yolu olan duvar raflarını mutfağınızın görüntüsünü değiştirmek için de kullanabilirsiniz. boş kalan duvarlara uygulayacağınız birkaç sıra raf size daha kullanışlı ve şık bir mutfak kazandırabilir. 

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