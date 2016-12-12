Küçük mutfaklara özellik kazandırmanın 15 kolay yolu

Mutfaklara uygulanacak dekorasyonun niteliği, büyük oranda mutfağın genişliğine ve mimari özelliklerine bağlıdır. Bu nedenle, geniş ve mimari yapısı elverişli bir mutfağa dilediğiniz dekorasyonu kolaylıkla uygulayabilirken problemli mutfaklarda yaratıcı çözümlere ihtiyaç duyarsınız. Peki küçük veya sorunlu bir mutfağa kişilik kazandırmak için ne gibi bir yol izlemek gerekir? Mimar, tasarımcı ve mutfak planlayıcıları elbette bu tip mutfaklar için de tasarım çözümleri üretiyorlar hatta öyle ki bir tasarımcının hünerini ancak problemli mekanlarda açığa çıkarabileceğini iddia edenler de var. Biz de bu yazımızda sizlere mutfağınızın mimari özellikleri ne olursa olsun dekorasyonuna kişilik kazandıracak pratik çözümlerden bahsedeceğiz.

Mutfağınızın mimari özellikleri ve dekorasyonu nasıl olursa olsun, kimi zaman basit bir raf kimi zamansa sade bir aksesuar ile mutfağınıza dikkat çekici bir özellik kazandırabilirsiniz. 15 güzel tasarım eşliğinde sunacağımız bu fikirler size yol gösterecek. Daha fazla örnek tasarım ve çözüm önerisi için “Her mutfağın ihtiyacı olan 12 pratik fikir” başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.