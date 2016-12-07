Yılın her günü keyifle kullanabileceğiniz 20 balkon ve teras dekorasyonu

Ev dekorasyonu sırasında hak ettiği özeni göremeyen balkon ve teraslar, özenli bir dekorasyon ile cennet gibi dinlenme alanlarına dönüşebiliyorlar. Yılın her gününde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir dinlenme alanınız olsun istiyorsanız çok şeye ihtiyacınız yok. Küçük bir balkon bile etkili bir dekorasyon ile göz alıcı bir bahçeye dönüşebiliyor. Homify ekibi olarak daha önce birçok balkon ve teras dekorasyonu tanıttık bu yazımızda ise birbirinden güzel 20 tasarım sunacağız. İlham alabileceğiniz bu balkon ve teraslar sizi kendi balkonunuzu elden geçirmeye ikna edebilir.

Yaz gelmeden balkon ve terasınızı yenilemek ya da şık bir dekorasyon ile güzelleştirmek istiyorsanız farklı öneriler bulmak için “Balkon ya da terasınızı güzelleştirecek 10 farklı fikir” başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.