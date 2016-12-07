Yılın her günü keyifle kullanabileceğiniz 20 balkon ve teras dekorasyonu

Ev dekorasyonu sırasında hak ettiği özeni göremeyen balkon ve teraslar, özenli bir dekorasyon ile cennet gibi dinlenme alanlarına dönüşebiliyorlar. Yılın her gününde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir dinlenme alanınız olsun istiyorsanız çok şeye ihtiyacınız yok. Küçük bir balkon bile etkili bir dekorasyon ile göz alıcı bir bahçeye dönüşebiliyor. Homify ekibi olarak daha önce birçok balkon ve teras dekorasyonu tanıttık bu yazımızda ise birbirinden güzel 20 tasarım sunacağız. İlham alabileceğiniz bu balkon ve teraslar sizi kendi balkonunuzu elden geçirmeye ikna edebilir.
Yaz gelmeden balkon ve terasınızı yenilemek ya da şık bir dekorasyon ile güzelleştirmek istiyorsanız farklı öneriler bulmak için “Balkon ya da terasınızı güzelleştirecek 10 farklı fikir” başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.
Renkli ve güzel kokulu çiçeklere sahip saksı bitkileri balkonlar için eşsiz bir güzellik sunuyor. Siz de balkonunuza basit tahta raflar yapıp üzerini rengarenk bitkilerle süsleyebilirsiniz. Böyle bir dekor her balkon ve terasa yakışacaktır. Üstelik bunun için büyük masraflar yapmanıza gerek de yok.
Bu balkonun güzelliği gören herkesi hayran bırakıyor. Dikey bitkilendirme yöntemi, ahşap zemin döşemesi ve en önemlisi yumuşacık minderlere sahip sallanan koltuğu bu dekorasyonu benzersiz kılıyor. Siz de balkon ve terasınızda sallanan koltuklar kullanarak dekorunuzu canlandırabilirsiniz.
Cam fenerler ya da solar ışıklar ambiyans yaratmak için çok etkili araçlardır. Balkon, bahçe ve terasınızda ışıklandırma ile ambiyans yaratmak isterseniz bunun gibi birçok farklı çözüm bulabilirsiniz. Ayrıca daha detaylı bilgi almak için aydınlatma uzmanlarımıza danışmanız da mümkün.
Koyu renk ahşap malzemeden üretilen mobilya ve zemin hangi stil ve mekanda olursa olsun şahane bir görüntü oluşturuyor. Bu balkonda da ahşap mobilya ve zeminin güzelliği en iyi şekilde değerlendirilmiş.
Balkona çok şık bir görüntü ve işlevsellik kazandıran bu sediri kendiniz de kolayca yapabilirsiniz. Birkaç ahşap kasayı yan yana monte edip üzerine şık bir minder germeniz yeterli olacaktır. Sedirin renk ve desenlerine uygun birkaç kırlent ve bir de orta sehpa ile göz alıcı bir balkon oluşturmak mümkün.
Balkon ve teraslara güzellik katan eşyalardan biri de hamaklardır. Özellikle akdeniz ve tropikal gibi dekorasyon stillerinde tercih edilen hamaklar, bahçe, balkon ve teras gibi her alanı güzelleştirmek için kullanılabilir.
Uygulayacağınız balkon dekorasyonu bugüne kadar gördüklerinizden çok farklı olsun istiyorsanız bu tarz bir zemin uygulaması düşünebilirsiniz. Ahşap ve taş malzeme ile oluşturulan zeminde bir de ışıklandırma kullanılarak harika bir ortam oluşturulmuş.
Ferforje masa sandalye takımları klasik ve şık bir tarz oluşturmak için oldukça uygun. Özellikle dar balkonları daha gösterişli bir hale getirmek için siz de rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Çim halı ve farklı bitkilendirme çözümleri ile bir balkonu bahçeye çevirmeniz mümkün. Tıpkı dikey bahçelerde olduğu gibi balkon zemini drenaj ve toprak katmanlarıyla kaplanarak bahçeye dönüştürülebiliyor. Bol sayıda saksı ile de bahçenizi güçlendirebilirsiniz.
Ahşap zemin panelleri hem zemin döşemesi hem de duvar ve korkuluk döşemesi olarak kullanılabiliyorlar. Bu terasta beyaz ahşap paneller kullanılarak son derece ferah bir ortam oluşturulmuş. Siz de benzer bir uygulama yapabilirsiniz.
Balkon ve terasınızı hem yaz hem de kış mevsiminde kullanmak için bir pergola yaptırmanız şart. Katlanır cam balkon yöntemleriyle mekanı bir kış bahçesine çevirebileceğiniz gibi saz pergola ile böyle bir tatil evi havası da yakalayabilirsiniz.
Bahçe, balkon, teras gibi her alanın en çok kullanılan ve en rahat mobilyası armut koltuklar olabilir. Minder formunda üretilen ve oldukça uygun fiyatlarda bulunabilen bu koltukları siz de severek kullanabilirsiniz.
Balkon ya da terasınız nasıl bir modele sahip olursa olsun saksılarla görüntüsünü değiştirebilirsiniz. Farklı renk modellerde saksılar modern bir dekorasyon oluşturmak için iyi bir yöntem. Bu dekorasyonda kullanılan renkler sizin balkonunuza da güzellik katabilir.
Etrafı ahşap panellerle kaplı ve ağaçlı bir terası dilediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Zemini çimen kaplatabilir ya da havuzu süs havuzu haline getirebilirsiniz. Dilerseniz bütün alanı bitkilendirme şansınız da var. Rahat birkaç mobilya ile de harika bir dinlenme alanına dönüşebilir.
Sade ve diktörtgen formu ile modern bir görüntüye sahip olan bu evin bahçesi de muazzam bir görüntüye sahip. Böyle bir bahçeye sahipseniz şık ahşap mobilyalar ve zarif bir pergola ile dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz.
Şehrin içinden geçen bir akarsu kenarında bulunan bu teras küçük bir sevimli bir eve ait. Evin en güzel alanı ise şüphesiz bu teras. Modern tenteler ve hamak ve bitkiler ile dekore edilen terasın huzur veren bir görüntüsü var.
Bu küçük balkonun en büyük özelliği sonsuz bir maviye bakan muhteşem manzarası. Eğe böyle bir manzaraya sahip bir balkonunuz varsa dekorasyonu için fazla düşünmenize gerek yok. Konforlu bir koltuk ve bir sehpa harika bir dekorasyon için yeterli olacaktır.
Renkli ve canlı çiçekler balkon ve teras gibi alanları güzelleştirmenin en iyi yoludur. Bu balkonda da sade bir ahşap masa sandalye seti birbirinden güzel çiçeklerle tamamlanmış ve capcanlı bir balkon dekorasyonu oluşturulmuş.
Balkonunuzu kış bahçesi olarak da değerlendirmek istiyorsanız bu tip ferforje ve cam duvarlar yaptırabilirsiniz. Bu balkona uygulanan model şıklığı ve güzelliği ile göz dolduruyor. Rahat bir koltuk ve bitkiler ile de dekorasyon tamamlanmış.
Balkonunuza geniş oturma grupları ya da süs havuzları yaptırma şansınız yoksa üzülmeyin. Basit bir bank bile şık bir balkon oluşturmak için yeterli olabilir. Bu balkon yalnızca birkaç ahşap bank ve geniş saksılar ile güzelleştirilmiş.