Eski püskü, küçük evin mucizevi değişimi

Eski püskü, yıpranmış bir evin potansiyelini görmek çoğumuz için kolay olmayabilir. İster eski bir ev satın alma arifesinde olun isterse de halihazırda içinde yaşadığınız ev eski ve yıpranmış durumda olsun, işinin uzmanı bir iç mimar, bu eski evi baştan aşağıya yeniden tasarlayıp gerekli tadilatları yaparak, modern ve şık bir ev ortaya çıkarabilir. Bugün sayfamızda konuk ettiğimiz ev de aynen böyle bir ev. Dekorasyon namına hiçbir özelliği olmayan, onun dışında eskimiş, yapranmış, oldukça köhne bir görünüme sahip olan daire, profesyonel bir iç mimar tarafından adeta yeniden yaratılmış. Bu küçük ve köhne dairenin mucizevi değişimine gelin birlikte tanık olalım.
İçinde ocaklı fırın olmasa mutfağa mutfak demeye bin şahit ister. Eskimiş okul badanasına benzer duvarları, muşamba kaplı tezgahı, kırık dökük dolaplarıyla köhne bir alan görüyoruz. Depolama o kadar yetersiz ki, kapkacak geniş bir kasenin içinde duruyor.
Muazzam bir değişim, değil mi? Tamamen aynı alanın doğru tasarımla ne kadar değişebileceğini mükemmel bir örnek. Küçük mutfak için beyaz dolaplar tercih edilmiş, tezgahta ve açık raflarda ise doğal bir malzeme olan ahşap kullanılmış. Harman tuğla duvar kaplamalarını evin diğer odalarında da göreceğiz. Depolama problemi ise, U şeklimdeki tezgahın bünyesindeki bol bol dolap, raf ve çekmece ile çözülmüş.
Salonda bir eski bir giysi dolabı ve darmadağın birkça mobilya parçası var. Dolap aslında son derece güzel ancak oturma odasında ne işi var? Avize berbat, özellikle eski tip tasarruflu ampullerle daha da kötü görünmüş. Bu mekanda dekor adına güzel hiçbir şey yok.
Bir dev değişim de burada! Mekanın ayrı cepheden de doğal gün ılığı alabilme özellikiği mükemmel bir şekilde kullanılmış. Beyaz ve kızıl ağırlıklı dekorasyonda renkler birinini tamamlanmış. Beyaz ışığı yansıtıp ferah bir mekan oluşturulmasına fayda ederken, kızıl tonları ortamda sıcak ve samimi bir atmosfer oluşturmuş.
Konut o kadar bakımsız kalmış ki, sıvalar çatlamış, badana berbat halde kirlenmiş. Ayrıca, bazı çirkin boruları sıva üzerinde görmekteyiz. Bunun gibi, evin her tarafında açıktan kalmış tesisat boruları, kablolar vs bulunuyor. Duvarlardaki renk seçimi çok kötü, adeta yirmi yıl öncesinin resmi dairelerini andırıyor.
Konutun tadilatında ustalar o kadar iyi bir işçilik çıkarmışlr ki, tüm yüzeyler lüks kategorideki sıfır yapıların yüzeyleri kadar pürüzsüz. Fotoğrafta evin koridorundan bir kare görmekteyiz.
Bu fotoğrafın eski bir daireden olduğuna inanmak güç, sanki yeni inşa edilmiş bir dairenin yeni esşyalarla dekore edilmiş bir odasına benziyor. Yatak odasında beyaz rengin yanında açık gri tonları da kullanılmış, zemin ise diğer mekanlardaki gibi kızıla kaçan bir cilaya sahip ahşap parke. Renkler kusursuca dengelenmiş, son derece sade bie dekorasyon yapılarak mekanın ferah ve içaçıcı olması sağlanmış.
Banyonun boyutu çok küçük olmasına rağmen, başarılı bir tasarımla hem her şey güzelce sığdırılmış hem de şık ve ferah bir görünüm sağlanmış. Beyaz rengin ve iyi ışıklandırmanın sonuçları…
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