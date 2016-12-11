Eski püskü, küçük evin mucizevi değişimi

Banyonun boyutu çok küçük olmasına rağmen, başarılı bir tasarımla hem her şey güzelce sığdırılmış hem de şık ve ferah bir görünüm sağlanmış. Beyaz rengin ve iyi ışıklandırmanın sonuçları…

Banyo tadilatıyla ilgili, ’Küçük bir banyoyu nasıl güzelleştirebilirim? 8 fotoğraf’ başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.