Türkiye'den 8 görkemli ve etkileyici bina

Bugün sayfamıza ülkemizden 8 muhteşem binayı konuk ediyoruz. Farklı mimari stillerde sahip bu yapıların ortak noktaları geniş ve görkemli binalar olmaları. Kimisi konut kimisi ise butik otel olarak hizmet veren lüks binalar gösterişli yapıların bayağılaşmadan nasıl kotarılabileceğine harika birer örnek teşkil ediyor. Kötü mimari örneklerin mantar gibi bittiği günümüzde, iyi tasarım nasıl yapılırmış, hep birlikte görelim.
Alaçatı kendini has mimarisi ile meşhur, Çeşme ilçemizin bir mahallesi, aynı zamanda yerel turizmin en popüler lokasyonlarından biri. Bu bölgeyi özel yapan şeylerin başında ise, yapılan tüm yeni binaların bölgenin mimari stilini yansıtması ve kesinlikle, tabiri caizse, sırıtmaması. Taş yapılarıyla meşhur bu büyük turistik mahallede konumlanan şık butik otellerden birinin fotoğrafını görüyoruz. Taş cephesi, kızıl kiremit çatısı, ahşap kapı ve pencere doğramaları ile bölgenin mimari stilinin görkemli bir örneği.
Kemer Country’e özgü iki katlı kütük ev bir mimarlık firması tarafından yeniden şekillendirilerek bu muhteşem ahşap yapı ortaya çıkarılmış. Sadece iskeleti kalacak şekilde yıkılan yapının genel konsept korunmuş, üç katlı bir malikane olarak yeniden inşa edilmiş. Kot farkından yararlanarak çelik konstrüksiyon desteği ile bir de bodrum kat ortaya çıkarılmıştır. Bu ortaya çıkan alan, yaşama alanı, mutfak ve spa olarak değerlendirilmiş. Bu muazzan ahşap evin bir dönümlük bir bahçesi bulunuyor.
Erciyes Dağı manzaralı bu muhteşem villa modern çizgileri ile dikkatleri hemen üzerine çekiyor. Sıra dışı malzemeler ve uçlara doğru organik bir görünüme kavuşan keskin çizgileri ile son derece dikkat çekici bir yapı. Geniş bir yüzme havuzuna ev sahipliği yapan bahçesine bakan cephesi ise komple cam kaplanatak iç mekan ve dış mekan sınırlarını adeta yok etmiş.
Bu bembeyaz cehpelere sahip saray gibi yapı Oryantal detaylar ile Antil Yunan mimarisini harmanlamış, ortaya ihtişamlı bir malikane çıkmış. Saray olarak adlandırmakta hiçbir sakınca göremediğim bu şatafatlı yapının diğer fotoğraflarını görmek için ’Sarayları andıran bir villa’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.
Bu yapı ise Balıkesir'in ünlü turistik ilçesi Avyalık'ta konumlanmış. Bölge, tıpkı ilk örneğimizdeki Alaçatı gibi, taş mimarisi ile ünlü. Yeni yapılar da mümkün olduğunca bu mimariyi devam ettirecek şekilde yapılıyor. Genelde küçük boyutlu olan taş yapıların aksine, bu bina oldukça büyük ve gösterişli üstelik kırmızı panjurları ile sımsıcak, aydınlatması ile davetkar bir atmosfere sahip.
Bu görkemli yapı ise İstanbul'da Pelican Hill sitesinde konumlanmış ve Kaliforniya stilinin Akdeniz mimarisi ile harmanlanmasıyla ortaya çıkan muhteşem bir malikane. Bu malikanenin bir diğer özelliği ise, iç mimar Hakan Helvacıoğlu tarafından gerçekleştirilmiş ve birçok kültürü başarılı bir şekilde bir arada buluşturan dekorasyonu. Konutun için görmek için buraya tıklayın.
Bu seferki yapımız ise modern çizgilere sahip, oldukça sıra dışı görünümü ile dikkatleri üzerine çeken bir ofis projesi. Ankara'da konumlanan bir firma için tasarlanmış olan bu yapının keskin çizgileri doğal çevresi ile muazzam bir tezat oluşturarak yapıyı daha da öne çıkarıyor.
İstanbul'un Kandilli semtinde bulunan boğaza nazır bu yalı, ülkemiz mimarisinin en güzel örneklerinden olan yalılara muhtelem bir önek. İstanbullu bir mimarlık firması tarafından kompel yenilenen bu yapı kusursuz güzelliğine kavuşmuş.