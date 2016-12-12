Türkiye'den 8 görkemli ve etkileyici bina

Kemer Country’e özgü iki katlı kütük ev bir mimarlık firması tarafından yeniden şekillendirilerek bu muhteşem ahşap yapı ortaya çıkarılmış. Sadece iskeleti kalacak şekilde yıkılan yapının genel konsept korunmuş, üç katlı bir malikane olarak yeniden inşa edilmiş. Kot farkından yararlanarak çelik konstrüksiyon desteği ile bir de bodrum kat ortaya çıkarılmıştır. Bu ortaya çıkan alan, yaşama alanı, mutfak ve spa olarak değerlendirilmiş. Bu muazzan ahşap evin bir dönümlük bir bahçesi bulunuyor.