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Türkiye'den 8 görkemli ve etkileyici bina

Özlem K. Özlem K.
Kandilli'de Yalı, Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik
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Bugün sayfamıza ülkemizden 8 muhteşem binayı konuk ediyoruz. Farklı mimari stillerde sahip bu yapıların ortak noktaları geniş ve görkemli binalar olmaları. Kimisi konut kimisi ise butik otel olarak hizmet veren lüks binalar gösterişli yapıların bayağılaşmadan nasıl kotarılabileceğine harika birer örnek teşkil ediyor. Kötü mimari örneklerin mantar gibi bittiği günümüzde, iyi tasarım nasıl yapılırmış, hep birlikte görelim.

Alaçatı'da görkemli taş bina

Yu-Ga Otel-Alaçatı İZMİR, Tuncer Sezgin İç Mimarlık Tuncer Sezgin İç Mimarlık Ticari alanlar Oteller
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Yu-Ga Otel-Alaçatı İZMİR

Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Alaçatı kendini has mimarisi ile meşhur, Çeşme ilçemizin bir mahallesi, aynı zamanda yerel turizmin en popüler lokasyonlarından biri. Bu bölgeyi özel yapan şeylerin başında ise, yapılan tüm yeni binaların bölgenin mimari stilini yansıtması ve kesinlikle, tabiri caizse, sırıtmaması. Taş yapılarıyla meşhur bu büyük turistik mahallede konumlanan şık butik otellerden birinin fotoğrafını görüyoruz. Taş cephesi, kızıl kiremit çatısı, ahşap kapı ve pencere doğramaları ile bölgenin mimari stilinin görkemli bir örneği.

İstanbul'da bir ahşap malikane

KÜTÜK EV, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kırsal Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

KÜTÜK EV

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Kemer Country’e özgü iki katlı kütük ev bir mimarlık firması tarafından yeniden şekillendirilerek bu muhteşem ahşap yapı ortaya çıkarılmış. Sadece iskeleti kalacak şekilde yıkılan yapının genel konsept korunmuş, üç katlı bir malikane olarak yeniden inşa edilmiş. Kot farkından yararlanarak çelik konstrüksiyon desteği ile bir de bodrum kat ortaya çıkarılmıştır. Bu ortaya çıkan alan, yaşama alanı, mutfak ve spa olarak değerlendirilmiş. Bu muazzan ahşap evin bir dönümlük bir bahçesi bulunuyor.

Kayseri'de ultra-modern bir villa

BK House Bahadır Kul Architects Modern Evler
Bahadır Kul Architects

BK House

Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects

Erciyes Dağı manzaralı bu muhteşem villa modern çizgileri ile dikkatleri hemen üzerine çekiyor. Sıra dışı malzemeler ve uçlara doğru organik bir görünüme kavuşan keskin çizgileri ile son derece dikkat çekici bir yapı. Geniş bir yüzme havuzuna ev sahipliği yapan bahçesine bakan cephesi ise komple cam kaplanatak iç mekan ve dış mekan sınırlarını adeta yok etmiş.

Antalya'da bir saray

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Bu bembeyaz cehpelere sahip saray gibi yapı Oryantal detaylar ile Antil Yunan mimarisini harmanlamış, ortaya ihtişamlı bir malikane çıkmış. Saray olarak adlandırmakta hiçbir sakınca göremediğim bu şatafatlı yapının diğer fotoğraflarını görmek için ’Sarayları andıran bir villa’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

Ayvalık'ta muazzam bir taş ev

Bağyüzü Taş Ev, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji Kırsal Evler Taş
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Bağyüzü Taş Ev

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Bu yapı ise Balıkesir'in ünlü turistik ilçesi Avyalık'ta konumlanmış. Bölge, tıpkı ilk örneğimizdeki Alaçatı gibi, taş mimarisi ile ünlü. Yeni yapılar da mümkün olduğunca bu mimariyi devam ettirecek şekilde yapılıyor. Genelde küçük boyutlu olan taş yapıların aksine, bu bina oldukça büyük ve gösterişli üstelik kırmızı panjurları ile sımsıcak, aydınlatması ile davetkar bir atmosfere sahip.

İstanbul'da bir malikane

homify Klasik Evler
homify

homify
homify
homify

Bu görkemli yapı ise İstanbul'da Pelican Hill sitesinde konumlanmış ve Kaliforniya stilinin Akdeniz mimarisi ile harmanlanmasıyla ortaya çıkan muhteşem bir malikane. Bu malikanenin bir diğer özelliği ise, iç mimar Hakan Helvacıoğlu tarafından gerçekleştirilmiş ve birçok kültürü başarılı bir şekilde bir arada buluşturan dekorasyonu. Konutun için görmek için buraya tıklayın.

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Ankara'da sıra dışı bir ofis projesi

O.S. Çalışma Ofisi, CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. Modern Evler
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.

O.S. Çalışma Ofisi

CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Bu seferki yapımız ise modern çizgilere sahip, oldukça sıra dışı görünümü ile dikkatleri üzerine çeken bir ofis projesi. Ankara'da konumlanan bir firma için tasarlanmış olan bu yapının keskin çizgileri doğal çevresi ile muazzam bir tezat oluşturarak yapıyı daha da öne çıkarıyor.

Ve elbette bir yalı

Kandilli'de Yalı, Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik yalı,istanbul,restorasyon,restitüsyon,öztek mimarlık,kayıkhane,ahşap cephe
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik

Kandilli'de Yalı

Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik

İstanbul'un Kandilli semtinde bulunan boğaza nazır bu yalı, ülkemiz mimarisinin en güzel örneklerinden olan yalılara muhtelem bir önek. İstanbullu bir mimarlık firması tarafından kompel yenilenen bu yapı kusursuz güzelliğine kavuşmuş.

Herkesin ilham alabileceği 23 giyinme odası
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