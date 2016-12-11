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Modern ve zarif bir aile evi

nihal e. nihal e.
Casa em Paolo Alto, California, António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura
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Hollywood’un büyük film yapımcılarının ikamet ettiği ve küresel kültürü etkileyen filmleri ihraç etmekle ünlü Los Angeles, California eyaletinin en büyük nüfuslu şehridir. Öyle ki bu şehir sinema sanatını ve eğilimlerini etkilemek için devasa bir güce sahiptir. Ancak bu yazıda Los Angeles’ın başka bir yönüne dikkat çekeceğiz. Palo Alto şehrinde bulunan HBV Mimarlık stüdyosu tarafından tasarlanan Los Angeles’taki Casa Lois Lane adlı proje ile iç mekanları açık alanlarla bütünleştirmeye, maksimum konfor, gizlilik ve pratiklik sağlamaya çalıştı. Bu büyüleyici konutun özelliklerini merak ediyorsanız eğer doğal malzemeler ve doğal gün ışığı kullanımının ön plana çıktığı evin tüm detaylarını inceleyebilirsiniz. Projenin çekimleri fotoğrafçı Antonio Chaves tarafından hazırlanmıştır.

​Bahçe girişi

Casa em Paolo Alto, California, António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves – Fotografia de interiores e arquitectura

António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves – Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura

Ana giriş, taş duvar üzerine yaslanmış ince bir direk ile metalden yapılmış düz bir çatıdan oluşan metalik plaka ile işaretlenmiş. Yaya erişimi araç erişiminden ayrıdır. Ana giriş kapısı, duvarı ve doğal taşlardan oluşan çiçek yatağı yatay olarak düzenlenmiş, ahşap tahtadan yapılmış duvarda kamufle edilerek konuta rustik bir dokunuş kazandırmıştır.

​Gece manzarası

Casa em Paolo Alto, California, António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves – Fotografia de interiores e arquitectura

António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves – Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura

Bu ev küçük gibi görünse de güvenli ve çağdaş bir konut. Binanın çift garajı var. bu da demek oluyor ki hem araziye sığabilecek iki araç hem de çeşitli aletler ve bisiklet gibi malzemeler için ek depolama alanı. Bunun dışında havanın kararmaya başladığı saatlerde çekilen bu resim evden gelen loş aydınlatma ile sıcak bir aile evi görüntüsü çiziyor.

​İç mekan

Casa em Paolo Alto, California, António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves – Fotografia de interiores e arquitectura

António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves – Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura

Oturma odası şık ve modern olup beyaz deri kanepeler, yine beyaz rengi duvarlar ve ahşap zemin ile sıcak bir atmosfere sahiptir. Kırmızı renkli dolap ve minderler parlak ve cesur tonuyla renk paletinde sıçrama etkisi yapar. Büyük oranda halısız zemin ve beyaz duvarlar mekana minimalist bir stil katıyor. Ancak tamamen çıplak değil duvarlar. Odanın kalanından ayrılan gri duvarlı bir şömine ile hemen yanında televizyon bulunuyor. Dekoratif amaçlı asılmış resmi de unutmayalım.

​Mutfak

Casa em Paolo Alto, California, António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves – Fotografia de interiores e arquitectura

António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves – Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura

Açık mutfak ve yemek odası oturma odası gibi büyük oranda beyaz renkli. Ahşap mutfak tezgahı ve masa birbiriyle uyumlu parçalar. Bunun dışında zeminde ve bir sütunda bulunan gri karolar mutfağa hareket katan ince detaylar. Mimari özelliklere gelince veranda ile bağlantıyı sağlayan büyük cam kapıların yanı sıra tavandaki pencere mekanı daha ışıklı yaptığı gibi yaz aylarda epey avantaj sağlar. Anne ve baba, bahçede oynayan veya havuzda yüzen çocuklar üzerinde göz kulak olurken yemek hazırlayabilir ve de başka işlerle ilgilenebilirler.

​Yemek odası

Casa em Paolo Alto, California, António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves – Fotografia de interiores e arquitectura

António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves – Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura

Mutfaktaki yemek takımı dışında daha büyük ve şık bir yemek odası da mevcut projede. Burası konum olarak evin bahçesine çıkan cam kapıların önünde yer alır. Her ne kadar bu açıdan bakıldığında boş alan dikkat çekse de yemek takımı yoğun bir renk patlamasına sahip. Ahşap masanın altındaki koyu mavi halı eve doku ve karakter katarken duvardaki resim tüm bakışları üzerine çekiyor. Resim ve halı epey renkli olduğundan sandalyeler şeffaf modelde seçilerek denge sağlanmış.

​Banyo

Casa em Paolo Alto, California, António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves – Fotografia de interiores e arquitectura

António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves – Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura

Evin ana banyosu üst katta olup modern bir dizayna sahiptir. Yumuşak, nötr renkler açık tasarım bu alanın rahatlatıcı özelliğini güçlendirir. Özellikle lavabo ünitesi eğimli yıkama yüzeyi tasarımıyla gerçekten çok zarif ve etkileyici. Pencereler arasında yer alan aynalar ise hem banyoyu olduğundan daha geniş gösterir hem de algınızla oynar.

​Merdiven

Casa em Paolo Alto, California, António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves – Fotografia de interiores e arquitectura

António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves – Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura

Alt katı üst kata bağlayan merdiven tasarım olarak beyaz duvarların fon rengine adeta yüzüyor gibidir. Cam korkuluk ile birlikte ağırlıksız tasarım olağanüstü bir şıklık barındırır.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Siyah beyaz şıklığında modern ve lüks bir ev’ başlığını okuyabilirsiniz.

Sakin ve huzur dolu bir ev
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