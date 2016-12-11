Modern ve zarif bir aile evi

Bu ev küçük gibi görünse de güvenli ve çağdaş bir konut. Binanın çift garajı var. bu da demek oluyor ki hem araziye sığabilecek iki araç hem de çeşitli aletler ve bisiklet gibi malzemeler için ek depolama alanı. Bunun dışında havanın kararmaya başladığı saatlerde çekilen bu resim evden gelen loş aydınlatma ile sıcak bir aile evi görüntüsü çiziyor.