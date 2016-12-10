Rafine tarzıyla göz kamaştıran bir aile evi

Müstakil bir evde veya bir villada yaşamak hemen her insanın paylaştığı ortak bir hayal. Hele bir de bu keyfi yaşamak için uzaklara gitmemize, şehrin imkânlarından ve faydalarından vazgeçmek zorunda kalmasak, işte o zaman istediğimizden bile fazlası olurdu değil mi? Şehir villaları işte tam da bu amaca hizmet ediyor. Özellikle büyük şehirlerin en merkezi semtlerinde bu tipte villalara rastlamak pek mümkün olmasa da, merkezi noktalara yaklaşık yarım saat civarındaki, şehrin çeperlerine nispeten daha yakın noktalarda şehir villaları sıkça karşımıza çıkıyor. Merkezden uzaklaştıkça hava kalitesinin artması ve gürültü kirliliğinin azalmasından da yararlanan bu evler, hem müstakil ev konforunu doyasıya yaşamanıza izin verirken bir yandan da alıştığınız şehir hayatına tek vasıta mesafesinde kalmanıza imkân veriyor. Elbette kırlık bölgelerdeki kardeşlerine kıyasla genellikle daha küçük bahçelere ve daha az toplam alana sahip olsalar da, şehirde kalabilmek adına bu bedel çok da fazla sayılmaz. Bu yazımızda yalnızca konumu, çevresi, mimarisi ve bahçesi ile değil, aynı zamanda son derece zarif ve rafine iç dekorasyonu ile de oldukça dikkat çekici olan bir şehir villasını sizlere tanıtacağız. Bu villayı inceledikten sonra hayalinizdeki evin nasıl olacağına ilişkin fikirleriniz sanıyoruz bir parça daha netleşecektir.
Uzaktan bakıldığında dahi tarzıyla ilgili ipuçlarını saklamadan sizinle paylaşan, klasik bir zemin üzerine modern dokunuşlarla örülmüş bu rafine mimari, kolaylıkla anlaşılabileceği gibi çok şık bir aile evine ait ve bunu da gayet iyi yansıtmayı başarıyor. Kalabalık bir ailenin bütün fertleri için rahatlıkla yeterli olacak büyüklüğe sahip olan villanın bahçesi ise elbette çok geniş bir alan üzerine kurulu değil. Buna karşın çocuklarınızla ve hayvanlarınızla rahatlıkla oynayabileceğiniz, yaz aylarında küçük bir bostan yaparak domates, biber, kavun, karpuz yetiştirebileceğiniz ve en güzeli de dostlarınızla güzel mangal partileri verebileceğiniz kadar alanı da rahatlıkla sağlıyor.
Oldukça geniş denebilecek pencerelere sahip bu villanın gece manzarası da içeriden sızan aydınlığın yarattığı kontrasttan ötürü oldukça güzel. Bu geniş pencereler de aslında müstakil bir evde yaşamanın nimetlerinden bir tanesi. Dikkat ederseniz perde kullanımına bile ihtiyaç duyulmadığını fark edebilirsiniz. Çünkü villa tipi evler size yeterince mahremiyet sağlıyor ve bunun için fazladan bir kaygı göstermenize gerek kalmıyor.
Oldukça modern bir tasarıma ve spot ışıklarının başrolde olduğu iddialı bir aydınlatmaya sahip olan mutfak, zarif ve akıcı tarzıyla göz dolduruyor. Bütün mutfak dolapları ve çekmecelerin aynı düzlem üzerinde gizlendiği mutfakta gereksiz hiçbir unsura ve hatta gereksiz küçük bir çıkıntıya bile yer verilmemiş. Bu da başta söylediğimiz akıcılığın asıl sebebi olarak dikkat çekiyor.
Adeta küçük bir sinema perdesi büyüklüğündeki geniş cam duvarıyla gündüzleri bahçenin bütün güzelliğine hakim olan bir konumdaki oturma odası, yalın, işlevsel ama şıklıktan da asla ödün vermeyen dekorasyonuyla konforlu bir odadan beklenen her şey veriyor.
Açık renk mozaiklerin bolca kullanıldığı banyo, alışılmışın dışında sadeliğiyle çok şık bir görüntü sergiliyor.
Sıradan bir banyoda bulabileceklerinize kıyasla son derece büyük olan banyo dolabı grubunun bu banyoya özel olarak tasarlandığını belirtelim. Böylelikle zeminden tavana kadar tam olarak bu mekâna uygun hale getirilebilmiş.
Bu şık şehir villasının en önemli özelliklerinden biri, hem bir aile evi olduğunu her fırsatta vurgulayan sıcak ve rahat bir atmosfere sahip olması, hem de vasatla yetinmeyen ve daha iyisini aramaya devam eden şık tarzından ödün vermemesi. Bu ikisini bir arada bulabilmek her zaman kolay olmuyor. Ama aslında tarz sahibi olmak ne rahatlıkla ne de sıcaklıkla tezat değildir. Önemli olan ikisi arasındaki dengeyi doğru bir şekilde kurana kadar aramaya devam etmek ve vazgeçmemek.