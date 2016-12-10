Rafine tarzıyla göz kamaştıran bir aile evi

Müstakil bir evde veya bir villada yaşamak hemen her insanın paylaştığı ortak bir hayal. Hele bir de bu keyfi yaşamak için uzaklara gitmemize, şehrin imkânlarından ve faydalarından vazgeçmek zorunda kalmasak, işte o zaman istediğimizden bile fazlası olurdu değil mi? Şehir villaları işte tam da bu amaca hizmet ediyor. Özellikle büyük şehirlerin en merkezi semtlerinde bu tipte villalara rastlamak pek mümkün olmasa da, merkezi noktalara yaklaşık yarım saat civarındaki, şehrin çeperlerine nispeten daha yakın noktalarda şehir villaları sıkça karşımıza çıkıyor. Merkezden uzaklaştıkça hava kalitesinin artması ve gürültü kirliliğinin azalmasından da yararlanan bu evler, hem müstakil ev konforunu doyasıya yaşamanıza izin verirken bir yandan da alıştığınız şehir hayatına tek vasıta mesafesinde kalmanıza imkân veriyor. Elbette kırlık bölgelerdeki kardeşlerine kıyasla genellikle daha küçük bahçelere ve daha az toplam alana sahip olsalar da, şehirde kalabilmek adına bu bedel çok da fazla sayılmaz. Bu yazımızda yalnızca konumu, çevresi, mimarisi ve bahçesi ile değil, aynı zamanda son derece zarif ve rafine iç dekorasyonu ile de oldukça dikkat çekici olan bir şehir villasını sizlere tanıtacağız. Bu villayı inceledikten sonra hayalinizdeki evin nasıl olacağına ilişkin fikirleriniz sanıyoruz bir parça daha netleşecektir.