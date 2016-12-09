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Modern dekorasyonlar için 10 mutfak dolabı fikri

Homify Homify
homify Modern Mutfak
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Mutfağınıza uygulayacağınız dekorasyonun niteliği büyük oranda mutfağınızın genişliğine ve mimari özelliklerine bağlı olacaktır ancak kullanacağınız mobilya ve mutfak aksamlarının, mutfağınızın dezavantajlarını telafi edebilecek özellikte tasarlanmış olması dengeleri değiştirebilir. Modüler tasarım sayesinde yeni nesil mutfaklarda, en kuytu köşeler bile depolama alanları ve benzeri çözümlerle değerlendirilebiliyor. Bu nedenle tasarımda, mutfak dolapları ve mutfak aksamları seçimi en az mekanın mimari özellikleri kadar öneme sahip oluyor.

Homify ekibi olarak mutfak dolapları ve mutfak aksamları seçiminizde size yardımcı olması için, zekice tasarlanmış dekorasyonlar tanıtmaya devam ediyoruz. Bu yazımızda ise mutfak dolabı seçiminizde ilham alabileceğiniz 10 muhteşem model derledik. Birbirinden güzel tasarlanmış bu mutfakları inceleyince dekorasyonunuzda yapabileceğiniz hataları daha iyi göreceksiniz.

Mutfak dekorasyonu sırasında fikir ve önerilere ihtiyaç duyacağınız bir diğer konu da mobilya ve aksesuar seçimidir. Mutfak masası, aydınlatma ögeleri ve aksesuarlar gibi eşyaların seçiminde kararsızlık yaşıyorsanız “Göz alıcı mutfak masa modelleri” başlıklı yazımızdaki tasarımlar size yardımcı olabilir.

En kullanışlı renk beyaz

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects Modern Mutfak
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

Mutfağın genişliği ve mimari özellikleri nasıl olursa olsun beyaz rengin ön planda tutulduğu bir dekorasyon mutfağı güzelleştirecektir. Bilinenin aksine, beyaz rengin kiri diğer renklere göre daha çok belli ediyor olması mutfak dekorasyonu için bir avantajdır çünkü kirlerin görünür olması temizlik için kolaylık sağlar. Bir başka avantajından bahsetmek gerekirse; ahşap ve koyu renk tezgahlarda çizik ve izler çok belirgin değildir bu nedenle aradaki bakteri oluşumu göze batmaz ama beyaz bir tezgahta en ufak bir çizik bile belli olacak ve oluşan renk değişimi size hijyen çanlarını çalacaktır. Kısacası daha temiz ve ferah bir mutfağa sahip olmak istiyorsanız dekorasyon renginiz beyaz olabilir.      

Kulpsuz kapakların şıklığı

Denkendorf | Deutschland, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG Modern Mutfak
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

Modern tasarımda minimal özellikler oldukça önemli bir yer tutar. Modern tasarım ürünlerinde ne kadar az detay göze çarparsa o kadar dikkat çekici bir görüntü oluşacaktır. Bu nedenle birçok tasarımcı işleme, ayak, süsleme, kulp gibi parçaları mobilyalardan çıkarır. Bu mutfak dolaplarında da kulp ve ayaklar çıkarılarak sleek bir görüntü oluşturulmuş. Modern bir mutfak için son derece şık bir seçim. 

Ferahlık ön planda

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Özellikle dar ve kapalı mutfaklarda güzel bir hava yaratabilmek için ferahlık sağlamak zorunludur. Mutfak dekorasyonunda ferahlık sağlamanın en önemli yolu ise açık renk dekorasyon ile doğal ışık kaynaklarıdır. Aydınlatma ögelerinin büyük bir öneme sahip olduğu aşikar ancak mutfağınız gün ışığından ne kadar iyi faydalanırsa o kadar ferah olacaktır. Ayrıca parlak ve sleek yüzeylere sahip açık renk mobilyalar da bu konuda yardımcı olabilir.  

Farklı detaylar barındıran bir tasarım

Mieszkanie na Bemowie, Jacek Tryc-wnętrza Jacek Tryc-wnętrza Modern Mutfak
Jacek Tryc-wnętrza

Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza

Mutfak tasarımında tarz sahibi bir çizgi yakalamak istiyorsanız sınırların dışına çıkabilirsiniz. Örneğin bu tasarımda olduğu gibi tezgah ardını dolaplarla doldurmak yerine şık bir duvar uygulaması yaptırabilirsiniz. Bu dekorasyonda tezgah altı dolaplar mutfağın ihtiyacını karşılayabilecek gibi görünüyor. Kalabalık olmayan aileler ya da yalnız yaşayanlar için uygun bir dekorasyon.   

Kullanışlı mutfak adaları

Casa Lago, renziravelo renziravelo Modern Mutfak
renziravelo

Casa Lago

renziravelo
renziravelo
renziravelo

Mutfak adaları geniş mutfakların orta boşluğunu değerlendirmek için son derece iyi bir fikir. Üstelik tezgah üstünde alan tasarrufu sağlayacak çözümler de barındırır. Siz de mutfak dolabı seçerken mutfak adası bulunan modelleri değerlendirerek daha fazla alan ve depolama çözümü kazanabilirsiniz. 

Ahşap şıklığı

Grosvenor | Walnut And Marble Elegance Davonport Modern Mutfak Ahşap Kahverengi
Davonport

Grosvenor | Walnut And Marble Elegance

Davonport
Davonport
Davonport

Ahşap malzemeden üretilen ve ahşap rengine sahip mutfak dolapları özellikle klasik çizgiden vazgeçemeyenler için ideal. Mutfak tasarımınız modern özellikler taşısa da ahşap dolaplar sayesinde klasik bir hava sağlayabilirsiniz. Üstelik ağaçtan üretilen dolaplar birçok açıdan lake ve mdf ürünlere göre daha sağlıklı ve dayanıklıdır.  

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Geniş tezgahıyla fonksiyonel bir mutfak

Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest Modern Mutfak Ahşap Ahşap rengi
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

Mutfak dekorasyonunda önem taşıyan detaylardan biri de tezgahlardır. Tezgah için seçeceğiniz malzemeyi çok iyi araştırmış olmanız gerekir. Bunu yanı sıra kullanacağınız dolaplarla uygun bir malzeme olup olmamasına da dikkat etmeniz gerekecek. Bu dekorasyondaki gibi mermer bir tezgah ahşap dolaplarla şık bir takım oluşturabilir.  

Sade ve şık

Singh Residence, Space Interface Space Interface Modern Mutfak
Space Interface

Space Interface
Space Interface
Space Interface

Sade ama her yönüyle göz alan bir dekorasyona sahip olmak istiyorsanız bu örnekteki tasarımı daha yakından incelemenizi tavsiye edeceğiz. Açık renk ahşap ve beyaz rengin muhteşem kombinasyonunu kullanan bu tasarım fonksiyonelliği ve iç açıcı güzelliği ile dikkat çekiyor. 

Doygun renkler ile göz alıcı bir dekorasyon

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Eğer yeterince geniş ve mimari özellikleri elverişli bir dekorasyona sahipseniz koyu ve doygun renklerden faydalanabilirsiniz. Oldukça şık bir görüntü kazandıran koyu renkleri dekorasyonlarda kullanmak ferahlık ve aydınlık gibi altyapılar gerektirir. Ancak doğru kombinasyonu bulduğu zaman yerini hiçbir şey tutamaz.  

Asimetrik tezgah

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Küçük ve asimetrik biçimli bir mutfak için de bu tarz çözümler üretilebilir. Canlı renklerle sıcaklık kazandırılmış ve modern tasarım ürünleri ile işlevselleştirilmiş şık bir dekorasyon. Alın taşında kullanılan desenli seramikler ve endüstriyel mutfak ekipmanları mutfağa stil kazandırmış.  

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