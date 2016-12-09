Modern dekorasyonlar için 10 mutfak dolabı fikri

Mutfağınıza uygulayacağınız dekorasyonun niteliği büyük oranda mutfağınızın genişliğine ve mimari özelliklerine bağlı olacaktır ancak kullanacağınız mobilya ve mutfak aksamlarının, mutfağınızın dezavantajlarını telafi edebilecek özellikte tasarlanmış olması dengeleri değiştirebilir. Modüler tasarım sayesinde yeni nesil mutfaklarda, en kuytu köşeler bile depolama alanları ve benzeri çözümlerle değerlendirilebiliyor. Bu nedenle tasarımda, mutfak dolapları ve mutfak aksamları seçimi en az mekanın mimari özellikleri kadar öneme sahip oluyor.

Homify ekibi olarak mutfak dolapları ve mutfak aksamları seçiminizde size yardımcı olması için, zekice tasarlanmış dekorasyonlar tanıtmaya devam ediyoruz. Bu yazımızda ise mutfak dolabı seçiminizde ilham alabileceğiniz 10 muhteşem model derledik. Birbirinden güzel tasarlanmış bu mutfakları inceleyince dekorasyonunuzda yapabileceğiniz hataları daha iyi göreceksiniz.

Mutfak dekorasyonu sırasında fikir ve önerilere ihtiyaç duyacağınız bir diğer konu da mobilya ve aksesuar seçimidir. Mutfak masası, aydınlatma ögeleri ve aksesuarlar gibi eşyaların seçiminde kararsızlık yaşıyorsanız “Göz alıcı mutfak masa modelleri” başlıklı yazımızdaki tasarımlar size yardımcı olabilir.