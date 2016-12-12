Farklı bir yaşam tarzı! Düşük bütçelere hitap eden 6 harika konteyner ev

Bir ev sahibi olmanın en eşsiz ve farklı yollarından biri olan nakliye konteyneri ilginç stil seçenekleri ve detaylarıyla son derece özgün ve ekonomik yapılardır. Tarihine bakıldığı zaman, dünya çapında düşük maliyetli konuklara yönelik yüksek talep nedeniyle 1960’lı yıllarda nakliye konteyneri popüler hale geldi. Ve yine bu tarihten sonra popülaritesini kaybetti. Günümüzde ise bu tür konteynerler yenilikçi arayışları olan kesimin tekrar ilgisini çekmeye başladı. Özellikle de içinde yaşayacak kişilerin isteklerine uyacak şekilde modifiye edilebilen, pratik ve düşük maliyetli bir seçenek olarak sürdürülebilir ve her türlü koşula uyum sağlayabilecek yapıda olması sebebiyle. Çoğu konteyner hurda olarak çöpe atıldığından yeniden kullanımının sağlanması çevre için de büyük önem taşır. Şimdi hazırsanız bir servete yerine gayet ekonomik olan 6 şık ve sofistike konteyner evini tanıtacağız.
Benzersiz, özgün ve yaratıcı tasarımlı bu ev, ilk örnekten farklı olarak üç katlı olarak tasarlanmış. Bir diğer ilginç özelliği ise iç kısmında huş ağacı kullanılmıştır. Yeniden tasarlanmış bir nakliye kutusundan nasıl harikalar üretilebileceğine dair son derece başarılı bir örnek. Bir konteyner ev satın alma fikrine sıcaksanız ancak estetik olup olmadığını bilmiyorsanız bu parlak, temiz ve beyaz modele göz atın.
Bakacağımız ilk konteyner ev aslında birbirine bağlı bir yerleşim birimi oluşturmak için moda olan birkaç konteyner modelinden biri. Çağdaş estetiğe sahip, ayırt edici özelliğiyle övünen bu konut, modern bir dokunuşla epey kullanışlı.
Zemin kat planına bakarak evin oturma odası, mutfak ve yemek odası sahip olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca ana yatak odası, birinci katta yer alır.
Üst katında çocuklara veya misafirlere uygun iki yatak odasının mevcut olduğu konteyner evin üst kat planıdır resimdeki kesit. Pratik olması bakımından ek bir banyo da bulunmaktadır. Tamamıyla yenilikçi ve eğlenceli bir tasarıma sahip olmakla birlikte mimarların işlevselliği ön planda tuttuğunu görürüz.
Konteyner evlerinin blok şeklinde olması farklı tasarımlara imkan sunar. Bu sayede görsel açıdan standart bir evden gayet farklı ve benzersiz bir yapıya sahip olabilirsiniz. Bu örnekte olduğu gibi iki veya daha fazla katlı bir konteyner ev düşünüyorsanız farklı renklerde konteyner kullanarak ilgi çekici ve özgün bir tasarım yaratabilirsiniz. Örnekte olduğu gibi konteyner duvarına resim koymak da pekala mümkün.
Dördüncü örnek göz alıcı renkleri ile dikkat çeken, çok sevimli bir konteyner modelidir. Güney Kore’de inşa edilen bu tesis ziyaretçileri ağırlamak için misafirhaneye dönüştürülmüştür. Ek olarak her bir evin kişiselleştirilmiş renginin yanı sıra geniş bir yaşam alanı ve teras sunmaktadır. Her biri farklı bir renge sahip üst kat bölümü yatak odaları için ayrılırken daha geniş olan alt katta mutfak, yemek odası gibi sosyalleşme alanları ortak olarak kullanılır.
Sıradaki model doğal ışıktan maksimum yararlanan son derece şık bir tasarım. Bu örnekte mimarların geniş kapı ve pencereler sayesinde iç mekanı aydınlatırken aynı zamanda evi çevreleyen doğal manzarayı konteynerin içine taşır. Sürekli olmasa dahi hafta sonları tatil kaçamağı yapmak için gayet şık ve kullanışlıdır. Renk şeması ve doğal malzemelerin kullanımı sayesinde bu konteyner de gayet güzel ve çekici.
Son olarak yemyeşil bir arazi üzerinde bulunan çağdaş konteyner örneğine göz atıyoruz. Dış cephe tasarımından ötürü pratikleşen bu yapı her türlü donanım ve konfora sahiptir.
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