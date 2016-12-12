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Farklı bir yaşam tarzı! Düşük bütçelere hitap eden 6 harika konteyner ev

nihal e. nihal e.
쭈욱 게스트하우스, 쭈욱 게스트하우스 쭈욱 게스트하우스 Rustik Evler
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Bir ev sahibi olmanın en eşsiz ve farklı yollarından biri olan nakliye konteyneri ilginç stil seçenekleri ve detaylarıyla son derece özgün ve ekonomik yapılardır. Tarihine bakıldığı zaman, dünya çapında düşük maliyetli konuklara yönelik yüksek talep nedeniyle 1960’lı yıllarda nakliye konteyneri popüler hale geldi. Ve yine bu tarihten sonra popülaritesini kaybetti. Günümüzde ise bu tür konteynerler yenilikçi arayışları olan kesimin tekrar ilgisini çekmeye başladı. Özellikle de içinde yaşayacak kişilerin isteklerine uyacak şekilde modifiye edilebilen, pratik ve düşük maliyetli bir seçenek olarak sürdürülebilir ve her türlü koşula uyum sağlayabilecek yapıda olması sebebiyle. Çoğu konteyner hurda olarak çöpe atıldığından yeniden kullanımının sağlanması çevre için de büyük önem taşır. Şimdi hazırsanız bir servete yerine gayet ekonomik olan 6 şık ve sofistike konteyner evini tanıtacağız.

1- ​Beyaz kale

해원이네 , AAPA건축사사무소 AAPA건축사사무소 Modern Evler
AAPA건축사사무소

AAPA건축사사무소
AAPA건축사사무소
AAPA건축사사무소

Benzersiz, özgün ve yaratıcı tasarımlı bu ev, ilk örnekten farklı olarak üç katlı olarak tasarlanmış. Bir diğer ilginç özelliği ise iç kısmında huş ağacı kullanılmıştır. Yeniden tasarlanmış bir nakliye kutusundan nasıl harikalar üretilebileceğine dair son derece başarılı bir örnek. Bir konteyner ev satın alma fikrine sıcaksanız ancak estetik olup olmadığını bilmiyorsanız bu parlak, temiz ve beyaz modele göz atın.

​2- Büyük ve gösterişli

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Bakacağımız ilk konteyner ev aslında birbirine bağlı bir yerleşim birimi oluşturmak için moda olan birkaç konteyner modelinden biri. Çağdaş estetiğe sahip, ayırt edici özelliğiyle övünen bu konut, modern bir dokunuşla epey kullanışlı.

​Zemin kat

homify
homify

homify
homify
homify

Zemin kat planına bakarak evin oturma odası, mutfak ve yemek odası sahip olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca ana yatak odası, birinci katta yer alır.

​Üst kat

homify
homify

homify
homify
homify

Üst katında çocuklara veya misafirlere uygun iki yatak odasının mevcut olduğu konteyner evin üst kat planıdır resimdeki kesit. Pratik olması bakımından ek bir banyo da bulunmaktadır. Tamamıyla yenilikçi ve eğlenceli bir tasarıma sahip olmakla birlikte mimarların işlevselliği ön planda tuttuğunu görürüz.

3- Yin yang

은퇴부부를 위해 지은 2층 컨테이너 카페주택, 신짱 칼라하우스 신짱 칼라하우스 Modern Evler Demir/Çelik
신짱 칼라하우스

신짱 칼라하우스
신짱 칼라하우스
신짱 칼라하우스

Konteyner evlerinin blok şeklinde olması farklı tasarımlara imkan sunar. Bu sayede görsel açıdan standart bir evden gayet farklı ve benzersiz bir yapıya sahip olabilirsiniz. Bu örnekte olduğu gibi iki veya daha fazla katlı bir konteyner ev düşünüyorsanız farklı renklerde konteyner kullanarak ilgi çekici ve özgün bir tasarım yaratabilirsiniz. Örnekte olduğu gibi konteyner duvarına resim koymak da pekala mümkün.

​4- Neşeli renkler

쭈욱 게스트하우스, 쭈욱 게스트하우스 쭈욱 게스트하우스 Rustik Evler
쭈욱 게스트하우스

쭈욱 게스트하우스
쭈욱 게스트하우스
쭈욱 게스트하우스

Dördüncü örnek göz alıcı renkleri ile dikkat çeken, çok sevimli bir konteyner modelidir. Güney Kore’de inşa edilen bu tesis ziyaretçileri ağırlamak için misafirhaneye dönüştürülmüştür. Ek olarak her bir evin kişiselleştirilmiş renginin yanı sıra geniş bir yaşam alanı ve teras sunmaktadır. Her biri farklı bir renge sahip üst kat bölümü yatak odaları için ayrılırken daha geniş olan alt katta mutfak, yemek odası gibi sosyalleşme alanları ortak olarak kullanılır.

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​5- Turuncu ve beyaz

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Sıradaki model doğal ışıktan maksimum yararlanan son derece şık bir tasarım. Bu örnekte mimarların geniş kapı ve pencereler sayesinde iç mekanı aydınlatırken aynı zamanda evi çevreleyen doğal manzarayı konteynerin içine taşır. Sürekli olmasa dahi hafta sonları tatil kaçamağı yapmak için gayet şık ve kullanışlıdır. Renk şeması ve doğal malzemelerin kullanımı sayesinde bu konteyner de gayet güzel ve çekici.

​6- Çağdaş model

Grillagh Water, Patrick Bradley Architects Patrick Bradley Architects Modern Evler
Patrick Bradley Architects

Grillagh Water

Patrick Bradley Architects
Patrick Bradley Architects
Patrick Bradley Architects

Son olarak yemyeşil bir arazi üzerinde bulunan çağdaş konteyner örneğine göz atıyoruz. Dış cephe tasarımından ötürü pratikleşen bu yapı her türlü donanım ve konfora sahiptir.

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