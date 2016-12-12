Farklı bir yaşam tarzı! Düşük bütçelere hitap eden 6 harika konteyner ev

Bir ev sahibi olmanın en eşsiz ve farklı yollarından biri olan nakliye konteyneri ilginç stil seçenekleri ve detaylarıyla son derece özgün ve ekonomik yapılardır. Tarihine bakıldığı zaman, dünya çapında düşük maliyetli konuklara yönelik yüksek talep nedeniyle 1960’lı yıllarda nakliye konteyneri popüler hale geldi. Ve yine bu tarihten sonra popülaritesini kaybetti. Günümüzde ise bu tür konteynerler yenilikçi arayışları olan kesimin tekrar ilgisini çekmeye başladı. Özellikle de içinde yaşayacak kişilerin isteklerine uyacak şekilde modifiye edilebilen, pratik ve düşük maliyetli bir seçenek olarak sürdürülebilir ve her türlü koşula uyum sağlayabilecek yapıda olması sebebiyle. Çoğu konteyner hurda olarak çöpe atıldığından yeniden kullanımının sağlanması çevre için de büyük önem taşır. Şimdi hazırsanız bir servete yerine gayet ekonomik olan 6 şık ve sofistike konteyner evini tanıtacağız.