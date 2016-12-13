Şahane bir aile evinden ilham alabileceğiniz 8 fikir

Polonya’da yer alan modern ve çarpıcı dış cephe tasarımına sahip bir projeyi inceleyeceğimiz bu yazıda büyük bir aile evine konuk oluyoruz. Biuro Projektowe MTM STYL imzası taşıyan bina geleneksel ve çağdaş stili bir arada harmanlarken kış bahçesi, geniş terası ve daha bir çok özelliğiyle şahane bir örnek teşkil ediyor.
İlk resim binanın ön cephesine ait. Devasa çatısıyla oldukça görkemli gözüken evin bina kapısı da hareketli. Üç adet beton merdivenle erişilen kapı cam ve ahşap gibi malzemeler bir arada kullanılmış. Girişi daha güzel ve büyük göstermek adına bina kapısı daha derin bir alan içine yapılırken her iki tarafa mor çiçekli büyük vazolar eklenmiş. Ev girişini ilgi çekici hale getirmek için detaylara yoğunlaşmak hoş bir fikir.
Ev oldukça geniş bir arazi üzerine inşa edildiği için teras için epey alan mevcut. Sıcak havalara uygun olarak terasın büyük kısmı açık bırakılarak dört kişilik sportif bir masa takımı ile sandalyeler yerleştirilmiş. Terasın asıl ilginç kısmı ise camekanla kapatılmış kış bahçesi. Soğuk havalarda da terasın tadını çıkarmak için elverişli bir fikir olan kış bahçeleri tıpkı bir salon veya yemek odası gibi dekore edilebilir. Bu sayede harici bir sosyal alan daha elde etmiş olursunuz.
Sırada evin için gezeceğiz. İlk önce oturma odasına göz atıyoruz. Resimde salonun televizyon ünitesini görüyoruz. Orta boyutlu plazma, tv ünitesi alçakta kaldığı için duvara monte edilmiş. Koyu ahşaptan yapılma tv ünitesi ahşap parkelerden tonuyla ayrılıyor. Bunların dışında herhangi bir eşya kullanılmadığı için duvar büyük oranda boş kalmış. Hem boşluğu doldurmak hem de daha dekoratif gözükmesi açıdan duvar gri beyaz desenli klasik bir duvar kağıdı eklenmiş. Bu desen sayesinde boşluk göze batmıyor.
Fotoğrafın açısından ötürü hem salon hem yemek odası hem de mutfak bir arada görülebilir. Çünkü bu evde açık yaşam planı uygulanmış. Yani sosyal alanlar bir arada bulunurken kapı ve duvarlarla sınırlandırılmıyor. Bu sayede hem iç mekan daha ferahlarken hem de aile bireylerinin iletişimi güçlendiriliyor.
Mutfakla salon arasında yer alan yemek odası bembeyaz duvarlarla uyumlu olarak büyük oranda beyaz parçalardan seçilmiş. Ancak sıradan bir takım değil. Üzerindeki aksesuar ve çiçekler bahar renginde. Bu resimde ilgi çeken bir diğer unsur şömine ünitesi. Kolon şeklinde bir duvarın köşe kısmına denk gelen şömine çağdaş dizaynıyla eve modernlik katarken yemek alanına sıcaklık sağlıyor.
Bu evin önemli özelliklerinden biri ferahlık hissini sağlamak için aydınlatmadan bolca yararlanması. Aydınlığı sağlayan en önemli etken ise hiç şüphesiz doğal gün ışığı. Öyle ki mutfakta da büyük pencereler yer alıyor. Üstelik dolapların yerine.
Konutun üst katında yer genç odası çatının eğiminden ötürü kendine has bir mimariye sahip. Nispeten küçük bir oda diyebiliriz burası için. Evin genelinde hakim olan beyaz duvarlar burada da yer alıyor. Ancak odaya bir parça dinamizm katmak için duvarlardan birine son derece eğlenceli bir duvar kağıdı uygulanmış. Hem ekonomik hem de dekoratif bir fikir.
Üst katta bulunan bir diğer bölüm banyo ise alabildiğine şık. Pürüzsüz dolapların yanı sıra özel aydınlatması bulunan ayna, lavabonun bulunduğu duvara uygulanan desenli seramikler ve son olarak köşeye denk gelen küvet. Küçük bir banyodan şık bir dekor elde etmek için harika detaylar.
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