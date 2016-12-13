Şahane bir aile evinden ilham alabileceğiniz 8 fikir

Üst katta bulunan bir diğer bölüm banyo ise alabildiğine şık. Pürüzsüz dolapların yanı sıra özel aydınlatması bulunan ayna, lavabonun bulunduğu duvara uygulanan desenli seramikler ve son olarak köşeye denk gelen küvet. Küçük bir banyodan şık bir dekor elde etmek için harika detaylar.

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