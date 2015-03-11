Tokyo'da bir mimari harikası: Üçgen ev

Dünyanın dört bir yanından ilginç, sıradışı, ilham verici mimari örneklerini sizlere tanıttığımız homify'da bugün Japonya'nın başkenti Tokyo'ya yolculuk edip son derece ilginç bir eve göz atacağız. Alışılmış kare ya da dikdörtgen formatlı evlerin aksine bir üçgen şekline sahip olan bu evin asıl ilginç özelliği sadece 15 metrekare gibi daracık bir salana sahip olması. Bu kadar küçük bir villanın hiç de rahat ve ferah olmayacağını düşünüyorsanız, bu fikrinizi aşağıdaki fotoğraflara bakınca tekrar gözden geçirmek zorunda kalabilirsiniz.

Yaklaşık 50 metrekare büyüklüğündeki bir arsa üzerinde inşa edilen bu orijinal evin tasarımı Japon mimar Kota Suiseki'ye ait. İşte, illâ ki büyük ev diye diretmek yerine, zekice tasarım ve dekorasyon çözümleriyle küçük bir mekânı da son derece konforlu hale getirebileceğinizin kanıtı olan o muhteşem üçgen ev.