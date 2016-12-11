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Herkesin ilham alabileceği 23 giyinme odası

Homify TR Homify TR
ÇUBUKLU VADİ EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Giyinme Odası
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Moda kavramı modern zamanların başından beri hayatımızda yer eden ve hayatımızdaki yeri arttıkça da yaşam şeklimizi şekillendiren kavramların başında geliyor. Özellikle bugünün dünyasında hem iş hayatında hem de sosyal yaşantımızda prezantabl bir görünüm oldukça büyük bir önem taşıyor ve insanların giydikleri şeyler onlar hakkında ilk izlenimi veriyor. Giyim kuşamın hayatımızdaki yeri arttıkça da bu elbette dekorasyonlarımıza ve evlerimizdeki şekillenmeye de yansıyor. İşte tam da bu yüzden bugünlerde lüks evlerin olmazsa olmazlarından biri de giyinme odaları. Özellikle yoğun iş hayatı olanlar ya da modayı yakından takip edenler için düzenli ve kapsamlı giyinme odaları yaşam kalitesini arttıran ve hayatı kolaylaştıran yaşam alanlarından biri. Ancak elbette herkesin evinde geniş ve kusursuz imkanlara sahip, salon gibi giyinme odaları oluşturması zor çünkü bunun için geniş metrekarelere sahip ekstra bir odaya ihtiyaç duyuluyor. Bu yazımızda sizler için çok farklı boyuttaki ve farklı fikirlerle her eve, her bütçeye ve her tarza uyumlu olabilecek, profesyonel dekoratörler tarafından dizayn edilmiş 23 giyinme odasını derledik ve giyinme odası dizayn ederken dikkat edilmesi gereken en önemli ipuçlarını listeledik.

1- Giyinme odalarının en büyük avantajlarından biri şüphesiz kapalı dolaplara ihtiyaç duyulmamasıdır. Açık dizaynlarla kıyafetlerinizi çok daha hızlı bir şekilde seçebilirsiniz.

Novenove Walk In Wardrobe by LEMA Campbell Watson Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Campbell Watson

Novenove Walk In Wardrobe by LEMA

Campbell Watson
Campbell Watson
Campbell Watson

2- Eğer giyinme odası için ayırabileceğiniz geniş bir odanız varsa o halde mutlaka küçük de olsa bir oturma alanı ve makyaj masası da oluşturmayı unutmayın.

Dress Bold Walk In Wardrobe by Rimadesio Campbell Watson Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Campbell Watson

Dress Bold Walk In Wardrobe by Rimadesio

Campbell Watson
Campbell Watson
Campbell Watson

3- Giyinme odalarında aranan en önemli özellik aydınlıktır, bu yüzden de eğer penceresiz bir alanda giyinme odası oluşturulacaksa beyaz dolaplar içerideki ışığı daha iyi yansıtacaktır.

R.K. Konutu, Treso İç Mimarlık Treso İç Mimarlık Modern Giyinme Odası
Treso İç Mimarlık

R.K. Konutu

Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık

4- Ekstra bir odanız yoksa yatak odanızda cam ve sürgülü kapılar yardımıyla odayı daraltmadan şık bir giyinme odası oluşturabilirsiniz.

DE LIFE HOMES, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Modern Giyinme Odası
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

DE LIFE HOMES

Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

5- Düzen ve pürüzsüz bir görünümden hoşlananlar için elbette tek seçenek açık planlı giyinme odaları değil. Şık dolaplarla temiz çizgilere sahip göz kamaştırıcı bir alan ortaya çıkarmak mümkün.

GARDEN PREMIUM VILLALARI - MOZAMBİK, TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM Eklektik Giyinme Odası
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

GARDEN PREMIUM VILLALARI – MOZAMBİK

TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

6- Giyinme odanızda yeterince yeriniz varsa giysi dolaplarının yanı sıra giysi odaları için dizayn edilen çekmeceli konsolların da fonksiyonel olarak harikalar yarattığını unutmayın.

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Giyinme Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

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7- Cam kapaklı dolaplar sayesinde dar koridorlarda da kullanım kolaylığı sağlayan şık giyinme alanları tasarlanabilir.

homify Modern Giyinme Odası
homify

homify
homify
homify

8- Giysi dolapları için son teknoloji ile dizayn edilen akıllı dolap içi sistemleri yüksekteki alanların da kullanımını kolaylaştırıyor.

CABINET heyecan verici yeni yüzeylerini tanıtıyor, CABINET CABINET Modern Giyinme Odası
CABINET

CABINET heyecan verici yeni yüzeylerini tanıtıyor

CABINET
CABINET
CABINET

9- Giyinme odanızı dizayn ederken ayakkabılarınız için ayrı bölmeler oluşturmayı da ihmal etmeyin!

CABINET heyecan verici yeni yüzeylerini tanıtıyor, CABINET CABINET Modern Giyinme Odası
CABINET

CABINET heyecan verici yeni yüzeylerini tanıtıyor

CABINET
CABINET
CABINET

10- Kullanılmayan çatı katları giyinme odası olarak dizayn edilmek için harika bir potansiyel taşırlar!

Begehbarer Kleiderschrank unter Schräge, meine möbelmanufaktur GmbH meine möbelmanufaktur GmbH Modern Giyinme Odası
meine möbelmanufaktur GmbH

meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH

11- Giyinme odanızı dizayn ederken her sabah içinde hatırı sayılır miktarda zaman geçireceğinizi de hesaba katmalısınız.

Apto Zanon, Camila Chalon Arquitetura Camila Chalon Arquitetura Klasik Giyinme Odası Beyaz
Camila Chalon Arquitetura

Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura

12- Küçük kutular ve farklı boyutlardaki çekmeceler hayat kurtarır!

MI VESTIDOR GRANGE, Grange México Grange México Modern Giyinme Odası Masif Ahşap Ahşap rengi
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

13- Balkona açılan bir odayı giyinme odası olarak dizayn etmek mükemmel bir fikir olabilir! Açık havada kahvaltınızı yapıp keyifle hazırlanabilirsiniz.

Piso en el Eixample de Barcelona. 2013, Deu i Deu Deu i Deu Eklektik Giyinme Odası
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

14- Oturma ünitesi olarak geniş puflar giyinme odalarının vazgeçilmez unsurlarından biridir.

Loft de 250m², Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores Modern Giyinme Odası
Riskalla &amp; Mueller Arquitetura e Interiores

Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores
Riskalla &amp; Mueller Arquitetura e Interiores
Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores

15- Kalın bir perde kullanarak giyinme alanınızı yatak odanızdan ayırabilirsiniz.

Французский уголок в "Балтийской жемчужине", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Eklektik Giyinme Odası
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

16- Giyinme odanızı dizayn ederken mutlaka hazırlanırken ihtiyaç duyacağınız şeylerin bir listesini hazırlayın ve o listeye göre hareket edin.

Ein Traum wird wahr: Ihr begehbarer Kleiderschrank, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH İskandinav Giyinme Odası
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

17- Aynalı dolaplar giyinme odalarını daha geniş göstereceği için mükemmel bir tercih olacaktır!

Двухэтажная квартира в современном стиле для молодой семьи , Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Minimalist Giyinme Odası
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

18- Giyinme odanızın kapsamını genişletip ütü, çamaşır ve kurutma makinesi alanı da ekleyerek çok fonksiyonlu bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz.

Дизайн-проект квартиры для молодого архитектора, Катя Волкова Катя Волкова Endüstriyel Giyinme Odası
Катя Волкова

Катя Волкова
Катя Волкова
Катя Волкова

19- Giyinme odalarında dikkat etmeniz gereken en önemli şey şüphesiz ki aydınlatmadır. Yalnızca odanın içini değil dolapların içlerini de yeterince ışıklandırmayı unutmayın.

Частный дом, Частный дизайнер Частный дизайнер Klasik Giyinme Odası
Частный дизайнер

Частный дизайнер
Частный дизайнер
Частный дизайнер

20- Banyolar sabahları hazırlanırken ilk uğradığımız yaşam alanlarıdır. O halde ebeveyn banyonuzun hemen yanında bir giyinme alanı oluşturmak da harika fikirlerden biri.

Loft do Mirante, Neoarch Neoarch Modern Giyinme Odası
Neoarch

Neoarch
Neoarch
Neoarch

21- Kullanışlı mobilyalarla yer tasarrufu yapmak işinizi kolaylaştırır.

homify Modern Giyinme Odası
homify

homify
homify
homify

22- Giyinme alanınızı oluştururken takılarınız ve aksesuarlarınız için ayrı bir bölüm tasarlamayı da ihmal etmemeniz gerek.

Vestidor Mypeeptoes, Vintage Hunter by Daniel GC Vintage Hunter by Daniel GC Klasik Giyinme Odası
Vintage Hunter by Daniel GC

Vintage Hunter by Daniel GC
Vintage Hunter by Daniel GC
Vintage Hunter by Daniel GC

23- Unutmayın ki giyinme odaları güne enerjik bir şekilde başlamanızı sağlayan yaşam alanlarıdır. Canlı renklerin pozitif etkileri de bu açıdan sizi güne daha iyi hazırlayabilir.

Lumi - Mehr Raum für Ihre Persönlichkeit., Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler Ahşap-Plastik Kompozit Turuncu
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Güne daha da enerjik başlamak istiyorsanız En güzel modern yatak odası takımları başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.

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