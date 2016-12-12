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Marangozunuza yaptırabileceğiniz 8 orijinal çocuk odası mobilyası

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Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon, Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Modern Çocuk Odası
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Çocuk odaları her ne kadar iç mimari ve dekorasyon dergilerinin kapaklarında ya da ön sayfalarında kendilerine yer bulmakta güçlük çekiyor ve bir miktar geri planda kalıyor olsalar da, aslında evlerimizin en önemli odaları arasında yer alıyorlar. Yatak odanızın dekorasyonu hayalinizdeki gibi değilse, bu durum hoşunuza gitmeyebilir, ama kötü bir dekorasyon yüzünden uykunuzdan olmazsınız. Oturma odanızın yerleşimi doğru değilse, kalabalık bir misafir grubuyla rahat edemeyebilirsiniz, ama bu sizin gündelik yaşam kalitenizi fazla etkilemez. Benzer şeyler mutfak, banyo ve diğer odalar için de rahatlıkla söylenebilir. Hiçbirindeki eksiklik ya da çirkinlik geleceğinizi etkilemez, burası kesin. Fakat çocuk odaları çocuklarımızın bugününü olduğu kadar geleceklerini de etkiliyor. Rastgele mobilyalarla üzerine hiç düşünülmeden dekore edilmiş, hatta dekorasyon bile denemeyecek bir yığından oluşan bir çocuk odası, çocuğunuzun temel ihtiyaçlarını karşılayabilir. Ancak böyle bir odanın çocuğunuzun yaratıcılığını geliştireceğini, düzenli ve planlı olmayı öğrenmesine yardımcı olacağını söylemek abes olur. Oysa tam da küçük yaşlarda edinilmesi gereken alışkanlıklar için çocuk odalarının tasarımı çok önemlidir. Bu odalardaki yanlış ve eksikler diğer tüm odaların aksine çocuğunuzun ve onun paralelinde aslında sizin geleceğinizi etkileyecektir. Bu yüzden çocuk odanıza gereken özeni gösterdiğinizden emin olmalısınız. Yalnızca iyi kaliteli ve ergonomik mobilyalar değil, çocuğunuzun zekâsını, yaratıcılığını geliştirecek, ona iyi alışkanlıklar kazandıracak bir tasarıma sahip bir oda olması da çok önemlidir. Bu yazımızda bu tarife uygun 8 orijinal mobilya tasarımını sizler için derledik. Bu örneklerden yola çıkarak kendi tasarımlarınızı yapabilir ve bunları bir marangozda yaptırabilirsiniz. Çocuğunuzun ihtiyacına göre şekillendireceğiniz bu özel tasarım mobilyalar, emin olun size maliyetlerinin çok üzerinde bir geri dönüş sağlayacaklar. Çünkü çocuklara yapılan en küçük yatırım bile boşa gitmez. 

Evin içinde bir oda, odanın içinde bir ev

TApety dla dzieci i młodzieży, Humpty Dumpty Room Decoration Humpty Dumpty Room Decoration Modern Çocuk Odası
Humpty Dumpty Room Decoration

Humpty Dumpty Room Decoration
Humpty Dumpty Room Decoration
Humpty Dumpty Room Decoration

Çocuğunuzun kendine ait bir odası elbette olmalı. Peki ya kendine ait bir evi olmasına ne dersiniz? Son derece basit bir konstrüksiyona sahip bu tasarım, çocuğunuzun çok hoşuna gideceği gibi evinize de harika bir katkı sağlayacaktır. 

Her şey yerli yerinde

#Ataşehirtadilat Tadilat Şirketleri Minimalist Çocuk Odası
Tadilat Şirketleri

#Ataşehirtadilat

Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri

Çocuk odanızın boyutları istediğiniz kadar büyük değilse veya mevcut olan alanı eşyayla doldurmak yerine oyun alanı olarak bırakmak istiyorsanız, buna benzer bir tasarım çok işinize yarayabilir. Dolap grubunun üzerinde bulunan yatak da çocuğunuza ranza keyfi yaşatacağı için çok hoşuna gidecektir.

Basit ama olağanüstü güzellikte

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Çocuk Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

E.K. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Alçı panellerinden kestirebileceğiniz şekilli levhalarla buna benzer bir gizli aydınlatma yaparak çocuk odanıza inanılmaz güzellikte bir dekorasyon yapabilirsiniz. Üstelik son derece düşük bir maliyetle ve odanın diğer unsurlarına hiç dokunmadan.

Kalabalık aileler için yaratıcı bir ranza

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon, Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Modern Çocuk Odası
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım

Klasik ranzalar çocuğunuz için fazla sıkıcı ya da konforsuz olabilir. Ama buna benzer orijinal bir ranza modeli yerden tasarruf etmenize yardımcı olacağı kadar çocuk odanızın dekorasyonuna da büyük katkıda bulunacaktır.

Kara tahta

homify Modern Çocuk Odası
homify

homify
homify
homify

Kara tahtalar yıllar evvel mürekkepli tahta kalemleriyle beraber tarihe karışmıştı. Bugünlerde ise ev dekorasyonunda sıkça karşımıza çıkıyorlar. Kara tahta her yaştan çocuk için harika bir fikir olabilir. Üstelik biraz gayretle bunu kendiniz bile yapabilirsiniz. Hem de neredeyse sıradan bir duvar boyası maliyetiyle!

Özel tasarım mobilyalar

çocuk odası INdesign Modern Çocuk Odası
INdesign

çocuk odası

INdesign
INdesign
INdesign

Gömme dolap tipinde tam boy bir gardrop genellikle çocuk odalarında bulunmaz. Oysa bunun gibi büyük bir dolap yalnızca çocuğunuzun giysilerini değil başka pek çok eşyasını da derli toplu tutacağı için çok iyi bir fikirdir. Bu türden büyük bir dolap grubunun içine buradaki gibi bir yatak monte etmek ise çok daha parlak bir fikir olabilir. 

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Küçük denizciler için

Quarto Marinheiro, Juliana Farias Arquitetura Juliana Farias Arquitetura Modern Çocuk Odası
Juliana Farias Arquitetura

Juliana Farias Arquitetura
Juliana Farias Arquitetura
Juliana Farias Arquitetura

Çocuğunuz denizle ve denizcilikle ilgiliyse, küçük gemi pencerelerini andıran bu tasarım çok hoşuna gidebilir.

Büyük çocuklara, çocuk kalan büyüklere

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon, Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Modern Çocuk Odası
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım

Kendini iç mekânda bulmuş bu muhteşem ağaç ev, çocuklarınıza olduğu kadar size de hitap ediyor aslında. Harika bir dekorasyon unsuru olması bir yana, öğleden sonra keyifli bir haftasonu uykusu için bundan daha iyi bir yer düşünülemez.

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