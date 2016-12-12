Marangozunuza yaptırabileceğiniz 8 orijinal çocuk odası mobilyası

Çocuk odaları her ne kadar iç mimari ve dekorasyon dergilerinin kapaklarında ya da ön sayfalarında kendilerine yer bulmakta güçlük çekiyor ve bir miktar geri planda kalıyor olsalar da, aslında evlerimizin en önemli odaları arasında yer alıyorlar. Yatak odanızın dekorasyonu hayalinizdeki gibi değilse, bu durum hoşunuza gitmeyebilir, ama kötü bir dekorasyon yüzünden uykunuzdan olmazsınız. Oturma odanızın yerleşimi doğru değilse, kalabalık bir misafir grubuyla rahat edemeyebilirsiniz, ama bu sizin gündelik yaşam kalitenizi fazla etkilemez. Benzer şeyler mutfak, banyo ve diğer odalar için de rahatlıkla söylenebilir. Hiçbirindeki eksiklik ya da çirkinlik geleceğinizi etkilemez, burası kesin. Fakat çocuk odaları çocuklarımızın bugününü olduğu kadar geleceklerini de etkiliyor. Rastgele mobilyalarla üzerine hiç düşünülmeden dekore edilmiş, hatta dekorasyon bile denemeyecek bir yığından oluşan bir çocuk odası, çocuğunuzun temel ihtiyaçlarını karşılayabilir. Ancak böyle bir odanın çocuğunuzun yaratıcılığını geliştireceğini, düzenli ve planlı olmayı öğrenmesine yardımcı olacağını söylemek abes olur. Oysa tam da küçük yaşlarda edinilmesi gereken alışkanlıklar için çocuk odalarının tasarımı çok önemlidir. Bu odalardaki yanlış ve eksikler diğer tüm odaların aksine çocuğunuzun ve onun paralelinde aslında sizin geleceğinizi etkileyecektir. Bu yüzden çocuk odanıza gereken özeni gösterdiğinizden emin olmalısınız. Yalnızca iyi kaliteli ve ergonomik mobilyalar değil, çocuğunuzun zekâsını, yaratıcılığını geliştirecek, ona iyi alışkanlıklar kazandıracak bir tasarıma sahip bir oda olması da çok önemlidir. Bu yazımızda bu tarife uygun 8 orijinal mobilya tasarımını sizler için derledik. Bu örneklerden yola çıkarak kendi tasarımlarınızı yapabilir ve bunları bir marangozda yaptırabilirsiniz. Çocuğunuzun ihtiyacına göre şekillendireceğiniz bu özel tasarım mobilyalar, emin olun size maliyetlerinin çok üzerinde bir geri dönüş sağlayacaklar. Çünkü çocuklara yapılan en küçük yatırım bile boşa gitmez.