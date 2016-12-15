Sade ve çiçek gibi bir aile evi

Bu gün Japonya'nın Gumma bölgesinde yer alan modern basit ve ahşap bir eve misafir oluyoruz. Her açıdan muhteşem ve şık bir ev olarak karşımıza çıkan bu ev basit formda minimalist bir düzende inşa edilip dekorasyonu yapılmış. Toplamda 1449.5 m2 lik bir alanın ortasına yapılan, olağanüstü bir mimariye sahip bu ev profesyonel bir ekip tarafından hayata geçirilmiş. Her detayın ve her unsurun özenle düşünülüp hayata geçirildiği bu ev sakin bir banliyö mahallesinde olmasına karşın nötr renkleri ve muhteşem mimarisi ile bir inci gibi parlıyor. Japon tarzı konutlarda ev sahipliğinin sembolü olan sadelik ve minimalist tarz bu evde de uygulanmış ve ev sahibinin istediği çağdaş dekorasyon ile minimalist dekorasyon bir arada uygulanmış. Homify ev dekorasyonları sayfasında yer alan bu muhteşem Japon evi geniş bir bahçenin ortasında yer, yemyeşil çimlere ve yeşil ağaçlara sahip olması, doğal ahşaplardan inşa edilmesi ile doğal bir yaşam alanı olmuş. Bu muhteşem Japon evini , birlikte inceleyelim.
Japonya'da yer alan bu muhteşem evin büyüleyici mimari tasarımı ile dış cephe nötr renklerin uyumlu bir şekilde bir arada kullanıldığı şık bir cephe haline getirilmiş. Havadar ve ferah bir dış cephe tasarımı ile ahşap Japon evinin her anlamda doğal bir görünüme sahip olması sağlandığı gibi rustik dekorasyon izleri de dış cephe de belirgin bir şekilde gösterilmiş. Pastoral bir dış cephe tasarımı ile geniş bir alan içinde oldukça şık ve uyumlu bir dış cephe dekorasyonu ortaya çıkarılmış.
Japon evlerinin geleneksel özelliği olan yalınlık bu evde de ön plana çıkarılmış. Evin geniş oturum alanlarının bir birine bağlandığı bu alan oldukça sade bir tarzda dekore edilmiş. Ahşap döşemeler oldukça tatlı bir görsellik oluştururken bir adet ahşap koltuk bu alanda dinlenme alanı olarak düşünülmüş. Ahşap unsurlar tavanda da zemindeki gibi kullanılarak evin hem yalıtım özelliği kazanması sağlanmış hemde doğallığı pekiştirilmiş.
Ev sade bir dekorasyona sahip olsa da mutfak çok modern ve çağdaş bir mimari ve dekorasyona sahip olacak şekilde dizayn edilmiş. Sade bir mutfak tezgahı, ahşap bir masa, ve renkli minderler ile hem renkli hem de doğal olan mutfak tasarımı ile oldukça modern bir mutfak haline gelmiş. Şık bir aydınlatma armatürü ile yemek masası evin en özel alanı haline geldiği gibi mutfağında ışıl ışıl olmasına katkı sağlamış.
Evin geniş bir arazi üzerine kurulmuş olması odaların muhteşem bir manzaraya hakim olmasını sağladığı gibi iç ortam ve dış ortam arasında da mobil geçiş alanları olmasını sağlamış. Cam ve sürgülü kapılar ile odalar aynı zamanda dış ortam ile bütün hale getirilebiliyor. Bu özelliği ile bahar aylarında eviniz ile bahçe iç içe olacağı için doğallık en süt seviye de olacaktır.
Bir bahçe içinde yer alan bu Japon evi muhteşem bir perspektife sahip. Bahçe sınırından baktığınızda yeşil ağaçların içinde kızıl bir elma gibi görünen ev dış cephesinin görselliği ve bahçenin yeşil renginin birleşimi ile yağlı boya bir tablo gibi duruyor. Aydınlatması ve dış cephesi gece karanlığında oldukça zarif görünen bu ev aynı zamanda yemyeşil bahçesi ile görenleri büyülüyor.
Evin ön cephesi arka cephe gibi tip olarak tasarlanmış ve tek fark olarak ön cephe de kapı ve pencere çerçeveleri gece mavisi rengi tercih edilerek boyanmış. Böylece evin ön cephesi zarif ve şık bir tasarımla etkileyici bir güzelliğe sahip olmuş. İç aydınlatmaların yansıması ile geceleri evin ön cephesi hem romantik bir görünüme hem de tüylerinizi diken diken edecek bir güzelliğe sahip olmuş.