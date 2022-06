Sade ve çiçek gibi bir aile evi

Bu gün Japonya'nın Gumma bölgesinde yer alan modern basit ve ahşap bir eve misafir oluyoruz. Her açıdan muhteşem ve şık bir ev olarak karşımıza çıkan bu ev basit formda minimalist bir düzende inşa edilip dekorasyonu yapılmış. Toplamda 1449.5 m2 lik bir alanın ortasına yapılan, olağanüstü bir mimariye sahip bu ev profesyonel bir ekip tarafından hayata geçirilmiş. Her detayın ve her unsurun özenle düşünülüp hayata geçirildiği bu ev sakin bir banliyö mahallesinde olmasına karşın nötr renkleri ve muhteşem mimarisi ile bir inci gibi parlıyor. Japon tarzı konutlarda ev sahipliğinin sembolü olan sadelik ve minimalist tarz bu evde de uygulanmış ve ev sahibinin istediği çağdaş dekorasyon ile minimalist dekorasyon bir arada uygulanmış. Homify ev dekorasyonları sayfasında yer alan bu muhteşem Japon evi geniş bir bahçenin ortasında yer, yemyeşil çimlere ve yeşil ağaçlara sahip olması, doğal ahşaplardan inşa edilmesi ile doğal bir yaşam alanı olmuş. Bu muhteşem Japon evini , birlikte inceleyelim.