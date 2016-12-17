10 küçük yatak odası için 10 büyük fikir

Küçük evlerin en büyük sorunu oda ölçülerinin standartlarının altında olması veya farklı geometrilere sahip olmasıdır. Özellikle mutfak ve yatak odalarında sorun olarak karşımıza çıkan bu detay yatak odası dekorasyonlarının çekici ve zarif olmasını da engellemektedir.Bu gün homify küçükyatak odası dekorasyonlarını inceleyerek küçük yatak odalarında karşılaşılan sorunları aşma yöntemlerini ve küçük yatak odalarını büyük yatak odaları gibi gösterme metotlarını inceliyoruz.10 farklı yatak odasının farklı yöntemler ile büyük ve geniş yatak odası olarak nasıl dekore edildiğini yakından inceleyerek evinizde yapacağınız yatak odası dekorasyonları için fikir edinebilirsiniz.