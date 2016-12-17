10 küçük yatak odası için 10 büyük fikir

Küçük evlerin en büyük sorunu oda ölçülerinin standartlarının altında olması veya farklı geometrilere sahip olmasıdır. Özellikle mutfak ve yatak odalarında sorun olarak karşımıza çıkan bu detay yatak odası dekorasyonlarının çekici ve zarif olmasını da engellemektedir.Bu gün homify küçükyatak odası dekorasyonlarını inceleyerek küçük yatak odalarında karşılaşılan sorunları aşma yöntemlerini ve küçük yatak odalarını büyük yatak odaları gibi gösterme metotlarını inceliyoruz.10 farklı yatak odasının farklı yöntemler ile büyük ve geniş yatak odası olarak nasıl dekore edildiğini yakından inceleyerek evinizde yapacağınız yatak odası dekorasyonları için fikir edinebilirsiniz.
Yatak odası dekorasyonları içinde en önemli etkenlerden biri yatak odasında yer alan pencere çerçeveleri ve pencere kanatlarıdır. Pencere kanatlarını yatak odasını açacak, açık tonlara boyadığınızda yatak odanız daha renkli ve ferah bir yatak odası olacak, küçük olma olumsuzluğu ortadan kalkacaktır.
Yatak odası içinde aksesuar teşhir alanı olarak veya yatak odası kitaplığı olarak duvar kitaplıklarını tercih etmelisiniz. Kitaplık duvarlar yatak odanızı daha görsel bir hale getireceği gibi yatak odanızda sergilemek isteyeceğiniz akseuarlarınız için estetik sergileme alanları oluşturacaktır.
Yatak odanızda başucu kitaplığı istiyorsanız resimdeki gibi estetik bir yatak başlığı kitaplığı yapabilir ve yatak odanızda görsel bir kitaplığa sahip olarak renkli ve işlevsel yatak odasına sahip olabilirsiniz. Yatak örtülerinizi de uygun renklerden seçerek şık bir dekorasyona imza atabilirsiniz.
Yatak odalarını geniş gösteren, yatak odalarına özellik kazandıran unsurlar renkler ve çiçeklerdir. Bu nedenle renkler ve çiçekler yatak odası dekorasyonlarında oldukça fazla kullanılmalıdır. Örnek dekorasyonda siyah ve beyaz renkler ile çiçekler çok şık bir görünüm oluşturmuştur.
Yatak odalarınızda sergilemek istediğiniz özel hediyelerinizi, aksesuarlarınızı modern raf sistemleri kullanarak sergileyebilirsiniz. Yatak odası dekorasyonunda kullanılan renkler ile uyumlu olan rafları süsleyerek çok şık ve çok estetik yatak odası dekorasyonları oluşturarak küçük olan yatak odanızı daha geniş gösterebilirsiniz.
Yatak odaları dahil tüm küçük oda dekorasyonlarında çerçeveler ve yatak odaları kullanarak geniş dekorasyonlara imza atabilirsiniz. Örnek dekorasyonda renkli dekorasyon unsurlarının yanında tablolar ve renkli çerçeveler kullanılarak oldukça modern ve hayal dünyanızın yatak odanıza yansıdığı ölçüleri küçük sınırları çok geniş yatak odaları oluşturabilirsiniz.
Yatak odalarında kullanılacak yorgan, yastık, yatak örtüleri gibi aksesuarları imkanlarınız dahilinde renkli seçerseniz yatak odanız çok şık bir yatak odası olacaktır.
Küçük alan dekorasyonlarını geniş bir hacimlere sahip odalar gibi gösteren aynalar sizin en yakın yardımcılarınızdır. Bu nedenle yatak odası dekorasyonlarınızda aynaları kullanmalısınız. Aynalar hem yatak odasına çekicilik kazandıracak hem de yatak odanızın ışıl ışıl olmasını sağlayacaktır.
Evinizde kullandığınız duvar kağıtlarını yatak odalarında da kullanarak oldukça geniş ve renkli yatak odalarına sahip olabilirsiniz. Örnek yatak odası dekorasyonu insana huzur veren bir konsepte sahip olduğu için küçük dezavantajı ortadan kalkmıştır.
Yatak odanızda yatak başlığının arkasında kalan duvara yaşamak istediğiniz şehre ait bir sembolün veya meydanın resmini içeren duvar kağıdı yapıştırarak yatak odanızı huzur kaynağınız yapabilirsiniz.