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10 küçük yatak odası için 10 büyük fikir

umit atdağ umit atdağ
Casa Clemente, Juan Carlos Loyo Arquitectura Juan Carlos Loyo Arquitectura Modern Yatak Odası
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Küçük evlerin en büyük sorunu oda ölçülerinin standartlarının altında olması veya farklı geometrilere sahip olmasıdır. Özellikle mutfak ve yatak odalarında sorun olarak karşımıza çıkan bu detay yatak odası dekorasyonlarının çekici ve zarif olmasını da engellemektedir.Bu gün homify küçükyatak odası dekorasyonlarını inceleyerek küçük yatak odalarında karşılaşılan sorunları aşma yöntemlerini ve küçük yatak odalarını büyük yatak odaları gibi gösterme metotlarını inceliyoruz.10 farklı yatak odasının farklı yöntemler ile büyük ve geniş yatak odası olarak nasıl dekore edildiğini yakından inceleyerek evinizde yapacağınız yatak odası dekorasyonları için fikir edinebilirsiniz.

Renkli pencereler

homify Ticari alanlar Oteller
homify

homify
homify
homify

Yatak odası dekorasyonları içinde en önemli etkenlerden biri yatak odasında yer alan pencere çerçeveleri ve pencere kanatlarıdır. Pencere kanatlarını yatak odasını açacak, açık tonlara boyadığınızda yatak odanız daha renkli ve ferah bir yatak odası olacak, küçük olma olumsuzluğu ortadan kalkacaktır.

Kitaplık duvarlar

ATICO EN JOAQUIN COSTA, amBau Gestion y Proyectos amBau Gestion y Proyectos Eklektik Yatak Odası
amBau Gestion y Proyectos

amBau Gestion y Proyectos
amBau Gestion y Proyectos
amBau Gestion y Proyectos

Yatak odası içinde aksesuar teşhir alanı olarak veya yatak odası kitaplığı olarak duvar kitaplıklarını tercih etmelisiniz.  Kitaplık duvarlar yatak odanızı daha görsel bir hale getireceği gibi  yatak odanızda sergilemek isteyeceğiniz akseuarlarınız için estetik sergileme alanları oluşturacaktır.

Başucu kitaplığı

PISO SANTPERE47, Miel Arquitectos Miel Arquitectos Modern Yatak Odası
Miel Arquitectos

Miel Arquitectos
Miel Arquitectos
Miel Arquitectos

Yatak odanızda başucu kitaplığı istiyorsanız resimdeki gibi estetik bir yatak başlığı kitaplığı  yapabilir ve yatak odanızda görsel bir kitaplığa sahip olarak renkli ve işlevsel yatak odasına sahip olabilirsiniz. Yatak örtülerinizi de uygun renklerden seçerek şık bir dekorasyona imza atabilirsiniz.

Çiçekler ve renkler

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE Endüstriyel Oturma Odası
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

Yatak odalarını geniş gösteren, yatak odalarına özellik kazandıran unsurlar renkler ve çiçeklerdir. Bu nedenle renkler ve çiçekler yatak odası dekorasyonlarında oldukça fazla kullanılmalıdır. Örnek dekorasyonda siyah ve beyaz renkler ile çiçekler çok şık bir görünüm oluşturmuştur.

Modern raflar

PISO SALVA46, Miel Arquitectos Miel Arquitectos Modern Yatak Odası
Miel Arquitectos

Miel Arquitectos
Miel Arquitectos
Miel Arquitectos

Yatak odalarınızda sergilemek istediğiniz özel hediyelerinizi, aksesuarlarınızı  modern raf sistemleri kullanarak sergileyebilirsiniz. Yatak odası dekorasyonunda kullanılan renkler ile uyumlu olan rafları süsleyerek çok şık ve çok estetik yatak odası dekorasyonları oluşturarak küçük olan yatak odanızı daha geniş gösterebilirsiniz.

Tablolar ve çerçeveler

Casa Clemente, Juan Carlos Loyo Arquitectura Juan Carlos Loyo Arquitectura Modern Yatak Odası
Juan Carlos Loyo Arquitectura

Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura

Yatak odaları dahil tüm küçük oda dekorasyonlarında çerçeveler ve yatak odaları kullanarak geniş dekorasyonlara imza atabilirsiniz. Örnek dekorasyonda renkli dekorasyon unsurlarının yanında tablolar ve renkli çerçeveler kullanılarak oldukça modern ve hayal dünyanızın yatak odanıza yansıdığı ölçüleri küçük sınırları çok geniş yatak odaları oluşturabilirsiniz.

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Renkli yatak örtüleri

LOFT IN MADRID 2013, BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN Modern Yatak Odası
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN

BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN

Yatak odalarında kullanılacak yorgan, yastık, yatak örtüleri gibi aksesuarları imkanlarınız dahilinde renkli seçerseniz yatak odanız çok şık bir yatak odası olacaktır.

Aynaları kullanın

Marylebone, LEIVARS LEIVARS Modern Yatak Odası
LEIVARS

Marylebone

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

Küçük alan dekorasyonlarını geniş bir hacimlere sahip odalar gibi gösteren aynalar sizin en yakın yardımcılarınızdır. Bu nedenle yatak odası dekorasyonlarınızda aynaları kullanmalısınız. Aynalar hem yatak odasına çekicilik kazandıracak hem de yatak odanızın ışıl ışıl olmasını sağlayacaktır.

Duvar kağıtları

Projekt mieszkania o pow. 66 m2., 4ma projekt 4ma projekt Modern Yatak Odası
4ma projekt

4ma projekt
4ma projekt
4ma projekt

Evinizde kullandığınız duvar kağıtlarını yatak odalarında da kullanarak oldukça geniş ve renkli yatak odalarına sahip olabilirsiniz. Örnek yatak odası dekorasyonu insana huzur veren bir konsepte sahip olduğu için küçük dezavantajı ortadan kalkmıştır.

Şehir manzarası

Sentymentalne mieszkanie na Muranowie, Dagmara Zawadzka Architektura Wnętrz Dagmara Zawadzka Architektura Wnętrz Eklektik Yatak Odası
Dagmara Zawadzka Architektura Wnętrz

Dagmara Zawadzka Architektura Wnętrz
Dagmara Zawadzka Architektura Wnętrz
Dagmara Zawadzka Architektura Wnętrz

Yatak odanızda yatak başlığının arkasında kalan duvara yaşamak istediğiniz şehre ait bir sembolün veya meydanın resmini içeren duvar kağıdı yapıştırarak yatak odanızı huzur kaynağınız yapabilirsiniz.

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Bu yatak odası fikirlerini siz nasıl buldunuz?

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