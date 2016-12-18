Tertemiz düzenli bir ev için 5 ipucu

Evlerimizde oluşan toz, kir ve kirliliğe neden olan her türlü faktör evimizin kötü görünmesine yol açtığı gibi sürekli evimizi temizleme işleri ile uğraşmamıza da neden olur. Bazen saatler süren temizlik işleri bazen günlerce devam eder. Bu kadar fazla zaman ve emek harcamak yerine evinizi tertemiz tutmanızı sağlayacak ip uçlarını kullanarak düzenli ve 24 saat temiz bir eve sahip olabilirsiniz. Homify hijyenik ev sayfasında yer alan ip uçları ile çok az zaman harcayarak temiz bir eve sahip olabileceğiniz gibi dekorasyonunuzun estetiğini de koruyacaksınız. Evinizi temiz tutacak ipuçları geleneksel yöntemler olan ve büyük anne yöntemi olarak adlandırılan yöntemler olduğu için oldukça sağlıklıdır. Evinizi her zaman düzenli ve temiz tutmanızı sağlayacak olan bu yöntemleri ve ip uçlarını birlikte inceleyelim.