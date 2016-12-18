Tertemiz düzenli bir ev için 5 ipucu

Evlerimizde oluşan toz, kir ve kirliliğe neden olan her türlü faktör evimizin kötü görünmesine yol açtığı gibi sürekli evimizi temizleme işleri ile uğraşmamıza da neden olur. Bazen saatler süren temizlik işleri bazen günlerce devam eder. Bu kadar fazla zaman ve emek harcamak yerine evinizi tertemiz tutmanızı sağlayacak ip uçlarını kullanarak düzenli ve 24 saat temiz bir eve sahip olabilirsiniz. Homify hijyenik ev sayfasında yer alan ip uçları ile çok az zaman harcayarak temiz bir eve sahip olabileceğiniz gibi dekorasyonunuzun estetiğini de koruyacaksınız. Evinizi temiz tutacak ipuçları geleneksel yöntemler olan ve büyük anne yöntemi olarak adlandırılan yöntemler olduğu için oldukça sağlıklıdır. Evinizi her zaman düzenli ve temiz tutmanızı sağlayacak olan bu yöntemleri ve ip uçlarını birlikte inceleyelim.
Evinizde zemin döşemesi ve duvar kaplaması olarak ahşap tercih etmelisiniz. Ahşaplar toz tutmaz özelliğine sahip olduğunda her zaman temiz ve parlak yüzeylere sahip olacaktır. Bu durum evinizin görselliğinin her zaman korunacağı gibi sizin daha az temizlik yapacağınız anlamına geliyor. Ayrıca ahşap kaplamalar size yalıtım özelliği kazandıracağı için evinizi iklimlendirmeniz daha kolay ve daha ucuz olacaktır.
Evinizin içi kalabalık olsa dahi perde tercihi yaparken inci beyaz perdeleri tercih etmelisiniz. Bu perdeler her zaman evinizin içinde inci gibi parlayacak ve muhteşem görünecektir. Bu sayede evinizin görselliği üst seviyede olacaktır. Ayrıca perdeler evinizi dışarıdan temsil eden dekorasyon unsurları olduğu için dışarıdan bakan birine sizin hakkınızda olumlu fikirler verecektir.
Evinizde yapacağınız dekorasyonlar için deri koltuk ve kanepe tercih etmeniz temizlik aşamasında daha kolay temizlik yapmanızı sağlayacaktır. Deri koltuklar su veya sıvı tutmayacağı için silinerek kısa süre de temizlenme özelliğine de sahiptir. Bu özellikleri ile hem temizlik işlerini kolaylaştıracak hem de parlak yüzeyleri ile dekorasyonunuzun daha görsel olmasını sağlayacaktır.
Terasa sahip olan evinizin terasını temiz tutmanız gereklidir. Bu nedenle bakımsız bitkiler, ağaçlar vb canlı bitkiler terasta yer almamalıdır. Evinizde oluşacak toz terasınızdan içeri gireceği için terasın oldukça sade ve temiz olması gereklidir. Toz tutmayan teras heme evinizin toz almasını önler hem de temiz ve şık bir teras ile evinizin görselliğini pekiştirir. Bu nedenle teras sahibi iseniz teras dekorasyonunu dikkatli bir şekilde yapıp bakımlı bitkiler tercih etmeniz yerinde olacaktır.
Evinizde hayvan besliyorsanız yapmanız gereken hayvanları veterinere düzenli bir şekilde götürmek ve evin dışına çıkmasını önleyerek dışarıdan toz, kir gibi etkenlerin evinize gelmesini önlemektir. Ayrıca hayvanların tüy dökmesine karşın bakımlarının sağlıklı bir şekilde yapılması ve tüy dökmeleri önlenerek evin içinde kıl ve tüy yumakları oluşması önlenmelidir. Bu sayede eviniz hem temiz olacaktır hem de kirlilik oluşturan etmenlerin evinize dışarıdan gelmesi önlenecektir.