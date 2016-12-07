Mimari tasarım, dekorasyon ve iç mimari trendleri sürekli değişme eğiliminde. Bu alanlarda
hizmet veren firma ve uzman sayısı o kadar çok ki, özgün
tasarımlara imza atamayanların bu hızlı değişen dünyada sağlam bir yer edinmesi
çok da münkün değil. Yani bu, mimaride ya trend belirleyici olmak zorundasınız,
ya da silik bir kimliğe sahip olmaya mahkumsunuz anlamına geliyor. Üstelik bu
alanda iyi bir itibara sahip olmak için tasarım ve işlevsellik noktasındaki
başarı da yeterli olamıyor. Müşteri ihtiyaçlarına karşılık verebilme, zaman ve
kalite noktasında verilen taahhütlerin yerine getirilmesi ve projelerin
başından sonunai hatta teslimat sonrası takibi de önem taşıyor. Bugün size iç
mimari tasarım ve uygulamaları konusunda sektörde haklı bir itibara sahip DEKOR EVİ'nin başarılı projelerinden birini tanıtacağız.
Yarına dokunan tasarımlar mottosu ile faaliyet gösteren firmanın
hizmetleri arasında ofis tasarımdan, mutfak tasarım ve uygulamalarına kadar pek
çok alan bulunuyor. Mesela bu yazımıza konu olan dairede mutfak tasarımı ve
uygulamasından, aydınlatma çözümlerine kadar farklı birçok noktada firmanın
imzası bulunuyor. Gelin lafı fazla uzatmadan, beğeneceğinizden emin olduğum bu
harikulade daireyi hep birlikte gezelim.
Biliyoruz ki, ilk izlenim önemlidir. Evler konusunda ilk izlenimi de holler verir. Bu nedenle hol tasarımı göz ardı edilmemesi gereken bir konu. Holün misafirlere sıcak bir karşılamada bulunabilmesi için, mutfak ya da oturma odasına gösterilen özen hole de gösterilmeli.
Hol duvarları ve zeminlerindeki kaplama ve döşeme tercihleri ve hol mobilyalarının yanında, aydınlatma da şüphesiz önemli hususlar arasında. Bunun bilincinde olan Dekor Evi profesyonelleri hole hoş bir ambiyans katacak bir aydınlatma tasarımı ortaya koymuş. Asma tavandaki gizli ledlerden süzülen beyaz ışık, spotlardan yayılan sarı ışıkla birleşince ortaya çok başarılı bir sonuç çıkmış.
Aynaların bulundukları ortama karakter katmanın yanı sıra mekanlarda ferahlık sağladığı ve genişlik illüzyonu sağladıklarını bilmeyen yoktur sanırım. Kullanım alanının çok da büyük olmadığı bir holde tabandan tavana uygulanacak bir aynanın mekanı rahatlatacağına şüphe yok. Fotoğrafta bunun kanıtını görmek mümkün. Vestiyer işlevi gören dolapta lake dolaplar yerine dekoratif ayna tercih edilmiş ve çok da iyi yapılmış. Ayna sayesinde ortama ferahlık ve estetik kazandırılmış. Ayrıca aynı dokudaki aynanın yatak odasında da kullanıldığını şimdiden söylemek isterim.
Geldik evin yatak odasına. Yatak odası konusunda konuşulacak öyle çok şey var ki… İsterseniz aydınlatmayla başlayayım. Duvar ve tavana uygulan alçı uygulamasına gizlenen led ışıklar yatak odasına çok etkileyici bir hava katmış. Bu alçı uygulamaları metalik gri renge boyanmış. İlk bakışta bunun yatak odasına fütüristik bir etkide bulunduğunu söyleyebiliriz ama yatak başlığına bakınca iş değişiyor. Klasik çizgiler içeren tasarım ürünü yatak başlığı, aydınlatma sisteminin modern etkisini başarılı bir şekilde dengeliyor. Kalın perde sayesinde oda istendiğinde tam anlamıyla karartılıp, istendiğinde de gün ışığının odaya dolmasına imkan veriliyor. Perde rengi olan morun, griyle uyumu aşikar.
Evdeki aydınlatmada çok doğru bir tercihle kullanılan bir patternden söz etmek mümkün. O da led ışıkların soğuk beyaz tonuyla, sarı ışıkların sıcak etkisinin sentezi. İşte bu gördüğünüz yatak odasının ihtişamlı avizesi. Metalik gri alçı uygulamaları ve led ışıkların modern havasını dengelemek için bu görkemli avize de yatak başlığıyla aynı işlevi görüyor.
Bir ev tasarımında evin her köşesinin apayrı tasarımlara sahip olması bir tercih meselesi. Ancak bana kalırsa, küçük de olsa tekrar eden bazı unsurların olması tasarımda bütünlük açısından son derece önemli. Yukarıda da belirttiğim gibi, holdeki ayna aynı şekilde yatak odasında da uygulanmış. Üstelik yatak odasındaki ayna led ışıkları yansıtarak küçük yatak odasını ferahlatıyor.
Bana kalırsa siz de ev tasarımınızda tıpkı bu evin gusto sahibi tasarımcılarınınyaptığı gibi tekrar eden patternlere yer verin.
Çok geniş evler haricinde, genelde yemek odası ve oturma odası birlikte tasarlanıyor. Yemek masalarında ya da duvar kaplamalarında farklı tercihlerde bulunulup, yemek odası daha güzel hale getirilebilir. Ancak yazının başından beri aydınlatmanın ne kadar önem taşıdığını birkaç kez tekrar ettim. Öyle ki sahne sanatlarında ışık çok önemli bir silah. Işıkla farklı atmosferler yaratıp, izleyicide çok farklı etkiler uyandırmak mümkün. Sahne sanatları ödül organizasyonlarında ışık dalında da bir ödülün olması boşuna değil.
Mesken aydınlatması sonucunda da ev ahalisinin ruh hallerinin değişiklik gösterebileceğini söylemeye gerek duymuyorum. Bu resimde gördüğünüz klasik avize tercihi mekana ağırbaşlı bir hava katmış. Led ışıklar ve avizeden çıkan ışıklar diğer örneklerde olduğu gibi hoş bir sentez ortaya çıkarmış.
Az önce tekrarlayan patternlerden bahsettik. Buna tekrarlayan renkleri eklemek de mümkün. Yatak odasındaki mor perdeden sonra bu mutfağı görmek çok hoşuma gitti. Üstelik mor renk sadece yatak odası ve mutfakta da kalmıyor…
Beyaz ve bordonun dengeli kullanımıyla ortaya çıkan parlak lake mutfağın sadece tasarımı değil, malzemeleri de Dekor Evi'ne ait. Hem tasarım, hem üretim, hem de uygulama yapan bir firmanın çok avantajlı olduğu şüphesiz. Bu şekilde muhattap sayısı tek inmekle kalmaz, aynı zamanda bu üç bileşen arasındaki uyumsuzluklar da asgariye iner.
Evin küçük hanımının tasarım ve uygulamasında Dekor Evi'nin imzası bulunuyor. Kız çocukları çoğunlukla pembe rengi severler ama genelde yapılan bir hata aynı tonların kullanılarak odaların tekdüze hale getirilmesi. Bu odada ilk gözüme çarpan şey, bu hataya düşülmemiş olması. Alın işte, pembeyse pembe bir oda, ama açık, koyu, orta lekelerle monotonluktan uzak.
Bu sevimli çalışma masasının tasarım, üretim ve montajı da Dekor Evi'ne ait. Firmanın pek çok alanda hizmet vermesinin faydalarından birine daha şahit oluyoruz. Ev sahipleri odanın tasarımına uygun mobilya arama çabasına girmekten kurtuluyor. Firmanın diğer çalışmalarını buradan görebilirsiniz.