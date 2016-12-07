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Yarına dokunan tasarımlar

Aydin Sanli Aydin Sanli
homify Modern Duvar & Zemin
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Mimari tasarım, dekorasyon ve iç mimari trendleri sürekli değişme eğiliminde. Bu alanlarda hizmet veren firma ve uzman sayısı o kadar çok ki, özgün tasarımlara imza atamayanların bu hızlı değişen dünyada sağlam bir yer edinmesi çok da münkün değil. Yani bu, mimaride ya trend belirleyici olmak zorundasınız, ya da silik bir kimliğe sahip olmaya mahkumsunuz anlamına geliyor. Üstelik bu alanda iyi bir itibara sahip olmak için tasarım ve işlevsellik noktasındaki başarı da yeterli olamıyor. Müşteri ihtiyaçlarına karşılık verebilme, zaman ve kalite noktasında verilen taahhütlerin yerine getirilmesi ve projelerin başından sonunai hatta teslimat sonrası takibi de önem taşıyor. Bugün size iç mimari tasarım ve uygulamaları konusunda sektörde haklı bir itibara sahip  DEKOR EVİ'nin başarılı projelerinden birini tanıtacağız. Yarına dokunan tasarımlar mottosu ile faaliyet gösteren firmanın hizmetleri arasında ofis tasarımdan, mutfak tasarım ve uygulamalarına kadar pek çok alan bulunuyor. Mesela bu yazımıza konu olan dairede mutfak tasarımı ve uygulamasından, aydınlatma çözümlerine kadar farklı birçok noktada firmanın imzası bulunuyor. Gelin lafı fazla uzatmadan, beğeneceğinizden emin olduğum bu harikulade daireyi hep birlikte gezelim.

Hoş geldiniz

homify Modern Duvar & Zemin
homify

homify
homify
homify

Biliyoruz ki, ilk izlenim önemlidir. Evler konusunda ilk izlenimi de holler verir. Bu nedenle hol tasarımı göz ardı edilmemesi gereken bir konu. Holün misafirlere sıcak bir karşılamada bulunabilmesi için, mutfak ya da oturma odasına gösterilen özen hole de gösterilmeli. 

Hol duvarları ve zeminlerindeki kaplama ve döşeme tercihleri ve hol mobilyalarının yanında, aydınlatma da şüphesiz önemli hususlar arasında. Bunun bilincinde olan Dekor Evi profesyonelleri hole hoş bir ambiyans katacak bir aydınlatma tasarımı ortaya koymuş. Asma tavandaki gizli ledlerden süzülen beyaz ışık, spotlardan yayılan sarı ışıkla birleşince ortaya çok başarılı bir sonuç çıkmış.

Ayna ayna…

homify Modern Duvar & Zemin
homify

homify
homify
homify

Aynaların bulundukları ortama karakter katmanın yanı sıra mekanlarda ferahlık sağladığı ve genişlik illüzyonu sağladıklarını bilmeyen yoktur sanırım. Kullanım alanının çok da büyük olmadığı bir holde tabandan tavana uygulanacak bir aynanın mekanı rahatlatacağına şüphe yok. Fotoğrafta bunun kanıtını görmek mümkün. Vestiyer işlevi gören dolapta lake dolaplar yerine dekoratif ayna tercih edilmiş ve çok da iyi yapılmış. Ayna sayesinde ortama ferahlık ve estetik kazandırılmış. Ayrıca aynı dokudaki aynanın yatak odasında da kullanıldığını şimdiden söylemek isterim.

Fütüristik mi dediniz?

homify Modern Duvar & Zemin
homify

homify
homify
homify

Geldik evin yatak odasına. Yatak odası konusunda konuşulacak öyle çok şey var ki… İsterseniz aydınlatmayla başlayayım. Duvar ve tavana uygulan alçı uygulamasına gizlenen led ışıklar yatak odasına çok etkileyici bir hava katmış. Bu alçı uygulamaları metalik gri renge boyanmış. İlk bakışta bunun yatak odasına fütüristik bir etkide bulunduğunu söyleyebiliriz ama yatak başlığına bakınca iş değişiyor. Klasik çizgiler içeren tasarım ürünü yatak başlığı, aydınlatma sisteminin modern etkisini başarılı bir şekilde dengeliyor. Kalın perde sayesinde oda istendiğinde tam anlamıyla karartılıp, istendiğinde de gün ışığının odaya dolmasına imkan veriliyor. Perde rengi olan morun, griyle uyumu aşikar.

İhtişam

homify Giyinme OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Metalik/Gümüş
homify

homify
homify
homify

Evdeki aydınlatmada çok doğru bir tercihle kullanılan bir patternden söz etmek mümkün. O da led ışıkların soğuk beyaz tonuyla, sarı ışıkların sıcak etkisinin sentezi. İşte bu gördüğünüz yatak odasının ihtişamlı avizesi. Metalik gri alçı uygulamaları ve led ışıkların modern havasını dengelemek için bu görkemli avize de yatak başlığıyla aynı işlevi görüyor.

Tekrar tekrar

homify Modern Duvar & Zemin
homify

homify
homify
homify

Bir ev tasarımında evin her köşesinin apayrı tasarımlara sahip olması bir tercih meselesi. Ancak bana kalırsa, küçük de olsa tekrar eden bazı unsurların olması tasarımda bütünlük açısından son derece önemli. Yukarıda da belirttiğim gibi, holdeki ayna aynı şekilde yatak odasında da uygulanmış. Üstelik yatak odasındaki ayna led ışıkları yansıtarak küçük yatak odasını ferahlatıyor. 

Bana kalırsa siz de ev tasarımınızda tıpkı bu evin gusto sahibi tasarımcılarınınyaptığı gibi tekrar eden patternlere yer verin.

Klasik

salon homify Modern Yemek Odası Bakır/Bronz/Pirinç Sarı avize,salon
homify

salon

homify
homify
homify

Çok geniş evler haricinde, genelde yemek odası ve oturma odası birlikte tasarlanıyor. Yemek masalarında ya da duvar kaplamalarında farklı tercihlerde bulunulup, yemek odası daha güzel hale getirilebilir. Ancak yazının başından beri aydınlatmanın ne kadar önem taşıdığını birkaç kez tekrar ettim. Öyle ki sahne sanatlarında ışık çok önemli bir silah. Işıkla farklı atmosferler yaratıp, izleyicide çok farklı etkiler uyandırmak mümkün. Sahne sanatları ödül organizasyonlarında ışık dalında da bir ödülün olması boşuna değil. 

Mesken aydınlatması sonucunda da ev ahalisinin ruh hallerinin değişiklik gösterebileceğini söylemeye gerek duymuyorum. Bu resimde gördüğünüz klasik avize tercihi mekana ağırbaşlı bir hava katmış. Led ışıklar ve avizeden çıkan ışıklar diğer örneklerde olduğu gibi hoş bir sentez ortaya çıkarmış.

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Mor ve ötesi

mutfak dolabı polimeric laminant homify Modern Mutfak Ahşap Mor mutfak olabı,mutfak dolabı,evye batarya,mutfak dolabı tasarı
homify

mutfak dolabı polimeric laminant

homify
homify
homify

Az önce tekrarlayan patternlerden bahsettik. Buna tekrarlayan renkleri eklemek de mümkün. Yatak odasındaki mor perdeden sonra bu mutfağı görmek çok hoşuma gitti. Üstelik mor renk sadece yatak odası ve mutfakta da kalmıyor…

Beyaz ve bordonun dengeli kullanımıyla ortaya çıkan parlak lake mutfağın sadece tasarımı değil, malzemeleri de Dekor Evi'ne ait. Hem tasarım, hem üretim, hem de uygulama yapan bir firmanın çok avantajlı olduğu şüphesiz. Bu şekilde muhattap sayısı tek inmekle kalmaz, aynı zamanda bu üç bileşen arasındaki uyumsuzluklar da asgariye iner.

Prenseslere göre

çocuk odası homify Modern Çocuk Odası Ahşap Pembe çocuk odası
homify

çocuk odası

homify
homify
homify

Evin küçük hanımının tasarım ve uygulamasında Dekor Evi'nin imzası bulunuyor. Kız çocukları çoğunlukla pembe rengi severler ama genelde yapılan bir hata aynı tonların kullanılarak odaların tekdüze hale getirilmesi. Bu odada ilk gözüme çarpan şey, bu hataya düşülmemiş olması. Alın işte, pembeyse pembe bir oda, ama açık, koyu, orta lekelerle monotonluktan uzak.

Tasarım ve üretim

homify Çocuk OdasıÇalışma Masaları & Sandalyeler Ahşap Beyaz
homify

homify
homify
homify

Bu sevimli çalışma masasının tasarım, üretim ve montajı da Dekor Evi'ne ait. Firmanın pek çok alanda hizmet vermesinin faydalarından birine daha şahit oluyoruz. Ev sahipleri odanın tasarımına uygun mobilya arama çabasına girmekten kurtuluyor. Firmanın diğer çalışmalarını buradan görebilirsiniz.

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