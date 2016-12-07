Yarına dokunan tasarımlar

Biliyoruz ki, ilk izlenim önemlidir. Evler konusunda ilk izlenimi de holler verir. Bu nedenle hol tasarımı göz ardı edilmemesi gereken bir konu. Holün misafirlere sıcak bir karşılamada bulunabilmesi için, mutfak ya da oturma odasına gösterilen özen hole de gösterilmeli.

Hol duvarları ve zeminlerindeki kaplama ve döşeme tercihleri ve hol mobilyalarının yanında, aydınlatma da şüphesiz önemli hususlar arasında. Bunun bilincinde olan Dekor Evi profesyonelleri hole hoş bir ambiyans katacak bir aydınlatma tasarımı ortaya koymuş. Asma tavandaki gizli ledlerden süzülen beyaz ışık, spotlardan yayılan sarı ışıkla birleşince ortaya çok başarılı bir sonuç çıkmış.