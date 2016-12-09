Şahane bir evden kopya çekebileceğiniz 8 fikir

Gelişen inşaat teknolojisi ve mimari ile birlikte istediğiniz, hayal ettiğiniz her düşünce artık somut bir şekilde hayat buluyor. Düşündüğünüz veya olmasını istediğiniz her detay evlerinizde en uygun tasarımla uygulanabildiği için yeni inşa edilen evler oldukça çağdaş mimarilere ve şık detaylara sahip bir şekilde hayata geçirilebiliyor. Bu gün bu teknolojiler kullanılarak hayata geçirilen bir evi inceliyoruz. Homify muhteşem ve kusursuz ev örneklerinden biri olan bu evi yakından inceleyerek kendi evlerinizde uygulanabilecek, birer bir kopya çekebileceğiniz fikirleri yakından görebilirsiniz. Bir evin muhteşem görünmesi ve kusursuz olması için hangi detaylara dikkat edilmesi gerektiğini, püf noktaları ve evin genel mimarisi içinde çizgi geçişleri ile renk tonlarının seçimine kadar aklınıza gelebilecek tüm detayları bu evde bulabilirsiniz.
Evinizin bahçesine bakan cephesinde yapacağınız teras hem sizin dinlenme alanınız olacaktır hem de evinizin bir cephesinin muhteşem bir görüntüye sahip olmasını sağlayacaktır. teras uygulaması yapılırken ahşap seçimi ve kullanımı örnek teras dekorasyonunda olduğu gibi uyumlu bir şekilde yapılmalı renk seçimleri mobilyalar ile birlikte çok şık bir kombinasyon oluşturmalıdır.
Eviniz iki katlı ise üst katı alt kattan daha geniş bir şekilde tasarlayıp uyguladığınızda üst kar odalarının daha geniş olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca dış cephe kaplaması olarak kik ağacını tercih etmeli ve resimdeki gibi estetik bir dış cephe ortaya çıkarmalısınız.Pencere çerçevesi ve pervazları ile dış cephe uyumu çok önemli olduğundan titiz bir çalışma yapmalısınız.
Evin bahçeye açılan kapısını seçerken resimdeki gibi yeşil çimler ile doğallığı pekiştiren bir renk olan koyu kahve rengi tercih etmelisiniz. Kapı kenarlarını ahşap kaplayarak evinizin bu alanını oldukça şık bir şekilde dekore edebilirsiniz. Kapı kenarı ve pencere çerçevesinin renk uyumunun yanında geniş pencereler evinizin iç kısmına gün ışığının daha fazla girmesini sağlayacaktır.
Evinizin aydınlatmasını tasarlarken gece karanlığında ışıl ışıl bir inci gibi göz kamaştıracak bir tasarım yapmalısınız. Evin dört cephesine bakan odalardan dışarı süzülen ışıklar evinizin görselliğini artıracaktır.
Evinizin garaj bölümü dış cephe dekorasyonunun bir unsuru olduğu için titiz bir çalışma yaparak dış cephenizi daha görsel gösterecek bir garaj kapısı tasarımı yapmalısınız. Örnek resimde gri dış cephe ile açık kahve rengi oldukça estetik bir görüntü oluşturmuş.
Evinizin estetik görünmesi kadar doğal ışıkla aydınlatılması için geniş pencereleri ve camları kullanmalısınız. Ayrıca evin güneye bakan cephesine yapacağınız şık bir oturum alanı ile evinizin her ihtiyaca cevap veren bir ev olmasını da sağlayabilirsiniz.
Üst kat merdiveni için en az yer kaplayan ve çok şık görünen merdiven tipi olan dönel merdiven seçmeniz sizin için avantajlı olacaktır.Tasarımı özenle yapılmış olan bu merdiven tamamen ahşaptan yapıldığı için hem doğal hem çekici hem de görsel olarak çok şık bir merdiven olmuş. Tarz olarak hayal gücünüze göre planlayacağınız bir merdiven ile evinizi muhteşem bir ev haline getirebilirsiniz.