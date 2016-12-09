현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Şahane bir evden kopya çekebileceğiniz 8 fikir

umit atdağ umit atdağ
TUKANA, D C K D C K
Loading admin actions …

Gelişen inşaat teknolojisi ve mimari ile birlikte istediğiniz, hayal ettiğiniz her düşünce artık somut bir şekilde hayat buluyor. Düşündüğünüz veya olmasını istediğiniz her detay evlerinizde en uygun tasarımla uygulanabildiği için yeni inşa edilen evler oldukça çağdaş mimarilere ve şık detaylara sahip bir şekilde hayata geçirilebiliyor. Bu gün bu teknolojiler kullanılarak hayata geçirilen bir evi inceliyoruz. Homify  muhteşem ve kusursuz ev örneklerinden biri olan bu evi yakından inceleyerek kendi evlerinizde uygulanabilecek, birer bir kopya çekebileceğiniz fikirleri yakından görebilirsiniz. Bir evin muhteşem görünmesi ve kusursuz olması için hangi detaylara dikkat edilmesi gerektiğini, püf noktaları ve evin genel mimarisi içinde çizgi geçişleri ile renk tonlarının seçimine kadar aklınıza gelebilecek tüm detayları bu evde bulabilirsiniz.

Teras

TUKANA, D C K D C K
D C K

D C K
D C K
D C K

Evinizin bahçesine bakan  cephesinde yapacağınız teras hem sizin dinlenme alanınız olacaktır hem de evinizin bir cephesinin muhteşem bir görüntüye sahip olmasını sağlayacaktır. teras uygulaması yapılırken ahşap seçimi ve kullanımı örnek teras dekorasyonunda olduğu gibi uyumlu bir şekilde yapılmalı renk seçimleri mobilyalar ile birlikte çok şık bir kombinasyon oluşturmalıdır.

Cephe tasarımı

TUKANA, D C K D C K
D C K

D C K
D C K
D C K

Eviniz iki katlı ise üst katı alt kattan daha geniş bir şekilde tasarlayıp uyguladığınızda üst kar odalarının daha geniş olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca dış cephe kaplaması olarak kik ağacını tercih etmeli ve resimdeki gibi estetik bir dış cephe ortaya çıkarmalısınız.Pencere çerçevesi ve pervazları ile dış cephe uyumu çok önemli olduğundan titiz bir çalışma yapmalısınız.

Bahçe kapısı

TUKANA, D C K D C K
D C K

D C K
D C K
D C K

Evin bahçeye açılan kapısını seçerken resimdeki gibi yeşil çimler ile doğallığı pekiştiren bir renk olan koyu kahve rengi tercih etmelisiniz. Kapı kenarlarını ahşap kaplayarak evinizin bu alanını oldukça şık bir şekilde dekore edebilirsiniz. Kapı kenarı ve pencere çerçevesinin renk uyumunun yanında geniş pencereler evinizin iç kısmına  gün ışığının daha fazla girmesini sağlayacaktır.

Aydınlatma

TUKANA, D C K D C K
D C K

D C K
D C K
D C K

Evinizin aydınlatmasını tasarlarken gece karanlığında ışıl ışıl bir inci gibi göz kamaştıracak bir tasarım yapmalısınız. Evin dört cephesine bakan odalardan dışarı süzülen ışıklar evinizin görselliğini artıracaktır.

Garaj kapısı

TUKANA, D C K D C K
D C K

D C K
D C K
D C K

Evinizin garaj bölümü dış cephe dekorasyonunun bir unsuru olduğu için titiz bir çalışma yaparak dış cephenizi daha görsel gösterecek bir garaj kapısı tasarımı yapmalısınız. Örnek resimde gri dış cephe ile açık kahve rengi oldukça estetik bir görüntü oluşturmuş.

TUKANA, D C K D C K
D C K

D C K
D C K
D C K

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Camları kullanın

TUKANA, D C K D C K
D C K

D C K
D C K
D C K

Evinizin estetik görünmesi kadar doğal ışıkla aydınlatılması için geniş pencereleri ve camları kullanmalısınız. Ayrıca evin güneye bakan cephesine yapacağınız şık bir oturum alanı ile evinizin her ihtiyaca cevap veren bir ev olmasını da sağlayabilirsiniz.

Merdiven tasarımı

TUKANA, D C K D C K
D C K

D C K
D C K
D C K

Üst kat merdiveni için en az yer kaplayan ve çok şık görünen merdiven tipi olan dönel merdiven seçmeniz sizin için avantajlı olacaktır.Tasarımı özenle yapılmış olan bu merdiven tamamen ahşaptan yapıldığı için hem doğal hem çekici hem de görsel olarak çok şık bir merdiven olmuş. Tarz olarak hayal gücünüze göre planlayacağınız bir merdiven ile evinizi muhteşem bir ev haline getirebilirsiniz.

Modern dekorasyonlar için 10 mutfak dolabı fikri
Bu güzel evi siz de beğendiniz mi?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler