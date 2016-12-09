Şahane bir evden kopya çekebileceğiniz 8 fikir

Gelişen inşaat teknolojisi ve mimari ile birlikte istediğiniz, hayal ettiğiniz her düşünce artık somut bir şekilde hayat buluyor. Düşündüğünüz veya olmasını istediğiniz her detay evlerinizde en uygun tasarımla uygulanabildiği için yeni inşa edilen evler oldukça çağdaş mimarilere ve şık detaylara sahip bir şekilde hayata geçirilebiliyor. Bu gün bu teknolojiler kullanılarak hayata geçirilen bir evi inceliyoruz. Homify muhteşem ve kusursuz ev örneklerinden biri olan bu evi yakından inceleyerek kendi evlerinizde uygulanabilecek, birer bir kopya çekebileceğiniz fikirleri yakından görebilirsiniz. Bir evin muhteşem görünmesi ve kusursuz olması için hangi detaylara dikkat edilmesi gerektiğini, püf noktaları ve evin genel mimarisi içinde çizgi geçişleri ile renk tonlarının seçimine kadar aklınıza gelebilecek tüm detayları bu evde bulabilirsiniz.