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Pırıl pırıl banyolara sahip olmak için 19 öneri

Homify Homify
homify İskandinav Banyo
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Banyonuzu tasarlarken en kaliteli malzemeleri seçmiş ve son derece özenli bir dekorasyon yapmış olabilirsiniz ancak kullanmaya başladıktan sonra zamanla banyonun ilk günkü ışıltısını kaybettiğini, eskiyip solduğunu fark edeceksiniz. En güçlü stiller, en göz alıcı renk dengeleri, en değerli aksesuarlar bile eskimiş, kireç ve pas lekesi tutmuş bir banyoyu güzel gösteremez. Bu nedenle dekorasyon yapmak kadar korumak da önemlidir. Banyo dekorasyonunuzu nasıl koruyacağınız hakkında fikir ve önerilere ihtiyacınız varsa doğru yerdesiniz. Bu yazımızda sizlere 19 muhteşem banyo dekorasyonu eşliğinde banyonuzun temizlik ve bakımını sağlayacak öneriler vereceğiz. Hem pırıl pırıl parlayan hem de uzun yıllar dayanan bir banyo dekorasyonu için bu fikirlere kulak verin. 

Banyo dekorasyonu için tasarım sırasında kullanabileceğiniz önerilere ihtiyacınız varsa Bu dokunuşlarla daha güzel bir banyo mümkün başlıklı yazımız size yardımcı olabilir. 

  

1. Pencereleri açarak banyoyu sık sık havalandırın.

Belsize Park Hélène Dabrowski Interiors Modern Banyo
Hélène Dabrowski Interiors

Belsize Park

Hélène Dabrowski Interiors
Hélène Dabrowski Interiors
Hélène Dabrowski Interiors

İyi havalandırılan bir banyoda rutubet barınmaz böylece küf ve spor oluşumunu önleyebilirsiniz. 

2. Duş başlığını temizlemek ve deliklerinde kireç oluşumunu önlemek için, ayda bir, bir gece boyunca başlığı sirke ruhu içerisinde bekletebilirsiniz.

Sirke içerisinde asetik asit bulunduran bir sıvıdır bu nedenle yağ, kir, kireç, küvet ve lavaboda biriken ölü deri ve vücut kiri gibi zararlıları çözerek temizler. Küvet, duşa-kabin, lavabo ve banyo zeminini sirke ve karbonat ile temizleyebilirsiniz. Düzenli olarak bu şekilde temizlik yaparsanız ağır kimyasallar kullanmanızı gerektirecek kadar kir birikmez.

3. Banyo paspaslarını ve banyoyu temizlemek için kullandığınız bezleri haftada bir mutlaka yıkayın.

Drummonds Case Study: European Retreat, Denmark homify İskandinav Banyo
homify

Drummonds Case Study: European Retreat, Denmark

homify
homify
homify

Banyoda kullandığınız temizlik bezlerinin banyoya özel olması gereklidir. Böylece bir odada bulunan bakteri türünü bir diğer odaya yaymamış olursunuz. Aynı durum banyo bölgeleri arasında da geçerli.

4. Su sızıntısı oluşan yerleri bal mumu ya da silikon gibi malzemelerle tıkayın ve kapatın.

Huddleston Road, Sam Tisdall Architects LLP Sam Tisdall Architects LLP Modern Banyo
Sam Tisdall Architects LLP

Huddleston Road

Sam Tisdall Architects LLP
Sam Tisdall Architects LLP
Sam Tisdall Architects LLP

Özellikle duşakabin ve lavabodan sızan sular zamanla seramik ve duvarlar üzerinde pas ve lekelere yol açabilir. Bunu önlemek için tedbiri baştan almak lazım.

5. Duvarları yerleri sildiğiniz paspaslarla değil eski havlu veya temizlik bezleriyle silin.

Eaton Mews North - Master Bathroom Roselind Wilson Design Modern Banyo bathroom,modern,contemporary,black and white,interior design,lights
Roselind Wilson Design

Eaton Mews North – Master Bathroom

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

Bu duvarlarda kireç ve tortu oluşmasını engelleyecektir. 

6. Klozet ve lavabo altı gibi gibi kuytuları temizlemeden geçmeyin.

homify Eklektik Banyo
homify

homify
homify
homify

Böyle bölgelerde tazyikli su ve ilaçla temizleyip kurulamak için havlulardan faydalanabilirsiniz.

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7. Klozet rezervuarına takma diş temizleme tableti atarak rezervuar temizliği yapabilirsiniz.

Modern Shower room A1 Lofts and Extensions Modern Banyo
A1 Lofts and Extensions

Modern Shower room

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Rezervuar ve klozet temizliği için klozet bloklarını da kullanabilirsiniz. 

8. Her duştan sonra duş kabini camlarına köpürmeyen cam temizleme spreyi sıkın.

Feature Showers and Steam Showers, Nordic Saunas and Steam Nordic Saunas and Steam Modern Banyo
Nordic Saunas and Steam

Feature Showers and Steam Showers

Nordic Saunas and Steam
Nordic Saunas and Steam
Nordic Saunas and Steam

Böylece cam kururken su ve kireç lekesi oluşmaz. 

9. Sirke ile ıslattığınız bezleri su armatürlerinin etrafına sarıp bir gece bekleterek kireç ve su lekesinden kurtulabilirsiniz.

homify Klasik Banyo
homify

homify
homify
homify

Sirke içerdiği asetik asit sayesinde iyi bir doğal temizleyici ve anti-bakteriyeldir. Özellikle su ile taşınan mineral birikintilerini çok iyi temizler. Ancak doğal taş ve mermer gibi yüzeylerde asla kullanılmaz. Banyo seramiklerinizin asetik asite dayanıklı olduğundan emin olmadan sirke uygulaması yapmamanızı tavsiye ederiz. Bunun için önce küçük ve görünmeyen bir bölgede deneme yapabilirsiniz.    

10. Dolap ve çekmecelerin içlerini düzenli olarak temizleyin.

Fairways at the Bishops Avenue, Celia Sawyer Luxury Interiors Celia Sawyer Luxury Interiors Modern Banyo
Celia Sawyer Luxury Interiors

Fairways at the Bishops Avenue

Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors

Tarihi geçmiş kozmetik ve temizlik ürünlerini atıp, dolap ve çekmece içinde kullandığınız örtüleri dezenfekte etmelisiniz. Ayrıca banyo dolabında muhafaza edilen medikal ürünlerin de son tüketim tarihlerini düzenli olarak kontrol edin. 

11. Banyo aydınlatmalarını ve lenslerini düzenli olarak çıkarıp temizleyin.

Stormy Castle, LOYN+CO ARCHITECTS LOYN+CO ARCHITECTS Minimalist Banyo
LOYN+CO ARCHITECTS

Stormy Castle

LOYN+CO ARCHITECTS
LOYN+CO ARCHITECTS
LOYN+CO ARCHITECTS

Özellikle spot ışıkların kapaklarını temizlediğiniz zaman, ışığın nasıl değiştiğini görünce şaşıracaksınız.

12. Duş perdesini duştan sonra çırpıp bağlayın.

Falkirk St, MDSX Contractors Ltd MDSX Contractors Ltd Endüstriyel Banyo
MDSX Contractors Ltd

Falkirk St

MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd

Böylece suyu banyonun her yerine damlamadan daha hızlı kuruyacaktır. 

13. Dolap kulpları, duş başlığı, gider kapağı gibi parçaları temizleyici ve eski diş fırçası yardımıyla fırçalayın.

Battersea, LEIVARS LEIVARS Eklektik Banyo
LEIVARS

Battersea

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

Temizleyici yerine sirke ve karbonat da kullanabilirsiniz.

14. Ferah bir görüntü için pencereleri perdesiz kullanabilir ve daha aydınlık ampuller tercih edebilirsiniz.

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Ayrıca birden fazla aydınlatma kaynağı bulundurmak da her zaman daha temiz bir görüntü sağlar. Aydınlatma tercihleri hakkında daha fazla bilgi almak için aydınlatma uzmanlarına danışabilirsiniz. 

15. Banyo aynasını sürekli temiz ve parlak tutun.

St John's Wood Patience Designs Studio Ltd Modern Banyo small bathroom,bathroom,interior,design
Patience Designs Studio Ltd

St John's Wood

Patience Designs Studio Ltd
Patience Designs Studio Ltd
Patience Designs Studio Ltd

Ayna temizliğinde cam temizleyicileri kullanabilirsiniz ayrıca otomobil camları için üretilen yağmur kaydırıcı spreyleri ayna ve duşa-kabinde kullanarak kireçlenmeyi ve buğulanmayı önleyebilirsiniz. 

16. Kokulu mumlar ve aromatik bitkilerle taze bir hava oluşturabilirsiniz.

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Kokulu mumlar banyolarda çok sık kullanılıyor ancak onların da temizliğine önem vermek gerekir. Uzun süre yakılmayan mumların üzerinde toz ve kir birikince nahoş bir görüntü oluşabiliyor. 

17. Çatlaklar, sıyrıklar, izler ve lekeler banyonuzu olduğundan daha kirli gösterir. Bu nedenle lekeleri doğru leke çıkarıcılarla temizleyip, çatlakları doğru malzemelerle doldurmanız gerekir.

BATH ROOM DESIGNS BY HOLLY KEELING, holly keeling interiors and styling holly keeling interiors and styling Banyo
holly keeling interiors and styling

BATH ROOM DESIGNS BY HOLLY KEELING

holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling

Bu konuda ustalardan da yardım alabilirsiniz. 

18. Şampuan ve duş jeli şişelerini temiz tutmaya özen gösterin ve duş sonrasında mutlaka durulayın.

Bathroom Baufritz (UK) Ltd. Modern Banyo
Baufritz (UK) Ltd.

Bathroom

Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.

Hatta onlar için özel bir raf ya da dolap yaptırabilir ve daha temiz bir şekilde muhafaza edebilirsiniz. Ayrıca banyo liflerini arada bir dezenfektan ile yıkamanızı ve kullandıktan sonra suyunu süzebileceği şekilde asmanızı tavsiye ederiz.  

19. Banyo zeminini sık sık paspaslayın ve hava temizleyici, koku giderici spreyler kullanın.

​Brixham House, Tye Architects Tye Architects Modern Banyo
Tye Architects

​Brixham House

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

Sık sık paspaslanarak kurutulan bir banyo zemininde kolay kolay küf ve bakteri birikmez. Böylece daha temiz bir banyoya kavuşabilirsiniz.

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