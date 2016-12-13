Pırıl pırıl banyolara sahip olmak için 19 öneri

Banyonuzu tasarlarken en kaliteli malzemeleri seçmiş ve son derece özenli bir dekorasyon yapmış olabilirsiniz ancak kullanmaya başladıktan sonra zamanla banyonun ilk günkü ışıltısını kaybettiğini, eskiyip solduğunu fark edeceksiniz. En güçlü stiller, en göz alıcı renk dengeleri, en değerli aksesuarlar bile eskimiş, kireç ve pas lekesi tutmuş bir banyoyu güzel gösteremez. Bu nedenle dekorasyon yapmak kadar korumak da önemlidir. Banyo dekorasyonunuzu nasıl koruyacağınız hakkında fikir ve önerilere ihtiyacınız varsa doğru yerdesiniz. Bu yazımızda sizlere 19 muhteşem banyo dekorasyonu eşliğinde banyonuzun temizlik ve bakımını sağlayacak öneriler vereceğiz. Hem pırıl pırıl parlayan hem de uzun yıllar dayanan bir banyo dekorasyonu için bu fikirlere kulak verin.
Banyo dekorasyonu için tasarım sırasında kullanabileceğiniz önerilere ihtiyacınız varsa
Bu dokunuşlarla daha güzel bir banyo mümkün başlıklı yazımız size yardımcı olabilir.
İyi havalandırılan bir banyoda rutubet barınmaz böylece küf ve spor oluşumunu önleyebilirsiniz.
Sirke içerisinde asetik asit bulunduran bir sıvıdır bu nedenle yağ, kir, kireç, küvet ve lavaboda biriken ölü deri ve vücut kiri gibi zararlıları çözerek temizler. Küvet, duşa-kabin, lavabo ve banyo zeminini sirke ve karbonat ile temizleyebilirsiniz. Düzenli olarak bu şekilde temizlik yaparsanız ağır kimyasallar kullanmanızı gerektirecek kadar kir birikmez.
Banyoda kullandığınız temizlik bezlerinin banyoya özel olması gereklidir. Böylece bir odada bulunan bakteri türünü bir diğer odaya yaymamış olursunuz. Aynı durum banyo bölgeleri arasında da geçerli.
Özellikle duşakabin ve lavabodan sızan sular zamanla seramik ve duvarlar üzerinde pas ve lekelere yol açabilir. Bunu önlemek için tedbiri baştan almak lazım.
Bu duvarlarda kireç ve tortu oluşmasını engelleyecektir.
Böyle bölgelerde tazyikli su ve ilaçla temizleyip kurulamak için havlulardan faydalanabilirsiniz.
Rezervuar ve klozet temizliği için klozet bloklarını da kullanabilirsiniz.
Böylece cam kururken su ve kireç lekesi oluşmaz.
Sirke içerdiği asetik asit sayesinde iyi bir doğal temizleyici ve anti-bakteriyeldir. Özellikle su ile taşınan mineral birikintilerini çok iyi temizler. Ancak doğal taş ve mermer gibi yüzeylerde asla kullanılmaz. Banyo seramiklerinizin asetik asite dayanıklı olduğundan emin olmadan sirke uygulaması yapmamanızı tavsiye ederiz. Bunun için önce küçük ve görünmeyen bir bölgede deneme yapabilirsiniz.
Tarihi geçmiş kozmetik ve temizlik ürünlerini atıp, dolap ve çekmece içinde kullandığınız örtüleri dezenfekte etmelisiniz. Ayrıca banyo dolabında muhafaza edilen medikal ürünlerin de son tüketim tarihlerini düzenli olarak kontrol edin.
Özellikle spot ışıkların kapaklarını temizlediğiniz zaman, ışığın nasıl değiştiğini görünce şaşıracaksınız.
Böylece suyu banyonun her yerine damlamadan daha hızlı kuruyacaktır.
Temizleyici yerine sirke ve karbonat da kullanabilirsiniz.
Ayrıca birden fazla aydınlatma kaynağı bulundurmak da her zaman daha temiz bir görüntü sağlar. Aydınlatma tercihleri hakkında daha fazla bilgi almak için aydınlatma uzmanlarına danışabilirsiniz.
Ayna temizliğinde cam temizleyicileri kullanabilirsiniz ayrıca otomobil camları için üretilen yağmur kaydırıcı spreyleri ayna ve duşa-kabinde kullanarak kireçlenmeyi ve buğulanmayı önleyebilirsiniz.
Kokulu mumlar banyolarda çok sık kullanılıyor ancak onların da temizliğine önem vermek gerekir. Uzun süre yakılmayan mumların üzerinde toz ve kir birikince nahoş bir görüntü oluşabiliyor.
Bu konuda ustalardan da yardım alabilirsiniz.
Hatta onlar için özel bir raf ya da dolap yaptırabilir ve daha temiz bir şekilde muhafaza edebilirsiniz. Ayrıca banyo liflerini arada bir dezenfektan ile yıkamanızı ve kullandıktan sonra suyunu süzebileceği şekilde asmanızı tavsiye ederiz.
Sık sık paspaslanarak kurutulan bir banyo zemininde kolay kolay küf ve bakteri birikmez. Böylece daha temiz bir banyoya kavuşabilirsiniz.