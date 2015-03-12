Dekorasyonda Feng Shui farkı

Yaşam alanlarımızı düzenlerken hem estetik açıdan göz alıcı olmasına, hem hayatımızı kolaylaştırması için fonksiyonel ve kullanışlı olmasına, hem de bizi mutlu etmesine ve yaşam kalitemizi yükseltmesine dikkat ederiz. Bu açılardan her insan kendi yaşam standartlarına ve zevklerine göre farklı dekorasyon biçimleri ve felsefeleri benimseyebilir. Feng Shui, bu farklı dekorasyon felsefelerinden biri ve özellikle yakın geçmişte bir hayli ilgi görmeye başladı. Peki Feng Shui ne demek? Feng Shui Çince'de “rüzgâr” ve “su” anlamına gelen eski bir Çin öğretisi. Bu öğretiye göre yaşam alanlarımızı yani yaşadığımız mekânları doğada var olan yaşam enerjisine göre oluşturur ve düzenlersek, çevreyle uyumlu bir hayatın kapısını açacağımız gibi, doğadaki enerjiyi kullanarak hayatımızı her açıdan daha da kolaylaştırabilir; mutluluğa, huzura, berekete bu enerjileri doğru kullanarak ulaşabiliriz. Feng Shui Akademisi ve Borneo Mimarlık ve Tasarım Firması’nın Proje Direktörü olan Meral Akçay'sa sektörün yaşam alanlarında şahane Feng Shui uygulamaları yaparak öne çıkan isimlerinden biri. Mimari tasarımları hazırlarken mekân içinde yaşayan insanların elementlerini, pusula yönlerinin elementlerini göz önüne alarak dekorasyon şeması oluşturuyor. Genel pusula yönlerini aktive ederken, kişilerin bireysel Kua’larına uygun olarak gerekli alanlarda düzenleme yapıyor ve olumsuzluklar bastırılarak, eksik pusula yönleri tanımlanarak Feng Shui çözümlemelerini mekâna uyguluyor. İşte Borneo Mimarlık'ın özel Feng Shui tasarımlarından bazı örnekler…
Feng Shui öğretisine göre yaşam alanlarındaki enerjinin doğru şekilde akabilmesini sağlamak için mobilyaların ve aksesuarların buna uygun bir düzenleme içinde olması gerekiyor. İşte böyle bir düzenlemenin iyi uygulanmış örneklerinden biri de resimde gördüğümüz oturma odası. Parlak nesneler iyi enerjiyi yansıtırlar. Evin kalbi ve ruhu olan, insanların bir araya geldiği ve vakit geçirdiği bu oturma odasında da enerjiyi yansıtan parlak aksesuarların enerji akışını engellemeyecek şekilde yerleştirilmesini görebiliyoruz. Bunun yanı sıra sadece ve rahat koltuklar, odanın dekorasyonunun akışını sağlayan yer döşemesi, mutluluk hissini arttıran renkli yastıklar ve orta sehpadaki çiçek, dikkat edilmesi gereken ayrıntılardan birkaçı.
Bu sıradışı çalışma odasındaysa ateş elementini temsil eden kırmızı renge ağırlık verilerek, çalışırken ihtiyaç duyduğumuz yang enerjisinin akışı sağlanıyor. Duvarlardaki dikey çizgiler ve odadaki ölçülü hareketlilik hem başarı enerjisini çoğaltıyor hem de odaya kırmızı ve gri tonlarının uyumuyla gelen şıklığın hakim olmasını sağlıyor. Duvardaki aynalarla da enerjinin hareketi arttırılıyor.
Feng Shui öğretisine göre mutfak insanların şanslarını doğrudan etkileyen bir yaşam alanıdır. Feng Shui mutfak dizaynlarından dikkat edilmesi gereken en önemli şey ateş elementini temsil eden ocakla su elementini temsil eden lavabonun yan yana gelmemesidir. Resimdeki tasarımda da buna uygun olarak çift taraflı tezgah uygulanmış ve araya mutfağın şıklığını ve zarifliğini arttırırken bir yandan da pozitif enerjinin akışını kolaylaştıran bir ara tezgah eklenmiş. Yer karolarının deseniyse dengeyi temsil ediyor.
Yemek odaları evin bereketinin paylaşıldığı yerlerdir. Bunun için de bir köşeye sıkışmış yemek masalarının evin bereketinin kaçıracağına inanılır. Eğer yemek yediğiniz mekân yeterince geniş değilse aynalarla hem enerji dolaşımını arttırabilir hem de mekânı genişletebilirsiniz. Bu resimdeyse boydan boya camlarla çevrelenmiş ve morun canlılığıyla dekore edilmiş bu yemek odasının ahşap renklerin doğallığı ve canlı çiçeklerin iyi enerjisiyle harmanlandığını görüyoruz.
Bolluk, bereket, mutluluk ve en önemlisi sağlık içinde yaşamak için enerjinin doğru yönlendirilmesi üzerine kurulan Feng Shui tarzı dekorasyonuyla bu yatak odası, yalnızca bu felsefeyle ilgilenenler için değil, tüm dekorasyon tutkunları için harika bir örnek olma niteliği taşıyor. Uyuyup dinlendiğimiz, günün yorgunluğunu attığımız ve güne başladığımız yatak odasında sakin ve dingin bir enerji, bu enerjiyi sağlayan ve destekleyen renkler, duvar resimleri ve aksesuarlar kullanılmış.
İnsanların hayatlarına konfor katarken, hayatlarındaki mutluluğa da katkı sağlayan Feng Shui tasarımları yalnızca yetişkinler için değil elbette. İşte insanın bebekliğinden itibaren ihtiyaç duyduğu huzur ve aynı zamanda yorucu olmayan canlandırıcı enerjinin renkler ve tasarımla buluştuğu bir çocuk odası dekorasyonu.