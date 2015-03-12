Dekorasyonda Feng Shui farkı

Yaşam alanlarımızı düzenlerken hem estetik açıdan göz alıcı olmasına, hem hayatımızı kolaylaştırması için fonksiyonel ve kullanışlı olmasına, hem de bizi mutlu etmesine ve yaşam kalitemizi yükseltmesine dikkat ederiz. Bu açılardan her insan kendi yaşam standartlarına ve zevklerine göre farklı dekorasyon biçimleri ve felsefeleri benimseyebilir. Feng Shui, bu farklı dekorasyon felsefelerinden biri ve özellikle yakın geçmişte bir hayli ilgi görmeye başladı. Peki Feng Shui ne demek? Feng Shui Çince'de “rüzgâr” ve “su” anlamına gelen eski bir Çin öğretisi. Bu öğretiye göre yaşam alanlarımızı yani yaşadığımız mekânları doğada var olan yaşam enerjisine göre oluşturur ve düzenlersek, çevreyle uyumlu bir hayatın kapısını açacağımız gibi, doğadaki enerjiyi kullanarak hayatımızı her açıdan daha da kolaylaştırabilir; mutluluğa, huzura, berekete bu enerjileri doğru kullanarak ulaşabiliriz. Feng Shui Akademisi ve Borneo Mimarlık ve Tasarım Firması’nın Proje Direktörü olan Meral Akçay'sa sektörün yaşam alanlarında şahane Feng Shui uygulamaları yaparak öne çıkan isimlerinden biri. Mimari tasarımları hazırlarken mekân içinde yaşayan insanların elementlerini, pusula yönlerinin elementlerini göz önüne alarak dekorasyon şeması oluşturuyor. Genel pusula yönlerini aktive ederken, kişilerin bireysel Kua’larına uygun olarak gerekli alanlarda düzenleme yapıyor ve olumsuzluklar bastırılarak, eksik pusula yönleri tanımlanarak Feng Shui çözümlemelerini mekâna uyguluyor. İşte Borneo Mimarlık'ın özel Feng Shui tasarımlarından bazı örnekler…