Duşakabin ile güzelleşen 16 modern banyo

Banyo dekorasyonunun en zorlu sınavı banyo aksamları seçiminde verilir. Banyolar temizlik ihtiyacımızı karşılayacağımız alanlar olduğundan, temiz ve ferah bir görüntü sunan banyo dekorasyonu için, kullanışlı banyo ekipmanları ve dekoru zenginleştirecek yaratıcı aksesuarlara ihtiyacınız olacak. Banyonuzun stiline ve mimari özelliklerine uygun olarak seçtiğiniz şık ve kaliteli aksamlar, size uzun ömürlü ve keyifle kullanabileceğiniz bir banyo kazandırabilir. Banyonuzu çok daha kullanışı hale getirecek bir aksam da duşakabindir. Duşakabinler duş sırasında dışarı su sıçramasını engellediği için banyonuzun uzun süre daha sağlam ve temiz kalmasını sağlar. Bu yazımızda, banyo aksamları seçiminizde size rehber olacak örnek dekorasyonlar derledik. Uzman tasarımcılar tarafından hazırlanmış ve birbirinden modern örnek banyo dekorlarında size ilham verecek birçok fikir bulacaksınız.
Banyo dekorasyonu yapmak kadar korumak da önemli olduğundan
Pırıl pırıl banyolara sahip olmak için 19 öneri başlıklı yazımızda banyo temizliği ile ilgili fikirler bulabilirsiniz.
Kulağa güçlü bir uyumsuzluk çağrıştırsa da karakter sahibi bir dizayn oluşturmak için oldukça eğlenceli bir yol.
Görkemli bir şıklığın yanı sıra minimal özellikler de taşıyan bu banyodan ilham alabilirsiniz.
Banyonuz yeterince genişse duşakabini bu modeldeki gibi ortada konumlandırarak daha karakteristik bir tasarım oluşturabilirsiniz.
Işıklandırma ve seçilen malzemelerin de etkisiyle bu banyodaki duşakabin neredeyse görünmez. Banyonuzda kusursuz bir ferahlık ve ışıl ışıl bir temizlik istiyorsanız bu modelden ilham alabilirsiniz.
Duş duvarında kullanılan malzemenin görüntüsü kadar kalitesi de önemlidir. Duşakabinlerin iç kısmı sürekli su ve su buharı ile temas halince olduğundan küf ve spor oluşumu için ideal alanlardır. Bu nedenle iç yüzeylerde kullanılacak döşeme malzemelerini seçerken kalitesine ve sağlamlığına dikkat gerekir. Nem tutmayan, su kaydıran ve anti-bakteriyel özellikte döşeme ve seramikler duş için harika seçim olacaktır. Bu konuda daha detaylı bilgi almak için banyo tasarımcılarına ya da döşeme ustalarına danışabilirsiniz.
Bu banyoda kullanılan duşakabin sağlam ve şık bir görüntüye sahip ancak banyonun en dikkat çeken özelliği o değil. Ahşap detayları, şık küveti ve diğer aksamları ile de muhteşem bir banyo.
Banyolarda aranan özelliklerden biri de ambiyans ışıklandırması olabilir. Banyoyu yalnızca temizlenmek için değil keyifli spa saatleri için de kullanmak isteyenler için ideal.
Buzlu cam hem içeriyi tam göstermediği için hem de normal cama göre daha az leke tuttuğu için duşakabinlerde sıklıkla tercih ediliyor.
Şık bir duvarın arkasında duş bölmesi banyo içerisinde ayır ve özel bir yere sahip. Bu özellik banyoya hem kullanım kolaylığı hem de şıklık kazandırmış.
Bu banyoda kullanılan duşakabinin bir özelliği var. Cam kapakları açılıp kapanabilir olmasının yanı sıra farklı alanlar oluşturacak şekilde konumlandırılabiliyor da. Yani dilerseniz tek kişilik bir alanı dilerseniz daha geniş bir alanı cam kapaklarla kapatabilirsiniz.
Bu muhteşem banyonun tasarımında kullanılan ögelerin her biri ilham verecek güzellikte. Duşakabini ise geniş ve kullanışlı.
Banyonuzda böyle bir köşe varsa şık bir köşe kabini ile değerlendirebilirsiniz. Böylece hem alan tasarrufu sağlar hem de daha şık bir banyo kazanırsınız.
Grinin farklı tonları, ahşap ve cam kullanılarak tasarlanmış bu banyonun stili göz kamaştırıyor.
Köşe kabinler özellikle dar banyolarda büyük kullanım kolaylığı sağlıyorlar. Üstelik bu dekorasyonda yerleşim kadar renkler de dikkat çekiyor.
Tavana uygulanan renkli ledler modern dekorasyonlara canlılık ve sıcaklık kazandırıyor. Neredeyse her detayın düşünüldüğü bu muhteşem banyoya da çok yakışmış.
Siyah çerçeveli duşakabin siyah ve beyaz kontrastın kullanıldığı bu dekorasyona muhteşem uyum sağlamış.