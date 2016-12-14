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Duşakabin ile güzelleşen 16 modern banyo

Homify Homify
Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos Modern Banyo
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Banyo dekorasyonunun en zorlu sınavı banyo aksamları seçiminde verilir. Banyolar temizlik ihtiyacımızı karşılayacağımız alanlar olduğundan, temiz ve ferah bir görüntü sunan banyo dekorasyonu için, kullanışlı banyo ekipmanları ve dekoru zenginleştirecek yaratıcı aksesuarlara ihtiyacınız olacak. Banyonuzun stiline ve mimari özelliklerine uygun olarak seçtiğiniz şık ve kaliteli aksamlar, size uzun ömürlü ve keyifle kullanabileceğiniz bir banyo kazandırabilir. Banyonuzu çok daha kullanışı hale getirecek bir aksam da duşakabindir. Duşakabinler duş sırasında dışarı su sıçramasını engellediği için banyonuzun uzun süre daha sağlam ve temiz kalmasını sağlar. Bu yazımızda, banyo aksamları seçiminizde size rehber olacak örnek dekorasyonlar derledik. Uzman tasarımcılar tarafından hazırlanmış ve birbirinden modern örnek banyo dekorlarında size ilham verecek birçok fikir bulacaksınız.

Banyo dekorasyonu yapmak kadar korumak da önemli olduğundan Pırıl pırıl banyolara sahip olmak için 19 öneri başlıklı yazımızda banyo temizliği ile ilgili fikirler bulabilirsiniz.

1. Işık ve renk kakofonisi

EMERALD RESIDENTIAL TOWER, Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México. Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México. Modern Banyo
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.

Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.

Kulağa güçlü bir uyumsuzluk çağrıştırsa da karakter sahibi bir dizayn oluşturmak için oldukça eğlenceli bir yol.

2. Kusursuz yerleştirilmiş bir banyo

homify Ev İçiEvcil Hayvan Aksesuarları
homify

homify
homify
homify

Görkemli bir şıklığın yanı sıra minimal özellikler de taşıyan bu banyodan ilham alabilirsiniz.

3. Sahnede en güzel yeri kapan duşakabin

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura Modern Banyo
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

Banyonuz yeterince genişse duşakabini bu modeldeki gibi ortada konumlandırarak daha karakteristik bir tasarım oluşturabilirsiniz. 

4. O kadar şeffaf ki neredeyse yok!

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos Modern Banyo
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

Işıklandırma ve seçilen malzemelerin de etkisiyle bu banyodaki duşakabin neredeyse görünmez. Banyonuzda kusursuz bir ferahlık ve ışıl ışıl bir temizlik istiyorsanız bu modelden ilham alabilirsiniz. 

5. Muhteşem duvar dekorasyonu ile havalı bir banyo

Malibu Decor by Erika Winters Inc. Design, Erika Winters® Design Erika Winters® Design Modern Banyo
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

Duş duvarında kullanılan malzemenin görüntüsü kadar kalitesi de önemlidir. Duşakabinlerin iç kısmı sürekli su ve su buharı ile temas halince olduğundan küf ve spor oluşumu için ideal alanlardır. Bu nedenle iç yüzeylerde kullanılacak döşeme malzemelerini seçerken kalitesine ve sağlamlığına dikkat gerekir. Nem tutmayan, su kaydıran ve anti-bakteriyel özellikte döşeme ve seramikler duş için harika seçim olacaktır. Bu konuda daha detaylı bilgi almak için banyo tasarımcılarına ya da döşeme ustalarına danışabilirsiniz.  

6. Her yönüyle iyi düşünülmüş modern bir banyo

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Modern Banyo
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

Bu banyoda kullanılan duşakabin sağlam ve şık bir görüntüye sahip ancak banyonun en dikkat çeken özelliği o değil. Ahşap detayları, şık küveti ve diğer aksamları ile de muhteşem bir banyo.

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7. Ambiyans yaratan ışıklandırmalar ihmal edilmemiş

Rosedal, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura Modern Banyo
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

Banyolarda aranan özelliklerden biri de ambiyans ışıklandırması olabilir. Banyoyu yalnızca temizlenmek için değil keyifli spa saatleri için de kullanmak isteyenler için ideal.

8. Duşakabinde en çok tercih edilen özelliklerden biri: Buzlu cam

homify Modern Banyo Seramik Bej
homify

homify
homify
homify

Buzlu cam hem içeriyi tam göstermediği için hem de normal cama göre daha az leke tuttuğu için duşakabinlerde sıklıkla tercih ediliyor. 

9. Duşa ayrılmış özel bir oda

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos Modern Banyo Ahşap Beyaz
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Şık bir duvarın arkasında duş bölmesi banyo içerisinde ayır ve özel bir yere sahip. Bu özellik banyoya hem kullanım kolaylığı hem de şıklık kazandırmış.

10. Ayarlanabilir duşakabin

Casa Jardines, LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño Modern Banyo Seramik Beyaz
LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño

LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño
LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño
LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño

Bu banyoda kullanılan duşakabinin bir özelliği var. Cam kapakları açılıp kapanabilir olmasının yanı sıra farklı alanlar oluşturacak şekilde konumlandırılabiliyor da. Yani dilerseniz tek kişilik bir alanı dilerseniz daha geniş bir alanı cam kapaklarla kapatabilirsiniz. 

11. Endüstriyel ve eğlenceli

Levent Villa, Udesign Architecture Udesign Architecture Endüstriyel Banyo
Udesign Architecture

Levent Villa

Udesign Architecture
Udesign Architecture
Udesign Architecture

Bu muhteşem banyonun tasarımında kullanılan ögelerin her biri ilham verecek güzellikte. Duşakabini ise geniş ve kullanışlı.

12. Köşeleri değerlendirmek için muhteşem bir duşakabin

Квартира на Ленинградском шоссе, Михаил Новинский (MNdesign) Михаил Новинский (MNdesign) Minimalist Banyo
Михаил Новинский (MNdesign)

Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)

Banyonuzda böyle bir köşe varsa şık bir köşe kabini ile değerlendirebilirsiniz. Böylece hem alan tasarrufu sağlar hem de daha şık bir banyo kazanırsınız. 

13. Monokromatik renklerle şık bir banyo

Ванная комната в стиле минимализм, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Endüstriyel Banyo
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Grinin farklı tonları, ahşap ve cam kullanılarak tasarlanmış bu banyonun stili göz kamaştırıyor.  

14. Küçük banyolar için ideal bir duşakabin

Сан узлы с плиткой иммитирующей бетон, Your royal design Your royal design Endüstriyel Banyo
Your royal design

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Köşe kabinler özellikle dar banyolarda büyük kullanım kolaylığı sağlıyorlar. Üstelik bu dekorasyonda yerleşim kadar renkler de dikkat çekiyor.

15. Her yönüyle modern

Restauración de una villa de los años 70., Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Modern Banyo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Tavana uygulanan renkli ledler modern dekorasyonlara canlılık ve sıcaklık kazandırıyor. Neredeyse her detayın düşünüldüğü bu muhteşem banyoya da çok yakışmış.

16. Kontrast ile sağlanan modern görüntü

BlossomVale , Space Atelier Pte Ltd Space Atelier Pte Ltd İskandinav Banyo
Space Atelier Pte Ltd

BlossomVale

Space Atelier Pte Ltd
Space Atelier Pte Ltd
Space Atelier Pte Ltd

Siyah çerçeveli duşakabin siyah ve beyaz kontrastın kullanıldığı bu dekorasyona muhteşem uyum sağlamış.

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