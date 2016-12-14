Duşakabin ile güzelleşen 16 modern banyo

Banyo dekorasyonunun en zorlu sınavı banyo aksamları seçiminde verilir. Banyolar temizlik ihtiyacımızı karşılayacağımız alanlar olduğundan, temiz ve ferah bir görüntü sunan banyo dekorasyonu için, kullanışlı banyo ekipmanları ve dekoru zenginleştirecek yaratıcı aksesuarlara ihtiyacınız olacak. Banyonuzun stiline ve mimari özelliklerine uygun olarak seçtiğiniz şık ve kaliteli aksamlar, size uzun ömürlü ve keyifle kullanabileceğiniz bir banyo kazandırabilir. Banyonuzu çok daha kullanışı hale getirecek bir aksam da duşakabindir. Duşakabinler duş sırasında dışarı su sıçramasını engellediği için banyonuzun uzun süre daha sağlam ve temiz kalmasını sağlar. Bu yazımızda, banyo aksamları seçiminizde size rehber olacak örnek dekorasyonlar derledik. Uzman tasarımcılar tarafından hazırlanmış ve birbirinden modern örnek banyo dekorlarında size ilham verecek birçok fikir bulacaksınız.

Banyo dekorasyonu yapmak kadar korumak da önemli olduğundan Pırıl pırıl banyolara sahip olmak için 19 öneri başlıklı yazımızda banyo temizliği ile ilgili fikirler bulabilirsiniz.