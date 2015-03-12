Seçkin ve şık oturma odası fikirleri

Bir evin merkezi hangi odadır diye sorsak çoğumuz elbette oturma odası cevabını veririz. Tabii ki her odanın tasarım açısından kendine has ve ayrı özellikleri vardır ama oturma odaları genellikle evin tamamının karakterini yansıtır. Çünkü ailemizle, arkadaşlarımızla bir araya geldiğimiz, birlikte oturup sohbet ettiğimiz; yalnızken vakit geçirdiğimiz, televizyon izleyerek günün yorgunluğunu attığımız yaşam alanlarımızdır oturma odaları. Bu yüzden de evimizin kişiliğini belirleyen, karakterimizle örtüşen, bizi yansıtan oturma odaları belki de bir evin kalbi, yaşadığımız yerin omiriliği sayılırlar. Bu yüzden de sizin için parmakla gösterilecek kadar şık ve seçkin, kimisi gösterişli, geniş alanlı, zengin tasarımlar, kimisiyse minimalist çizgide dekore edilmiş, dar alanda harikalar yaratılmış dizaynlardan oluşan oturma odası fikirlerini derleyelim dedik.
Klasik tarzın modernle harmanlanarak ortaya harika yaşam alanları çıktığını hepimiz biliyoruz. İşte resimdeki oturma odası da bunun en güzel örneklerinden biri. Hem hareketli hem dingin, hem minimal hem gösterişli, hem mesafeli hem kişisel ve sıcak ve tüm bunların ötesinde, kendine özgü bir tarzı var; görebileceğiniz en karakterli yaşam alanlarından biri olma niteliğine sahip. Duvardaki klasik tuğla dokusunun devasa pencerelerle, yine duvarda asılı olan dev boy ayna ve onun gösterişli çerçevesinin sade ve tek renk modern koltuklarla, yüksek tavandan sarkan avilerin çağdaş tasarımlı yerden pek yüksek olmayan orta sehpayla olan kontrastı sonucu ortaya film sahnelerinden fırlayan bir yaşam alanı çıkıyor. Bu güzelliğiyle, şıklığıyla ve havasıyla bir görenin bir daha unutamayacağı seçkin oturma odası Natural Light Design Studio tarafından tasarlanmış.
Mass Architects tarafından dizayn edilen bu oturma odası, renklerinden aksesuarlarına, duvar dokusundan yer döşemesi tercihine, tavan yüksekliğinden sıra dışı şömine tasarımına kadar her şeyiyle mimari bir dehayı temsil ediyor. Genelinde yumuşak renkler kullanılan yaşam alanının koltuklarının o yorucu olmayan canlı renkleri odanın gösterişli halini aşırılıktan kurtararak atmosferi yumuşatıyor. Çalışma odasına çıkan merdivenlerin yanındaki şahane tuğla dokusunun üzerine iliştirilmiş çerçeveli resimler odanın karakterini oluşturan ve onu kişiselleştiren detaylar olma niteliği taşıyor. Yüksek tavandan sarkan hareketli aydınlatma öğesi odanın sakinliğini kırıp canlandırırken, açık mutfağın konumlanışı ve oturma odasından mutfağa geçişteki pürüzsüzlük dikkat çekiyor.
Şahane tasarımlar elde etmek için büyük alanlara, geniş odalara ihtiyacınızın olduğunu düşünüyorsanız fena halde yanılıyorsunuz. Dar mekânlar konusunda yapabileceğimiz bir şey olmayabilir, ama sıkıcı ve sıkış tıkış tasarımlara mahkum değiliz. İşte bu fotoğrafta gördüğünüz, Origami Mobilya'nın tasarladığı bu küçük oturma odası da dar alanlardan da parmakla gösterilecek kadar güzel ve seçkin dekorasyonlar çıkabileceğinin en büyük kanıtı. Şehir manzaraları bu odanın şehre bakan cephesine büyük bir pencere yerleştirilerek odanın küçüklüğü hissedilemez hale getirilmiş. Sıradışı koltuklarıyla dikkat çeken yaşam alanında yine minimalist ama içinde yaşayanların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir televizyon ünitesi uygulamasıyla karşılaşıyoruz. Perde ve duvarlarda açık renkler kullanılarak mekânın genişlemesi sağlanmış ve duvara asılı olan renkli çerçeveli aynalar ve yerdeki koltuğun renkleriyle uyumlu halıyla da odaya canlılık ve hareket katılmış.
Yaşam alanlarında doğada var olan enerjinin akışına göre tasarımlar uygulayan Çin öğretisi Feng Shui tarzı tasarımlar yapan Borneo Mimarlık ve Tasarım'ın ürettiği bu oturma odası dizaynı canlı renkleri ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Koltuğun sıcak rengi ve tasarımının halının alışık olmadığımız çağdaş desenleriyle harmanlanmasıyla odaya canlılık veren bir enerji hakim oluyor. Duvarın alacalı gri rengi yaşam alanındaki dinginliği ve huzur sağlarken özenle seçilmiş aksesuarlar da gündelik hayatımızda gerekli olan hareketi temsil ediyor.
Trabcelona Design tarafından tasarlanan bu oturma odasındaysa hardal rengine çalan bir sarı tonuyla modern bir huzur anlayışının yansıması odanın karakterini oluşturuyor. Televizyon ünitesinin hareketliliği halının sakin ve şık deseni ve rengiyle dengeleniyor. Televizyonun ardındaki ortasından kalın siyah bir şerit geçirilerek canlandırılan büyük aynalar odanın genişliğini ve ferahlığını arttırırken avidedeki ve perdelerdeki klasik dokunuş da yaşam alanına zarafet katıyor.