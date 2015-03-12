Seçkin ve şık oturma odası fikirleri

Klasik tarzın modernle harmanlanarak ortaya harika yaşam alanları çıktığını hepimiz biliyoruz. İşte resimdeki oturma odası da bunun en güzel örneklerinden biri. Hem hareketli hem dingin, hem minimal hem gösterişli, hem mesafeli hem kişisel ve sıcak ve tüm bunların ötesinde, kendine özgü bir tarzı var; görebileceğiniz en karakterli yaşam alanlarından biri olma niteliğine sahip. Duvardaki klasik tuğla dokusunun devasa pencerelerle, yine duvarda asılı olan dev boy ayna ve onun gösterişli çerçevesinin sade ve tek renk modern koltuklarla, yüksek tavandan sarkan avilerin çağdaş tasarımlı yerden pek yüksek olmayan orta sehpayla olan kontrastı sonucu ortaya film sahnelerinden fırlayan bir yaşam alanı çıkıyor. Bu güzelliğiyle, şıklığıyla ve havasıyla bir görenin bir daha unutamayacağı seçkin oturma odası Natural Light Design Studio tarafından tasarlanmış.