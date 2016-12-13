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Ahşap evlere 8 müthiş örnek

Özlem K. Özlem K.
homify BahçeSera & Çardaklar
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Ahşap yüzyıllardır kullanılan, en eski yapı malzemelerinden biridir ve günümüzde hem yöresel yapılarda hem de meraklılar için yapılan özel konutların inşaasında halen kullanılmaktadır. Ülkemizde artık şehir içlerinde, eski köşklerdeki gibi yapılarda ahşap göremesek de, Karadeniz bölgesinde, dağlarda ve yaylarda ahşap evler eskisi kadar sık olmamakla birlikte, hala geleneksel olarak inşa edilmektedir. Ancak bunun dışında, lüks olarak tanımlayabiceğimiz ikinci konutlarda ya da şehir kökenli olup kırsala yerleşen insanların tercih ettiği konutlarda da yapı malzemesi olarak ahşap modası vardır. Özellikle, hafif oluşu ve depreme karşı dayanıklı oluşu nedeniyle tercih edilmektedir. Ayrıca, nefes alabilen, doğal bir malzeme olduğu için de tercih edilir. 

Günümüzde ahşap evler genelde atölyelerde üretilip altyapı çalışması önceden yapılmış arsalara kısa sürelerde monte edilmektedir. Prefabrik olarak adlandırılan bu tür evler hem maliyet açısından görece uygundur hem de kalite standardı belirli ve yüksektir. Bakımları yapıldığı takdirde yüz yıl ayakta kalabilen bu yapıların günümüzde git gide popüler olmasına şaşırmamak lazım. Biz de bugünkü sayfamızı dünyanın çeşitli yörelerinden 8 ahşap eve ayırdık. Ülkemizde de ahşap evler üreten onlarca firma bulunmaktadır. Profesyoneller sekmesine tıklayarak ilgili firmalara ulaşabilirsiniz.

1) Sade ve kusursuz bir güzellik

homify
homify

homify
homify
homify

Yemyeşil bir doğanın ortasına en yakışan yapılardandır ahşap evler. Geleneksel mimarisi ile fotoğrafta görmüş olduğumuz bu yapı ne kadar da davetkar görünüyor, adeta bizi içine çekiyor. Eğimli kiremit çatısı, küçük verandası ve geniş pencereleri ile son derece sevimli, sade bir bungalov.

2) Doğayla iç içe ahşap evler

MONTSENY, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT Modern Evler
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

Ağaçlarla ve diğer bitkilerle bezenmiş bir doğa parçasının içinde, bu ortam ile tamamen uyum sağlayan ahşap bir evin oluşturduğu atmosferi, sanıyorum ki başka hiçbir yapı malzemesi ile üretilmiş bir ev oluşturamaz. Yapı ister geleneksel isterse de modern stilde olsun, ahşap ona mutlaka yumuşak ve samimi bir hava verir.

3) Modern çizgilere sahip ahşap ev

Sam's Creek homify Modern Evler
homify

Sam's Creek

homify
homify
homify

Ahşap ev dendiğinde genelde eğimli çatılı, geleneksel kulübeler aklımıza gelir, oysa keskin çizgilere sahip, düz çatılı, boyndan boya geniş pencereleri ve cam kapıları olan bir yapı da ahşap olabilir. Ahşap çok hafif ve kolay şekil alabilen bir malzemedir ve birçok mimari stille uyum sağlayabilir.

4) Hayalleri aşan bir ahşap yapı

TREE SNAKE HOUSES, RA\\ Rebelo de Andrade RA\\ Rebelo de Andrade Ticari alanlar Oteller
RA\\ Rebelo de Andrade

RA\\ Rebelo de Andrade
RA\\ Rebelo de Andrade
RA\\ Rebelo de Andrade

Ahşabın çok hafif bir malzeme olması, onun değişik şekillerde kullanılmasına da izin veriyor. Ahşap betonarme bir yapıya göre beşte bir daha hafiftir, dolayısıyla metal konstrüksiyon üzerinde, metrelerce havada, ağaçların arasında konumlanan çılgın bir proje için ahşaptan daha iyi bir malzeme yoktur.

5) Fütüristik ahşap oda

TREE SNAKE HOUSES, RA\\ Rebelo de Andrade RA\\ Rebelo de Andrade Ticari alanlar Oteller
RA\\ Rebelo de Andrade

RA\\ Rebelo de Andrade
RA\\ Rebelo de Andrade
RA\\ Rebelo de Andrade

Ahşap yapılar illaki kütük ya da kereste görünümlü olmak zorunda değil. Ahşabın hafiflliğini, depreme dayanıklılığını, nefes alabilirliğini kullanmak istiyor ancak geleneksel bir yapı tercih etmiyorsanız, sizin beğenilerinize uygun, modern ahşap evler de üretilmektedir.

6) Şehirler için de uygun

Academia de Bailado Clássico de Aveiro, GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA Ticari alanlar Okullar
GAAPE – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA

Academia de Bailado Clássico de Aveiro

GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA
GAAPE – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA
GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA

Güğnümüzde çok çok nadir rastlanan bir şey ancak hepimizin bildiği üzere, Osmanlı zamanında mahalleler ahşap evlerden oluşuyordu. Cumbalı güzeller güzeli evleri artık inşa eden yok ancak meraklılar için daha modern çizgilere sahip, kentli yapıya uygun ahşap ev modelleri de mevcut.

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7) Modern yapı, antik görünüş

FANQUEIROS, José Adrião Arquitectos José Adrião Arquitectos Klasik Duvar & Zemin
José Adrião Arquitectos

José Adrião Arquitectos
José Adrião Arquitectos
José Adrião Arquitectos

Son derece eski yapıların komple tadilatlarla yeniden hayat bulması günümüzde yaygınlaşan bir şey. Özellikle kent kökenli olup köylere, kırsal bölgelere yerleşen birçok insan sıfırdan ev yaptırmak yerine, eski bir evi tadilat ettirmeyi tercih edebiliyor. Bu durumlarda, eski yapıların göz alıcı ahşap detayları korunarak yapı tamamen modernize ediliyor.

8) Sürdürülebilir bir ev

El Refugio Inteligente, NOEM NOEM Modern Evler
NOEM

NOEM
NOEM
NOEM

Ahşap yenilenebilen tek yapı malzemesidir: Üretimi ve işlenmesi için gereken enerji çok azdır. Sürsürülebilir ve dönüşebilir bir malzemedir. Ahşap yapılarda yaşayanlar fizyolojik ve psikolojik açıdan kendilerini çok daha sağlıklı hissettikleirini söylemektedir. Malzeme nefes aldığı için, romatizma ve astım gibi hastalıkların riskini azalttığı söylenmektedir. Üstelik, beton gibi sürekli radon gazı yaymadığı da bilinen bir gerçek.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ’Ahşap işlemeyi sevenler için 6 parlak fikir’ başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.

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