Ahşap evlere 8 müthiş örnek

Ahşap yüzyıllardır kullanılan, en eski yapı malzemelerinden biridir ve günümüzde hem yöresel yapılarda hem de meraklılar için yapılan özel konutların inşaasında halen kullanılmaktadır. Ülkemizde artık şehir içlerinde, eski köşklerdeki gibi yapılarda ahşap göremesek de, Karadeniz bölgesinde, dağlarda ve yaylarda ahşap evler eskisi kadar sık olmamakla birlikte, hala geleneksel olarak inşa edilmektedir. Ancak bunun dışında, lüks olarak tanımlayabiceğimiz ikinci konutlarda ya da şehir kökenli olup kırsala yerleşen insanların tercih ettiği konutlarda da yapı malzemesi olarak ahşap modası vardır. Özellikle, hafif oluşu ve depreme karşı dayanıklı oluşu nedeniyle tercih edilmektedir. Ayrıca, nefes alabilen, doğal bir malzeme olduğu için de tercih edilir.

Günümüzde ahşap evler genelde atölyelerde üretilip altyapı çalışması önceden yapılmış arsalara kısa sürelerde monte edilmektedir. Prefabrik olarak adlandırılan bu tür evler hem maliyet açısından görece uygundur hem de kalite standardı belirli ve yüksektir. Bakımları yapıldığı takdirde yüz yıl ayakta kalabilen bu yapıların günümüzde git gide popüler olmasına şaşırmamak lazım. Biz de bugünkü sayfamızı dünyanın çeşitli yörelerinden 8 ahşap eve ayırdık. Ülkemizde de ahşap evler üreten onlarca firma bulunmaktadır. Profesyoneller sekmesine tıklayarak ilgili firmalara ulaşabilirsiniz.