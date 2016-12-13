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Türkiye'deki salonlardan 20 TV ünitesi fikri

Homify TR Homify TR
polo tv ünite, Trabcelona Design Trabcelona Design İç Dekorasyon
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Salonların dekorasyonundaki baş rolü şüphesiz ki oturma gruplarıdır ancak oturma gruplarına eşlik eden en önemli dizayn unsurlarından biri de oturma alanlarının çoğunlukla merkezini oluşturan televizyon çevresi oluyor. Teknoloji ve medya çağında yaşadığımız için televizyonsuz bir oturma odası düşünmek gerçekten zor. Televizyon izlemeden geçirdiğimiz günler de oldukça azdır elbette.  İşte bunun için yaşam ünitesi olarak da adlandırılan televizyon ünitelerinin oturma odalarının görünümünde karakteristik olarak etkileri çok büyük. Bu yazımızda da hepsi Türkiye'de yer alan birbirinden farklı oturma odası dekorasyonundan birbirinden güzel ve ilham verici televizyon ünitelerini derledik.  (Bu yazımızdaki gibi sıra dışı mobilyalara nasıl ve nereden ulaşacağınızı merak ediyorsanız homify sayfalarında yer alan ve mobilya konusunda Türkiye'nin öne çıkan profesyonellerine bir tıkla ulaşabilirsiniz.)

1- Duvar panelinde ışıklandırma olan TV üniteleri son zamanların en trend mobilyalarının başında geliyor.

Ahmet Bilgin Evi, Hiba iç mimarik Hiba iç mimarik Modern Oturma Odası
Hiba iç mimarik

Ahmet Bilgin Evi

Hiba iç mimarik
Hiba iç mimarik
Hiba iç mimarik

2- Televizyonun bir sütunun ayrılmaz bir parçası gibi göründüğü bu örnekte ise tavana kadar uzanan çekmeceler dikkat çekiyor.

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

3- Dekorasyonlarda yaratıcılığın sınırı olmadığı gibi TV ünitelerinde de görkemin sınırı yoktur. Pırıltılı ve işlemeli bir duvar panelinin eşlik ettiği televizyon oturma alanının karakterini tümden değiştirebilir.

Salon Tasarımı Origami Mobilya Eklektik Oturma Odası
Origami Mobilya

Salon Tasarımı

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

4- Modern şömineler de farklı boyutları ve tasarımlarıyla TV ünitelerinde sıklıkla kullanılıyor artık.

D&S Altaş Home, yücel partners yücel partners Modern Oturma Odası
yücel partners

D&S Altaş Home

yücel partners
yücel partners
yücel partners

5- Arkasında ayna bulunan TV üniteleri ise salonları daha geniş ve ferah bir atmosfere kavuşturuyor.

trabcelona design tasarım Trabcelona Design Modern Oturma Odası
Trabcelona Design

trabcelona design tasarım

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

6- Ahşabın büyüsü her zaman fark yaratır, bu örnekte de televizyonun olduğu cephe harika bir ahşap dokusuyla odanın odak noktasını oluşturuyor.

Gül & Emin Timur, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Oturma Odası
Bilgece Tasarım

Gül & Emin Timur

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

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7- Eğer salonunuzda altın renk hakimiyeti ve klasik bir gösteriş hakimse yorucu bir doku yaratmamak adına daha minimal bir tasarım tercih edebilirsiniz.

Natalia Salon Takımı / Özel Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Klasik Oturma Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Natalia Salon Takımı / Özel

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

8- Elbette minimalist tasarımlı zarif üniteler modern oturma odalarında da göz kamaştırıcı bir etki yaratıyor.

Oturma Odası homify Modern Oturma Odası
homify

Oturma Odası

homify
homify
homify

9- Küçük bir oturma odanız varsa bu örnekte olduğu gibi yerden çok yüksekte olmayan ve yalın tasarımlı bir mobilya tercih etmelisiniz.

Oturma odası, Dmd Design Dmd Design Modern Oturma Odası
Dmd Design

Oturma odası

Dmd Design
Dmd Design
Dmd Design

10- Sıcak renklerin gücünü hafife almayın! Kıpkırmızı bir konsol, mükemmel bir TV alanı oluşturmaya yetecektir.

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

11- Televizyon iyi güzel ama ben yine de kitap okumadan yaşayamam diyen kitap kurtlarındansanız o halde televizyonunuzun çevresini şık kitaplıklarla kaplamak sizin için harika bir fikir!

Evim Değerli, seldacampling seldacampling Modern Oturma Odası
seldacampling

Evim Değerli

seldacampling
seldacampling
seldacampling

12- Metalik renkler özellikle gri tonları ile harmanlandığında karizmatik ve havalı bir modernlik ortaya çıkarıyorlar.

Kalafatoğlu Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Oturma Odası
VERO CONCEPT MİMARLIK

Kalafatoğlu Konut

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

13- TV ünitesinde ayna kullanımına şık bir örnek… Baklava desenli aynalar beyaz ünite ile kusursuz bir ilişki kuruyor.

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

14- Ahşabın baş rolde olduğu bir başka örnek daha. Sıra dışı tasarımıyla da göz dolduran bir mobilya.

Rustic Salon Takımı / Özel Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Rustik Oturma Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Rustic Salon Takımı / Özel

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

15- Eğer salonunuzda nötr renkler hakimse TV ünitesinde kullanacağınız koyu tonlar harika bir kontrast oluşturacaktır.

Göktürk Konutu, QZENS MOBİLYA QZENS MOBİLYA Modern Oturma Odası
QZENS MOBİLYA

Göktürk Konutu

QZENS MOBİLYA
QZENS MOBİLYA
QZENS MOBİLYA

16- Bazen TV ünitesi olarak ekstra bir duvar parçası kullanmak özellikle seperatör gerektiren alanlarda harikalar yaratıyor.

Daire Dekorasyonu Dekorasyontadilat Minimalist Oturma Odası
Dekorasyontadilat

Daire Dekorasyonu

Dekorasyontadilat
Dekorasyontadilat
Dekorasyontadilat

17- Ne kadar depolama alanı o kadar o düzenli ve ferah bir ev… Bu yüzden de TV ünitelerinde dolapların olması hayat kurtaran detaylardan.

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

18- Tuğla duvarlar kendi başlarına o kadar harika bir doku oluşturuyorlar ki, sade ve basit tasarımlar bu modern dokuyu tamamlamaya yetiyor.

Stüdyo Daire Tasarımı, Ceren Torun Yiğit Ceren Torun Yiğit Minimalist Oturma Odası
Ceren Torun Yiğit

Stüdyo Daire Tasarımı

Ceren Torun Yiğit
Ceren Torun Yiğit
Ceren Torun Yiğit

19- 3D duvar kaplama panelleri de son yıllarda özellikle klasik tarzlı şık salonlarda tercih edilen televizyon çevresi dekorlarından biri.

3D GOLD PANEL, Diva Yapı Diva Yapı Klasik Oturma Odası
Diva Yapı

3D GOLD PANEL

Diva Yapı
Diva Yapı
Diva Yapı

20- Çağdaş tasarımlı harika bir örnek! Ayrıntılı TV üniteleri yerine televizyon alanı modern çerçevelerle desteklenmiş.

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
Escapefromsofa

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

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