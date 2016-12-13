Türkiye'deki salonlardan 20 TV ünitesi fikri

Salonların dekorasyonundaki baş rolü şüphesiz ki oturma gruplarıdır ancak oturma gruplarına eşlik eden en önemli dizayn unsurlarından biri de oturma alanlarının çoğunlukla merkezini oluşturan televizyon çevresi oluyor. Teknoloji ve medya çağında yaşadığımız için televizyonsuz bir oturma odası düşünmek gerçekten zor. Televizyon izlemeden geçirdiğimiz günler de oldukça azdır elbette. İşte bunun için yaşam ünitesi olarak da adlandırılan televizyon ünitelerinin oturma odalarının görünümünde karakteristik olarak etkileri çok büyük. Bu yazımızda da hepsi Türkiye'de yer alan birbirinden farklı oturma odası dekorasyonundan birbirinden güzel ve ilham verici televizyon ünitelerini derledik. (Bu yazımızdaki gibi sıra dışı mobilyalara nasıl ve nereden ulaşacağınızı merak ediyorsanız homify sayfalarında yer alan ve mobilya konusunda Türkiye'nin öne çıkan profesyonellerine bir tıkla ulaşabilirsiniz.)