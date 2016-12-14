Dağınık çocuklara hitap eden 6 çocuk odası fikri

Çocuklara derli toplu olmayı öğretmeye çokerken yaşlardan başlamak gerekmektedir. Çoçuğunuzun oyuncaklarını, eşyalarını arkasından sürekli siz kendiniz toparlarsanız, bu alışkanlığı kazandırmak iyice zorlaşır. Oysa üç gibi, en erken yaşlardan itibaren, oyuncakları toplamayı oyuncaklarla oynamanın bir parçası olarak kabul ettirmek, bu alışkanlığın kazanılmasını sağlayacaktır. Eşya toplamayı bir ceza olarak hissettirirseniz, çocuklarınız asla bu işi kendi istekleriyle gerçekleştirmez.

Çocuğunuzun odasının düzenli, derli toplu olmasını istiyorsanız, ilk kural çocuğunuzun o odayı benimsemesi olacaktır. Odasını, eşyalarını benimseyen bir çocuk daha düzenli olma konusunda gayret de eder. Bu nedenle çocuğunuz için mobilya alışverişi yapaken seçimleri beraber yapmanız, onun da seçim hakkı tanımanız ve eşyalarını sahiplenmesini sağlamanız doğru bir adım olacaktır. İkincisi ise, eşyalarını toplamasını kolaylaştırmak olmalı. Siz kendiniz ne kadar titiz olursanız olun, çocuktan aynı titizliği beklemek hatadır, çocuğun düzen algısı da düzenleme becerisi de sınırlı olacaktır, dolayısıyla işi onun için en kolay hale getirmek ve odasını toplarken zorlanmamasını sağlamak önemli. Bol bol depolama imkanı düzenli bir çocuk odasının olmazsa olmazıdır.

Bugünkü yazımızda dağınık çocuklara düzeni öğretebilmek adına bazı çocuk odası dekorasyonlarını derledik. Bol bol depolama imkanına sahip olan bu odalar aynı zamanda çocuk zevkine uygun mobilyaları ve dekorasyonları ile de çocuklarda düzenli olma isteği uyandıracaktır.