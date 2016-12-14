Dağınık çocuklara hitap eden 6 çocuk odası fikri

Çocuklara derli toplu olmayı öğretmeye çokerken yaşlardan başlamak gerekmektedir. Çoçuğunuzun oyuncaklarını, eşyalarını arkasından sürekli siz kendiniz toparlarsanız, bu alışkanlığı kazandırmak iyice zorlaşır. Oysa üç gibi, en erken yaşlardan itibaren, oyuncakları toplamayı oyuncaklarla oynamanın bir parçası olarak kabul ettirmek, bu alışkanlığın kazanılmasını sağlayacaktır. Eşya toplamayı bir ceza olarak hissettirirseniz, çocuklarınız asla bu işi kendi istekleriyle gerçekleştirmez.
Çocuğunuzun odasının düzenli, derli toplu olmasını istiyorsanız, ilk kural çocuğunuzun o odayı benimsemesi olacaktır. Odasını, eşyalarını benimseyen bir çocuk daha düzenli olma konusunda gayret de eder. Bu nedenle çocuğunuz için mobilya alışverişi yapaken seçimleri beraber yapmanız, onun da seçim hakkı tanımanız ve eşyalarını sahiplenmesini sağlamanız doğru bir adım olacaktır. İkincisi ise, eşyalarını toplamasını kolaylaştırmak olmalı. Siz kendiniz ne kadar titiz olursanız olun, çocuktan aynı titizliği beklemek hatadır, çocuğun düzen algısı da düzenleme becerisi de sınırlı olacaktır, dolayısıyla işi onun için en kolay hale getirmek ve odasını toplarken zorlanmamasını sağlamak önemli. Bol bol depolama imkanı düzenli bir çocuk odasının olmazsa olmazıdır.
Bugünkü yazımızda dağınık çocuklara düzeni öğretebilmek adına bazı çocuk odası dekorasyonlarını derledik. Bol bol depolama imkanına sahip olan bu odalar aynı zamanda çocuk zevkine uygun mobilyaları ve dekorasyonları ile de çocuklarda düzenli olma isteği uyandıracaktır.
Çocuğun eşyalarını toplamasını sağlayacak ilk şey, onları kolaylıkla depolayabileceğimi bir alanı olması demiştik. Fotoğraftaki bu örnekte, duvarın epey bir kısmı boyunca devam eden ve karelere bölünmüş raflardan oluşan bir depolama ünitesi görüyoruz. Bu ünitenin en iyi yanlarından biri, kare kare bölünmüş olması. Böylece, çocuğunuz sizinle birlikte hangi kareye ne yerleştireceğine kara verir ve kendi düzenini kendisi kurar. Kare rafların çoğu açık iken, bazıları kapalı olarak düşünülmüş. Göz önünde olmasını istediklerini ve istemediklerini de bu düzene göre depolayabilir.
Bu fotoğraftaki örnekte ise yine benzer şekilde, kutucuklara ayrılmış bir raf sistemi görüyoruz. Ancak burada her kutucuğun içinde renkli, plastik, tutma sapı olan kutular var. Değişik renklere sahip bu kutular da, çocuğunuzun eşyalarını hızlıca ve kolayca toplamasında fayda eder. Duvar rafında bulunun kutular numaralandırılmış, böylece çocuk eşyalarını kateorgilere ayırarar ve bunu bi oyun haline getirerek de düzenli olmayı öğrenebilir.
Eğer çocuk odası küçükse ve hem karyola, hem gardırop hem de çalışma masasını sığdırmak, dahası sığdırıken mekanın boğucu ve itici olmasını engellemek için, ranzalı modellere yönelebilirsiniz. Eskiden ranza yalnızca iki kat yatak olarak düşünülür ve iki çocuk varsa satın alınırdı. Oysa günümüzde tek çocuk için de ranza modelleri tasarlanıp imal ediliyor ve bu tasarımlar çocuk odasının optimum kullanmasını sağlıyor. Fotoğrafya gardırop ve çekmecelerden oluşan ve çalışma masası olarak devam edip kütüphane şeklinde sonlanan bir takım görüyoruz.
Çocuğunuzun odasını benimsemesi, onu sahiplenmesi ve koruyup düzenli halde tutması için onu sevmesi gerekmektedir. Bu nedenle, çocuğunuzun hoşuna gidecek sıra dışı bir tasarım da ona odasını toplu tutma alışkanlığı kazandırmada faydalı olur.
Çocuğunuzla eşyalarını beraber seçmek, odada uygulanacak renk yelpazesine beraber karar vermek, dekoradsyonun bir konsepti varsa, bunu seçenin siz değil, çocuğunuz olmasına dikkat etmek, yani zorla kabul ettirmemek, kısacası çocuğun odasını sevmesini ve sahiplenmesini sağlamak çok önemli. Eğer çocuğunuz artık ergenlik yaşlarına geldiyse, süslü püslü bir oda yerine, sade bir tasarımı ve tüm eşyalarını depolayabileceği geniş ve çok amaçlı br dolabı tercih edebilir.
Fotoğrafta iki çocuk için ranzalı bir takım görüyoruz ancak tasarım direkt altlı üstlü oturtulmamış, onun yerine farklı bir şekil tercih edilerek üst yatak gardırop üstüne denk getirilmiş, böylece alt yatağın üstü kapalı ve boğucu olmamış. Üst yatağın merdiven basamakları ise, dikkat ederseniz çekmecelerden oluşuyor.
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