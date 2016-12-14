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Çok seveceğiniz 10 rustik mutfak

nihal e. nihal e.
casa CR, Raquel Junqueira Arquitetura Raquel Junqueira Arquitetura Kırsal Mutfak
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Bir evi süslemek heyecan verici bir serüven gibidir. Alanları birleştirmek, kontrast oluşturmak ve eşyaları değiştirmek gibi sayamayacağımız kadar çok seçenek vardır zira. Aynı stil başlığında yer alsalar dahi her bir dekorasyon kendine özgü bir karaktere sahiptir. Bizi yansıtan özel dokunuşlar sayesinde kendi evimizdeki herhangi bir noktayı diğer tasarımlardan farklı kılan özel bir tarza dönüştürebiliriz çünkü. Ve mutfak dekorasyonu adeta yemek pişirmek gibidir; tüm tarife sahip olabilirsiniz, ancak her deneyiminizde farklı bir lezzet elde edersiniz. Bugünkü yazımızda rustik tarzın özelliklerini içeren fakat aynı zamanda her biri benzersiz 7 mutfak örneği tanıtacağız. Hazırsanız turumuz başlasın.

​1- Mermer tezgah

NOSTRE REALIZZAZIONI - cucine in muratura/taverne, SALM Caminetti SALM Caminetti Rustik Mutfak Mermer
SALM Caminetti

SALM Caminetti
SALM Caminetti
SALM Caminetti

İlk rustik mutfak resmi ağırlıklı olarak mermerin kullanıldığı bir örnek. Sağlam olması ve dayanıklılığı gibi özelliklerinden ötürü rustik mutfaklar dışında da mermer tezgahlarda sıkça tercih edilen bir malzemedir. Bu örnekte bir köşe mutfağın tezgahı olarak dekorasyonun ağır basan öğesi olarak karşımızda çıkıyor.

​2- Çimento fırın

Casa de Campo, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura Kırsal Mutfak
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

Eğer çocukluğunuzu şehir merkezi yerine küçük kasabalarda geçirmiş biriyseniz doğal malzemelerin kullanıldığı rustik mutfaklarda geleneksel fırınların vazgeçilmez olduğunu biliyorsunuzdur. Klasik bir çimento fırını çiğ görüntüsünden kurtarmak için desenli rengarenk çinileri süsleme amaçlı duvarda kullanabilirsiniz.

​3- Detayların önemi

NOSTRE REALIZZAZIONI - cucine in muratura/taverne, SALM Caminetti SALM Caminetti Rustik Mutfak Mermer
SALM Caminetti

SALM Caminetti
SALM Caminetti
SALM Caminetti

Bu örnekte dekoratif bir mutfakta ayrıntıların önemli bir unsur haline geldiğini anlıyoruz. Tutamaklar, menteşeler, raf kulpları, fırın ve musluk kısacası her ayrıntı yararlanabileceğiniz şeylerdir. Salm Caminetti'nin imzasını taşıyan bu tasarımda olduğu gibi basit bir tezgah ve klasik bir mutfağı aksesuar yardımıyla zenginleştirmek mümkün.

​4- Bir duvar boyunca mutfak

NOSTRE REALIZZAZIONI - cucine in muratura/taverne, SALM Caminetti SALM Caminetti Rustik Mutfak Mermer
SALM Caminetti

SALM Caminetti
SALM Caminetti
SALM Caminetti

Şu ana dek derlediğimiz örneklerden anlayacağınız üzere rustik stilde doğal malzemelerin öne çıktığını bir tarz görürüz. Bu sebeple rustik dekorasyonda sıklıkla ahşap ve taş gibi basit ama natürel malzemeler kullanılır. Dümdüz bir duvar boyunca ilerleyen bu mutfak da tarife uyan niteliktedir.

​5- Ahşap ve taş

Vivienda en Vega de Selorio, RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS Kırsal Mutfak
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS

RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS

Taş, rustik mutfaklarda en geleneksel unsurlardan biridir. Ve ahşap gibi malzemeyle gayet uyum içinde kullanılabilir. Bu örneğin ilginç özelliği genellikle seramik veya fayans kaplı iç duvarın taşla kaplanması. Sadece bu tercih bile mutfağa özgünlük katmış.

​6- Geniş bir mutfak

casa CR, Raquel Junqueira Arquitetura Raquel Junqueira Arquitetura Kırsal Mutfak
Raquel Junqueira Arquitetura

Raquel Junqueira Arquitetura
Raquel Junqueira Arquitetura
Raquel Junqueira Arquitetura

Sıradaki örnek geleneksel rustik mutfaklara oranla daha modern bir tasarıma sahip. Büyük oranda ahşaptan yapılma mutfak çatı ve tavan kirişleriyle destekleniyor. Dolap yerine niş biçiminde depolama alanları oluşturan tasarım oldukça güzel ve yaratıcı. Karşılıklı bakan iki tezgahtan biri büyük bir yemek masasına dönüştürülmüş.

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​7- Aydınlatma

Casa da Floresta, Ferraro Habitat Ferraro Habitat Kırsal Mutfak
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

Bu örnekte ise yine geleneksel tarzdan farklı olarak özgün bir mutfak modeli görüyoruz. Bar şeklindeki tezgahı ve arkadaki fırını ile dikkat çeken mutfağın bir diğer önemli özelliği ise aydınlatması. Rustik mutfaklarda temel bir rol oynayan doğal ışıklandırma hareket özgürlüğünün hissedilmesini kolaylaştırırken mekana ferahlık katar.

​8- Desenli zemin

Casa JC - Cond. Retiro do Chalé, CAMILA FERREIRA ARQUITETURA E INTERIORES CAMILA FERREIRA ARQUITETURA E INTERIORES Kırsal Mutfak
CAMILA FERREIRA ARQUITETURA E INTERIORES

CAMILA FERREIRA ARQUITETURA E INTERIORES
CAMILA FERREIRA ARQUITETURA E INTERIORES
CAMILA FERREIRA ARQUITETURA E INTERIORES

Dümdüz ahşap dolapların çelik tezgahla birleştiği örnek doğallığın sıcaklığı ile modern malzemenin soğukluğunu harmanlamış görünüyor. Ahşap dolaplar çatının kirişleri ile uyum sağladığı için göze batan bir durum yok. Bu mutfağın en güzel yanı ise hiç hiç şüphesiz desenli zemini.

​9- Ahşabın gücü

Metamorfoza domu w Bieszczadach, deco chata deco chata Kırsal Mutfak
deco chata

deco chata
deco chata
deco chata

Bu örnekte ham ahşap görünümünü tüm mutfağı sarıp sarmaladığını görürüz. Öyle ki dolaplar hariç duvarların bir kısmı da ahşapla kaplanmış. Düz bir tavana sahip olmasına rağmen burada da ahşap kiriş kullanılmış.

​10- Romantik ve rustik

ИНТЕРЬЕР В СТИЛЕ КАНТРИ, Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U Kırsal Mutfak
Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U

Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U
Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U
Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U

Artık rustik bir mutfağın özelliklerini bildiğinize göre romantik bir eklemeye ne dersiniz? Dantel perdeler, bir avize ve nostaljik sandalyelerle rustik mutfağınızın tüm havasını değiştirebilirsiniz.

Mutfaklarla ilgili daha fazla yazı okumak isterseniz ’Hiç aklınıza gelmeyecek 12 mutfak fikri’ başlığına göz atabilirsiniz.

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