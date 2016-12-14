Sıradan bir bungalovun çarpıcı dönüşümü

Kontrast renklerle dizayn edilen okuma alanında duvara gömme bir kütüphane mevcut. Beyaz duvarlar ve şık aydınlatma unsurları ile okuma için uygun atmosfer hazırlanmış. Ahşabın sıcak dokusu ve natürel renkler ise göz okşuyor. Fütüristik unsurlarla rustik öğeler barındıran bu projede açık plan tasarım söz konusu.

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