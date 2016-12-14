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Sıradan bir bungalovun çarpıcı dönüşümü

Meral Eser Meral Eser
EFH K4, RK Next Architekten RK Next Architekten Modern Evler
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Alman mimarisi çeşitli Avrupa stilleri özellikleri taşımaktadır. Bu yazımızda sizlerle geleneksel bir Alman bungalovunun şaşırtıcı dönüşümüne şahit olacağız. Şık ve modern stil usüllere göre dizayn edilen yapı daha önce bir hizmet binası olarak kullanılmış. Ahşap ve cam materyallerin bir araya gelerek modern stil çözümlerle bir cephe inşa edilmesine tanık olacağız. RK Next Architekten imzası taşıyan proje akıllara kazınacak bir dönüşüm hikayesi. Fütüristik özellikler taşıyan iç mekan dizaynı ile harika sürprizler görmeye hazır olun.

Önce: Sıradan bir cephe

EFH K4, RK Next Architekten RK Next Architekten
RK Next Architekten

RK Next Architekten
RK Next Architekten
RK Next Architekten

Eski moda bir Alman bungalovunu burada görmekteyiz. Projenin ilerleyen aşamalarını görmeden önce bungalovun eski haline bakarken sıradan tek katlı bir yapı olduğu görülüyor. Kiremit çatı, beyaz duvarlar ve garajın görüldüğü bungalovun ayrıca bir bahçesi mevcut. Bu sıradanlığı kırmak için yapılacak değişikliklere bir göz atalım.

Sonra: Çağdaş bir yapı

EFH K4, RK Next Architekten RK Next Architekten Modern Evler
RK Next Architekten

RK Next Architekten
RK Next Architekten
RK Next Architekten

Şık ahşap giydirme cephe kaplamasıyla çarpıcı bir sonuca tanıklık ediyoruz. Ahşabın renk ve doku bakımından zengin alternatifleri sıcak bir atmosfer oluşturmayı kolaylaştırıyor. Burada ahşabın dış cephe kaplamasında modern stil öğelerle dizayn edildiği görülüyor.

Sonra: Davetkar bir giriş

EFH K4, RK Next Architekten RK Next Architekten Modern Evler
RK Next Architekten

RK Next Architekten
RK Next Architekten
RK Next Architekten

Konuta daha yakından göz atarsak rustik stil cazibe ahşap kullanımının yoğunluğuyla ve özenle tasarlanan bir bahçe ile davetkar bir giriş olanağı sunuyor. Peyzaj mimarisi ve ışıklandırma unsurlarına gösterilen özen bir evin davetkar bir giriş sunmasını oldukça kolaylaştırır. Bahçe yolunda kullanılan çimento ve taş malzeme natürel öğelerle donatılan girişe uyum sağlıyor.

Sonra: Etkileyici bir arka cephe

EFH K4, RK Next Architekten RK Next Architekten Modern Evler
RK Next Architekten

RK Next Architekten
RK Next Architekten
RK Next Architekten

Evin arka cephesi geniş cam pencereleri ve şık aydınlatma unsurları ile ışıl ışıl görünüyor. Balkon korkuluklarında cam materyal kullanılarak modern ve minimalist esintiler bir araya geliyor. Enfes bir manzaraya sahip olan evin bahçeye bakan mekan pencereleri oldukça geniş, bu sayede iç mekanla bahçe alanı bütünleşiyor. Konforlu ve sıcak atmosferiyle modern bir yapı.

Sonra: Ahşap cephe

EFH K4, RK Next Architekten RK Next Architekten Modern Evler
RK Next Architekten

RK Next Architekten
RK Next Architekten
RK Next Architekten

Doğa ile iç içe konfor sunan bu evin enfes manzarasına tanıklık ediyoruz. Daha yakından bakıldığında giydirme cephede kullanılan ahşap kaplama ve pencere detaylarını görebilirsiniz. Huzur veren bir atmosfer için natürel öğelerin buluştuğu ferah bir bahçe ve teras alanı mevcut. Ayrıca, homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.

Sonra: Sihirli çimler

EFH K4, RK Next Architekten RK Next Architekten Modern Duvar & Zemin
RK Next Architekten

RK Next Architekten
RK Next Architekten
RK Next Architekten

Tavan dekoru ve taburelerde kullanılan yapay çim faktörü, oldukça etkileyici ve çarpıcı bir dekorasyon oluşturulmasını sağlıyor. Modern stil dizayn edilen mobilyalar ve aydınlatma aksesuarları ile tamamlanan bu alanda minimalist yaklaşım söz konusu. Toplantı ya da yemek davetleri için uygun olarak tasarlanan bu alanda göz yormayan yaklaşımı ile huzur veren bir atmosfer hakim.

Sonra: Okuma köşesi

EFH K4, RK Next Architekten RK Next Architekten Modern Koridor, Hol & Merdivenler
RK Next Architekten

RK Next Architekten
RK Next Architekten
RK Next Architekten

Kontrast renklerle dizayn edilen okuma alanında duvara gömme bir kütüphane mevcut. Beyaz duvarlar ve şık aydınlatma unsurları ile okuma için uygun atmosfer hazırlanmış. Ahşabın sıcak dokusu ve natürel renkler ise göz okşuyor. Fütüristik unsurlarla rustik öğeler barındıran bu projede açık plan tasarım söz konusu.

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