Türkiye'den giyinme odası modelleri

Modern ve büyük evlerle birlikte hayatımıza daha çok giren kavramlardan biri de giyinme odaları oldu. Büyüklük açısından müsait olan ev ve dairelerde, genellikle yatak odasına ek olarak ya da onun yanıbaşında yapılan bu giyinme odaları, hem tüm giysi dolaplarının tek bir yerde bulunması, hem de yatak odasını dağınıklıktan kurtarmak için öngörülmüş hoş bir çözüm. Özellikle modayı yakından takip eden ve çok sayıda giysi sahibi olanlar için bulunmaz bir lüks. Elbette Türkiye'deki üreticilerin kataloglarında ve evlerde birçok farklı giyinme odası modeli bulmak mümkün. Biz bu yazıda bunlar arasında bir derleme yaparak giyinme odası modelleri konusunda okuyucularımıza biraz fikir vermek istiyoruz.
Evdeki diğer odaların aksine muhtemelen konuklarını görmeyeceği ve sadece evsahibinin kullanacağı bir oda olduğu için, giyinme odası tasarımında işlev ve pratiklik, estetiğin önüne geçebilir. Böyle bir odanın işlevli olması elbette en başta dolapların pratikliği ve kapasitesine bağlıdır. Tasarımı İstanbul merkezli Voltaj Tasarım'a ait olan bu giyinme odası, sadece işlevi değil şıklığı da ön planda tutan bir tasarım olarak dikkat çekiyor. Burada gömlek, tişört ve ceket gibi şeyleri asabileceğiniz askılar açıkta bırakılırken, çok sayıda çekmece ve karşıdaki kapalı dolaplarla desteklenmiş. Ayrıca odanın tavandaki spot lambaları sayesinde son derece şık bir havaya kavuştuğunu ve dolapta kullanılan koyu renk ahşabın ortama belirgin bir asalet kattığını da eklemek gerekiyor.
Giyinme odasının özellikle çok sayıda kıyafeti olan ya da eskilerini atmaya kıyamayanlar için bir ihtiyaç olduğunu yukarıda söylemiştik. İşte bunun en güzel örneklerinden biri tasarımı İzmir merkezli As Tasarım-Mimarlık'a ait olan bir evden seçtiğimiz bu giyinme odası. Burada yine askılar için açık dolap sistemi öngörülürken, alt kata ayrıca eklenen pantolon askıları sayesinde çok daha temiz ve toplu bir görüntü elde edilmiş. Son derece şık ve sıcak duran açık renkli ahşap dolapların, ortadaki bankla tamamlanması da bu mekâna çok şık bir butiğin giyinme kabiniymiş gibi bir hava katıyor.
Giyinme odasında kıyafet seçerken, olası kombinasyonları bir arada görebilmek ve kararı ona göre vermek önemli bir avantajdır. Bunu yukarıdaki gibi açık dolaplarla sağlayabileceğiniz gibi, cam kapaklı dolapları da kullanmanız mümkün. Tasarımı Hatay'da faaliyet gösteren Çağrı Aytaş İç Mimarlık'a ait olan bu giyinme odası, söz konusu yaklaşımın en şık örneklerinden biri. Burada, dolaplar adeta odanın içinde ayrı bir oda olarak düşünülmüş. Çekmeceler dışındaki her şeyi bir bakışta dışarıdan görüp seçiminizi yapıyor, sonra içeriye gidip istediklerinizi laıyor ve kapıyı yeniden kapatıp giysilerinizi toz ve kire karşı da korumuş oluyorsunuz. Bu giyinme odasını pratik kılan etkenlerden biri de illâ ayrı bir odaya ihtiyacınız olmaması. Yatak odanız müsait olduğu sürece bir köşeyi böyle pratik bir odaya ayırıp, sürgülü kapısıyla kendinize ait bir mekân yaratmanız mümkün.
Giyinme odası deyince genellikle akla dört tarafı da dolaplarla kaplı, küçük ve kimi zaman da klostrofobik mekânlar geliyor olabilir. Ama tabii ki her giyinme odası böyle olmak zorunda değil. Tasarımı Ankara merkezli Levent Tekin İç Mimarlık'a ait olan bu mekân, giyinme odasının dört duvar dolaptan ibaret olmak zorunda olmadığını da gösteriyor. Elbette her ev buna müsait olmayabilir ama burada bir giyinme odasından çok bir köşe yaratılmış ve doğal ışık alan bu köşe hem çok şık ve odanın geri kalanıyla uyumlu bir dolap sistemiyle, hem de odaya başka türlü bir asalet katan geniş puf koltukla tamamlanmış.
Güne başlayacağımız ya da hazırlanacağımız yer olduğu için giyinme odasının sıcak, samimi ve huzur verici bir ortam olarak düzenlenmesi elzemdir. Ankara merkezli Wenna Design adlı firmanın tasarladığı bu örnek giyinme odası söz konusu yaklaşımın en hoş uygulamalarından biri olarak dikkat çekiyor. Üç tarafı koyu renk ahşap dolaplarla çeviri olan bu oda, hem kapaksız dolap ve raf sistemi sayesinde müthiş bir kullanım kolaylığı sunuyor, hem de ahşabın sıcaklığı ile insanın güne keyifli başlayabileceği huzur dolu bir ortam sunuyor.