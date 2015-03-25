Türkiye'den giyinme odası modelleri

Giyinme odasında kıyafet seçerken, olası kombinasyonları bir arada görebilmek ve kararı ona göre vermek önemli bir avantajdır. Bunu yukarıdaki gibi açık dolaplarla sağlayabileceğiniz gibi, cam kapaklı dolapları da kullanmanız mümkün. Tasarımı Hatay'da faaliyet gösteren Çağrı Aytaş İç Mimarlık'a ait olan bu giyinme odası, söz konusu yaklaşımın en şık örneklerinden biri. Burada, dolaplar adeta odanın içinde ayrı bir oda olarak düşünülmüş. Çekmeceler dışındaki her şeyi bir bakışta dışarıdan görüp seçiminizi yapıyor, sonra içeriye gidip istediklerinizi laıyor ve kapıyı yeniden kapatıp giysilerinizi toz ve kire karşı da korumuş oluyorsunuz. Bu giyinme odasını pratik kılan etkenlerden biri de illâ ayrı bir odaya ihtiyacınız olmaması. Yatak odanız müsait olduğu sürece bir köşeyi böyle pratik bir odaya ayırıp, sürgülü kapısıyla kendinize ait bir mekân yaratmanız mümkün.