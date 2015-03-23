Bir evi hem rezil, hem de vezir etme potansiyeline sahio o ender dekorasyon unsurlarından biridir halı. Bir yandan elbette basit bir süs değildir, işlevseldir, özellikle çocuklu evlerde sadece bir renk değil, bir gereklililik olarak da öne çıkar. Ama özellikle oturma odasına serilen halılar, boyutları itibarıyla evin genel atmosferine anında damga vuran ve eve girer girmez ilk dikkat çeken unsurlar olduğu için, bunların seçiminde de mutlaka dikkatli olmak gerekiyor. Örneğin minimalist döşenmiş bir evin orta yerine Kayseri Bünyan göbek halısını koymamak ya da pastel renk paletine sahip bir odanın ahengini capcanlı bir halıyla bozmamak gerekiyor. Diğer yandan halı deyince Türk evlerinde çok uzun yıllar sadece göbek halı dediğimiz modelleri görmüş olsak da, mesele bununla sınırlı değil. Aşağıda göreceğiniz gibi piyasada artık her zevke, her keseye göre farklı ve orijinal halı modelleri bulmak mümkün. İşte Türk evlerinden ve Türkiye'deki tasarımcıların koleksiyonlarından derlediğimiz orijinal halı modelleri.