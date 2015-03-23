Bir evi hem rezil, hem de vezir etme potansiyeline sahio o ender dekorasyon unsurlarından biridir halı. Bir yandan elbette basit bir süs değildir, işlevseldir, özellikle çocuklu evlerde sadece bir renk değil, bir gereklililik olarak da öne çıkar. Ama özellikle oturma odasına serilen halılar, boyutları itibarıyla evin genel atmosferine anında damga vuran ve eve girer girmez ilk dikkat çeken unsurlar olduğu için, bunların seçiminde de mutlaka dikkatli olmak gerekiyor. Örneğin minimalist döşenmiş bir evin orta yerine Kayseri Bünyan göbek halısını koymamak ya da pastel renk paletine sahip bir odanın ahengini capcanlı bir halıyla bozmamak gerekiyor. Diğer yandan halı deyince Türk evlerinde çok uzun yıllar sadece göbek halı dediğimiz modelleri görmüş olsak da, mesele bununla sınırlı değil. Aşağıda göreceğiniz gibi piyasada artık her zevke, her keseye göre farklı ve orijinal halı modelleri bulmak mümkün. İşte Türk evlerinden ve Türkiye'deki tasarımcıların koleksiyonlarından derlediğimiz orijinal halı modelleri.
Klasik halı modellerinin dışına çıkmak, evine daha modern ve özgün bir hava katmak isteyenler açısından son yıllarda en çok kullanılan ve en çık alternatiflerden biri
patchwork de denilen yamalı bohça şeklindeki rengârenk halılar. İstanbul merkezli Trabcelona Design tarafından tasarlanan bu yatak odasında da söz konusu halı modelinin hoş bir kullanımını görüyoruz. Burada biri tamamen kırmızı ağırlıklı, diğeri ise rengârenk olan iki halının yatak odasına girmesiyle birlikte, mekânın modern havasından ve yoğun ahşap kullanımından gelen ciddiyet biraz olsun dengeleniyor ve ortaya hem çok daha iç açıcı, hem de eğlenceli bir yatak odası çıkıyor.
Evinizde özgün bir hava estirmek istiyorsanız, halı konusunda muhafazakâr olmamanız gerekiyor. Elbette dikdörtgen ya da kare halıların modası hiçbir zaman geçmeyecek ve birçok evde bu tarz standart şekillere sahip olan halıları görmeye devam edeceğiz. Ama bu şekillere ve klasik desenlere muhtaç olmadığınız da bir gerçek. İşte Ankara'da faaliyet gösteren Zen Halı'nın koleksiyonundan seçtiğimiz bu ilgi çekici örnekte olduğu gibi halı konusunda alternatifleriniz sonsuz. Şirketin özel tasarımı olan bu halı, hem siyah-beyaz renklerin kattığı asaletiyle, hem alışılmadık dairesel şekliyle, hem de helezonik deseniyle ortamın yıldızlarından biri olmaya aday. Özellikle eklektik tarza sahip oturma odalarında modern ve farklı bir hava estirmek için bu halı bire bir.
Orijinal halı modelleri deyince ilk akla gelen tarzlardan birinin
patchwork olduğunu söylemiştik. Ama İstanbul'daki Refound Carpet adlı firmanın koleksiyonunda olan bu ürün, yamalı bohça mantığını bir adım daha ileriye götürüp, sadece farklı renkten parçaları değil, farklı tarzlara sahip parçaları da bir araya getirerek ortaya hem eklektik, hem de çokyönlü bir ürün çıkarıyor. Çoğunlukla geleneksel Anadolu halı ve kilimlerindeki motiflerle renklerden alınmış kesitlerden oluşan bu ilgi çekici ürün, içinde barındığı farklı renk ve tarzlar sayesinde, birçok oturma odasına uygun düşebilecek bir halı olarak da dikkat çekiyor. Ama bu ürünü asıl özel kılan unsur, söz konusu parçaların hepsinin Anadolu'dan toplanmış olması ve her birinin kendine ait bir geçmişi ve tarihinin olması. Evinin ortasında bu kadar özel ve bu kadar yoğun çağrışımlara sahip bir ürünün bulunmasını kim istemez ki?
Halılar genellikle kaprislidir, gösterişi severler, girdikleri ortamda bulunan diğer mobilya ve dekorasyon unsurlarından rol çalarlar. Hattâ kimileri sırf bundan kaçınmak, diğer mobilyaları öne çıkarmak için evine halı sermeyi reddeder. Oysa bunun aksi de mümkün. İstanbul'da bulunan YSK Dekorasyon adlı firmanın tasarladığı bu şık yatak odasında tercih edilen halı, sessiz ve vakur bir edayla işini yapan güvenilir bir iş arkadaşını andırıyor. Aslında deseni ve serilme biçimi itibarıyla orijinal bir havası da olan bu halı, sadeliği ve uyumlu renkleriyle adeta odanın geri kalanıyla bütünleşip, mekânın ayrılmaz bir parçası haline geliyor.
Halı tercihi konusunda illâ ki gelenekselciyseniz, ya da doğunun o bütün dünyada nam yapmış desen ve renklerine, o büyüleyici ilmeklere bayılıyorsanız, geleneksel doğu halılarının modern yorumlarım tam size göre olabilir. Hande Köksal Interiors adlı firma tarafından tasarlanan bu oturma odasında, söz konusu yaklaşımın şık bir örneğini görüyoruz. Klasik Anadolu kilim desenlerinin bir kilim değil, halıda kullanıldığı bu ürün koyu ve pastel renklerin hoş bir harmanının yanısıra, farklı tarzdaki ya da renk paletindeki oturma odalarına uyum sağlayabilecek bir esneklik görmek de mümkün.