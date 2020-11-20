Küçük mutfaklar için 26 harika fikir

Mutfak dekorasyonları her zaman farklı düşüncelerin ve farklı fikirlerin bir arada yer aldığı dekorasyonlar olmuştur. Geçmişten günümüze kadar büyük ve küçük ölçekli mutfak dekorasyonlarında en önemli etken mutfağın fonksiyonel ve aynı zamanda görsel açıdan göze hitap edecek şekilde dekore edilmesidir. Geniş mutfaklarda dekorasyonlar kolay bir şekilde yapılabilirken küçük mutfak dekorasyonlarında ise bu durum işin ehli olan iç mimarlar tarafından teknik destek verilerek yapılmaktadır. Dekorasyon uzmanı iç mimarlar küçük mutfak modellerine göre dekorasyonlar yaparak birbirinden farklı küçük mutfak dekorasyon fikirleri istek ve ihtiyaçlarınıza cevap vermektedir. Küçük mutfak dekorasyonu ihtiyaçlarınıza profesyonellerimizden yardım alabilir, hayalinizdeki mutfağa sahip olabilirsiniz.
Küçük ve dar alanlarda pratik fikirler dekorasyonda fark yaratır. Evin en sık kullanılan alanlarından biri olan mutfaklar, birçok eşya, cihazlar ve ıvır zıvırın depolandığı alanlardır. Buna nazaran evin diğer alanlarına kıyasla daha küçük ya da dar bir plana sahip olabilirler. Küçük dokunuşlarla mutfak dekorasyonunda fark yaratmak istiyorsanız sizler için derlediğimiz 26 mutfak görselini mutlaka inceleyin.
Küçük mutfakları geniş göstermenin en kolay yolu beyaz ve tonlarını mutfak içinde yoğun olarak kullanmaktır. Bu mutfak örneğinde olduğu gibi beyaz tonları ile daha geniş görünen mutfaklar elde edebilirsiniz.
Mutfağınızı ihtiyaca göre dizayn etmek için gerektiğinde yeni ve pratik fikirlerden yararlanabilirsiniz. Küçük mutfaklarda zemin alanından yer kazanmak için dekoratif duvar rafları ya da işlevsel duvar dekorlarını değerlendirebilirsiniz.
Fonksiyonel çözümlerle mutfak alanlarını pratik bir şekilde görevlerine ayırabilirsiniz. Mutfakta bar kullanımı hazırlama ve yeme esnasında çok amaçlı bir tezgah ya da masa gibi kullanılabilir.
Mutfak dekorasyonu bir hayli zahmetli olabileceği gibi oldukça keyifli bir iştir. İhtiyaca göre pişirme-hazırlama-yeme alanlarını organize ederken uygulanacak stil ve tarza göre malzeme, doku ya da renk ahengine özen gösterebilirsiniz.
Duvarlarda boydan boya mutfak tezgahı dizayn etmek hem tezgah kullanımı açısından kullanışlı, hem de depolama açısından daha fazla mutfak dolabı tasarlanabileceğinden oldukça işlevseldir.
Muhafaza edilecek mutfak eşyası ya da ürünün ebatları esas alınarak mutfak dolapları, raflar ya da çekmeceler dizayn edebilirsiniz.
Doğal ışığı muntazam alan bir mutfakta çalışması oldukça rahattır. Yemek sofralarınız için da aydınlık ve ferah bir atmosfer sunar. Işıklandırma yaparken önemli etkenlerden biri de mutfak dolabının yapımında kullanılan malzemedir. Aydınlatmanın daha estetik bir görünüm yaratması için mutfak dolabı malzeme seçimine dikkat etmelisiniz. Mutfak dolanı malzemesi seçerken fikir edinmek için '' Mutfak dolabı modelleri: Akrilik mi, membran mı ? '' başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.
Birçok mutfak eşyası, alet ve cihazlar barındıran mutfaklarda göz yormayan bir manzara oluşturmak istiyorsanız minimalist yaklaşımdan faydalanabilirsiniz.
Oturma odasında kapalı dolap kapıları ardında küçük bir mutfağın gizlendiği bu örnekte, kapaklar kapandığında şık ve ferah oturma odası bir atmosfer oluşturuyor.
Birçok renk ve dokuyu bir araya getirmek zahmetli olacağından, belirlediğiniz bir renk paleti üzerinden ilerleyerek dolap kapakları ve duvar kaplamalarını seçebilirsiniz.
Huzur veren bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız, ahşabın ve doğal materyallerin yoğunlukla kullanıldığı country stil ya da rustik stil öğeler ilginizi çekebilir.
Mutfağınıza hareket katmak istiyorsanız, bölgesel duvar kaplamaları ile stil ve tarza uygun desenler ya da dokuları değerlendirebilirsiniz.
Modern stil öğelerle hem çarpıcı hem de elegan bir mutfak dizayn edebilirsiniz. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.
Özellikle soğuk renklerin kullanıldığı bir mutfağa ahşap dokular sıcak bir atmosfer oluşturacaktır.
Stil ve tarzlara göre mutfak dekore ederken fark yaratabilir, rustik stil mutfaklardan ilham alabilirsiniz.
Dönemsel izler taşıyan mobilyalar ilginizi çekiyorsa retro mutfak modelleri tam size göre.
Geçmişin izlerini taşıyan desenler, dokular ve mobilyalar kullanarak vintage ekolünü mutfağınızda yansıtabilirsiniz.
Doğru ışıklandırma unsurlarıyla sofistike bir mutfak dizaynı ilginizi çekebilir.
Kullanım kolaylıkları sunan depolama sistemlerini değerlendirerek pratik fikirlerden ilham alabilirsiniz.
Gözü okşayan renklere yönelmek istiyorsanız işte size pastel renklerle şık bir mutfak.
Ekmek fırınından şömine ya da soba sıcaklığına bir çok otantik fikri değerlendirerek fark yaratabilirsiniz.
Kontrast renkler mutfağınıza canlılık katacaktır.
Farklı stil ve tarzları bir araya getirerek mutfak dekorasyonunda fark yaratabilirsiniz.
Fark yaratan bir mutfak dizaynı için endüstriyel stil unsurlar barındıran mutfaklardan ilham alabilirsiniz.
Yemek tarifleri ve alınacak notlar için mutfaklarda kara tahta kullanımı hem esteti hem de işlevsel çözümler sunuyor.
Küçük mutfaklarda aydınlatma aksesuarlarının doğru kullanımı ile daha geniş ve ferah bir görünüm sağlayabailirsiniz.
Klasikten vazgeçmeyenlere pastel renklerle şık ve özenle tasarlanmış bir mutfak.
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