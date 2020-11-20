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Küçük mutfaklar için 26 harika fikir

Meral Eser Meral Eser
kleine Küche, raumdeuter GbR raumdeuter GbR Modern Mutfak
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Mutfak dekorasyonları her zaman farklı düşüncelerin ve farklı fikirlerin bir arada yer aldığı dekorasyonlar olmuştur. Geçmişten günümüze kadar büyük ve küçük ölçekli mutfak dekorasyonlarında en önemli etken mutfağın fonksiyonel ve aynı zamanda görsel açıdan göze hitap edecek şekilde dekore edilmesidir. Geniş mutfaklarda dekorasyonlar kolay bir şekilde yapılabilirken küçük mutfak dekorasyonlarında ise bu durum işin ehli olan iç mimarlar tarafından teknik destek verilerek yapılmaktadır. Dekorasyon uzmanı iç mimarlar küçük mutfak modellerine göre dekorasyonlar yaparak birbirinden farklı küçük mutfak dekorasyon fikirleri istek ve ihtiyaçlarınıza cevap vermektedir. Küçük mutfak dekorasyonu ihtiyaçlarınıza profesyonellerimizden yardım alabilir, hayalinizdeki mutfağa sahip olabilirsiniz.

Küçük ve dar alanlarda pratik fikirler dekorasyonda fark yaratır. Evin en sık kullanılan alanlarından biri olan mutfaklar, birçok eşya, cihazlar ve ıvır zıvırın depolandığı alanlardır. Buna nazaran evin diğer alanlarına kıyasla daha küçük ya da dar bir plana sahip olabilirler. Küçük dokunuşlarla mutfak dekorasyonunda fark yaratmak istiyorsanız sizler için derlediğimiz 26 mutfak görselini mutlaka inceleyin.

Beyaz tonlarla geniş görünüm

Firuzağa Ev, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji İskandinav Mutfak
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Firuzağa Ev

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Küçük mutfakları geniş göstermenin en kolay yolu beyaz ve tonlarını mutfak içinde yoğun olarak kullanmaktır. Bu mutfak örneğinde olduğu gibi beyaz tonları ile daha geniş görünen mutfaklar elde edebilirsiniz.

1. Yenilikçi olun

Kleine Küche mit liebevollen Details, Happyhomes Happyhomes Minimalist Mutfak Ahşap Gri
Happyhomes

Happyhomes
Happyhomes
Happyhomes

Mutfağınızı ihtiyaca göre dizayn etmek için gerektiğinde yeni ve pratik fikirlerden yararlanabilirsiniz. Küçük mutfaklarda zemin alanından yer kazanmak için dekoratif duvar rafları ya da işlevsel duvar dekorlarını değerlendirebilirsiniz.

2. Bar kullanımı

Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES Modern Balkon, Veranda & Teras
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

Fonksiyonel çözümlerle mutfak alanlarını pratik bir şekilde görevlerine ayırabilirsiniz. Mutfakta bar kullanımı hazırlama ve yeme esnasında çok amaçlı bir tezgah ya da masa gibi kullanılabilir. 

3. Sanata dönüştürün

homify Küçük Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfak dekorasyonu bir hayli zahmetli olabileceği gibi oldukça keyifli bir iştir. İhtiyaca göre pişirme-hazırlama-yeme alanlarını organize ederken uygulanacak stil ve tarza göre malzeme, doku ya da renk ahengine özen gösterebilirsiniz.

4. U şeklindeki tezgah

kleine Küche, raumdeuter GbR raumdeuter GbR Modern Mutfak
raumdeuter GbR

raumdeuter GbR
raumdeuter GbR
raumdeuter GbR

Duvarlarda boydan boya mutfak tezgahı dizayn etmek hem tezgah kullanımı açısından kullanışlı, hem de depolama açısından daha fazla mutfak dolabı tasarlanabileceğinden oldukça işlevseldir.

5. Ürün ebatlarına göre depolama alanları

homify Mutfak
homify

homify
homify
homify

Muhafaza edilecek mutfak eşyası ya da ürünün ebatları esas alınarak mutfak dolapları, raflar ya da çekmeceler dizayn edebilirsiniz.

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6. Muntazam ışıklandırma

Home Staging Doppelhaus in Westerland/Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH Klasik Mutfak
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Doğal ışığı muntazam alan bir mutfakta çalışması oldukça rahattır. Yemek sofralarınız için da aydınlık ve ferah bir atmosfer sunar. Işıklandırma yaparken önemli etkenlerden biri de mutfak dolabının yapımında kullanılan malzemedir. Aydınlatmanın daha estetik bir görünüm yaratması için mutfak dolabı malzeme seçimine dikkat etmelisiniz. Mutfak dolanı malzemesi seçerken fikir edinmek için '' Mutfak dolabı modelleri: Akrilik mi, membran mı ? '' başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

7. Minimalist yaklaşım

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn, Baltic Design Shop Baltic Design Shop İskandinav Mutfak Gri
Baltic Design Shop

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop

Birçok mutfak eşyası, alet ve cihazlar barındıran mutfaklarda göz yormayan bir manzara oluşturmak istiyorsanız minimalist yaklaşımdan faydalanabilirsiniz.

8. Mobil kapılar

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE Küçük Mutfak
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

Oturma odasında kapalı dolap kapıları ardında küçük bir mutfağın gizlendiği bu örnekte, kapaklar kapandığında şık ve ferah oturma odası bir atmosfer oluşturuyor.

9. Ahenk ve uyum

Casa Vitelli, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura Akdeniz Mutfak
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

Birçok renk ve dokuyu bir araya getirmek zahmetli olacağından, belirlediğiniz bir renk paleti üzerinden ilerleyerek dolap kapakları ve duvar kaplamalarını seçebilirsiniz.

10. Kırsal stil

RECUPERO RUDERE CAMPESTRE, RI-NOVO RI-NOVO Rustik Mutfak
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

Huzur veren bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız, ahşabın ve doğal materyallerin yoğunlukla kullanıldığı country stil ya da rustik stil öğeler ilginizi çekebilir. 

11. Dokular ve desenler

BILBOHOMES, Hiruki studio Hiruki studio Endüstriyel Mutfak
Hiruki studio

Hiruki studio
Hiruki studio
Hiruki studio

Mutfağınıza hareket katmak istiyorsanız, bölgesel duvar kaplamaları ile stil ve tarza uygun desenler ya da dokuları değerlendirebilirsiniz.

12. Elegant ve modern

Kitchen island, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía Modern Mutfak
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

Modern stil öğelerle hem çarpıcı hem de elegan bir mutfak dizayn edebilirsiniz. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.

13. Ahşabın sıcaklığı

Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa Minimalist Mutfak
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

Özellikle soğuk renklerin kullanıldığı bir mutfağa ahşap dokular sıcak bir atmosfer oluşturacaktır.

14. Rustik stil

Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat Rustik Mutfak
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

Stil ve tarzlara göre mutfak dekore ederken fark yaratabilir, rustik stil mutfaklardan ilham alabilirsiniz.

15. Retro mutfak

_IN Panamby, ARQ_IN ARQ_IN Modern Mutfak
ARQ_IN

ARQ_IN
ARQ_IN
ARQ_IN

Dönemsel izler taşıyan mobilyalar ilginizi çekiyorsa retro mutfak modelleri tam size göre.

16. Vintage

homify Eklektik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Geçmişin izlerini taşıyan desenler, dokular ve mobilyalar kullanarak vintage ekolünü mutfağınızda yansıtabilirsiniz.

17. Sofistike

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Doğru ışıklandırma unsurlarıyla sofistike bir mutfak dizaynı ilginizi çekebilir.

18. Pratiklik

COCINA BLANCA - SEP 2015, Idea Interior Idea Interior MutfakDolap & Raflar Beyaz
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

Kullanım kolaylıkları sunan depolama sistemlerini değerlendirerek pratik fikirlerden ilham alabilirsiniz.

19. Pastel renkler

COCINA BLANCA - SEP 2015, Idea Interior Idea Interior MutfakDepo & Kiler Beyaz
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

Gözü okşayan renklere yönelmek istiyorsanız işte size pastel renklerle şık bir mutfak.

20. Dönemsel izler

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル Kırsal Mutfak
Cottage Style / コテージスタイル

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

Ekmek fırınından şömine ya da soba sıcaklığına bir çok otantik fikri değerlendirerek fark yaratabilirsiniz.

21. Kontrast oluşturun

Loft , Pulse Arquitetura Pulse Arquitetura Eklektik Mutfak
Pulse Arquitetura

Pulse Arquitetura
Pulse Arquitetura
Pulse Arquitetura

Kontrast renkler mutfağınıza canlılık katacaktır.

22. Geleneksel izlerle modern bir mutfak

Manoir du Cleuyou, architektur-photos.de architektur-photos.de Klasik Mutfak
architektur-photos.de

architektur-photos.de
architektur-photos.de
architektur-photos.de

Farklı stil ve tarzları bir araya getirerek mutfak dekorasyonunda fark yaratabilirsiniz.

23. Endüstriyel stil

Brilliant Bethnal Green, Propia Propia Endüstriyel Mutfak
Propia

Brilliant Bethnal Green

Propia
Propia
Propia

Fark yaratan bir mutfak dizaynı için endüstriyel stil unsurlar barındıran mutfaklardan ilham alabilirsiniz.

24. Kara tahta kullanımı

Интерьер однокомнатной квартиры в скандинавском стиле, Анна Теклюк Анна Теклюк İskandinav Mutfak
Анна Теклюк

Анна Теклюк
Анна Теклюк
Анна Теклюк

Yemek tarifleri ve alınacak notlar için mutfaklarda kara tahta kullanımı hem esteti hem de işlevsel çözümler sunuyor.

25. Şık ışıklandırma unsurlar

Mieszkanie w łódzkiej kamienicy - 60m2, Pink Pug Design Interior Pink Pug Design Interior Eklektik Mutfak
Pink Pug Design Interior

Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior

Küçük mutfaklarda aydınlatma aksesuarlarının doğru kullanımı ile daha geniş ve ferah bir görünüm sağlayabailirsiniz.

26. Klasik ve modern

Бирюза и кружева, Алёна Демшинова Алёна Демшинова Klasik Mutfak
Алёна Демшинова

Алёна Демшинова
Алёна Демшинова
Алёна Демшинова

Klasikten vazgeçmeyenlere pastel renklerle şık ve özenle tasarlanmış bir mutfak.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Mutfak tezgahı için farklı stillerde 6 ideal fikir’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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