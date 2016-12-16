Küçük ama şıkır şıkır 7 mutfak

Küçük ve dar mutfaklarda duvardan duvara kompakt mutfak dolapları dizayn ettirebilirsiniz. Bunun için ihtiyaca göre depolanacak eşyalar, mutfak aletleri ve hatta beyaz eşya tasarıma dahil olabilir. Kompakt dolap sistemleri ile pratik bir şekilde ebatlarına göre mutfak eşyalarını muhafaza edeceğiniz göz, çekmece ve raf sistemlerini dizayn edebilirsiniz. Gömme dolaplar da küçük ve dar alanlar için pratik bir fikir olarak değerlendirilebilir. Döşeme zemini alanı kazandırabilecek gömme dolaplar ve nişler mutfak dekorasyonunu işlevsel ve estetik açıdan değerlendirilebilir.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Mutfak tezgahı için farklı stillerde 6 ideal fikir’ yazımız da ilginizi çekebilir.