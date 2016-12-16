Küçük ama şıkır şıkır 7 mutfak

Büyük şehirlerde evler diğer yerlere nazaran daha da küçük alanlara sahip. Dolayısıyla geniş ve ferah evlerin yanı sıra, küçük ve dar alanlarda pratik dekorasyon fikirlerine ihtiyaç duyulabilir. Bugünkü yazımızda küçük mutfaklar için fark yaratan fikirler ve özenle dizayn edilen mutfak modelleri derledik, ilham veren örnekler bulabilirsiniz.
Beyazın zarafeti derinlik ve estetik katan bir unsur olarak özellikle küçük ve dar mutfaklarda değerlendirilir. Duvar zeminlerinden mutfak dolaplarına, tavandan döşeme zeminine kadar seçilen beyaz renk ferahlık duygusunu destekleyen bir unsur. Ana renk beyaz tercih edildiğinde daha cesur renkli objeler ya da kontrast yaratacak desen ya da dokuların kullanımına olanak verir. Küçük ve dar mutfaklar için beyaz rengin cazibesi ve ferahlığı ideal alternatiflerden biridir.
Birçok eşya, mutfak aleti ve ıvır zıvırın depolanması küçük mutfaklarda bir hayli sıkıntılıdır. Dolayısıyla mutfak dolapları için akılcı çözümlerle, göz yormayan ve karmaşa oluşturmayan bir mutfak düzeni oluşturmak gerekir. U biçimindeki mutfak tezgahı daha geniş çalışma alanı sağlarken, tezgah altı ölü alanlarda depolama sistemleri için bolca alan mevcut olur. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.
Aynaların kullanımı ile köşelerin akılcı tasarımı ile kullanışlı bir mutfak dizayn edilmiş. Mutfak tezgahı tasarlanırken belli bir açıı kullanılarak, aynaların da yardımıyla olduğundan daha geniş gösterecek bir illüzyon sağlanmış. Böylelikle köşeleri daha verimli kullanmak mümkün. Beyaz rengin hakim olduğu mutfakta akılcı planlama ile daha geniş ve ferah bir görünüm sağlanmış.
Yalın çizgilerle ferah ve göze hitap eden bir mutfak dekore edebilirsiniz. Minimalist yaklaşımla göz yormayan ve karmaşa yaratmayan göz alıcı bir mutfak dizaynı sağlamak oldukça kolay. Bu sayede uygulayacağınız stil ve dekorlarda kararsız kalmanızı sağlayacak detaylar azalır. Belirlenen renk paleti ile yalın ve ferah bir mutfak dizaynına sahip olabilirsiniz.
Aydınlatma sistemleri doğru kullanıldığında daha özenle tasarlanan bir mutfak modeli oluşturmak kolaylaşır. Özellikle uygulayacağınız stil ve tarzın yanı sıra, ışıklandırma ile mutfak atmosferini tamamen değiştirebilirsiniz. Modern stil dizayn edilen mutfakta kontrast oluşturacak koyu ve açık renkler kullanılırken, doğal ahşap dokular ve ışıklandırma unsurları ile sıcak atmosfer sağlanmış.
Beyaz renk ve bordo zarafetiyle tasarlanan bu mutfak, Feng Shui disipliniyle dekore edilmiş. Bar tabureleri kullanılarak yemek ve atıştırma için uygun bir alan tasarlanıyor. Uzun ve dar bir alanda hem mutfak tezgahı hem de yemek alanını dizayn etmek sanıldığı kadar zor olmayabilir. Akılcı çözümlerle bar taburelerini kullanarak daha fazla zemin alanı kazandırabilirsiniz. Ayrıca duvara monte masa tablaları da alan kazanmak açısından elverişlidir.
Küçük ve dar mutfaklarda duvardan duvara kompakt mutfak dolapları dizayn ettirebilirsiniz. Bunun için ihtiyaca göre depolanacak eşyalar, mutfak aletleri ve hatta beyaz eşya tasarıma dahil olabilir. Kompakt dolap sistemleri ile pratik bir şekilde ebatlarına göre mutfak eşyalarını muhafaza edeceğiniz göz, çekmece ve raf sistemlerini dizayn edebilirsiniz. Gömme dolaplar da küçük ve dar alanlar için pratik bir fikir olarak değerlendirilebilir. Döşeme zemini alanı kazandırabilecek gömme dolaplar ve nişler mutfak dekorasyonunu işlevsel ve estetik açıdan değerlendirilebilir.
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