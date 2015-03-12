Bahçe kulübesi önceleri daha çok Amerikan filmlerinden gördüğümüz bir kavram olsa da villaların ve mustakil evlerin yaygınlaşması ve yaşam alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte Türkiye'deki bazı evlerde de bu kulübelerden görmeye başladık. Bir bahçe kulübesini eşyalarınızı koymaktan tutun da, nefes alabileceğiniz ekstra bir oda gibi döşemeye dek çok çeşitli amaçlar için kullanmak mümkün. Özellikle bu yazıda tanıtacağımız modern bahçe kulübeleri, çokyönlü olarak tasarlanıp inşa edildikleri için, isterseniz hobi, isterseniz inziva, isterseniz de depo olarak kullanmaya müsait. Ayrıca kulübe deyince hâlâ birçok kişinin ilk aklına gelen malzeme ahşap olsa da, modern bahçe kulübelerinde çelik ya da cam gibi farklı malzemelerin de kullanıldığını görüyoruz.

Bu derlemede hem size bahçe kulübelerini tanıtmak, hem de bahçe kulübesi nasıl yapılır sorusuna cevap arayan okurlarımıza birkaç ipucu vermek istedik. Buyrun turumuza başlayalım: