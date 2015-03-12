Bahçe kulübesi önceleri daha çok Amerikan filmlerinden gördüğümüz bir kavram olsa da villaların ve mustakil evlerin yaygınlaşması ve yaşam alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte Türkiye'deki bazı evlerde de bu kulübelerden görmeye başladık. Bir bahçe kulübesini eşyalarınızı koymaktan tutun da, nefes alabileceğiniz ekstra bir oda gibi döşemeye dek çok çeşitli amaçlar için kullanmak mümkün. Özellikle bu yazıda tanıtacağımız modern bahçe kulübeleri, çokyönlü olarak tasarlanıp inşa edildikleri için, isterseniz hobi, isterseniz inziva, isterseniz de depo olarak kullanmaya müsait. Ayrıca kulübe deyince hâlâ birçok kişinin ilk aklına gelen malzeme ahşap olsa da, modern bahçe kulübelerinde çelik ya da cam gibi farklı malzemelerin de kullanıldığını görüyoruz.
Bu derlemede hem size bahçe kulübelerini tanıtmak, hem de bahçe kulübesi nasıl yapılır sorusuna cevap arayan okurlarımıza birkaç ipucu vermek istedik. Buyrun turumuza başlayalım:
Elbette bir bahçe kulübesi inşa edecekseniz, bunu nasıl ve hangi malzemeyle yaptığınız kadar nereye yapacağınız da önemli. Bu örnekte evin bahçesinde bulunan küçük süs havuzunun kıyısı kulübenin mükemmel bir yere sahip olmasını sağlamış. Bu modern bahçe kulübesi sadece şahane bir tasarım örneği değil, etrafını çeviren rıhtımıyla bir tatil beldesi ferahlığını da evinize taşıyan bir yapı. Küp şeklindeki tasarım ve düz çatı ile sağlanan son derece modern görünüm de cabası.
Bahçe kulübelerini birçok amaç için kullanmak mümkün ama herhalde bunların içinde en ilgi çekici olanlardan biri burayı, günlük hayatın stresini unutabileceğiniz bir çeşit hobi odasına çevirmek. İşte bunun için mükemmel bir bahçe kulübesi var karşımızda. Klasikten şaşmayıp ahşap malzemeyle inşa edilen ve dışarıdan bir saunayı andıran bu kulübeden hareketle bahçe kulübesi yapmak isteyenlere birkaç ipucu verelim:
Bahçe kulübesi yapımına başlamadan önce dikkat etmeniz gereken ilk şeylerden biri bunu yapmaya izninizin olup olmadığını öğrenmek. Eğer mülk size aitse ve izin anlamında herhangi bir sorun yoksa, karar verilmesi gereken ikinci unsur kulübeyi hangi amaçla kullanacağınız olmalı. Zira seçilecek malzemeden tutun da kulübenin tasarımına kadar birçok önemli unsuru bu kararınız belirleyecek. Örneğin ne kadar kalın duvarlara ihtiyacınız var, elektrik bağlantısı gerekecek mi, hobi odası olarak kullanacaksanız size lazım olan her şeyi koyabileceğiniz kadar büyük bir alana sahip misiniz? Ayrıca yapının sağlamlığı ve duvarların kalınlığına karar verirken, bulunduğunuz bölgenin iklim koşullarını da dikkate almanız gerekiyor.
Bu örneğimiz ise bahçe kulübesinden çok minyatür bir yazlık evi hatırlatıyor. Masif ahşap kullanılarak inşa edilen ve 45 mm. kalınlığında duvarlara sahip olan bu kulübe, sadece depo ya da hobi odası olarak değil, gerektiğinde bir misafir odası olarak bile kullanılabilecek konfora sahip.
Bunun gibi çokyönlü bir kulübe istiyorsanız, kulübeyi evinizin bahçesinde nerede inşa edeceğiniz de büyük önem taşıyor. Genel olarak güneş alan, gölgede kalmayan ama bir yandan da yağmur ve kara çok fazla maruz kalmayacak bir lokasyon seçmek büyük önem taşıyor. Zira eviniz kadar korumalı olmadığı için aşırı yağışa maruz kalan bir kulübede ister istemez nem, küf ve çürüme gibi sorunlar yaşayabilirsiniz, hele de ahşap malzeme kullanacaksınız.
Bahçe kulübesi deyince illâ ki aklınıza dışarıdan içi görünmeyen, kutu gibi bir mekân gelmesin. Bu örnekte olduğu gibi modern bir bahçe kulübesinin dış cephesinde cam malzeme kullanıp, kulübenizin daha çok ışık almasını ve doğayla iç içe olmasını da sağlayabilirsiniz.
Genellikle ahşap malzemeyle inşa edilen bu tarz kulübeleri bir kez yaptıktan sonra kaderine terk etmemek gerekiyor. Ahşap doğası gereği zaman içinde eskiyen, kararan, kirlenen ve bazen de çürüyen bir malzeme olduğu için, özellikle yüzeyde gördüğünüz kuş pisliği, örümcek ağı ve buna benzer şeyleri sürekli olarak temizlemeniz gerekiyor. Ayrıca ahşabı mantar ve nem gibi zararlı etkenlere karşı muhafaza eden özel bir vernik atmak da iyi bir fikir olabilir.
Modern bahçe kulübelerindeki turumuzu Türkiye'den seçtiğimiz bu örnekle bitirelim. İstanbul'da bulunan Tabiat Ahşap adlı şirketin bir ürünü olan bu kamelya, bir kaide üzerinde tamamen ahşap kullanılarak inşa edildikten sonra dilerseniz bir kış bahçesi, dilerseniz de modern bir bahçe kulübesi olarak kullanabileceğiniz şekilde camla kapatılarak çokyönlü hale getirilmiş. Dilerseniz bir kamelya gibi kullanıp yemeklerinizi yiyebilir ya da günün yorgunluğunu atabilir, dilerseniz de burayı bir hobi odasına ya da depoya çevirip kulübe özelliklerinden faydalanabilirsiniz.