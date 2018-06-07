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Türkiye'den 8 modern mutfak fikri

umit atdağ umit atdağ
Larix, Bodrum Femaş Mobilya Bodrum Femaş Mobilya MutfakMutfak Malzemeleri
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Evinizin en özel alanlarından biri olan, yemek hazırlıkları yaptığınız, yemeklerinizi servis ettiğiniz ve dostlarınız ile yemek yeyip kahve yudumladığınız mutfaklar çok titiz çalışmalar isteyen odalardır. diğer odalara göre oldukça fazla tesisat ve eşya barındıran mutfaklar, dekore edilirken her detayın uyumlu olması, her unsurun göz önünde bulundurulması ile  zarif ve göz alıcı güzelliği olan mutfaklar aline gelebilir. Dünya üzerinde bölgesel ve iklimsel mutfak dekorasyon fikirleri olduğu gibi ülkemizde de çok farklı mutfak dekorasyonları yapılmıştır. Günümüzde moda olan modern mutfak dekorasyonları  daha fazla tercih edildiği gibi ev sahiplerinin ve kullanıcıların tarzlarının yansıtıldığı, hayal gücü ile revizyonlar yapılarak yaşanılabilir mutfaklar oluşturulmuştur. Bu gün homify modern mutfak dekorasyonları sayfasında yer alan Türkiye'den modern mutfak örneklerini inceleyerek evinizde yapacağınız dekorasyonlar için fikir edinebilir ve kopya çekerek birebir uygulayabilirsiniz.

Her detayıyla muhteşem bir mutfak

homify MutfakDolap & Raflar Ahşap Beyaz
homify

homify
homify
homify

Mutfak dekorasyonunda tüm detaylar dekorasyon planı içerisinde yer almalıdır. Aksi durumda mutfağınız  için harcadığınız emekler boşa gidecektir. Örnek mutfak dekorasyonu her detayı özenle düşünülmüş ve yerleştirilmiş bir mutfak olduğu için muhteşem ve kusursuz bir mutfak olarak karşımızda duruyor. Renk seçimleri, mobilya yerleşimi ve geniş hareket alanı ile her ev hanımının sahip olmak isteyeceği bir mutfak olmuş.

Işıl ışıl mutfak

VİLLA, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM MutfakDolap & Raflar
AYAYAPITASARIM

VİLLA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Mutfağın modern ve çağdaş bir tasarıma sahip olması kadar aydınlık ve ferah olması da önemlidir. Örnek mutfak dekorasyonunda olduğu gibi küçük pencere istenilen aydınlığı sağlamadığı için açık tonlar tercih edilerek şık bir aydınlatma armatürü ile mutfak göz alıcı bir güzelliğe ve ferahlığa sahip olmuş.

Modern ve estetik raflar

Larix Bodrum Femaş Mobilya MutfakMutfak Malzemeleri
Bodrum Femaş Mobilya

Larix

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

Mutfak içinde ihtiyaç duyduğunuz muhafaza alanlarının estetik olması ve açık alanda şık bir şekilde gizlilik oluşturması için örnek mutfak dekorasyonunda kullanılmış olan cam kapaklı modern raf sistemlerini kullanmalısınız. Bu raflar ile hem ihtiyaç duyacağınız modern muhafaza alanlarına sahip olabilirsiniz hem de mutfağınız daha estetik bir mutfak haline gelecektir.

Yemek köşesi

Nişantaşı Evi, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım Modern Mutfak
İndeko İç Mimari ve Tasarım

Nişantaşı Evi

İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım

Evinizin mutfağında Avrupai bir tarz oluşturmak için örnek yemek köşesinden yapabilirsiniz. Avrupa mutfaklarının neredeyse  tamamında bulunan bu özellik kendi mutfağınızda  uyguladığınızda mutfağınızın daha işlevsel olmasını sağlayacaktır. Ayrıca ailenizle dostlarınızla keyifli vakitler geçirmenizi de sağlayacak olan yemek köşesi mutfağınızın daha zarif ve daha modern olmasını sağlayacaktır.

Modern mutfaklar

Luce mutfak&banyo Luce mutfak&banyo MutfakDolap & Raflar
Luce mutfak&amp;banyo

Luce mutfak&banyo

Luce mutfak&banyo
Luce mutfak&amp;banyo
Luce mutfak&banyo

Türkiye'de yaygınlaşmaya başlayan modern mutfak dekorasyonlarından biri de resimde yer alan ve açık mutfak özelliği ile salonunuzun zarafetini pekiştiren mutfaktır. Her anlamda kusursuz olan mutfak yemek masası, yemek barı, mutfak adası ve elektronik cihazları ile oldukça modern ve insana ilham veren bir mutfak haline gelmiş. Renkleri salon ile uyumlu olan ve görselliği ile insanı büyüleyen mutfak dekorasyonunu birebir kopyalayabilirsiniz.

Siyah ve beyaz

Fatoş -Halil Kaan evi / Boğaz, Şölen Üstüner İç mimarlık Şölen Üstüner İç mimarlık Modern Mutfak Beyaz
Şölen Üstüner İç mimarlık

Fatoş -Halil Kaan evi / Boğaz

Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık

Mutfağa asaletini veren renk olarak bilinen beyaz renk bir çok mutfakta tercih edilmektedir. Bu mutfak örneğinde de tezat renk olan siyah ile birlikte kullanılmış ve mutfağın karaktere bürünmesini sağlamış. Ayrıca modern mutfak dekorasyonlarında yer alan yemek masası ve ankastre mutfak uyumu burada da sağlanarak mutfağın modern bir mutfak olması sağlanmış.

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Renkler ve tasarım

Olea Bodrum Femaş Mobilya MutfakMutfak Malzemeleri Ahşap Yeşil
Bodrum Femaş Mobilya

Olea

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

Modern mutfak tasarımlarının başarı olmasının ana sebeplerinden biri olan renk seçimleri dikkatli bir şekilde yapıldığında mutfak beklenilenden daha çağdaş ve daha zarif bir mutfak olur. Bu örnekte de benzer bir durum söz konusudur. Modern tasarımlar raf sistemleri ve koyu yeşil açık sarı renk tercihi ile muhteşem bir mutfak haline gelmiş.

Mobilyalar

Mutfak Tasarımı ve Uygulamaları , FG Mimarlık FG Mimarlık Modern Mutfak Mozaik Bej
FG Mimarlık

Mutfak Tasarımı ve Uygulamaları

FG Mimarlık
FG Mimarlık
FG Mimarlık

Mutfak mobilyaları mutfakların can damarıdır. Bir mutfağın şık ve dekoratif olması için parlak ve yansıtıcı yüzeylere sahip olan mobilyalar ile dekore edilmesi gereklidir. Bu mutfak örneğinde olduğu gibi parlak yüzeyli mobilyalar ve parlak mutfak tezgahı mutfağın büyüleyici bir görselliğe sahip olmasını sağlamış. 

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