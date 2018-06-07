Türkiye'den 8 modern mutfak fikri

Evinizin en özel alanlarından biri olan, yemek hazırlıkları yaptığınız, yemeklerinizi servis ettiğiniz ve dostlarınız ile yemek yeyip kahve yudumladığınız mutfaklar çok titiz çalışmalar isteyen odalardır. diğer odalara göre oldukça fazla tesisat ve eşya barındıran mutfaklar, dekore edilirken her detayın uyumlu olması, her unsurun göz önünde bulundurulması ile zarif ve göz alıcı güzelliği olan mutfaklar aline gelebilir. Dünya üzerinde bölgesel ve iklimsel mutfak dekorasyon fikirleri olduğu gibi ülkemizde de çok farklı mutfak dekorasyonları yapılmıştır. Günümüzde moda olan modern mutfak dekorasyonları daha fazla tercih edildiği gibi ev sahiplerinin ve kullanıcıların tarzlarının yansıtıldığı, hayal gücü ile revizyonlar yapılarak yaşanılabilir mutfaklar oluşturulmuştur. Bu gün homify modern mutfak dekorasyonları sayfasında yer alan Türkiye'den modern mutfak örneklerini inceleyerek evinizde yapacağınız dekorasyonlar için fikir edinebilir ve kopya çekerek birebir uygulayabilirsiniz.