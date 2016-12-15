20 modern, sade ve enfes mutfak!

Mutfakların önemi hakkında homify sayfalarında belki de yüzlerce yazı yazılmıştır. Evin kalbi olarak tanımlanan bu mekan hakikaten de mutlu bir yuvanın merkez noktasıdır. Belki sizlerin de dikkatini çekmiştir, filmlerde ve dizilerde mutlu aile sahnelerinin birçoğu mutfak ortamında çekiliyor çünkü mutfak hem samimiyeti hem de emeği temsil ediyor. Mutfak dekorasyonu önemli dediğimizde, bunun altyapısını sağlayan da işte bu gerçekler. Mutfak evin hem çalışma alanı hem de depolama alanı, bunların yanı sıra da içinde vakit geçirdiğimiz, yemek yeyip samimi sohbetler ettiğimiz bir oda. Dolayısıyla tüm bu ihtiyaçları karşılayacak düzeyde bir dekorasyona ihtiyacı var. Hem işlevsel olmalı hem de göze hoş görünmeli. Bu yazımızda sadeliği ile ön plana çıkan, şaaşadan gösterişten uzak ancak şık ve kullanışlı mutfaklardan bir derleme yaptık. 20 farklı mutfak tasarımından oluşan bu listemiz sanıyoruz ki, mutfak tadilatı yaptırmayı düşünen okuyucularımız için de ilham verici olcaktır.