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20 modern, sade ve enfes mutfak!

Özlem K. Özlem K.
Firuzağa Ev, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji İskandinav Mutfak
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Mutfakların önemi hakkında homify sayfalarında belki de yüzlerce yazı yazılmıştır. Evin kalbi olarak tanımlanan bu mekan hakikaten de mutlu bir yuvanın merkez noktasıdır. Belki sizlerin de dikkatini çekmiştir, filmlerde ve dizilerde mutlu aile sahnelerinin birçoğu mutfak ortamında çekiliyor çünkü mutfak hem samimiyeti hem de emeği temsil ediyor. Mutfak dekorasyonu önemli dediğimizde, bunun altyapısını sağlayan da işte bu gerçekler. Mutfak evin hem çalışma alanı hem de depolama alanı, bunların yanı sıra da içinde vakit geçirdiğimiz, yemek yeyip samimi sohbetler ettiğimiz bir oda. Dolayısıyla tüm bu ihtiyaçları karşılayacak düzeyde bir dekorasyona ihtiyacı var. Hem işlevsel olmalı hem de göze hoş görünmeli. Bu yazımızda sadeliği ile ön plana çıkan, şaaşadan gösterişten uzak ancak şık ve kullanışlı mutfaklardan bir derleme yaptık. 20 farklı mutfak tasarımından oluşan bu listemiz sanıyoruz ki, mutfak tadilatı yaptırmayı düşünen okuyucularımız için de ilham verici olcaktır.

1) Geleneksel tasarımların modern çizgilerle harmanlandığı kendine özgü bir mutfak

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Eklektik Mutfak
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

2) U şeklindeki yapısıyla mükemmel bir dağılım sağlayan kullanışlı mutfak

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo MutfakDolap & Raflar
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

3) Kırmızı ve siyahın çarpıcı birlikteliği ie oluşan göz alıcı mutfak

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo MutfakDolap & Raflar
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

4) Dümdüz ahşap yüzeyler ile hem modern hem de sıcak bir mutfak tasarımı

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo MutfakDolap & Raflar
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

5) Kızıla kaçan kahverenginin sıcak havasına tezat oluşturan gri granit tezgah ve inoks elektrikli eşyalar

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo MutfakDolap & Raflar
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

6) Ahşap çalışma tezgahı, seramik mutfak eviyesi ile muhteşem uyum sağlayan metro fayanslar

Firuzağa Ev, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji İskandinav Mutfak
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Firuzağa Ev

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

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7) Küçük dokunuşlarla mutfak ortamına getirilen canlı ve sevimli atmosfer

A-778, DF ARQUITECTOS DF ARQUITECTOS Modern Mutfak
DF ARQUITECTOS

DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS

8) Komple siyah bir mutfak ile bayağıya kaçmadan sıra dışı bir görünüm

MUTFAK Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Modern Mutfak
Gizem Kesten Architecture / Mimarlik

MUTFAK

Gizem Kesten Architecture / Mimarlik
Gizem Kesten Architecture / Mimarlik
Gizem Kesten Architecture / Mimarlik

9) Koyu renkli kırsal stil mutfağa siyah granit tezgahla gelen modern hava

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo MutfakDolap & Raflar
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

10) Alt ve üst ünitelerde kullanılan farklı yüzey tipleri ve farklı renkle olan mutfak kabinleri

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo MutfakDolap & Raflar
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

11) Küçük mekanlar için akıllı çözüm: Açık planlı, yarımada üniteli mutfak

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

12) Kırmızı detaylarla renklendirilmiş siyah kaplamalı mutfak dolapları

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo MutfakDolap & Raflar
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

13) Ahşap ve taş gibi doğal malzemelerle kombine edilen inoks yüzeyli elektrikli mutfak eşyaları

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo MutfakDolap & Raflar
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

14) Tamamen kapaksız, açık tipte raflar ve sepetlerle oluşturulmuş modern bir mutfak

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA Modern Mutfak
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

15) Bembeyaz bir mutfağa altın sarısı detaylarla gelen zarif ışıltı

Sinem ARISOY KEÇECİ, Sinar İç mimarlık Sinar İç mimarlık Klasik Mutfak
Sinar İç mimarlık

Sinem ARISOY KEÇECİ

Sinar İç mimarlık
Sinar İç mimarlık
Sinar İç mimarlık

16) Klasik üçlünün modern dansı: Siyah, beyaz, kırmızı

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo MutfakDolap & Raflar
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

17) Koyu kahverengi yüzeylere canlılık katan kırmızı mozaik alın taşları

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo MutfakDolap & Raflar
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

Mozaik kaplamalar ilginizi çekiyorsa, ’Mutfakta mozaik kullanımına 10 muhteşem örnek’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

18) Bir duvarı boydan boya kaplayan, depolama uzmanı mutfak dolapları ve ada ünite takımı

ZEN BODRUM, ARTHUR&MILLER ARTHUR&MILLER Modern Mutfak
ARTHUR&amp;MILLER

ZEN BODRUM

ARTHUR&MILLER
ARTHUR&amp;MILLER
ARTHUR&MILLER

19) İskandinav stilin sağlam, sade, işlevsel tasarımları ile asla modası geçmeyen ve her zaman şık görünen bir mutfak tasarımı

D&S Altaş Home, yücel partners yücel partners Modern Mutfak
yücel partners

D&S Altaş Home

yücel partners
yücel partners
yücel partners

20) Kuvvetli ve homojen genel mekan aydınlatmasına ek olarak yoğun tezgah aydınlatması

FUENTES / TRENDO, Idea Cubica Idea Cubica Modern Mutfak Gri
Idea Cubica

Idea Cubica
Idea Cubica
Idea Cubica

Gördüğümüz üzere, modern tasarımlı olmalarına rağmen, bu mutfakların her biri farklı bir zevki yansıtıyor. Modern murfakların en büyük avantajları, pratik kullanımı göz önünde bulundurmaları ve çağdaş teknoloji ürünü parçaları ile işlerimizi kolaylaştırmaları. Kolayca açılıp kapanan kapaklar, rahatça kayan çekmeceler, raylar üzerinde dışarı doğru çıkan sepetler, köşeleri değerlendiren aksamlar, önceden hazırtlanmış aydınlatma altyapılar gibi… Buna ek olarak artan eşya ve gıda çeşitliliği için daha fazla depolama alanlarını ve rahat çalışabilmemiz için de geniş tezgahlar.

Sade, güzel ve modüler bir ev
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