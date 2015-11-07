Eski bir ambardan yepyeni ve modern bir ev

homify sayfalarında sizlerle sık sık eski yapıların yenilenerek modern birer konuta dönüşmelerini konu alan yazılar ve örnekler paylaşıyoruz. Eski binaların mimari açıdan oldukça değerli olduklarını ve bu değerli mimari mirasların da kültürel açıdan korunmaya ihtiyaçları olduğu, üstelik bu şekilde restore edilen yapıların sıradan evlerden çok daha estetik ve göz kamaştırıcı evler yarattığı bilinen bir gerçek. Ancak eski yapılar denilince aklımıza yalnızca eski evler gelmemeli. Geçmişte başka amaçlarla kullanılan büyük yapılar da yenilenip mükemmel birer konut olmaya aday olabiliyorlar. Eski fabrikaların yaşam alanlarına ve apartmanlara dönüştürülmesiyle oluşan loft tarzı mimarilere Loft tarzı mimari ve dekorasyon örnekleri isimli yazımızda daha önce bu sayfalarda yer vermiştik. Bugünse İngiltere'de eski bir ambardan harika bir eve dönüşen ilham verici bir projeyi ziyaret edeceğiz. Projenin mimarı ise SDA Architecture isimli bir firma.
Geçmişte ambar olarak inşa edilmiş ama uzun yıllardır kullanılmayan ve oldukça bakımsız kalmış bu taş yapı, mimari olarak eşsiz özelliklere sahip olduğundan uzmanların yenileme çalışmalarıyla göz kamaştırıcı bir eve dönüşmüş.
Projede yıpranan taş duvarlar tamir edilmiş ve kapsamlı bir restorasyon sürecinden geçmiş. Ardından artık kullanılmayacak durumdaki çatı mimari yapı bozulmadan modern bir adaptasyonla yenilenmiş ve pencere ve kapı üniteleri de aynı şekilde çağdaş bir yorumla yeniden yaratılmış.
İç mekanlarda da dış cephede görüldüğü gibi göz kamaştırıcı tarihi doku korunarak modern yaşam alanları elde edilmiş. Mermer zeminli mutfakta yumuşak renklerin hakim olduğu dingin bir dekorasyon ve fonksiyonel bir tasarımla karşılaşıyoruz. Mutfağın geniş alanı olabilecek en ideal çalışma alanı oluşturulacak şekilde dizayn edilmiş ve mutfağın merkezine yerleştirilen mutfak adasıyla da kullanışlı tasarımın karakteri güçlendirilmiş.
Yatak odasında kuğu gibi zarafet karşılıyor bizi. Beyaz rengin şık ve seçkin bir estetik algısı yarattığı yatak odasında beyaz duvarların üzerinde görülen sedefli çiçek desenleri eşsiz bir tarz yaratıyor ve etkili bir duvar dekorasyonu olarak öne çıkıyor. Duvarlardaki desenlerin odanın ortasına yerleştirilmiş olan yatağın üzerindeki tekstil ayrıntılarında da sürdürülmesi ise benzersiz bir uyum ve denge sağlıyor. Komodin ve dolap ünitelerinde de yine aynı seçkin ve şık renk tonlarını ve modernle klasiğin iç içe geçtiği eklektik tarzda bir tasarım anlayışını görebiliyoruz. Çatının eğiminin modern bir hareket kattığı yüksek tavanlı yatak odasında beyaz hakimiyeti, yatak başında yer alan duvarda asılı olan gümüş çerçeveli gösterişli aynayla hem yumuşatılıyor hem de şıklık etkisi arttırılıyor.
Banyoda da evin geneline yayılmış olan olağanüstü sadelik ve şıklık yine bir arada. Modern ve fonksiyonel bir tarzda dizayn edilmiş olan banyoda hem küvet hem de duşakabin bulunuyor. Beyaz ve köşesiz küvet ünitesi rahatlamak ve günün yorgunluğunu atmak için pırıl pırıl ve tertemiz bir dinlenme alanı yaratırken, şeffaf kapılara sahip olan duşakabin ise hem odaya ferah bir doku katıyor hem de fonksiyonel bir tasarım sunuyor. Gümüş renkli kalorifer peteği ise banyonun yıldızı olan tasarım ayrıntısı olarak öne çıkıyor.