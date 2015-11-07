Eski bir ambardan yepyeni ve modern bir ev

Banyoda da evin geneline yayılmış olan olağanüstü sadelik ve şıklık yine bir arada. Modern ve fonksiyonel bir tarzda dizayn edilmiş olan banyoda hem küvet hem de duşakabin bulunuyor. Beyaz ve köşesiz küvet ünitesi rahatlamak ve günün yorgunluğunu atmak için pırıl pırıl ve tertemiz bir dinlenme alanı yaratırken, şeffaf kapılara sahip olan duşakabin ise hem odaya ferah bir doku katıyor hem de fonksiyonel bir tasarım sunuyor. Gümüş renkli kalorifer peteği ise banyonun yıldızı olan tasarım ayrıntısı olarak öne çıkıyor.