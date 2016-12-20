Banyo ve mutfak tesisatları için 12 püf noktası

Evinizde yer alan banyo ve mutfak tesisatlarınız ile ilgili tesisatçılardan asla duyamayacağınız, tesisatların sağlıklı ve kusursuz olmasını sağlayan püf noktaları vardır. Sıhhi tesisatlar sağlıklı bir şekilde yapılmadığında evlerinizde su sızıntısı ve su sızıntılarına bağlı olarak nemlenme sorunu oluşur. Bu olumsuz durumların oluşmaması için evlerinizde yapacağınız tesisatlar için uygulamanız gereken tesisat yöntemleri ve yapacağınız tercihler hem maliyetinizin düşmesini sağlayabilir hem de banyo ve mutfak içinde estetik olduğu kadar güvenilir bir tesisata da sahip olabilirsiniz. Homify banyo ve mutfak dekorasyonları örnekleri içinden sizler için derlediğimiz dekorasyonlar ile evlerinizde yapacağınız tesisatların sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlayacak, estetik armatür ve vitrifiyeler ile kusursuz banyo ve mutfaklara sahip olacaksınız.