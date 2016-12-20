Banyo ve mutfak tesisatları için 12 püf noktası

Evinizde yer alan banyo ve mutfak tesisatlarınız ile ilgili tesisatçılardan asla duyamayacağınız, tesisatların sağlıklı ve kusursuz olmasını sağlayan püf noktaları vardır. Sıhhi tesisatlar sağlıklı bir şekilde yapılmadığında evlerinizde su sızıntısı ve su sızıntılarına bağlı olarak nemlenme sorunu oluşur. Bu olumsuz durumların oluşmaması için evlerinizde yapacağınız tesisatlar için uygulamanız gereken tesisat yöntemleri ve yapacağınız tercihler hem maliyetinizin düşmesini sağlayabilir hem de banyo ve mutfak içinde estetik olduğu kadar güvenilir bir tesisata da sahip olabilirsiniz. Homify banyo ve mutfak dekorasyonları örnekleri içinden sizler için derlediğimiz dekorasyonlar ile evlerinizde yapacağınız tesisatların sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlayacak, estetik armatür ve vitrifiyeler ile kusursuz banyo ve mutfaklara sahip olacaksınız.
Mutfakta yer alan evye ve su tesisatı için mutfak tezgahı ile uyumlu basit armatürler tercihe ederek mutfağınızda resimdeki gibi kusursuz bir tesisat olmasını sağlayabilirsiniz.
Çamaşır ve bulaşık makineleri için gerekli olan su tesisatlarını gizleyerek banyo ve mutfak içinde görünmesini önleyebilirsiniz. Örnek dekorasyonda tesisatlar gizlenerek estetik bir dekorasyon yapılmış.
Banyonuzda yer alacak olan klozetler tercih edilirken şık ve dekoratif klozetler tercih edilmeli ve tesisatları gizlemenizi sağlayacak alt boynuzların seramik ile kapatılmış olması faydalı olacaktır.
Banyolarda yer alan küvetler banyonun kenarında yer alabileceği gibi resimdeki banyo dekorasyonda olduğu gibi banyo ortasında da yer alabilir. Bu durumda tesisatların görüntü kirliliği oluşturmaması için zemin döşemesi kullanılmalı ve tesisatlar döşemenin altına alınmalıdır.
Banyo içinde uygulanacak olan tesisatların ve vitrifiyelerin estetik olmasını sağlamak için zarif duvar süsleri ile birlikte dekore edilmesi banyonuzu daha zarif hale getirecektir. Duvar kağıtları veya fayanslar ile yapılacak dekorasyon tesisatların görselliğini de artıracaktır.
Banyonuzda yer alan tasarımlar tesisat elemanları için sade tasarımlara sahip klozet ve lavabolar tercih ederek hem minimalist bir banyo dekorasyonu yapabilirsiniz hem de küçük alanlarda zarif dekorasyonlara imza atabilirsiniz.
Tesisatların gizlenmesi tek başına yeterli olmayacaktır. Tesisatlar ile birlikte armatürlerinin de zarif ve estetik tasarımlara sahip olması sağlanmalı ve resimdeki gibi şık bir armatürler ile banyonuzun zarafetini artırmalısınız.
Banyo veya mutfak dekorasyonlarında kullanacağınız tüm armatürleri geleneksel tasarımlara sahip, geçmiş yaşatacak armatürler ve vitrifiyeler seçerek banyonuzda modernliği ve gelenekseli bir arada dekore edebilirsiniz.
Lavabolarda kullanacağınız muslukları seçerken klasik tasarımlara sahip musluklar tercih ederek mutfağınızda ve banyonuzda klasik bir dekorasyon yapabilir ve dekorasyonunuzu zenginleştirebilirsiniz.
Banyonuzda ve mutfağınızda yapacağınız dekorasyonu zenginleştirmek için resimde yer alan askıları ve aksesuarları tercih ederek mutfaklarda ekstra muhafaza alanına sahip olabilir, banyonuzda el bezi ve el havluları için özel askı alanı yapabilirsiniz.
Banyo ve tuvaletlerinizde sadeliği ortadan kaldırmak, zengin bir dekorasyona sahip olmak için derin ve 3 boyutlu duvar kağıtları tercih edebilirsiniz. Örnek dekorasyonda olduğu gibi tuvaletinizi derin bir okyanus haline getirebilir ve mutlu olabilirsiniz.
Mutfağınızda tercih edeceğiniz evye boyutlarına göre uzatmalı bir musluk tesisatı yapabilir, boyu uzayan musluk ile iki gözlü evyelere de hitap eden bir tesisata sahip olarak işlevsel ve fonksiyonel bir mutfağa sahip olabilirsiniz.