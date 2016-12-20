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Banyo ve mutfak tesisatları için 12 püf noktası

umit atdağ umit atdağ
Bathroom Inspiration, Bathrooms.com Bathrooms.com BanyoKüvet & Duşlar
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Evinizde yer alan banyo ve mutfak tesisatlarınız ile ilgili tesisatçılardan asla duyamayacağınız, tesisatların sağlıklı ve kusursuz olmasını sağlayan püf noktaları vardır. Sıhhi tesisatlar sağlıklı bir şekilde yapılmadığında evlerinizde su sızıntısı ve su sızıntılarına bağlı olarak  nemlenme sorunu oluşur. Bu olumsuz durumların oluşmaması için evlerinizde yapacağınız tesisatlar için uygulamanız gereken tesisat yöntemleri ve yapacağınız  tercihler hem maliyetinizin düşmesini sağlayabilir hem de banyo ve mutfak içinde estetik olduğu kadar güvenilir bir tesisata da sahip olabilirsiniz.  Homify banyo ve mutfak dekorasyonları örnekleri içinden sizler için derlediğimiz dekorasyonlar ile evlerinizde yapacağınız tesisatların sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlayacak, estetik armatür ve vitrifiyeler ile kusursuz banyo ve mutfaklara sahip olacaksınız.

Basit tercihler

Sink with drain grooves on the worktop AD3 Design Limited MutfakLavabo & Armatürler
AD3 Design Limited

Sink with drain grooves on the worktop

AD3 Design Limited
AD3 Design Limited
AD3 Design Limited

Mutfakta yer alan evye ve su tesisatı için mutfak tezgahı ile uyumlu basit armatürler tercihe ederek mutfağınızda resimdeki gibi kusursuz bir tesisat olmasını sağlayabilirsiniz.

Saklama yöntemleri

Handle less Polar white Glamour, PTC Kitchens PTC Kitchens Modern Mutfak
PTC Kitchens

Handle less Polar white Glamour

PTC Kitchens
PTC Kitchens
PTC Kitchens

Çamaşır ve bulaşık makineleri için gerekli olan su tesisatlarını gizleyerek banyo  ve mutfak içinde görünmesini önleyebilirsiniz. Örnek dekorasyonda tesisatlar gizlenerek estetik bir dekorasyon yapılmış.

Şık klozetler

Sanitari Bagno Moderni, bagno chic bagno chic BanyoTuvaletler
bagno chic

bagno chic
bagno chic
bagno chic

Banyonuzda yer alacak olan klozetler tercih edilirken  şık ve dekoratif klozetler tercih edilmeli ve tesisatları gizlemenizi sağlayacak alt boynuzların seramik ile kapatılmış olması faydalı olacaktır.

Küvetler

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California homify BanyoKüvet & Duşlar
homify

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California

homify
homify
homify

Banyolarda yer alan küvetler banyonun kenarında yer alabileceği gibi resimdeki banyo dekorasyonda olduğu gibi banyo ortasında da yer alabilir. Bu durumda tesisatların görüntü kirliliği oluşturmaması için zemin döşemesi kullanılmalı ve tesisatlar döşemenin altına alınmalıdır.

Dekoratif duvar süsleri

Botanical Bathroom from Bathrooms.ccom Bathrooms.com BanyoKüvet & Duşlar
Bathrooms.com

Botanical Bathroom from Bathrooms.ccom

Bathrooms.com
Bathrooms.com
Bathrooms.com

Banyo içinde uygulanacak olan tesisatların ve vitrifiyelerin estetik olmasını sağlamak için zarif duvar süsleri ile birlikte dekore edilmesi banyonuzu daha zarif hale getirecektir. Duvar kağıtları veya  fayanslar ile yapılacak dekorasyon tesisatların görselliğini de artıracaktır.

Sade tasarımlar

Künstlerhaus, Neumannstraße in Düsseldorf - Hochwertiger Mieterausbau, insa4 ingenieure sachverständige architekten insa4 ingenieure sachverständige architekten BanyoTuvaletler
insa4 ingenieure sachverständige architekten

insa4 ingenieure sachverständige architekten
insa4 ingenieure sachverständige architekten
insa4 ingenieure sachverständige architekten

Banyonuzda yer alan tasarımlar tesisat elemanları için sade tasarımlara sahip klozet ve lavabolar tercih ederek hem minimalist bir banyo dekorasyonu yapabilirsiniz hem de küçük alanlarda zarif dekorasyonlara imza atabilirsiniz.

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Zarif armatürler

Bathroom Temza design and build BanyoLavabolar
Temza design and build

Bathroom

Temza design and build
Temza design and build
Temza design and build

Tesisatların gizlenmesi tek başına yeterli olmayacaktır. Tesisatlar ile birlikte  armatürlerinin de zarif ve estetik tasarımlara sahip olması sağlanmalı ve resimdeki gibi şık bir armatürler ile banyonuzun zarafetini artırmalısınız.

Geleneksel tercihler

Kenny&Mason Cloakrooms, Kenny&Mason Kenny&Mason BanyoTuvaletler
Kenny&amp;Mason

Kenny&Mason
Kenny&amp;Mason
Kenny&Mason

Banyo veya mutfak dekorasyonlarında kullanacağınız tüm armatürleri geleneksel  tasarımlara sahip, geçmiş yaşatacak armatürler ve vitrifiyeler seçerek banyonuzda modernliği ve gelenekseli bir arada dekore edebilirsiniz.

Klasik tercihler

Modern kitchen sink tap with red splashback Affleck Property Services MutfakLavabo & Armatürler Metalik/Gümüş
Affleck Property Services

Modern kitchen sink tap with red splashback

Affleck Property Services
Affleck Property Services
Affleck Property Services

Lavabolarda kullanacağınız muslukları seçerken klasik tasarımlara sahip musluklar tercih ederek  mutfağınızda ve banyonuzda klasik bir dekorasyon yapabilir ve dekorasyonunuzu zenginleştirebilirsiniz. 

Aksesuarlar

Bitra Hook Rail, Rowen & Wren Rowen & Wren MutfakDepo & Kiler
Rowen &amp; Wren

Bitra Hook Rail

Rowen & Wren
Rowen &amp; Wren
Rowen & Wren

Banyonuzda ve mutfağınızda yapacağınız dekorasyonu zenginleştirmek için resimde yer alan askıları ve aksesuarları tercih ederek mutfaklarda ekstra muhafaza alanına sahip olabilir, banyonuzda el bezi ve el havluları için özel askı alanı yapabilirsiniz.

Duvar kağıtları

Fonds sous-marins, Atelier Frederic Gracia Atelier Frederic Gracia BanyoTuvaletler
Atelier Frederic Gracia

Atelier Frederic Gracia
Atelier Frederic Gracia
Atelier Frederic Gracia

Banyo ve tuvaletlerinizde sadeliği ortadan kaldırmak, zengin bir dekorasyona sahip olmak için derin ve 3 boyutlu duvar kağıtları tercih edebilirsiniz. Örnek dekorasyonda olduğu gibi tuvaletinizi derin bir okyanus haline getirebilir ve mutlu olabilirsiniz.

Fonksiyonel musluklar

Kitchen Temza design and build MutfakLavabo & Armatürler
Temza design and build

Kitchen

Temza design and build
Temza design and build
Temza design and build

Mutfağınızda tercih edeceğiniz evye boyutlarına göre  uzatmalı bir musluk tesisatı yapabilir, boyu uzayan musluk ile iki gözlü evyelere de hitap eden bir tesisata sahip olarak işlevsel ve fonksiyonel bir mutfağa sahip olabilirsiniz.

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