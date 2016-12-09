Dışarıdan yardım almadan evinizi temiz tutmanız için 5 neden

Ev temizliği ev hanımlarının ve evi paylaşan her bireyin asli görevi haline gelmiştir. Evi paylaşan bireyler gün içinde çalıştıklarında eve yorgun ve bitkin bir şekilde geldikleri için temizlik yapmak bir hayli zor olduğundan dışarıdan temizilik yardımı alıyorlar. Bu durum hem ekstra maliyet hem de güvenlik zafiyeti oluşturuyor. Bu durumla karşılaşmamak için evinizi temiz tutacağınız, yardım almadan tertemiz bir eve sahip olmanızı sağlayan homify ev temizliği yöntemlerini uygulayabilirsiniz. 5 farklı temizlik yöntemi ile dışarıdan bir bayan yardımı almadan evinizi zarif, temiz ve düzenli bir şekilde muhafaza edebileceğiniz gibi ekstra maliyet ile bütçenizde bir delik açmamış olursunuz. Ev temizliği hassas bir konu olduğu için evinizi temiz ve düzenli tutmanızı sağlayacak olan bu yöntemleri evinizde kolay ve kısa süre de uygulayabilirsiniz.
Evinizi temiz tutmak için dışarıdan yardım aldığınızda temizlikçiye gün boyu çalıştığı için minimum 100 lira gibi bir rakam ödemeniz gerekir. Bu rakamı haftada bir kez ayda dört kez verdiğinizde aylık 400 lira, yıllık 4800 lira gibi bir rakam ödemiş olursunuz. Bu rakam sizin yaz tatilinde beş yıldızlı bir otelde tatil yapmanızı sağlayacak bir rakam olduğu için bütçenizi korumalı ve evinizi düzenli ve temiz tutacak bir dekorasyona imza atarak hem bütçenizi hem de evinizi korumuş olursunuz.
evinizde temizlik yapmak için gerekli enerjiyi kendinizde bulamadığınızda bir üşengeçlik oluşur ve temizlik işini yarına bırakırsınız. Bu durum sürekli tekrar edeceği için eviniz temiz kalmayacaktır. Bu durumun oluşmasını önlemek için formunuzu korumalı ve evinizde temizlik yapacağınız zaman üşengeçlik oluşmaması için esneme hareketleri ve merdiven inip çıkma hareketleri ile kaslarınız ısıtarak temizlik için gerekli olan başlangıcı yapmalısınız. Temizliğe merdivenlerden başlayarak bu işlemi gerçekleştirebilir ve evinizin temiz olmasını sağlayabilirsiniz.
Hiç kimse evinizi sizden iyi bilmeyeceği için ev temizliğini sizden daha iyi yapmayacaktır. Bu nedenle temizlikçiye vereceğini para karşılığında alacağınız hizmet sizi tatmin etmeyecektir. Evinizi temizlemek için evinizi tanımanız ve her detaya hakim olmanız gerekir. Evinizde her detaya her alana hakim olduğunuzda temizlik işlemi tahmin edemeyeceğiniz kadar kısa sürecektir. Bu nedenle evinizi iyi tanımanız faydanıza olacaktır.
Evinize çağıracağınız temizlikçi her zaman için potansiyel bir risk taşır. evinizin güvenliğini ve özel alanlarınızın mahremiyetini temizlikçiye emanet edeceğiniz için her zaman risk vardır. Bu nedenle evinizin temizliğini kendiniz yapmalı ve güvenlik riskini ortadan kaldırarak kendinizi rahat hissetmelisiniz. Aksi takdirse her zaman kuşkulu biri olursunuz.
Evinizde kendiniz için tasarladığınız size özel alanlar olan banyolar her zaman mahrem alanlardır. Bu nedenle bu alanlara sizden başkalarının girmesi sizi rahatsız eder. özellikle ebeveyn banyolarının sadece sizin tarafınızdan temizlenmesi her zaman mahremiyetinizi korumanızı sağlar. Bu nedenle evinizde temizlik işlerini kendiniz yapmanız bu açıdan avantaj oluşturur.