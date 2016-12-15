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Yeni yıla yeni balkonla girmek için 13 güzel fikir

nihal e. nihal e.
homify Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
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Yeni bir yıl yeni başlangıçları çağrıştırır. Hayatımıza dair yeni kararlarla birlikte yaşam alanımız olan evlerimizi de yenilemeyi düşünebiliriz. O halde gelin bugünkü yazımızda balkonumuzda nasıl bir değişiklik yapabileceğimize dair örneklerden fikir edinelim.

​1- Balkonda çimen

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

İlk örnek Fransa’da bulunan bir daireye ait olup oldukça sıra dışı. Parmaklık yerine ahşap çitlerin kullanıldığı balkonun asıl ilginç özelliği ise zemininde beton yerine çimenlerin bulunması. Bu özelliği başlı başına övgüyü hak ediyor.

​2- İç açıcı renkler

Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER Modern Balkon, Veranda & Teras
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

Sırada küçük bir balkonun nasıl bir cennete dönüşebileceğini görüyoruz. Koltuk, küçük sehpalar, halı, şemsiye, lambalar ve çiçeklerle birlikte daracık bir alana neler sığdırılabileceğini de anlamış oluyoruz. En baskın renk olan turuncu ise balkona bahar havası getirmiş.

​3- Işıklı çiçek yatağı

Dachterrasse in Hamburg, 30qm, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

Balkondan ziyade küçük bir teras gördüğümüz resimde tüm zemin ahşaptan yapılma. Yine ahşaptan yapılma duvarlara monte edilmiş bezden çiçek saksılar oldukça güzel ve yaratıcı. Ancak en çok ilgi çeken parça hiç şüphesiz ışıklı çiçek saksısı.

​4- Portatif masa

homify Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
homify

homify
homify
homify

Özellikle apartman dairelerinin çok küçük balkonlara sahip olduğunu düşünürsek dar alanlara özel az yer kaplayan eşyaların önemi artar. Bu örnekte gördüğümüz parmaklığa takılabilen küçük portatif masa hem çok kullanışlı hem de pratik bir fikir.

​5- Balkonda koltuk takımı

Etiler Teras, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım Modern Balkon, Veranda & Teras
İndeko İç Mimari ve Tasarım

Etiler Teras

İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım

Resimdeki balkon camekanla kapatılmış bir balkon örneği olup sürgülü cam kapılarla salona bağlanıyor. Duvar yerine cam kapı kullanılmasından ötürü balkon alanı daha geniş ve ferah hale gelmiş. Aynı zamanda içinde bir şömine de bulunan balkon tıpkı bir oturma odası gibi döşenmiş.

​6- L biçiminde koltuk

Balkon Köln, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER Balkon
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

Büyük balkonlardan tekrar küçük örneklere geçelim. Resimdeki balkon şimdiye dek gördüğümüz örnekler arasında en küçük olanı. Ancak yine de üç kişilik rahat bir oturma alanına sahip. Çünkü tam köşeye gelen L şeklinde üç parçadan oluşan bir koltuğu var. Öyle ki hareket alanı bile kalmış.

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​7- Balkonda yatak

Home Staging Doppelhaus in Westerland/Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH Klasik Balkon, Veranda & Teras
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Bir başka küçük balkon örneği daha, ancak bu defa ki kapalı bir balkon. Kapalı balkonların bir avantajı tipik bir balkon düzenlemesi yerine dilediğiniz gibi kullanabilmeniz. Yani dilerseniz küçük bir depo olarak dahi değerlendirmek mümkün. Bu örnekte ise tamamen beyaza bürünmüş balkona yine beyaz renkli bir yatak eklenmiş. İlginç ve eğlenceli bir fikir.

​8- Rengarenk yastıklar

homify Klasik Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Balkon- teras karışımı olarak niteleyeceğimiz resimde Fransız kapılarla açılan alan oldukça geniş ve davetkar. Ahşap kaplı alanda koltuklar da ahşaptan yapılma. Turuncu, sarı ve pembe gibi canlı renklere sahip yastıklar sayesinde oldukça güzel ve neşeli bir örnek.

​9- Duvar rafları

Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER Modern Balkon, Veranda & Teras
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

Standart saksılar yerine daha yaratıcı bir şeyler istiyorsanız konserve kutularından saksı yapabilirsiniz. Üzerindeki ambalajı çıkardıktan sonra renk de ekleyebilirsiniz. Peki bu saksıları nereye yerleştireceksiniz? Cevap çok basit: Duvar raflarıyla.

​10- Ahşap ve çakıl taşları

A Roof Garden, Chelsea, Bowles & Wyer Bowles & Wyer Modern Balkon, Veranda & Teras
Bowles &amp; Wyer

A Roof Garden, Chelsea

Bowles & Wyer
Bowles &amp; Wyer
Bowles & Wyer

Resimde gördüğümüz geniş teras duvarlarındaki çiçek yatakları ve yeşil bitkileriyle son derece güzel bir tasarıma sahip. Bu terasta öne çıkan özellikle ise zemin. Çiçeklerin ve şezlongların bulunduğu köşe oval bir çizgiyle ilerleyen ahşap zemine sahip. Ahşabın bittiği yerde ise küçük çakıl taşları kullanılmış.

​11- Beyaz ve hasır

VILLA SELIN SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Modern Balkon, Veranda & Teras
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

VILLA SELIN

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

Eğer sadelikten hoşlanıyorsanız balkonunuz ile aynı renkte rahat, konforlu bir hasır koltuk ile tamamlamanız yeterli olacaktır.

​12- Kürk kaplı sandalye

Balkon Köln, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER Balkon
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

Küçük balkonlara yakışan sandalyeleri minderlerle daha rahat hale getirebileceğiniz gibi yapay kürklerle süsleyebilirsiniz de.

​13- Işıklı zemin

Southbank, London, Urban Roof Gardens Urban Roof Gardens Modern Balkon, Veranda & Teras
Urban Roof Gardens

Southbank, London

Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens

Son örneğimiz yine bir taş ve ahşap zemin tasarımından oluşuyor. Bu defa yuvarlak biçimli ahşabın kenarları yerden ışıklandırılmış vaziyette. Özellikle geceleri enfes görünüyor.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Çok seveceğiniz 10 rustik mutfak’ başlığına göz atabilirsiniz.

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