Yeni yıla yeni balkonla girmek için 13 güzel fikir

Yeni bir yıl yeni başlangıçları çağrıştırır. Hayatımıza dair yeni kararlarla birlikte yaşam alanımız olan evlerimizi de yenilemeyi düşünebiliriz. O halde gelin bugünkü yazımızda balkonumuzda nasıl bir değişiklik yapabileceğimize dair örneklerden fikir edinelim.
İlk örnek Fransa’da bulunan bir daireye ait olup oldukça sıra dışı. Parmaklık yerine ahşap çitlerin kullanıldığı balkonun asıl ilginç özelliği ise zemininde beton yerine çimenlerin bulunması. Bu özelliği başlı başına övgüyü hak ediyor.
Sırada küçük bir balkonun nasıl bir cennete dönüşebileceğini görüyoruz. Koltuk, küçük sehpalar, halı, şemsiye, lambalar ve çiçeklerle birlikte daracık bir alana neler sığdırılabileceğini de anlamış oluyoruz. En baskın renk olan turuncu ise balkona bahar havası getirmiş.
Balkondan ziyade küçük bir teras gördüğümüz resimde tüm zemin ahşaptan yapılma. Yine ahşaptan yapılma duvarlara monte edilmiş bezden çiçek saksılar oldukça güzel ve yaratıcı. Ancak en çok ilgi çeken parça hiç şüphesiz ışıklı çiçek saksısı.
Özellikle apartman dairelerinin çok küçük balkonlara sahip olduğunu düşünürsek dar alanlara özel az yer kaplayan eşyaların önemi artar. Bu örnekte gördüğümüz parmaklığa takılabilen küçük portatif masa hem çok kullanışlı hem de pratik bir fikir.
Resimdeki balkon camekanla kapatılmış bir balkon örneği olup sürgülü cam kapılarla salona bağlanıyor. Duvar yerine cam kapı kullanılmasından ötürü balkon alanı daha geniş ve ferah hale gelmiş. Aynı zamanda içinde bir şömine de bulunan balkon tıpkı bir oturma odası gibi döşenmiş.
Büyük balkonlardan tekrar küçük örneklere geçelim. Resimdeki balkon şimdiye dek gördüğümüz örnekler arasında en küçük olanı. Ancak yine de üç kişilik rahat bir oturma alanına sahip. Çünkü tam köşeye gelen L şeklinde üç parçadan oluşan bir koltuğu var. Öyle ki hareket alanı bile kalmış.
Bir başka küçük balkon örneği daha, ancak bu defa ki kapalı bir balkon. Kapalı balkonların bir avantajı tipik bir balkon düzenlemesi yerine dilediğiniz gibi kullanabilmeniz. Yani dilerseniz küçük bir depo olarak dahi değerlendirmek mümkün. Bu örnekte ise tamamen beyaza bürünmüş balkona yine beyaz renkli bir yatak eklenmiş. İlginç ve eğlenceli bir fikir.
Balkon- teras karışımı olarak niteleyeceğimiz resimde Fransız kapılarla açılan alan oldukça geniş ve davetkar. Ahşap kaplı alanda koltuklar da ahşaptan yapılma. Turuncu, sarı ve pembe gibi canlı renklere sahip yastıklar sayesinde oldukça güzel ve neşeli bir örnek.
Standart saksılar yerine daha yaratıcı bir şeyler istiyorsanız konserve kutularından saksı yapabilirsiniz. Üzerindeki ambalajı çıkardıktan sonra renk de ekleyebilirsiniz. Peki bu saksıları nereye yerleştireceksiniz? Cevap çok basit: Duvar raflarıyla.
Resimde gördüğümüz geniş teras duvarlarındaki çiçek yatakları ve yeşil bitkileriyle son derece güzel bir tasarıma sahip. Bu terasta öne çıkan özellikle ise zemin. Çiçeklerin ve şezlongların bulunduğu köşe oval bir çizgiyle ilerleyen ahşap zemine sahip. Ahşabın bittiği yerde ise küçük çakıl taşları kullanılmış.
Eğer sadelikten hoşlanıyorsanız balkonunuz ile aynı renkte rahat, konforlu bir hasır koltuk ile tamamlamanız yeterli olacaktır.
Küçük balkonlara yakışan sandalyeleri minderlerle daha rahat hale getirebileceğiniz gibi yapay kürklerle süsleyebilirsiniz de.
Son örneğimiz yine bir taş ve ahşap zemin tasarımından oluşuyor. Bu defa yuvarlak biçimli ahşabın kenarları yerden ışıklandırılmış vaziyette. Özellikle geceleri enfes görünüyor.
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