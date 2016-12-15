Yeni yıla yeni balkonla girmek için 13 güzel fikir

Bir başka küçük balkon örneği daha, ancak bu defa ki kapalı bir balkon. Kapalı balkonların bir avantajı tipik bir balkon düzenlemesi yerine dilediğiniz gibi kullanabilmeniz. Yani dilerseniz küçük bir depo olarak dahi değerlendirmek mümkün. Bu örnekte ise tamamen beyaza bürünmüş balkona yine beyaz renkli bir yatak eklenmiş. İlginç ve eğlenceli bir fikir.