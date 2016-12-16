Küçük bir yatak odasında alan açmak için 7 öneri

Küçük boyutlu bir yatak odasını kullanışlı ve şık bir şekilde dekore etmek oldukça zor bir işlem olabilmektedir. Karyola, gardırop gibi doğaları gereği büyük botuylu eşyaları küçük bir yatak odasına sığdırmak, sığdırırken de odanın güzel görünmesini sağlamak için dikkatli adımlar atmak ve hatta en başından mobilya seçimini ona uygun yapmak gerekiyor. Özellikle genç ve çocuk odarında ya da stüdyo daire tarzı tek mekandan oluşan yaşam alanlarında iyi bir düzen kurmak bu mekanı daha çok sevilip benimsenmesine ve derli toplu tutmak için motivasyon sağlanmasını da neden olacaktır.
Bugünkü yazımızda küçük yatak odalarına hem karyolaları hem de giysi dolabı ve şifonyer gibi depolama ünitelerini düzgün bir şekilde sığdırmanın farklı yollarını gösteren bir derleme hazırladık. Alışılagelmişin biraz dışında olan bu tasarımla sayesinde, küçük yatak odaları hem güzel bir görünüme kavuşuyor hem de son derece ferah ve işlevsel oluyor.
Tüm yaşam alanının tek mekana sıkıştığı stüdyo dairelerde, yatak için en iyi çözümlerin başında katlanarak dik olarak duvara dayanan kayrolalar geliyor. Kullanılmadığı zamanlarda yatak olayını tamamen ortadan kaldıran ve duvarda bir dulap gibi görünen bu tür karyolalar günümüz teknolojisinin sağladığı şartlar sayesinde, kolayca, hiç zorlanılmadan yukarı kaldırılıp aşağıya çekilebiliyor.
Eski tip çekyatların bir çoğumuza itici geldiği, evlerimize sokmak istemediğimiz doğru ancak günümüzde çok şık görünümlü ve aynı zamanda oldukça da konforlu çekyatlar tasarlanıp üretiliyor. Kapalı olduklarında modern gönüşlü şık kanepelere dönüşen, açıldığında ise iki kişilik yatak olan çekyat modelleri stüdyo daireler için ya da misafir odaları için iyi bir çözüm.
Gelelim daha sıra dışı bir çalışmaya. Mekana özel olarak tasarlanarak imal edilecek böyle entegre bir sistem ile ranza tipi karyolalara yeni bir anlam kazandırabilirsiniz. Yatağın zeminden yükseltilmesi altında ekstra alan yaratılmasını sağlıyor. Bu alan yüksekliğine bağlı olarak giysi dolabı, şifonyer, kütüphane gbi depolama amaçlı mobilya parçasına dönüştürülebilir. Bu ya da benzeri bir ürünü tamamen kendi ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlayabilir, özel olarak mobilyacılara imal ettirebilirsiniz.
Bir üstteki modele alternatif farklı modeller mevcut, tasarım tamamen size ve ihtiyaçlarınıza kalmış. Bu tür entegre bir yatak dolap seti küçük boyutlu genç odaları için de ideal olabilir. Yatağın altına giysi dolabı ya da çekmecelere alternatif olarak, yatağın yüksekliğine de bağlı, çalışma masası ya da kanepe de konulabilir.
Oldukça sıra dışı bir fikir ise, tüm dolapları ve depolama ünitelerini yatağın baş ucu tarafına alabileceğiniz bir sistem. Böylece yatak başı bir nişin içinde kalmış olacak ve ortaya şık bir dekorasyon da çıkacaktır. Üstelik diğer duvarların boş kalması sayesinde, mekan olduğundan daha geniş ve ferah görünür.
Yatak odasında depolama alanı yaratmanın en basit yollarından bir diğeri ise normal yükseklikteki yatağın altını kullanmak. Bu elbette elimize gelen her eşyayı yatağınaltına tıkıştırmak anlamına gelmiyor. Bazalı yataklar bu açıdan iyi örnekler, ancak daha pratik ve günlük kullanım için çekmeceli modeller de tercih edilebilir.
Karyolayı yukarı taşıyabileceğimi modellerden de, katlanarak duvara sabitlenen yataklardan da yukarıda bahsetmiş, birkaç tane de örnek koymuştuk. Bu fotoğraftaki örnek ise ikisinin kombinasoynundan oluşan, oldukça sıra dışı bir model. Hem yukarıya yerleştirilmiş hem de katlanarak duvara sabitlenen bu yatak aşırı küçük bir oda için akıllıca bir çözüm. Zekice tasarlanmış birçok tasarıma ev sahipliği yapan bu daireyi daha yakından incelemek için ’Önce & Sonra: Modern bir stüdyo daireye dönüşen kapıcı dairesi’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.