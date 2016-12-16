Küçük bir yatak odasında alan açmak için 7 öneri

Küçük boyutlu bir yatak odasını kullanışlı ve şık bir şekilde dekore etmek oldukça zor bir işlem olabilmektedir. Karyola, gardırop gibi doğaları gereği büyük botuylu eşyaları küçük bir yatak odasına sığdırmak, sığdırırken de odanın güzel görünmesini sağlamak için dikkatli adımlar atmak ve hatta en başından mobilya seçimini ona uygun yapmak gerekiyor. Özellikle genç ve çocuk odarında ya da stüdyo daire tarzı tek mekandan oluşan yaşam alanlarında iyi bir düzen kurmak bu mekanı daha çok sevilip benimsenmesine ve derli toplu tutmak için motivasyon sağlanmasını da neden olacaktır.

Bugünkü yazımızda küçük yatak odalarına hem karyolaları hem de giysi dolabı ve şifonyer gibi depolama ünitelerini düzgün bir şekilde sığdırmanın farklı yollarını gösteren bir derleme hazırladık. Alışılagelmişin biraz dışında olan bu tasarımla sayesinde, küçük yatak odaları hem güzel bir görünüme kavuşuyor hem de son derece ferah ve işlevsel oluyor.